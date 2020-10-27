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НАБУ (3425) Коломойський (1420) Росія (47179) Ситник (772) Шабунін (459)

Бенефіціари атаки на НАБУ - Коломойський і Кремль, відповідальність несе Зеленський, - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Бенефіціари атаки на НАБУ - Коломойський і Кремль, відповідальність несе Зеленський, - Шабунін

Україна може втратити підтримку Заходу, якщо знищить антикорупційний суд, електронне декларування та відповідальність за незаконне збагачення, що може залишити нашу країну наодинці у війні з Росією.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив громадський діяч, голова правління громадської організації "Центр протідії Корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

Голова ЦПК зазначив, що Окружний адмінсуд Києва "наказав посунути Ситника з посади", тією ж постановою суд зобов'язав Мін'юст викреслити з Єдиного реєстру інформацію про Ситник як керівника НАБУ.

"Паралельно КСУ готується знищити антикорупційний суд, електронне декларування та незаконне збагачення. Тепер про найважливіше - наслідки цього трешу для його авторів та країні. Хто відповідає? Володимир Зеленський. І навіть не має значення, він віддає накази чи перелічені нижче використовують президента (як він - колись рояль). Хто організовує? Єрмак, Татаров і Смірнов. Саме ця трійка відповідає і за атаку через КСУ, і за кришування ОАСКу, і за наїзди на НАБУ, і за багато іншого трешу. Хто бенефіціари? Коломойський і Кремль. Їх головна ціль - відірвати Україну від дипломатичної, фінансової та військової підтримки Заходу. Тобто залишити нас на одинці у війні з Росією. Треба визнати, що переліченим вище гарно вдається. Якщо таке рішення ОАСКу насправді є, або КСУ знищить ВАКС/декларування/незаконку - підтримки Заходу ми позбудемося", - наголосив Шабунін.

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Як зазначає голова ЦПК, "далі один з найвірогідніших сценаріїв такий: гроші МВФ/ЄС/СБ та інші не дають - соціальні виплати зависають - НБУ вмикає станок - люди стрімко біднішають - грошей уряду все одно бракує - їх вирішують взяти в Росії. У відповідь на це Київ дуже швидко зносить Зеленського. ОПЗЖ на цій хвилі пробує відколоти частину Сходу".

Шабунін додав, що відповідають за це не тільки Зеленський, а й судді Конституційного суду, члени Вищої Ради Правосуддя, ОАСК та інші.

"На той час в нормальні країни їх вже не пускатимуть, тож тікати доведеться в Росію. Більшість з них, там, сподіваюся, кончать навіть швидше ніж тут. Але це їх вибір - тож прапор їм в руки. Ну, принаймні очистимо нарешті судову систему. Спосіб для цієї системи ненайкращий, але це буде їх, а не наша проблема. Головне фіксувати всіх відповідальних: Зеленький, Єрмак, Смірнов, Татаров, суддів КСУ, ВРП, ОАСК, Коломойський і його шобла. До речі, маленький штрих до картини маслом. Знаєте, хто перший написав про це трешове рішення ОАСКу? Правильно російська помийка страна.уа", - підсумував Шабунін.

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Топ коментарі
+15
Ну че вова? Помог тебе твой эрмек и беня?😷
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27.10.2020 09:54
+15
Это гениально: впустить в дом свинью, а затем жаловаться, что она гадит. К свинье претензий нет: свинья она и есть свинья. А вот расчет на то, что из свиньи можно сделать человека, почему-то не работает. Очень странно, правда?
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27.10.2020 09:56
+9
після "лозінського" на чолі голованівської ОТГ повернення "овоча" на посаду президента вже не видається фантастикою.
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27.10.2020 10:04
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Ну че вова? Помог тебе твой эрмек и беня?😷
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27.10.2020 09:54 Відповісти
Это гениально: впустить в дом свинью, а затем жаловаться, что она гадит. К свинье претензий нет: свинья она и есть свинья. А вот расчет на то, что из свиньи можно сделать человека, почему-то не работает. Очень странно, правда?
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27.10.2020 09:56 Відповісти
К большой ответственности Зеленский оказался как раз таки не готов.
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27.10.2020 09:56 Відповісти
Отвечает он перед кремлём.
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27.10.2020 09:58 Відповісти
ЗЕ - кремлевский проект "Буратино".
Бенефіціари атаки на НАБУ - Коломойський і Кремль, відповідальність несе Зеленський, - Шабунін - Цензор.НЕТ 237
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27.10.2020 10:16 Відповісти
Бенефіціари атаки на НАБУ - Коломойський і Кремль, відповідальність несе Зеленський, - Шабунін - Цензор.НЕТ 3314

