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КС (2131) Лещенко (691) электронное декларирование (1015)

Опубликованы имена судей КС, голосовавших за решение о декларировании. СПИСОК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Опубликованы имена судей КС, голосовавших за решение о декларировании. СПИСОК

Бывший журналист, член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко показал имена судей Конституционного Суда, которые голосовали "за" признание неконституционными отдельных положений Закона "О предотвращении коррупции" и уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Об этом Лещенко сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с тем, что Конституционный суд уже составляет угрозу национальной безопасности Украины, важно знать поименно всех "героев"", - говорится в сообщении.

"Вот участники беспредельного решения по антикоррупционной реформе. Голосовали "за" 11 судей:

- Докладчик: Игорь Слиденко (квота партии "Свобода")

- Тупицкий Александр, глава КС (назначен Януковичем, в прошлом - правая рука Виктора Татькова, который во времена Януковича возглавлял Высший хозяйственный суд, а сейчас находится в бегах за коррупцию)

- Городовенко Виктор (связи: Порошенко. Зам главы администрации Порошенко Алексей Филатов помогал ему избраться на съезде судей)

- Завгородняя Ирина (Связи: Порошенко. Кандидатура от БПП в парламенте. Назначена по квоте Рады при содействии депутата БПП Александра Грановского. Также есть связи с ОПЗЖ и Григорием Суркисом)

- Касминин Александр (Связи: донецкие, Янукович)

- Кривенко Виктор (Связи: Порошенко. Один из самых влиятельных генералов старой судебной системы, почти 10 лет был главой Совета судей Украины. Говорят, помогал в свое время Порошенко решать его вопросы по Ленинской кузне)

- Литвинов Александр (Связи: донецкие, Янукович. Правая рука главы КС Тупицкого).

- Мойсик Владимир (Связи: Порошенко, назначен по рекомендации Ющенко)

- Сас Сергей (Связи: партия "Батькивщина")

- Филюк Петр (Связи: Игорь Палица)

- Юровская Галина (Связи: школа судей Николая Онищука, назначена съездом судий по конкурсу, агитировала за себя лично. Исповедует коллективную судебную солидарность), - отметил Лещенко.

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.

