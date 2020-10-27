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Минветеранов вынесло на общественное обсуждение концепцию формирования позитивного образа ветерана

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Минветеранов вынесло на общественное обсуждение концепцию формирования позитивного образа ветерана

Министерство по делам ветеранов Украины предлагает для общественного обсуждения Проект распоряжения Кабинета Министров Украины "Об одобрении Концепции формирования и поддержания положительного образа ветерана войны в обществе".

В публикации на сайте ведомства уточняется, что проект акта разработан с целью достижения цели 11.2. "Память и уважение" Программы деятельности Кабинета Министров Украины (постановление от 12 июня 2020 года № 471) "по осуществлению системной политики по формированию позитивного восприятия ветерана войны обществом путем разработки и реализации комплексной программы героизации образа защитника - образца героизма и патриотизма", информирует Цензор.НЕТ.

В министерстве констатируют наличие проблемы предвзятого отношения к ветеранам, которую предлагается решить с помощью:

- совершенствования нормативно-правовой базы в сфере формирования положительного образа ветерана войны (изменение законодательства, реализация государственных мер по информационной безопасности, то есть противодействие дезинформации в отношении ветеранов и т.п.);

- мониторинга и оценки общественного мнения по поводу образа ветеранов войны, внедрения мер реагирования (исследования того, каков образ ветерана в обществе, и необходимое реагирование по итогам таких мониторингов);

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- сотрудничества с международными организациями гражданского общества и правительственными организациями других стран, имеющими успешный опыт реинтеграции ветеранов войны в общество;

- информационного обеспечения формирования положительного образа ветерана войны (популяризация положительного образа в СМИ, проведение просветительских кампаний, конкурсов, других мероприятий, производство фильмов, видеороликов, подготовка информационных материалов и т.п.);

- координации деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в сфере формирования и поддержания положительного образа ветерана войны (например, создание условий для тиражирования историй успеха, популяризации достижений и достижений ветеранов войны в гражданской жизни);

- сотрудничества с организациями гражданского общества (например, организационная и финансовая поддержка на конкурсной основе программ, цель которых - создание положительного образа ветеранов);

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- сотрудничества со средствами массовой информации (проведение просветительских мероприятий - форумов, конференций, круглых столов и т.п.);

- сотрудничество с украинскими и международными бизнес-организациями с целью поддержки ветеранов войны и ветеранского предпринимательства (например, проведение адвокационных кампаний, призванных увеличить вовлеченность бизнес-организаций в предоставлении услуг по обучению, менторства, а также финансовой/грантовой поддержки ветеранского предпринимательства).

"Замечания и предложения к проекту распоряжения от физических и юридических лиц, институтов гражданского общества принимаются до 5 ноября 2020 года в письменном и/или электронном виде в адрес Министерства по делам ветеранов Украины: переулок Музейный, 12, г. Киев, 01001, е-mail: [email protected]", - говорится в сообщении.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+9
на примере Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь....

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27.10.2020 18:26
+9
людей не интересует мнение Минветеранов,
людей интересует судьба ветеранов !
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27.10.2020 18:28
+7
Адекватные люди и без вашей Концепции любят и уважают Воина-Защитника! Не зе! нас защищает от рашистской агрессии, а наш, родной, солдатик. И преклоняюсь перед нашей Армией с любовью и благодарностью не по указке Кабмина или еще кого-то там, а по велению собственного сердца. Дай, Бог, им всем крепкого здоровья и солдатской удачи!!!
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27.10.2020 18:39
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на примере Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь....

дальше можете не продолжать
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27.10.2020 18:26 Ответить
людей не интересует мнение Минветеранов,
людей интересует судьба ветеранов !
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27.10.2020 18:28 Ответить
Это только вы гниды негативно к ветеранам-участникам войны с рашкой относитесь!
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27.10.2020 18:29 Ответить
Лучше поздно чем никогда, вспомнили на седьмом году войны, а вот про ветеранов труда так вообще ещё не знают.
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27.10.2020 18:33 Ответить
если бы ЗЕля не вспомнил о ветеранах по делу Шеремета, они были бы на свободе...