Катастрофа! Третий подряд президент- агент кремля. За Юща кстати нет у тебя скринов? Може агент Бджола был?
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27.10.2020 10:28 Відповісти
https://www.dsnews.ua/politics/-proekt-buratino-the-insider-nashel-podtverzhdenie-finansirovaniya-18042019085700
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27.10.2020 10:18 Відповісти
Про реалізацію проекту «Буратіно» в Україні
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27.10.2020 10:19 Відповісти
Иногда даже проскакивает мысль, что возможен даже вариант возврата на белой коняке шапкокрада! Ну ведь так!
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27.10.2020 09:57 Відповісти
після "лозінського" на чолі голованівської ОТГ повернення "овоча" на посаду президента вже не видається фантастикою.
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27.10.2020 10:04 Відповісти
ВАКС вчера отказал в заведении уголовного дела на Ялынковича.

Так что при ЗЕ возможно все.
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27.10.2020 10:13 Відповісти
А Шабунин понесёт ответственность за то, что наагитировал в президенты Зеленскава ?
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27.10.2020 09:59 Відповісти
Шабунин вместе с Дубинским сливался в экстазе под НБУ осенью 2018 и зимой 2019.

А теперь оно чем-то не довольно.
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27.10.2020 10:05 Відповісти
Шабуня, а кто ж это говно выбрал в 2019-м?

Кто ж активно за них агитировал 2019-м?

Кто вместе с говорящей жопой Коломойского Дубинским устраивал хороводы с платной массовкой под НБУ в 2018-2019-м?

Так что, Шабунька, на тебе тоже лежит ответственность за все, что сейчас происходит.
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27.10.2020 10:04 Відповісти
Еще один балабол выполз на "трибуну"! Бенефіціари атаки на НАБУ - Коломойський і Кремль, відповідальність несе Зеленський, - Шабунін - Цензор.НЕТ 8062
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27.10.2020 10:04 Відповісти
Ему корытце не досталось. Обиделся!
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27.10.2020 10:13 Відповісти
Тада.
Серлеща ЗЕлень пристроила, а Шабунина кинула. Абыдна да...
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27.10.2020 10:14 Відповісти
А кого посадила НАБУ????
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27.10.2020 10:08 Відповісти
НАБУ не саджає, люмпен, НАБУ розслідує та передає до суду.
звісно вам: тобі й тупому зеленському невідомо про розподіл повноважень, а якщо й чули, то не розумієте про що це.
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27.10.2020 10:47 Відповісти
Это НАБУ конечно конкретный материальный ущерб Украине приносит
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27.10.2020 10:09 Відповісти
Не то что Коломой - сплошной профит и пользу.

Поэтому нафиг НАБУ. Все карты в руки Коломою.
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27.10.2020 10:11 Відповісти
Помню как шабунин топил за зелёного наркомана а борцуны вы где
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27.10.2020 11:49 Відповісти
Це той Шалабунін, що разом із Защоку, Найобом і Сергейом Піскарем поливали брудом Порошенко? Зговорив через півтора року, бо немає європейських грошей? Йти як "патрійоти" Піскарь-падлещ і Наїбун в укроборонпром і колісницю і отримуй гроші за мовчання.
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27.10.2020 14:13 Відповісти
Да ты шо? Порошенко был плохой вам?
Так а чего ты не на Майдане? При Порохе ты оттуда не вылазил! Где твой дружбан грузин карлсон? Вперед на Майдан! Дебилы!
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27.10.2020 15:10 Відповісти
 
 