Также читайте: "Голос" подает в ОГП заявление о возможном захвате государственной власти судьями КС. ДОКУМЕНТ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+61
забудьте вже про Петю,жеріть своє ЗЕлене гівно що вибрали
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29.10.2020 14:30
+57
Трое из четырех судей, которых назначил Порошенко по президентской квоте в 2018 году, голосовали против. Все остальное - чушь.
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29.10.2020 14:30
+52
заметьте, список выложил зашквареный зебил Сирожа.
Просто сирожа так отмазывает хозяев переводя стрелки на стрелочников.
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29.10.2020 14:30
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"оТдолженные" - это на каком языке?
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29.10.2020 17:31 Ответить
Бозя почав "наказувать" одразу пісоя секретніх ізоляторів СБУ
Опубліковано імена суддів КС, які голосували за рішення про декларування - Цензор.НЕТ 2510
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29.10.2020 15:39 Ответить
только массовые расстрелы спасут страну
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29.10.2020 15:39 Ответить
Безкарно ця злодійська вакханалія продовжуватися вічно не може.
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29.10.2020 17:06 Ответить
Серлещ и мася истерят,значит,по меньшей мере все не так уж плохо.Кто читал,что принял КС? Нельзя человека сажать,не доказав его вину,ну и что?Это плохо?Наши юррцуны упорно скрывают,что и на западе конфисковать то,что без подтверждения - можно легко,а вот посадить без доказательств нельзя.Также не везде есть законы позволяющие министерствам почти в полном составе не быть особами публичного права,а вот мастер районных електросетей приравнен к народному депутату и обязан разоблачиться перед шабуниными.Закон и практика его применения у нас прибацаные,чем и пользуются юристы опзж.
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29.10.2020 15:47 Ответить
Вистачить вже чубитись хто кого і коли рекомендував. Тут потрібно всім об'єднатись і остаточно вирішити чи суддів Конституційного суду просто розстріляти всіх чи повісити.
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29.10.2020 15:59 Ответить
Давайте адреса сразу.
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29.10.2020 16:06 Ответить
Пожалуйста, публикуйте в заголовке сразу Кто выложил список.
В контексте приписок к нему - это имеет ключевое значение.
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29.10.2020 16:23 Ответить
Оскільки у Зелі досягнень не має, а його до жуті бісять будь-які згадування про Пецю в позитиві, кловун вирішив усі досягнення папєрєдніка нівелювати. Війна йде до капітуляції, безвіз вже однозначно заберуть, децентралізацію знищили, ПРОЗОРО під приводом ковіду послали подалі. Наскільки брудними були вибори за Зелених, усі могли самі бачити.
Лишилось добити НАБУ (ДБР вони відразу захопили) і ліквідувати Вищій антикор.суд.
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29.10.2020 16:23 Ответить
******* Лещенко как его называл Коломольский
Опубліковано імена суддів КС, які голосували за рішення про декларування - Цензор.НЕТ 7361
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29.10.2020 16:26 Ответить
Ха... ви б ше через 2 роки оприлюднили а не до виборів...
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29.10.2020 16:33 Ответить
Європа і США повинні включити всіх за списком, а також всіх їх рідних, близьких та друзів до персон НонГрата. Заарештувати всі рухомі та нерухомі активи цей категорії "громадян України". Як що серед них є громадяни держав Європи та США, притягнути до кримінальної відповідальності за відмивання грошей отриманих злочиннім шляхом. О це буде справедливо!
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29.10.2020 16:34 Ответить
Мають бути не опубліковані імена судів а нагальне місце роботи - головний очистник каналізаційних ям міста такого
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29.10.2020 16:45 Ответить
Юровская Галина (Связи: школа судей Николая Онищука, назначена съездом судий, а суди кто?
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29.10.2020 16:46 Ответить
Похоже, что у нас в стране Порошенко все еще президент. Потому, что пока, без него немогут не вздохнуть и перднуть.
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29.10.2020 16:50 Ответить
Порошенк связи Януковича,забыли?
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29.10.2020 19:56 Ответить
4 из 11 от Петра. Грустно
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29.10.2020 16:57 Ответить
я не оспариваю - но сирОжа - еще тот кондом
хорошо бы перепроверить его вброс
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29.10.2020 17:03 Ответить
Ну, да. Порох же святой, он патриот и ни разу не олигарх.
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30.10.2020 08:46 Ответить
святых не бывает
но Сирожа - сливной бачок Фирташа
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30.10.2020 13:36 Ответить
А раньше с судей подонков кожу сдирали.
И на кол сажали.
Без ваЗЕлина...
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29.10.2020 16:59 Ответить
скоро будуть.....
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29.10.2020 17:05 Ответить
а шо, здерти шкуряку з тупіцького і набити на крісло для наступного голови кс- була б дієва суддівська реформа Опубліковано імена суддів КС, які голосували за рішення про декларування - Цензор.НЕТ 4331
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29.10.2020 18:53 Ответить
Незабаром.
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29.10.2020 21:49 Ответить
ну слушать Леща,не перепроверив ,себя не уважать
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29.10.2020 17:02 Ответить
4 из 11 судей - люди пороха, 3 - от януковоща. но виноват, конечно же, зеленский Опубліковано імена суддів КС, які голосували за рішення про декларування - Цензор.НЕТ 315

