Ситник: Нинішнє рішення КС про декриміналізацію недостовірного декларування показує, що еліта налякана роботою ВАКС
Новини Цензор.НЕТ Політика України Події
Рішення Конституційного суду про скасування низки антикорупційних норм демонструє, що нинішня еліта України налякана роботою Антикорупційного суду, який почав саджати корупціонерів у в’язницю.
Як передає Цензор.НЕТ, таку думку в ефірі hromadske висловив директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник.
"Суд не просто запрацював 5 вересня 2019 року. За останнім 3 місяці Антикорупційний суд виніс понад 10 вироків з реальним позбавленням волі. Поки ці справи не дуже гучні, але ці справи налякали тих суб’єктів, які зараз перебувають в суді. Наприклад, пан Мартиненко… видно, що люди просто переживають, бояться, тому що цей суд поки неможливо купити — сподіваюсь, так буде завжди", — зазначив очільник Бюро.
Ситник наголосив, що це вже схоже на той наслідок антикорупційної реформи, на який всі чекали — "справедливі вироки за корупційні дії".
"Тому я думаю, що це пов’язано з тим, що ми наблизились до точки неповернення в антикорупційній реформі. Вироків стає все більше, це вже тенденція — і ця тенденція налякала еліту, яка в тому числі перебуває в судах", — вважає він.
Ще однією причиною атаки на антикорупційні органи очільник НАБУ вважає спроби проросійських сил зіпсувати відносини України із західним партнерами.
"Ви ж бачили, хто подавав це подання (про скасування антикорупційних норм — ред.)?", — додав він. (Більшість депутатів, які підписали подання - члени фракції ОПЗЖ).
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з ним, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
Будь ласка, зачекайте...
Экономика от Пророка
@proro2012
·13 ч«Антигосударственный мятеж»: Коломойский руками КС обрушил антикоррупционную систему
Про пожрать в заповеднике на шару не говорить.
Элиты будут друг друга сажать, уничтожать, подставлять, шантажировать.