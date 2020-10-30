Опубликованы имена судей КС, голосовавших за решение о декларировании. СПИСОК

Бывший журналист, член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко показал имена судей Конституционного Суда, которые голосовали "за" признание неконституционными отдельных положений Закона "О предотвращении коррупции" и уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Об этом Лещенко сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с тем, что Конституционный суд уже составляет угрозу национальной безопасности Украины, важно знать поименно всех "героев"", - говорится в сообщении.

"Вот участники беспредельного решения по антикоррупционной реформе. Голосовали "за" 11 судей:



- Докладчик: Игорь Слиденко (квота партии "Свобода")



- Тупицкий Александр, глава КС (назначен Януковичем, в прошлом - правая рука Виктора Татькова, который во времена Януковича возглавлял Высший хозяйственный суд, а сейчас находится в бегах за коррупцию)



- Городовенко Виктор (связи: Порошенко. Зам главы администрации Порошенко Алексей Филатов помогал ему избраться на съезде судей)



- Завгородняя Ирина (Связи: Порошенко. Кандидатура от БПП в парламенте. Назначена по квоте Рады при содействии депутата БПП Александра Грановского. Также есть связи с ОПЗЖ и Григорием Суркисом)



- Касминин Александр (Связи: донецкие, Янукович)



- Кривенко Виктор (Связи: Порошенко. Один из самых влиятельных генералов старой судебной системы, почти 10 лет был главой Совета судей Украины. Говорят, помогал в свое время Порошенко решать его вопросы по Ленинской кузне)



- Литвинов Александр (Связи: донецкие, Янукович. Правая рука главы КС Тупицкого).



- Мойсик Владимир (Связи: Порошенко, назначен по рекомендации Ющенко)



- Сас Сергей (Связи: партия "Батькивщина")



- Филюк Петр (Связи: Игорь Палица)



- Юровская Галина (Связи: школа судей Николая Онищука, назначена съездом судий по конкурсу, агитировала за себя лично. Исповедует коллективную судебную солидарность), - отметил Лещенко.

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.

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