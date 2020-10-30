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КС (2131) США (23182) Евросоюз (15873) НАПК (1164) Тупицкий (232)

Послы США, ЕС и Японии встретились с главой КС Тупицким после принятия судом решения о лишении полномочий НАПК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Послы США, ЕС и Японии встретились с главой КС Тупицким после принятия судом решения о лишении полномочий НАПК

Главы посольств США, Японии и Евросоюза во вторник, 27 октября, встретились с председателем Конституционного суда Украины Александром Тупицким.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Зеркало недели". 

 В этот же день КСУ на закрытом заседании отменил ряд положений антикоррупционной реформы.

Судя по сообщениям, западные дипломаты дали главе КСУ понять, что антикоррупционные реформы важны для сотрдуничества Украины с США и ЕС.

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикаас назвал встречу с Тупицким и временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин плодотворной.

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"Мы обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе важность прозрачности и сохранения достижений, достигнутых после Революции Достоинства 2014 года", - написал дипломат на своей странице в Twitter.

Посольство США опубликовало такое же заявление на своей странице в Facebook.

В то же время, пресс-служба КСУ распространила сообщение о том, что Тупицкий обсудил с дипломатами "ряд вопросов деятельности Конституционного суда в аспекте соответствия конституционным правилам и принципам цели создания и задач системы антикоррупционных органов".

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+67
На зекретина надежды уже никакой пошли и вставили тупицкому лично))))
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28.10.2020 01:45
+43
Послы отреагировали оперативно. А президент страны молчит и скорее всего играется с листочками своего пустопорожнего опроса
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28.10.2020 02:46
+41
Скоріш за все, передали Тупіцкому, що вони, ці судді КС - перші, хто втратить безвіз... і навіть візи в Британію, США, Канаду, Японію, Корею... І навіть на Мальдіви...
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28.10.2020 02:02
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Вскрылась очередная партия консервов, ох много у нас их, когда начнётся Май..., с каждым днём всё хуже и хуже бл...
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28.10.2020 11:09 Ответить
Пока Евросоюз и США не начнут вводить санкции против наших коррумпированных судей, ничего в этой стране не поменяется.
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28.10.2020 11:12 Ответить
таааак, ТУПИЙцький конкретно заТУПИВ з таким голосуванням....
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28.10.2020 11:49 Ответить
В этой стране ничего не поменяется как минимум до тех пор пока после таких решений за час пол под судом не будет стоять минимум 200000 тисяч как в Беларуси, а сми будут стоять на ушах говоря о том чтопроизошло. А до тех пор никакие ЕС и США не помогут.
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28.10.2020 12:02 Ответить
А Тупице оно надо? Получил миллионы от Мертверчука, а дальше хоть трава не расти!
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28.10.2020 12:55 Ответить
Все эти антикорупционеры так пересрались и осбосрались, что защищать их как-то особого желания нет....
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28.10.2020 12:59 Ответить
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