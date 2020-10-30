Сытник: Нынешнее решение КС о декриминализации недостоверного декларирования показывает, что элита напугана работой ВАКС

Решение Конституционного суда об отмене ряда антикоррупционных норм показывает, что нынешняя элита Украины напугана работой Антикоррупционного суда, который начал сажать коррупционеров в тюрьму.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в эфире hromadske. выразил директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник.

"Суд не просто заработал 5 сентября 2019. За последние 3 месяца Антикоррупционный суд вынес более 10 приговоров с реальным лишением свободы. Пока эти дела не слишком громкие, но эти дела напугали тех субъектов, которые сейчас находятся в суде. Например, господин Мартыненко ... видно, что люди просто переживают, боятся, потому что этот суд пока невозможно купить - надеюсь, так будет всегда ", - отметил глава Бюро.

Сытник подчеркнул, что это уже похоже на то следствие антикоррупционной реформы, который все ждали - "справедливые приговоры за коррупционные действия".

"Поэтому я думаю, что это связано с тем, что мы приблизились к точке невозврата в антикоррупционной реформе. Приговоров становится все больше, это уже тенденция - и эта тенденция испугала элиту, которая в том числе находится в судах ", - считает он.

Еще одной причиной атаки на антикоррупционные органы глава НАБУ считает попытки пророссийских сил испортить отношения Украины с западным партнерами.

"Вы же видели, кто подавал это представление (об отмене антикоррупционных норм - ред.)?", - добавил он. (Большинство депутатов, которые подписали представление - члены фракции ОПЗЖ).

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.