порошки, я ничего не перепутал?
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29.10.2020 17:06 Ответить
Ви просто підтвердили свій зебілізм.
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29.10.2020 21:51 Ответить
хнп, поро-шавка
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30.10.2020 02:18 Ответить
Зебелизм - это явно на стороне разума, судя по аргументам. Названы фамилии судей, их отношение к Системе.
А у порохоботов одни лозунги и былины. То Порошенко за свои деньги ПВО Киева построил. То армию поднял. Сам! Опубліковано імена суддів КС, які голосували за рішення про декларування - Цензор.НЕТ 2559 А вот офшоры во время Иловайска - фейки, силой самовнушения. И в суд подать на журналистов - скрепы не позволяют.
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02.11.2020 15:17 Ответить
Нарешті нова методичка...
Опубліковано імена суддів КС, які голосували за рішення про декларування - Цензор.НЕТ 5063
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30.10.2020 08:11 Ответить
шо кацап, научился писать по-украински? или доси гугл транслейтом пользуешься?
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30.10.2020 18:01 Ответить
Не смерди козлопикий! Опубліковано імена суддів КС, які голосували за рішення про декларування - Цензор.НЕТ 8019
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02.11.2020 08:43 Ответить
Думаю эти судьи выполняли чей то заказ и теперь они в полной жопе.
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29.10.2020 17:31 Ответить
Они с хорошей маржой и упакованными чемоданами.
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29.10.2020 18:25 Ответить
Не, тут Порошенко точно не причем, заказ был сделан кем то другим.
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29.10.2020 17:33 Ответить
)))))))))))))))))))))))))))))))))
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29.10.2020 21:33 Ответить
Вата знову просралась в штани? Прикольно. Опубліковано імена суддів КС, які голосували за рішення про декларування - Цензор.НЕТ 7008
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30.10.2020 08:12 Ответить
Тут говорят, что нужно забывать за Порошенка, ТАК это люди Порошенка и он в первую очередь несёт за них ответственность - только вот "европейская солидарность" как щенки поджали хвосты и в трубочку молчат, А самое главное не нужно забывать, КТО основной виновник торжества партия "платформа за життя" - ну вы понимаете за их хорошее життя. И вот те кто голосовал за них они проголосовали ЗА хорошее життя про российской партии Медведчука и его друзив.
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29.10.2020 17:34 Ответить
Почему они люди Порошенко? Потому что так сказала бывшая журнашлюха? Пусть это тупое создание сначала с Укрзализныцей разберется. А незаконные перевыборы в Раду эти судьи тоже в интересах Порошенка объявляли? По судьям, если интересно, вся информация есть на официальном сайте КСУ. Там есть, по чьей квоте, кто был назначен. Или у Вас атрофирован мозг и без суфлера Вы ничего не воспринимаете?
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29.10.2020 18:11 Ответить
Особливо сподобалось - призначений Ющенко, але зв'язки Порошенка. А ті четверо, хто не проголосував - чиї зв'язки, якщо вони призначені Порошенком? А незаконно призначені зеленським два судді - то чиї зв'язки? Лещенко став ще бруднішим. Але дарма старається.
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29.10.2020 18:29 Ответить
то може цього лещенко перевірити на вшивість.
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29.10.2020 19:03 Ответить
Кто же его проверять будет? "Антикоррупционеров" у нас проверять нельзя...
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29.10.2020 19:35 Ответить
Хто тобі сказав, що це люди Порошенка? Сирьожа Лещенко?
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29.10.2020 18:39 Ответить
виноваты все. не только порошенко, зеленский, янукович, ющенко, кучма и кравчук.
считаю, что виноват в большей степени народ, что позволяет этим мудакам творить неподобство все эти 30 лет
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29.10.2020 19:53 Ответить
А что нормальный расстрельный список. Не полный, но начинать то надо.
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29.10.2020 17:41 Ответить
Почему то даже не удивлен.. Из 11 проголосовавших судей КС -( 1 - "Свобода"),( 1 - " Батькивщина ) ", ( 3 - " Порошенко ) , (1- "Ющенко-Порошенко ) Итого шесть из одиннадцати !! Ну это очередное подтверждение о " святых" ( хотя адептам и сектантам святости некоторых политиков.. и моча божья роса. Сейчас начнется.. про кацапов, зелень и т.д обидно понимаю, поэтому и такая реакция.). Ну и кроме этого трое от Ябуповича, один от Палицы и одна из " касты судейского сектантского братства" В общем как говорится все на лицо... Что к этому добавить для примера Глава администрации президента Порошенко Райнин сейчас глава партячейки ОПЗЖопса второго города Украины Харькова., ну это так для уточнения нюансов. Хочу добавить что это не на столько вина политиков ( хотя за кадры и свои продвижения они отвечают полностью), а то что у нас судейские, чиновники, политики меньшего и не только пошиба переобуваются на ходу и ловят струю что бы удержаться вблизи корыта. И все у нас так.. А "партии" это возможность оседлать какую нибудь нишу в этой тусовке, проекты для зарабатывания денег. Поэтому ни революции, ни войны, ни майданы, ни что не приводят к серьезным изменениям и тем паче уголовному преследования и реальной посадке представителей этой "компании", просто они "одна стая, одна когорта, кровь от крови, плоть от плоти". Как там у Маугли " Мы с тобой одной крови. Ты и я" И это факт.
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29.10.2020 18:01 Ответить
Почему Вы считаете информацию журнашлюхи правдой? Что значит "связи"? С таким успехом каждому из судей можно связи с Кучмой, к примеру, приписать. Есть официальный сайт КСУ. Там под каждым судьей есть исчерпывающая информация. Если судья избран съездом судей, то каким боком здесь связи с Порошенко?
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29.10.2020 18:17 Ответить
