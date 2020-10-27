Минветеранов вынесло на общественное обсуждение концепцию формирования позитивного образа ветерана
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министерство по делам ветеранов Украины предлагает для общественного обсуждения Проект распоряжения Кабинета Министров Украины "Об одобрении Концепции формирования и поддержания положительного образа ветерана войны в обществе".
В публикации на сайте ведомства уточняется, что проект акта разработан с целью достижения цели 11.2. "Память и уважение" Программы деятельности Кабинета Министров Украины (постановление от 12 июня 2020 года № 471) "по осуществлению системной политики по формированию позитивного восприятия ветерана войны обществом путем разработки и реализации комплексной программы героизации образа защитника - образца героизма и патриотизма", информирует Цензор.НЕТ.
В министерстве констатируют наличие проблемы предвзятого отношения к ветеранам, которую предлагается решить с помощью:
- совершенствования нормативно-правовой базы в сфере формирования положительного образа ветерана войны (изменение законодательства, реализация государственных мер по информационной безопасности, то есть противодействие дезинформации в отношении ветеранов и т.п.);
- мониторинга и оценки общественного мнения по поводу образа ветеранов войны, внедрения мер реагирования (исследования того, каков образ ветерана в обществе, и необходимое реагирование по итогам таких мониторингов);
- сотрудничества с международными организациями гражданского общества и правительственными организациями других стран, имеющими успешный опыт реинтеграции ветеранов войны в общество;
- информационного обеспечения формирования положительного образа ветерана войны (популяризация положительного образа в СМИ, проведение просветительских кампаний, конкурсов, других мероприятий, производство фильмов, видеороликов, подготовка информационных материалов и т.п.);
- координации деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в сфере формирования и поддержания положительного образа ветерана войны (например, создание условий для тиражирования историй успеха, популяризации достижений и достижений ветеранов войны в гражданской жизни);
- сотрудничества с организациями гражданского общества (например, организационная и финансовая поддержка на конкурсной основе программ, цель которых - создание положительного образа ветеранов);
- сотрудничества со средствами массовой информации (проведение просветительских мероприятий - форумов, конференций, круглых столов и т.п.);
- сотрудничество с украинскими и международными бизнес-организациями с целью поддержки ветеранов войны и ветеранского предпринимательства (например, проведение адвокационных кампаний, призванных увеличить вовлеченность бизнес-организаций в предоставлении услуг по обучению, менторства, а также финансовой/грантовой поддержки ветеранского предпринимательства).
"Замечания и предложения к проекту распоряжения от физических и юридических лиц, институтов гражданского общества принимаются до 5 ноября 2020 года в письменном и/или электронном виде в адрес Министерства по делам ветеранов Украины: переулок Музейный, 12, г. Киев, 01001, е-mail: [email protected]", - говорится в сообщении.
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людей интересует судьба ветеранов !
вот "эти" о ветеранах пусть лучше не вспоминают - ветеранам спокойней
Бо пока что ЗЕлеными и Аваковым активно формируется образ ветерана - полоумного террориста, помешанного на идеях рассового превосходства, готового убивать за деньги все, что движется.
Ось і все, закінчилася проща
і затихли залізні колеса,
привокзальна невмита площа
пропонує таксі і еспрессо.
Я іду, зелено-плямистий,
я - прибулець у себе вдома,
це - моє й не моє місто
тут свої дими і синдроми
тут свої рахунки і втрати,
тут свої болі і ліки…
Я вернувся до вас, браття,
почорнілим від втрат чоловіком.
Не дивіться на мене скоса,
не відводьте понуро погляд,
я сьогодні душею босий,
я сьогодні вже з вами поряд.
Ви нічого мені не винні,
я нічого там не надибав,
я із вами, я тут, і нині,
і земля не стає диба.
Я радію чужим дітям,
я шугаюсь гучних звуків,
мені хочеться жити… Жити!
На всі груди… за всіх.. до онуків.
Автор: Роман Семисал
Что-то совком завоняло. В государстве давно приняты определённые льготы для ветеранов военных действий. И не надо их постоянно увеличивать. Тем более, что ни Крым, ни Донбасс они не освободили. Это и зарплата, и кредиты и т. п. (Если кому-то не платят - это другой вопрос. Вот этим и должно заниматься Министерство. И больше ничем.) Как только появляется структура опеки, сразу начинаются песни про исключительную важность подопечных. Вот так откровенно тыкать мне в морду, что я - урод, если не считаю каждого участника героем.