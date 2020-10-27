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Новости Политика Украины
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НАБУ (4030) Коломойский (1762) Россия (91236) Сытник (953) Шабунин (464)

Бенефициары атаки на НАБУ - Коломойский и Кремль, ответственность несет Зеленский, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Бенефициары атаки на НАБУ - Коломойский и Кремль, ответственность несет Зеленский, - Шабунин

Украина может лишиться поддержки Запада, если уничтожит антикоррупционный суд, электронное декларирование и ответственность за незаконное обогащение, что может оставить нашу страну наедине в войне с Россией.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил общественный деятель, глава правления общественной организации "Центр протидії корупції" Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

Глава ЦПК отметил, что Окружной админсуд Киева "приказал подвинуть Сытника с должности", тем же постановлением суд обязал Минюст вычеркнуть из Единого реестра информацию о Сытнике как руководителе НАБУ.

"Параллельно КСУ готовится уничтожить антикоррупционный суд, электронное декларирование и незаконное обогащение. Теперь о самом важном - последствия этого трэша для его авторов и страны. Кто отвечает? Владимир Зеленский. И даже не важно, он отдает приказы или перечисленные ниже используют президента (как он - когда-то рояль). Кто организовывает? Ермак, Татаров и Смирнов. Именно эта тройка отвечает и за атаку через КСУ, и за крышевание ОАСК, и за наезды на НАБУ, и за многоо другого трэша. Кто бенефициары? Коломойский и Кремль. Их главная цель - оторвать Украину от дипломатической, финансовой и военной поддержки Запада. То есть оставить нас наедине в войне с Россией. Если такое решение ОАСК на самом деле, или КСУ уничтожит ВАКС/декларирование/незаконку - поддержки Запада мы лишимся", - подчеркнул Шабунин.

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Как отмечает глава ЦПК, "дальше один из наиболее вероятных сценариев таков: деньги МВФ/ЕС/ВБ и другие не дают - социальные выплаты зависают - НБУ включает станок - люди стремительно беднеют - денег правительства все равно не хватает - их решают взять в России. В ответ на это Киев очень быстро сносит Зеленского. ОПЗЖ на этой волне пытается отколоть часть Востока".

Шабунин добавил, что отвечают за это не только Зеленский, но и судьи Конституционного суда, члены Высшего Совета Правосудия, ОАСК и другие.

"К тому времени в нормальные страны их уже не пустят, поэтому бежать придется в Россию. Большинство из них, там, надеюсь, закончат даже быстрее чем здесь. Но это их выбор - так флаг им в руки. ... Главное фиксировать всех ответственных: Зеленский, Ермак, Смирнов, Татаров, судьи КСУ, ВРУ, ОАСК, Коломойский и его шобла. Кстати, маленький штрих к картине маслом. Знаете, кто первый написал об этом трешовом решении ОАСК? Правильно российская помойка страна.уа", - подытожил Шабунин.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+15
Ну че вова? Помог тебе твой эрмек и беня?😷
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27.10.2020 09:54
+15
Это гениально: впустить в дом свинью, а затем жаловаться, что она гадит. К свинье претензий нет: свинья она и есть свинья. А вот расчет на то, что из свиньи можно сделать человека, почему-то не работает. Очень странно, правда?
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27.10.2020 09:56
+9
після "лозінського" на чолі голованівської ОТГ повернення "овоча" на посаду президента вже не видається фантастикою.
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27.10.2020 10:04
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Ну че вова? Помог тебе твой эрмек и беня?😷
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27.10.2020 09:54 Ответить
Это гениально: впустить в дом свинью, а затем жаловаться, что она гадит. К свинье претензий нет: свинья она и есть свинья. А вот расчет на то, что из свиньи можно сделать человека, почему-то не работает. Очень странно, правда?
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27.10.2020 09:56 Ответить
К большой ответственности Зеленский оказался как раз таки не готов.
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27.10.2020 09:56 Ответить
Отвечает он перед кремлём.
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27.10.2020 09:58 Ответить
ЗЕ - кремлевский проект "Буратино".
Бенефіціари атаки на НАБУ - Коломойський і Кремль, відповідальність несе Зеленський, - Шабунін - Цензор.НЕТ 237
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27.10.2020 10:16 Ответить
Бенефіціари атаки на НАБУ - Коломойський і Кремль, відповідальність несе Зеленський, - Шабунін - Цензор.НЕТ 3314

Катастрофа! Третий подряд президент- агент кремля. За Юща кстати нет у тебя скринов? Може агент Бджола был?
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27.10.2020 10:28 Ответить
Про реалізацію проекту «Буратіно» в Україні
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27.10.2020 10:19 Ответить
Иногда даже проскакивает мысль, что возможен даже вариант возврата на белой коняке шапкокрада! Ну ведь так!
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27.10.2020 09:57 Ответить
після "лозінського" на чолі голованівської ОТГ повернення "овоча" на посаду президента вже не видається фантастикою.
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27.10.2020 10:04 Ответить
ВАКС вчера отказал в заведении уголовного дела на Ялынковича.

Так что при ЗЕ возможно все.
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27.10.2020 10:13 Ответить
А Шабунин понесёт ответственность за то, что наагитировал в президенты Зеленскава ?
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27.10.2020 09:59 Ответить
Шабунин вместе с Дубинским сливался в экстазе под НБУ осенью 2018 и зимой 2019.

А теперь оно чем-то не довольно.
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27.10.2020 10:05 Ответить
Шабуня, а кто ж это говно выбрал в 2019-м?

Кто ж активно за них агитировал 2019-м?

Кто вместе с говорящей жопой Коломойского Дубинским устраивал хороводы с платной массовкой под НБУ в 2018-2019-м?

Так что, Шабунька, на тебе тоже лежит ответственность за все, что сейчас происходит.
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27.10.2020 10:04 Ответить
Еще один балабол выполз на "трибуну"! Бенефіціари атаки на НАБУ - Коломойський і Кремль, відповідальність несе Зеленський, - Шабунін - Цензор.НЕТ 8062
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27.10.2020 10:04 Ответить
Ему корытце не досталось. Обиделся!
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27.10.2020 10:13 Ответить
Тада.
Серлеща ЗЕлень пристроила, а Шабунина кинула. Абыдна да...
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27.10.2020 10:14 Ответить
А кого посадила НАБУ????
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27.10.2020 10:08 Ответить
НАБУ не саджає, люмпен, НАБУ розслідує та передає до суду.
звісно вам: тобі й тупому зеленському невідомо про розподіл повноважень, а якщо й чули, то не розумієте про що це.
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27.10.2020 10:47 Ответить
Это НАБУ конечно конкретный материальный ущерб Украине приносит
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27.10.2020 10:09 Ответить
Не то что Коломой - сплошной профит и пользу.

Поэтому нафиг НАБУ. Все карты в руки Коломою.
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27.10.2020 10:11 Ответить
Помню как шабунин топил за зелёного наркомана а борцуны вы где
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27.10.2020 11:49 Ответить
Це той Шалабунін, що разом із Защоку, Найобом і Сергейом Піскарем поливали брудом Порошенко? Зговорив через півтора року, бо немає європейських грошей? Йти як "патрійоти" Піскарь-падлещ і Наїбун в укроборонпром і колісницю і отримуй гроші за мовчання.
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27.10.2020 14:13 Ответить
Да ты шо? Порошенко был плохой вам?
Так а чего ты не на Майдане? При Порохе ты оттуда не вылазил! Где твой дружбан грузин карлсон? Вперед на Майдан! Дебилы!
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27.10.2020 15:10 Ответить
 
 