Для уточнения я дописал про Райнина.. тут надеюсь ждурналюшки не причем... А пост то был охо хо какой. Ну а что за Порошенко.. в каких он только партиях не поперебывал, кому не служил, под кого не подстраивался, с кем не целовался, в какие только церкви не ходил, какие только песни не пел и т.д.. Благодаря этому бизнес приумножил на всех возможных должностях побывал.. Просто жизнь Ничего личного просто бизнес. Поэтому о святости не нужно... А по поводу судей я все сказал.. и не только о них.. Это тоже бизнес только другой. Так устроена жизнь. Бабки правят миром . Под это используются просто разные лозунги иногда даже патриотические. Бывает. ( Взять пример договорняка Порошенко и Кличка в гостях у Фирташа кто идет в презы а кто в мэры.. Дележ шкуры Януковича.) Как то это даже не хочется обсуждать, противно... я это вообще о всех так называемых наших " политиках" ( просто в данный момент Порошенко это "соломинка" или на безрыбьи рак или меньшее зло, или лучшее из худшего и т.д.. Вот и все. Но в масштабах ему уже ни чего не взять, поэтому нужно проевропейским патриотичным силам ( и тому же Порошенко) искать новое лицо. ( ну только ради бога не Кличко, еще одного клоуна страна точно не выдержит)
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29.10.2020 18:35 Ответить
Святость здесь ни при чем. Среди дорвавшихся к корыту, а особенно среди тех, кто там был все годы независимости, не то что святых, а даже просто чистых быть не может. С этим Вашим постом согласен, а коммент выше просто недопонял. Мы всегда будем вынуждены выбирать меньшее из зол. Про то, что Пороху нужно готовить себе приемника тоже писал. Тоже считаю, что с таким антирейтингом ему президентство больше не светит. Но для меня он был лучшим Президентом, не идеальным, но лучшим из всех, что были. Про Кличка тоже уже писал. Я считаю Кличка хорошим мэром, более того я даже голосовал за него. И даже за Удар, а не за ЕС голосовал в местный совет, потому как много для моего района эти депутаты сделали. Но на Президента Виталя никак не тянет. Да он это и сам прекрасно понимает.
Понимаете ли в чем проблема? С наридом. Люди не пытаются оценивать, анализировать, понимать. Им просто нужен некий мессия, который вытянет их из дерьма. И эта вера в сказку сдохнет вместе с этими людьми. Куда можно прийти, если постоянно голосовать за популистов?
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29.10.2020 19:30 Ответить
Согласен. Только не могу сказать какой из Кличко мэр.. Не очень то верится что путевый.. с чего бы это. Хотя короля делает свита.. Возможно возле него кто то есть с башкой.. Ну и то слава Богу. А теперь о том что голосуют за популистов.. Ох... А где их взять не популистов.. Где эти люди, которые готовы положить силы так сказать на алтарь отечества Да и народ который за это благо в будущем, готов нести тяготы уже сейчас и голосовать за это.. Да еще как сказал Черчилль ( очень умный деятель) " Больше всех врут охотники после охоты и политики перед выборами" И это везде так, во всем мире.. все за все хорошее против всего плохого, за других просто не голосуют. Про Пороха как президента или Зеленского. Все прощу, обогащение, шахер-махер. ( за это в отставку, не переизбрание и т.д). не прощу измены стране. ( за это даже в Ростов выехать давать нельзя, кара должна быть неизбежной и желательно скорой)
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29.10.2020 20:03 Ответить
Отличие Витали от Зели в том, что Виталя понимает. А зеленая шмаркля считает, что оно может править страной как Кварталом.
И ещё Виталя просто профессор изящной словесности по сравнению со шмарклей.
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29.10.2020 20:11 Ответить
Соєвого баригу на нари довічно і з конфіскацією.
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29.10.2020 22:15 Ответить
Есть доказательства преступлений? Сообщи Венедиктовой - она обрадуется.
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29.10.2020 22:34 Ответить
Опубліковано імена суддів КС, які голосували за рішення про декларування - Цензор.НЕТ 5622
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30.10.2020 08:22 Ответить
В Италии даже нет такого формирования *конституционный суд*. Отменить его, и все дела. Есть парламент для законов!
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29.10.2020 20:10 Ответить
А єто не тот самый честнейший конституционный суд, который розогнал ВР по указке Зеленского в 2019-м году? Какие отъявленный там порохоботы работали тогда!!! Опубліковано імена суддів КС, які голосували за рішення про декларування - Цензор.НЕТ 8918
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30.10.2020 08:15 Ответить
О чем и речь.. Все эти судьи, чиновники, аппаратчики и т.д. и т.п всегда держали нос по ветру. Был Ябупович штамповали дела на майдановцев и оппозиции. Пришла новая власть как хамелеоны мимикрировали под Порошенко и выполняли все что сказано ( но бывших все равно не трогали), пришла новая власть выполняют забаганки новой власти. ( надо и против попередника),. а тут видимо почуяли новые веяния из стана олигархичных и прорашистских сил и в момент опять поменяли личину. Закон как дышло, не нами сказано. У нас в стране образовалась кастовость всей верхушки они либо друзья, либо партнеры, либо кумовья, либо родственники, либо с одной компании, либо с одного экономического класса, либо нужные люди - а как говорится " ворон ворону глаз не выклюет" ( кого наказали или привлекли во времена революций Ющенко, Турчинова, Порошенко, майдана, пролитой крови, войны, оккупации НИ КОГО... Так что сегодня все они "регионалы", завтра "порохоботы", послезавтра " зеленые", а послепослезавтра "медведчуковцы- путинисты" Ничего личного просто бизнес, просто жизнь, просто бабки. Где мы основная масса народа и где ОНИ. ( да еще по судьям КС, больше всего конечно вопрос не к судьям назначенным по квоте Пороха, а к судье назначенному по квоте " Свободы", вот те на и тут значится деньги не пахнут.. ( хотя не удивлен)
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30.10.2020 09:12 Ответить
