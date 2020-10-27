Бенефіціари атаки на НАБУ - Коломойський і Кремль, відповідальність несе Зеленський, - Шабунін
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Україна може втратити підтримку Заходу, якщо знищить антикорупційний суд, електронне декларування та відповідальність за незаконне збагачення, що може залишити нашу країну наодинці у війні з Росією.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив громадський діяч, голова правління громадської організації "Центр протідії Корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
Голова ЦПК зазначив, що Окружний адмінсуд Києва "наказав посунути Ситника з посади", тією ж постановою суд зобов'язав Мін'юст викреслити з Єдиного реєстру інформацію про Ситник як керівника НАБУ.
"Паралельно КСУ готується знищити антикорупційний суд, електронне декларування та незаконне збагачення. Тепер про найважливіше - наслідки цього трешу для його авторів та країні. Хто відповідає? Володимир Зеленський. І навіть не має значення, він віддає накази чи перелічені нижче використовують президента (як він - колись рояль). Хто організовує? Єрмак, Татаров і Смірнов. Саме ця трійка відповідає і за атаку через КСУ, і за кришування ОАСКу, і за наїзди на НАБУ, і за багато іншого трешу. Хто бенефіціари? Коломойський і Кремль. Їх головна ціль - відірвати Україну від дипломатичної, фінансової та військової підтримки Заходу. Тобто залишити нас на одинці у війні з Росією. Треба визнати, що переліченим вище гарно вдається. Якщо таке рішення ОАСКу насправді є, або КСУ знищить ВАКС/декларування/незаконку - підтримки Заходу ми позбудемося", - наголосив Шабунін.
Як зазначає голова ЦПК, "далі один з найвірогідніших сценаріїв такий: гроші МВФ/ЄС/СБ та інші не дають - соціальні виплати зависають - НБУ вмикає станок - люди стрімко біднішають - грошей уряду все одно бракує - їх вирішують взяти в Росії. У відповідь на це Київ дуже швидко зносить Зеленського. ОПЗЖ на цій хвилі пробує відколоти частину Сходу".
Шабунін додав, що відповідають за це не тільки Зеленський, а й судді Конституційного суду, члени Вищої Ради Правосуддя, ОАСК та інші.
"На той час в нормальні країни їх вже не пускатимуть, тож тікати доведеться в Росію. Більшість з них, там, сподіваюся, кончать навіть швидше ніж тут. Але це їх вибір - тож прапор їм в руки. Ну, принаймні очистимо нарешті судову систему. Спосіб для цієї системи ненайкращий, але це буде їх, а не наша проблема. Головне фіксувати всіх відповідальних: Зеленький, Єрмак, Смірнов, Татаров, суддів КСУ, ВРП, ОАСК, Коломойський і його шобла. До речі, маленький штрих до картини маслом. Знаєте, хто перший написав про це трешове рішення ОАСКу? Правильно російська помийка страна.уа", - підсумував Шабунін.
Будь ласка, зачекайте...
Катастрофа! Третий подряд президент- агент кремля. За Юща кстати нет у тебя скринов? Може агент Бджола был?
Так что при ЗЕ возможно все.
А теперь оно чем-то не довольно.
Кто ж активно за них агитировал 2019-м?
Кто вместе с говорящей жопой Коломойского Дубинским устраивал хороводы с платной массовкой под НБУ в 2018-2019-м?
Так что, Шабунька, на тебе тоже лежит ответственность за все, что сейчас происходит.
Серлеща ЗЕлень пристроила, а Шабунина кинула. Абыдна да...
звісно вам: тобі й тупому зеленському невідомо про розподіл повноважень, а якщо й чули, то не розумієте про що це.
Поэтому нафиг НАБУ. Все карты в руки Коломою.
Так а чего ты не на Майдане? При Порохе ты оттуда не вылазил! Где твой дружбан грузин карлсон? Вперед на Майдан! Дебилы!