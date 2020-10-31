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Ситник: Нинішнє рішення КС про декриміналізацію недостовірного декларування показує, що еліта налякана роботою ВАКС

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Ситник: Нинішнє рішення КС про декриміналізацію недостовірного декларування показує, що еліта налякана роботою ВАКС

Рішення Конституційного суду про скасування низки антикорупційних норм демонструє, що нинішня еліта України налякана роботою Антикорупційного суду, який почав саджати корупціонерів у в’язницю.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку в ефірі hromadske висловив директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник.

"Суд не просто запрацював 5 вересня 2019 року. За останнім 3 місяці Антикорупційний суд виніс понад 10 вироків з реальним позбавленням волі. Поки ці справи не дуже гучні, але ці справи налякали тих суб’єктів, які зараз перебувають в суді. Наприклад, пан Мартиненко… видно, що люди просто переживають, бояться, тому що цей суд поки неможливо купити — сподіваюсь, так буде завжди", — зазначив очільник Бюро.

Ситник наголосив, що це вже схоже на той наслідок антикорупційної реформи, на який всі чекали — "справедливі вироки за корупційні дії".

"Тому я думаю, що це пов’язано з тим, що ми наблизились до точки неповернення в антикорупційній реформі. Вироків стає все більше, це вже тенденція — і ця тенденція налякала еліту, яка в тому числі перебуває в судах", — вважає він.

Читайте також: Після рішення КС буде закрито близько 100 справ про недостовірне декларування, - Ситник

Ще однією причиною атаки на антикорупційні органи очільник НАБУ вважає спроби проросійських сил зіпсувати відносини України із західним партнерами.

"Ви ж бачили, хто подавав це подання (про скасування антикорупційних норм — ред.)?", — додав він. (Більшість депутатів, які підписали подання - члени фракції ОПЗЖ).

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з ним, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
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Топ коментарі
+7
Интересно получается, даже в такой тоталитарной и погрязшей в убийствах и коррупции стране как Раша есть люди которые составляют списки и передают их в Европу и Америку для внесения их в санкционные списки за свои деяния, и таких списков много. Но в свободной Украине никто !!! даже как они себя называют патриоты Украины такие списки не составляет, хотя на каждом углу кричат о коррупции и о неконституционных решениях и о предательстве. Это говорит о том, что всем им выгодна коррупция и такие решения которые принял КСУ. А кричат они друг на друга и статейки разоблачающие пишут это для нас, чтоб люди грызлись между собой. А по сути они все, что власть, что попиредники все за одно
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28.10.2020 22:27
+4
Тільки це і тільки таким чином можливо навести лад в нашій державі Україна. А це станеться.

Сытник: Нынешнее решение КС о декриминализации недостоверного декларирования показывает, что элита напугана работой ВАКС - Цензор.НЕТ 5248
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28.10.2020 22:11
+4
Сытник: Нынешнее решение КС о декриминализации недостоверного декларирования показывает, что элита напугана работой ВАКС - Цензор.НЕТ 6484
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28.10.2020 22:19
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@proro2012

·13 ч«Антигосударственный мятеж»: Коломойский руками КС обрушил антикоррупционную систему

Сытник: Нынешнее решение КС о декриминализации недостоверного декларирования показывает, что элита напугана работой ВАКС - Цензор.НЕТ 7769
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28.10.2020 22:09 Відповісти
Тільки це і тільки таким чином можливо навести лад в нашій державі Україна. А це станеться.

Сытник: Нынешнее решение КС о декриминализации недостоверного декларирования показывает, что элита напугана работой ВАКС - Цензор.НЕТ 5248
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28.10.2020 22:11 Відповісти
Бедненький и он в юмор двинул. Пороблэно, ну никак иначе. Один другого смешнее.
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28.10.2020 22:13 Відповісти
Сытник: Нынешнее решение КС о декриминализации недостоверного декларирования показывает, что элита напугана работой ВАКС - Цензор.НЕТ 6484
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28.10.2020 22:19 Відповісти
думаешь если скользкие-хорошо мылить будут? Сытник: Нынешнее решение КС о декриминализации недостоверного декларирования показывает, что элита напугана работой ВАКС - Цензор.НЕТ 1269
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28.10.2020 22:24 Відповісти
Интересно получается, даже в такой тоталитарной и погрязшей в убийствах и коррупции стране как Раша есть люди которые составляют списки и передают их в Европу и Америку для внесения их в санкционные списки за свои деяния, и таких списков много. Но в свободной Украине никто !!! даже как они себя называют патриоты Украины такие списки не составляет, хотя на каждом углу кричат о коррупции и о неконституционных решениях и о предательстве. Это говорит о том, что всем им выгодна коррупция и такие решения которые принял КСУ. А кричат они друг на друга и статейки разоблачающие пишут это для нас, чтоб люди грызлись между собой. А по сути они все, что власть, что попиредники все за одно
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28.10.2020 22:27 Відповісти
Ну в принципе да.Если проще,то представь карточный стол с шулерами одной масти . У которых задача развести зелёного наивного лоха на гроши.В роли лоха народ,которого облапошивают квартетом в четыре хари,а он продолжает верить,що с ним играют честно и шулера с друг другом не знакомы Ситник: Нинішнє рішення КС про декриміналізацію недостовірного декларування показує, що еліта налякана роботою ВАКС - Цензор.НЕТ 2877
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29.10.2020 03:03 Відповісти
Сытник, где результаты твоей работы за такие деньги?
Про пожрать в заповеднике на шару не говорить.
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28.10.2020 22:29 Відповісти
Решение Конституционного суда об отмене ряда антикоррупционных норм показывает, что нынешняя элита Украины напугана работой Антикоррупционного суда, который начал сажать коррупционеров в тюрьму.Источник: https://censor.net/ru/n3227772

Элиты будут друг друга сажать, уничтожать, подставлять, шантажировать.
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28.10.2020 22:50 Відповісти
Ситник: Нинішнє рішення КС про декриміналізацію недостовірного декларування показує, що еліта налякана роботою ВАКС - Цензор.НЕТ 5836
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28.10.2020 23:14 Відповісти
Это всё показывает, что им просто по куй.. с большой буквы Х....
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28.10.2020 23:17 Відповісти
 
 