Своїм вчорашнім рішенням Конституційний Суд знищив систему електронного декларування, а з нею будь-які шанси на підтримку України Заходом. Відтепер ми не лише не можемо покарати чиновників за незадекларовані віли в Іспанії і автопарки на мільйони. Ми навіть не будемо знати, що вони задекларували. Ми не зможемо прийняти новий закон, бо Конституційний Суд виступив проти самої ідеї контролю суспільства за чиновниками.Ми навіть не зможемо покарати суддів, які ухвалили це рішення. Ми в принципі суддів не зможемо ні за що карати, бо Конституційний Суд заборонив будь-кому крім самих суддів їх контролювати.
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29.10.2020 18:12 Ответить
Все верно - вернулись принципы довоенного времени. Если возможности Порошенко как-то удерживали этих випсудей от старых привычек, то нынешняя зетупость дала им полную свободу. Искренне рад происходящему. Никакой финпомощи, никаких выездов в цивилизацию. Зестадо должно быть хорошо охраняемо и задешево стрижено!
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29.10.2020 18:30 Ответить
А с чего вы все взяли что информация этого городского дурачка правдива?
Это такое мерзкое с гнилыми зубами чмо что верить ему себя не уважать. БРррррр!!!!
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29.10.2020 18:39 Ответить
А це тому що її відразу підтримала "золота бутса" Парасюк. Чекаємо ще одне підтвердження від Семена Насіньченка! Опубліковано імена суддів КС, які голосували за рішення про декларування - Цензор.НЕТ 2855
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30.10.2020 08:17 Ответить
Пока судьи не будут чувствовать на себе презрение народа, такое решалово будет продолжаться. Обратите внимание на тех кто обратился в КС. Бывшие рыги перекрашенные в ОПЗЖ. Наверно больше всех накрали и боятся потерять "нажитое непосильным трудом". Впрочем, кроме них там много заинтересованных лиц. Дятлы долго вы будете голосовать за них?
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29.10.2020 19:00 Ответить
Пока судьи не будут чувствовать на себе презрение народа, такое решалово будет продолжаться. Обратите внимание на тех кто обратился в КС. Бывшие рыги перекрашенные в ОПЗЖ. Наверно больше всех накрали и боятся потерять "нажитое непосильным трудом". Впрочем, кроме них там много заинтересованных лиц. Дятлы, долго вы будете голосовать за них?
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29.10.2020 19:01 Ответить
Конституційний суд прийняв рішення в межах соєї компетенції, влада зобов"язана приймати закони які не виходять за межі Конституціїї - це їх обов"язок.
Нараз необхідно виготовити інший закон, який не буде порушувати Конституцію.
За ЖОп за майбах просто використала цей момент......
Европейський Союз зараз дивиться на те як влада буде приводити законодавство до Конституційних норм і чи буде підтримувати антикорупційну боротьбу.
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29.10.2020 19:11 Ответить
Что то тут не складывается. будем посмотреть. Хоть бы пару голов полетело после такого а... куда там.
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29.10.2020 19:38 Ответить
Гыыы! 4 судьи - *связи: парашенка*!
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29.10.2020 20:05 Ответить
Не так давно і Кононенко, і Грановський входили в коло найближчих людей Петра Порошенка. Грановський відповідав за "вирішення питань" в українських судах, за що його називали "смотрящим" за судовою системою.
Зараз, за даними УП, ексдепутат теж займається юридичним супроводом… високопосадовців минулої влади, в яких назрівають проблеми з українськими правоохоронними органами. Опубліковано імена суддів КС, які голосували за рішення про декларування - Цензор.НЕТ 8269
У цьому є певна доля іронії, тому що прізвище самого Грановського, за даними УП, фігурує у більш як десятку кримінальних справ у різних правоохоронних органах. Такий "багатий урожай" може означати, що або Граносвький був найбільшим злочинцем старого режиму, що викликає сумнів, або насправді у цих справах йому немає що реально пред'явити.
Однак це не заважає йому курсувати між Англією та Францією, де, за даними співрозмовників з команди Порошенка, з Грановським зараз можна домовитись про зустріч. Опубліковано імена суддів КС, які голосували за рішення про декларування - Цензор.НЕТ 2282
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29.10.2020 22:29 Ответить
Розпустили ВР де була більшість Порошенків в 2019-му? Чудні "звізки" в парашенкі! Опубліковано імена суддів КС, які голосували за рішення про декларування - Цензор.НЕТ 7635
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30.10.2020 08:18 Ответить
С десяток конст. судей наделали погоду? Что за система в стране?
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29.10.2020 20:12 Ответить
Читайте Вики. В чем проблема? 18 судей. 6 назначаются презом, 6 Радой и 6 съездом судей. Каждый избирается на 9 лет. Т.е. каждый президент не может переизбрать всех 6 своих судей. Задумка хорошая, а реализация - сами видите.
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29.10.2020 21:12 Ответить
В Италии вообще нет КС.
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29.10.2020 21:20 Ответить
Италия - не образец для подражания. Вряд ли ваша система будет работать у нас.
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29.10.2020 22:32 Ответить
Глупый такой закон - на 9 лет!
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29.10.2020 21:28 Ответить
Почему? В США некоторых судей избирают пожизненно. У нас просто с качеством судей небольшие проблемы. Но это только потому, что они не несут никакой ответственности за свои решения. Нужно как-то этот момент проработать. Это не так просто, как может показаться.
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29.10.2020 22:30 Ответить
взагалі для чого вони таке голосували, якщо за всі роки існування і декларацій, і цілої КУПИ всяких НАБУ, САП, ГПУ, МВС, АБВГДЕЄЖЗ..... ЖОДЕН серйозний злодій НЕ СІВ В ТЮРМУ!!!!!!
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29.10.2020 20:45 Ответить
Лещенко говорит о связи Порошенко с Городовенко , Завгородней, Кривенко , Мойсик. Пять лет при Порошенко это были нормальные люди , а за полтора года власти Коломойского прогнили и предали Украину. Обычная причина -за деньги.Но, возможно, к каждому из них люди Коломойского или Путина нашли индивидуальный подход.
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29.10.2020 21:33 Ответить
Грановському кілька місяців забороняли заходити в ГПУ - Луценко
ВІВТОРОК, 21 СЕРПНЯ 2018, 08:07

