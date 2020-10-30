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Сытник: Нынешнее решение КС о декриминализации недостоверного декларирования показывает, что элита напугана работой ВАКС

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Сытник: Нынешнее решение КС о декриминализации недостоверного декларирования показывает, что элита напугана работой ВАКС

Решение Конституционного суда об отмене ряда антикоррупционных норм показывает, что нынешняя элита Украины напугана работой Антикоррупционного суда, который начал сажать коррупционеров в тюрьму.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в эфире hromadske. выразил директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник.

"Суд не просто заработал 5 сентября 2019. За последние 3 месяца Антикоррупционный суд вынес более 10 приговоров с реальным лишением свободы. Пока эти дела не слишком громкие, но эти дела напугали тех субъектов, которые сейчас находятся в суде. Например, господин Мартыненко ... видно, что люди просто переживают, боятся, потому что этот суд пока невозможно купить - надеюсь, так будет всегда ", - отметил глава Бюро.

Сытник подчеркнул, что это уже похоже на то следствие антикоррупционной реформы, который все ждали - "справедливые приговоры за коррупционные действия".

"Поэтому я думаю, что это связано с тем, что мы приблизились к точке невозврата в антикоррупционной реформе. Приговоров становится все больше, это уже тенденция - и эта тенденция испугала элиту, которая в том числе находится в судах ", - считает он.

Еще одной причиной атаки на антикоррупционные органы глава НАБУ считает попытки пророссийских сил испортить отношения Украины с западным партнерами.

"Вы же видели, кто подавал это представление (об отмене антикоррупционных норм - ред.)?", - добавил он. (Большинство депутатов, которые подписали представление - члены фракции ОПЗЖ).

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+7
Интересно получается, даже в такой тоталитарной и погрязшей в убийствах и коррупции стране как Раша есть люди которые составляют списки и передают их в Европу и Америку для внесения их в санкционные списки за свои деяния, и таких списков много. Но в свободной Украине никто !!! даже как они себя называют патриоты Украины такие списки не составляет, хотя на каждом углу кричат о коррупции и о неконституционных решениях и о предательстве. Это говорит о том, что всем им выгодна коррупция и такие решения которые принял КСУ. А кричат они друг на друга и статейки разоблачающие пишут это для нас, чтоб люди грызлись между собой. А по сути они все, что власть, что попиредники все за одно
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28.10.2020 22:27
+4
Тільки це і тільки таким чином можливо навести лад в нашій державі Україна. А це станеться.

Сытник: Нынешнее решение КС о декриминализации недостоверного декларирования показывает, что элита напугана работой ВАКС - Цензор.НЕТ 5248
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28.10.2020 22:11
+4
Сытник: Нынешнее решение КС о декриминализации недостоверного декларирования показывает, что элита напугана работой ВАКС - Цензор.НЕТ 6484
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28.10.2020 22:19
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@proro2012

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Сытник: Нынешнее решение КС о декриминализации недостоверного декларирования показывает, что элита напугана работой ВАКС - Цензор.НЕТ 7769
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28.10.2020 22:09 Ответить
Тільки це і тільки таким чином можливо навести лад в нашій державі Україна. А це станеться.

Сытник: Нынешнее решение КС о декриминализации недостоверного декларирования показывает, что элита напугана работой ВАКС - Цензор.НЕТ 5248
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28.10.2020 22:11 Ответить
Бедненький и он в юмор двинул. Пороблэно, ну никак иначе. Один другого смешнее.
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28.10.2020 22:13 Ответить
Сытник: Нынешнее решение КС о декриминализации недостоверного декларирования показывает, что элита напугана работой ВАКС - Цензор.НЕТ 6484
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28.10.2020 22:19 Ответить
думаешь если скользкие-хорошо мылить будут? Сытник: Нынешнее решение КС о декриминализации недостоверного декларирования показывает, что элита напугана работой ВАКС - Цензор.НЕТ 1269
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28.10.2020 22:24 Ответить
Интересно получается, даже в такой тоталитарной и погрязшей в убийствах и коррупции стране как Раша есть люди которые составляют списки и передают их в Европу и Америку для внесения их в санкционные списки за свои деяния, и таких списков много. Но в свободной Украине никто !!! даже как они себя называют патриоты Украины такие списки не составляет, хотя на каждом углу кричат о коррупции и о неконституционных решениях и о предательстве. Это говорит о том, что всем им выгодна коррупция и такие решения которые принял КСУ. А кричат они друг на друга и статейки разоблачающие пишут это для нас, чтоб люди грызлись между собой. А по сути они все, что власть, что попиредники все за одно
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28.10.2020 22:27 Ответить
Ну в принципе да.Если проще,то представь карточный стол с шулерами одной масти . У которых задача развести зелёного наивного лоха на гроши.В роли лоха народ,которого облапошивают квартетом в четыре хари,а он продолжает верить,що с ним играют честно и шулера с друг другом не знакомы Ситник: Нинішнє рішення КС про декриміналізацію недостовірного декларування показує, що еліта налякана роботою ВАКС - Цензор.НЕТ 2877
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29.10.2020 03:03 Ответить
Сытник, где результаты твоей работы за такие деньги?
Про пожрать в заповеднике на шару не говорить.
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28.10.2020 22:29 Ответить
Решение Конституционного суда об отмене ряда антикоррупционных норм показывает, что нынешняя элита Украины напугана работой Антикоррупционного суда, который начал сажать коррупционеров в тюрьму.Источник: https://censor.net/ru/n3227772

Элиты будут друг друга сажать, уничтожать, подставлять, шантажировать.
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28.10.2020 22:50 Ответить
Ситник: Нинішнє рішення КС про декриміналізацію недостовірного декларування показує, що еліта налякана роботою ВАКС - Цензор.НЕТ 5836
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28.10.2020 23:14 Ответить
Это всё показывает, что им просто по куй.. с большой буквы Х....
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28.10.2020 23:17 Ответить
 
 