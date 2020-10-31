Посли США, ЄС та Японії зустрілися з главою КС Тупицьким після ухвалення судом рішення про позбавлення повноважень НАЗК

Глави посольств США, Японії і Євросоюзу у вівторок, 27 жовтня, зустрілися з головою Конституційного суду України Олександром Тупицьким.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Дзеркало тижня".

Цього ж дня КСУ на закритому засіданні скасував низку положень антикорупційної реформи.

Як свідчать повідомлення, західні дипломати дали главі КСУ зрозуміти, що антикорупційні реформи важливі для співпраці України з США та ЄС.

Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікаас назвав зустріч із Тупицьким і тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін плідною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скасування КС кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях - убивство всієї системи декларування, - нардеп "Голосу" Устінова

"Ми обговорили низку питань, що становлять взаємний інтерес, зокрема важливість прозорості та збереження досягнень, досягнутих після Революції Гідності 2014 року", - написав дипломат на своїй сторінці у Twitter.

Посольство США опублікувало таку ж заяву на своїй сторінці у Facebook.

Водночас пресслужба КСУ розповсюдила повідомлення про те, що Тупицький обговорив з дипломатами "низку питань діяльності Конституційного суду в аспекті відповідності конституційним правилам і принципам мети створення та завдань системи антикорупційних органів".