Опубліковано імена суддів КС, які голосували за рішення про декларування - Цензор.НЕТ 46825459

Опубліковано імена суддів КС, які голосували за рішення про декларування - Цензор.НЕТ 4682Опубліковано імена суддів КС, які голосували за рішення про декларування - Цензор.НЕТ 46820Опубліковано імена суддів КС, які голосували за рішення про декларування - Цензор.НЕТ 4682 інтерв'ю "Українській правді".
"Немає жодного політика, який може хвалитися, що порішав питання… Ні, вірніше хваляться, але потім дуже жалкують. Всі легенди про Грановського і Кононенка, хто ще "рішалами" числиться…" - каже Луценко.
Водночас він пояснює, що повноваження Грановського як народного депутата дозволяють йому зустрічатися з прокурорами:
"Безумовно він може зустрічатися з прокурорами... Має право. Народний обранець… Я інколи дізнаюся про це. Це дуже погано закінчується", - запевнив генпрокурор.
"Я йому сказав. Тут було навіть пару місяців, коли йому забороняли входити в приміщення… Вчили. Все нормально", - розповів він.
На запитання, про що ж Грановський із прокурорами говорить, Луценко відповів: "Спитайте у них".
На уточнююче запитання очільник ГПУ сказав наступне:
"Вони говорять приблизно те саме, що Ситник говорив про зустріч з Порошенком. "Обговорюють закони". Мені це дуже не подобається. Але його вплив на ГПУ, як мене вчили в школі, "стремится к нулю".
"Вибачте, але коли прокуратура накладає арешти на об'єкти, не дивлячись на якісь зустрічі, для мене це краща відповідь, ніж будь-що інше", - запевняє Луценко.
Депутата від БПП Олександра Грановського називають "куратором президента в судах та прокуратурі", хоч до 2018 року він не мав юридичної освіти.
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29.10.2020 22:24 Ответить
Грановський декілька разів приїжджав до НАБУ поговорити про антикорсуд - Ситник
П'ЯТНИЦЯ, 13 ЛИПНЯ 2018, 09:38

