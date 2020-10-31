Посли США, ЄС та Японії зустрілися з главою КС Тупицьким після ухвалення судом рішення про позбавлення повноважень НАЗК
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Глави посольств США, Японії і Євросоюзу у вівторок, 27 жовтня, зустрілися з головою Конституційного суду України Олександром Тупицьким.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Дзеркало тижня".
Цього ж дня КСУ на закритому засіданні скасував низку положень антикорупційної реформи.
Як свідчать повідомлення, західні дипломати дали главі КСУ зрозуміти, що антикорупційні реформи важливі для співпраці України з США та ЄС.
Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікаас назвав зустріч із Тупицьким і тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін плідною.
"Ми обговорили низку питань, що становлять взаємний інтерес, зокрема важливість прозорості та збереження досягнень, досягнутих після Революції Гідності 2014 року", - написав дипломат на своїй сторінці у Twitter.
Посольство США опублікувало таку ж заяву на своїй сторінці у Facebook.
Водночас пресслужба КСУ розповсюдила повідомлення про те, що Тупицький обговорив з дипломатами "низку питань діяльності Конституційного суду в аспекті відповідності конституційним правилам і принципам мети створення та завдань системи антикорупційних органів".
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