вот "эти" о ветеранах пусть лучше не вспоминают - ветеранам спокойней
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27.10.2020 19:02 Ответить
Правильное замечание. Пенсия ветеранов труда однозначно должна быть больше в 1,5 раза по отношению к неветеранам.
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27.10.2020 19:03 Ответить
Очень странно читать новости шо очередного ветерана побили в маршрутке или супермаркете а мертвому герою порушили памятник. Надо приучать народ любить своих защитников.
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27.10.2020 18:35 Ответить
Ветеран - это такое интернациональное понятие. Бывают лугандонские ветераны, бывают российские, американские. Получается, их всех нужно уважать, потому что в прошлом они друг с другом воевали. Есть страны, к примеру в Африке, где почти все ветераны, и в прошлом враги, резали друг друга, убивали и калечили. Они воевали друг с другом, непонятно за что и почему, за убеждения кто главный, а затем их кто-то извне остановил, та же ООН, и теперь они живут, работают, хлеб жуют. Так что вся нация уважаемая, все друг с другом передрались. В общем, в какой то мере глупо выводить рассу ветеранов.
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27.10.2020 18:37 Ответить
Адекватные люди и без вашей Концепции любят и уважают Воина-Защитника! Не зе! нас защищает от рашистской агрессии, а наш, родной, солдатик. И преклоняюсь перед нашей Армией с любовью и благодарностью не по указке Кабмина или еще кого-то там, а по велению собственного сердца. Дай, Бог, им всем крепкого здоровья и солдатской удачи!!!
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27.10.2020 18:39 Ответить
Это вопрос к ЗЕ. Хай в опросник вставит.

Бо пока что ЗЕлеными и Аваковым активно формируется образ ветерана - полоумного террориста, помешанного на идеях рассового превосходства, готового убивать за деньги все, что движется.
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27.10.2020 18:39 Ответить
Никакой концепции не надо! Оскорбил ветерана на выбор или шахта на 3 года или телячий вагон в Лугандон!
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27.10.2020 18:43 Ответить
это Вы о ЗЕ ?
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27.10.2020 19:03 Ответить
Самый позитивный ветеран - это в прошлом воин-победитель. Потому что это значит, что он ветеран не зря.
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27.10.2020 18:45 Ответить
побеждают те, за кем правда и никакую войну не выиграть без поддержки местного населения
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27.10.2020 19:24 Ответить
Это от самих ветеранов, по-момему, зависит, какой у них образ. Мінветеранів винесло на громадське обговорення концепцію формування позитивного образу ветерана - Цензор.НЕТ 8477
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27.10.2020 18:47 Ответить
йх... совдепія кончена
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27.10.2020 18:48 Ответить
***
Ось і все, закінчилася проща
і затихли залізні колеса,
привокзальна невмита площа
пропонує таксі і еспрессо.

Я іду, зелено-плямистий,
я - прибулець у себе вдома,
це - моє й не моє місто
тут свої дими і синдроми

тут свої рахунки і втрати,
тут свої болі і ліки…
Я вернувся до вас, браття,
почорнілим від втрат чоловіком.

Не дивіться на мене скоса,
не відводьте понуро погляд,
я сьогодні душею босий,
я сьогодні вже з вами поряд.

Ви нічого мені не винні,
я нічого там не надибав,
я із вами, я тут, і нині,
і земля не стає диба.

Я радію чужим дітям,
я шугаюсь гучних звуків,
мені хочеться жити… Жити!
На всі груди… за всіх.. до онуків.

Автор: Роман Семисал
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27.10.2020 18:54 Ответить
Просто чудове поле для освоєння грошенят... Скільки ж ви піклувальники про мене ще будете турбуватися за рахунок народу... Мені не потрібно щоб з мене робили якусь окрему касту, я не ліпше і не гірше за інших. Треба намагатися робити нормальні людські умови життя для всіх людей. p.s. Визнаю, що я користуюся всілякими пільгами, але вважаю що таким чином повертаю лише свої гроші забрані державою через всілякі податки. Скасовуйте грабіжницькі податки й люди самі знайдуть як застосувати їх найкраще, але вже без різноманітних піклувальницьких прокладок на які по великому рахунку і йдуть витрати.
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27.10.2020 18:56 Ответить
Це у кого «прєдвзятоє» відношення до ветеранів?! Адептів «какаяразніца» чи сєпарні?!
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27.10.2020 18:58 Ответить
Краще б прийняли *Закон про колаборацію та зрадництво * ! Мінветеранів винесло на громадське обговорення концепцію формування позитивного образу ветерана - Цензор.НЕТ 8122
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27.10.2020 19:10 Ответить
"...Политика по формированию позитивного восприятия ветерана войны обществом путем разработки и реализации комплексной программы героизации образа защитника...

Что-то совком завоняло. В государстве давно приняты определённые льготы для ветеранов военных действий. И не надо их постоянно увеличивать. Тем более, что ни Крым, ни Донбасс они не освободили. Это и зарплата, и кредиты и т. п. (Если кому-то не платят - это другой вопрос. Вот этим и должно заниматься Министерство. И больше ничем.) Как только появляется структура опеки, сразу начинаются песни про исключительную важность подопечных. Вот так откровенно тыкать мне в морду, что я - урод, если не считаю каждого участника героем.
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27.10.2020 19:28 Ответить
ну не пи**ри? воно і є позитивним , а якби не ця зелене куїта яка намагається дискредетувати волонтерів/ветеранів - була б ще більше. Руки sуки заберіть бо все до чого ви торкаєтеся , обертається в гівно
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27.10.2020 19:41 Ответить
 
 