Опубліковано імена суддів КС, які голосували за рішення про декларування - Цензор.НЕТ 19971813

Опубліковано імена суддів КС, які голосували за рішення про декларування - Цензор.НЕТ 1997Опубліковано імена суддів КС, які голосували за рішення про декларування - Цензор.НЕТ 19970Опубліковано імена суддів КС, які голосували за рішення про декларування - Цензор.НЕТ 1997інтерв'ю УП.
"Він ( Грановський - УП) приїжджав декілька разів. Ми говорили про Антикорупційний суд. Я зараз не готовий сказати, скільки зустрічей я провів у дискусіях про Антикорупційний суд", - переконував Ситник.
На уточнення, чому зустрічі щодо суду відбувалися із Грановським Ситник відповів: "Людина приїхала, захотіла поговорити на цю тему".
Директор НАБУ зауважив, що нардеп зустрічався з ним не в якості переговірника від АП, а саме як парламентарій.
Водночас на запитання, чи Ситник обговорював закон про Антикорупційний суд з президентом Петром Порошенком, він відповів: "Я вже давно не говорив з президентом з цього приводу. Але у нас колись була розмова з цього приводу".
Раніше журналісти "Схем" зафільмували, як директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник 26 квітня відвідував будинок, у якому мешкає президент Петро Порошенко у Козині.
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29.10.2020 22:26 Ответить
Опубліковано імена суддів КС, які голосували за рішення про декларування - Цензор.НЕТ 2930
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29.10.2020 21:37 Ответить
Ніколи не буду вірити журнашлюсі Сір'йожі.
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29.10.2020 21:54 Ответить
Хотелось-бы адреса их поместий с фотографиями-чтобы случайно не перепутали. И еще:страховка не покрывает ущерб от войн и терактов(поджог с целью запугать-это именно теракт).
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29.10.2020 22:31 Ответить
Небоженко: Конституційний Суд - зайва інстанція
Конституційний Суд України живе за своїми внутрішніми законами, його основний мотив роботи - це не справедливість, а корпоративна вигода, заявив директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/society/-nebozhenko-konstitutsijnij-sud-zajva-instantsija-1348940.html
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29.10.2020 22:37 Ответить
Ой Серожа, серожа... що ж тобі то порох стільки поганого наробив???
Не набрадло одне і теж, чи заклинило... в голові?
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1. З чотирьох суддів КСУ, які були проти, трьох (Віктор Колісник, Василь Лемак і Сергій Головатий) призначив саме Президент Порошенко (за квотою!), а Ігор Сліденко - затверджений за квотою ВРУ.
2. За квотою Президента Януковича був призначений у 2013 році нинішний голова КСУ Тупицький Олександр.
3. За квотою Порошенка був також призначений ще один суддя Мойсик Володимир Романович і все!
4. За квотою Президента Януковича був призначений також Касмінін Олександр Володимирович.
5. За квотою ВРУ обрано ще 4 судді КСУ.
7. За квотою З'їзду суддів України - ще 5 суддів.
8. Два судді за квотою ВРУ не призначені понині - 2 вакансії
9. Один суддя за квотою З'їзду суддів України також ще не призначений.
10 Таким чином рішення було прийнято так: 11 - "За" і 4 - "Проти".
=============
Серожа, НЕВЖЕ ти ДУМАЄШ, ЩО УСІ лохи?????
1. ДО ЧОГО ТУТ ПОРОШЕНКО?

