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КС (1154) США (14465) Євросоюз (7018) НАЗК (1166) Тупицький (227)

Посли США, ЄС та Японії зустрілися з главою КС Тупицьким після ухвалення судом рішення про позбавлення повноважень НАЗК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Посли США, ЄС та Японії зустрілися з главою КС Тупицьким після ухвалення судом рішення про позбавлення повноважень НАЗК

Глави посольств США, Японії і Євросоюзу у вівторок, 27 жовтня, зустрілися з головою Конституційного суду України Олександром Тупицьким.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Дзеркало тижня".

Цього ж дня КСУ на закритому засіданні скасував низку положень антикорупційної реформи.

Як свідчать повідомлення, західні дипломати дали главі КСУ зрозуміти, що антикорупційні реформи важливі для співпраці України з США та ЄС.

Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікаас назвав зустріч із Тупицьким і тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін плідною.

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"Ми обговорили низку питань, що становлять взаємний інтерес, зокрема важливість прозорості та збереження досягнень, досягнутих після Революції Гідності 2014 року", - написав дипломат на своїй сторінці у Twitter.

Посольство США опублікувало таку ж заяву на своїй сторінці у Facebook.

Водночас пресслужба КСУ розповсюдила повідомлення про те, що Тупицький обговорив з дипломатами "низку питань діяльності Конституційного суду в аспекті відповідності конституційним правилам і принципам мети створення та завдань системи антикорупційних органів".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+67
На зекретина надежды уже никакой пошли и вставили тупицкому лично))))
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28.10.2020 01:45
+43
Послы отреагировали оперативно. А президент страны молчит и скорее всего играется с листочками своего пустопорожнего опроса
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28.10.2020 02:46
+41
Скоріш за все, передали Тупіцкому, що вони, ці судді КС - перші, хто втратить безвіз... і навіть візи в Британію, США, Канаду, Японію, Корею... І навіть на Мальдіви...
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28.10.2020 02:02
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Вскрылась очередная партия консервов, ох много у нас их, когда начнётся Май..., с каждым днём всё хуже и хуже бл...
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28.10.2020 11:09 Відповісти
Пока Евросоюз и США не начнут вводить санкции против наших коррумпированных судей, ничего в этой стране не поменяется.
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28.10.2020 11:12 Відповісти
таааак, ТУПИЙцький конкретно заТУПИВ з таким голосуванням....
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28.10.2020 11:49 Відповісти
В этой стране ничего не поменяется как минимум до тех пор пока после таких решений за час пол под судом не будет стоять минимум 200000 тисяч как в Беларуси, а сми будут стоять на ушах говоря о том чтопроизошло. А до тех пор никакие ЕС и США не помогут.
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28.10.2020 12:02 Відповісти
А Тупице оно надо? Получил миллионы от Мертверчука, а дальше хоть трава не расти!
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28.10.2020 12:55 Відповісти
Все эти антикорупционеры так пересрались и осбосрались, что защищать их как-то особого желания нет....
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28.10.2020 12:59 Відповісти
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