2. У байки про "корупціонера Порошенка уже навіть ЗЕЛЕНІ не вірять, а ти далі...
пластинка в голові заклинила???
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29.10.2020 22:42 Ответить
Та до того що йому че теж вигідно. Чому судді по квоті Порошенко зробили таку гидоту Україні?
Ну картинка прояснюється...Хоча слова Лещенко треба перевірити... Оце руйнування України і системи атикорупційної реформи... вигідна всім Перечисленим партіям ..хоча кожній по своєму... Більшості потрібно попустити перед народом тепершніх владолюбців... іншим треба підірвати державу Україна.

Люди поміркуйте..добре поміркуйте..не треба все до кучі...а то я бачу що далі може буте повний поворот в цій ситуації .... Так Зараз не треба прямого протистояння А то вас можуть напрвити по цьому шляху дестабілізації проти існуючої влади в тому числі і Порошенко..Владу обрали Українці .так? ТАК. Зараз треба трохи засокоїтись і проаналізувати ситуацію. Зеля хоч і тупить на кожному кроці або його команда але він по троху руйнує алігархичну систему .. або конкурує з нею Скажите що я не правий ? А чому тоді представники Порошенко разом з іншими теж алігархичним и кланами прийняли таке рішення про руйнування держави України руками суддів КСУ? Поміркуйте ..добре поміркуйте. Нас просто можуть використати .
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30.10.2020 11:12 Ответить
показал имена судей Конституционного Суда, которые голосовали "за" признание неконституционными отдельных положений Закона "О предотвращении коррупции" и уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Источник: https://censor.net/ru/n3227909

Думаю і на цих судей знайдеться сила засадити іх з конфіскацієй майна Опубліковано імена суддів КС, які голосували за рішення про декларування - Цензор.НЕТ 4504
Хоча зробити простіше - заморозити всі рахунки цих упирів на Заході і скоротити їм пенсії в десять разів тут в Україні Опубліковано імена суддів КС, які голосували за рішення про декларування - Цензор.НЕТ 8735
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29.10.2020 23:15 Ответить
Очень легко привязать их "решение" к ЛИЧНЫМ интересам , А вообще эту судейскую мразоту,которая беспридельничает в стране,только через громаду, ВЫБИРАТЬ. Никаких **** ,назначений. И выкинуть их вообще всех из кабинетов в стране. Выбрали громадой( страна тридцать лет выпускала пачками юристов ,какие проблемы?),вот тебе и суд. А этих ублюдков в тюрьму,ибо все что творится от их кривосудия.
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30.10.2020 01:54 Ответить
Оппа! Опять порох во всем вироват! 😁😁😁
Я почему-то то так и думал.
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30.10.2020 06:37 Ответить
Эта зебильная шавка Лещ , еще сядет и как раз именно за коррупцию , просто при следующей власти и квартирку в доме с коррупционерами то же придется отдать по решению суда как не честно нажитое имущество.
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30.10.2020 07:14 Ответить
Дыбилу снова в штаны порох насрал!
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30.10.2020 10:17 Ответить
Ну картинка прояснюється...Хоча слова Лещенко треба перевірити... Оце руйнування України і системи атикорупційної реформи... вигідна всім Перечисленим партіям ..хоча кожній по своєму... Більшості потрібно попустити перед народом тепершніх владолюбців... іншим треба підірвати державу Україна.

Люди поміркуйте..добре поміркуйте..не треба все до кучі...а то я бачу що далі може буте повний поворот в цій ситуації .... Так Зараз не треба прямого протистояння А то вас можуть напрвити по цьому шляху дестабілізації проти існуючої влади в тому числі і Порошенко..Владу обрали Українці .так? ТАК. Зараз треба трохи засокоїтись і проаналізувати ситуацію. Зеля хоч і тупить на кожному кроці або його команда але він по троху руйнує алігархичну систему .. або конкурує з нею Скажите що я не правий ? А чому тоді представники Порошенко разом з іншими теж алігархичним и кланами прийняли таке рішення про руйнування держави України руками суддів КСУ? Поміркуйте ..добре поміркуйте. Нас просто можуть використати .
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30.10.2020 11:09 Ответить
Опубліковано імена суддів КС, які голосували за рішення про декларування - Цензор.НЕТ 8616
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30.10.2020 14:10 Ответить
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