Опубликованы имена судей КС, голосовавших за решение о декларировании. СПИСОК
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Бывший журналист, член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко показал имена судей Конституционного Суда, которые голосовали "за" признание неконституционными отдельных положений Закона "О предотвращении коррупции" и уголовной ответственности за недостоверное декларирование.
Об этом Лещенко сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"В связи с тем, что Конституционный суд уже составляет угрозу национальной безопасности Украины, важно знать поименно всех "героев"", - говорится в сообщении.
"Вот участники беспредельного решения по антикоррупционной реформе. Голосовали "за" 11 судей:
- Докладчик: Игорь Слиденко (квота партии "Свобода")
- Тупицкий Александр, глава КС (назначен Януковичем, в прошлом - правая рука Виктора Татькова, который во времена Януковича возглавлял Высший хозяйственный суд, а сейчас находится в бегах за коррупцию)
- Городовенко Виктор (связи: Порошенко. Зам главы администрации Порошенко Алексей Филатов помогал ему избраться на съезде судей)
- Завгородняя Ирина (Связи: Порошенко. Кандидатура от БПП в парламенте. Назначена по квоте Рады при содействии депутата БПП Александра Грановского. Также есть связи с ОПЗЖ и Григорием Суркисом)
- Касминин Александр (Связи: донецкие, Янукович)
- Кривенко Виктор (Связи: Порошенко. Один из самых влиятельных генералов старой судебной системы, почти 10 лет был главой Совета судей Украины. Говорят, помогал в свое время Порошенко решать его вопросы по Ленинской кузне)
- Литвинов Александр (Связи: донецкие, Янукович. Правая рука главы КС Тупицкого).
- Мойсик Владимир (Связи: Порошенко, назначен по рекомендации Ющенко)
- Сас Сергей (Связи: партия "Батькивщина")
- Филюк Петр (Связи: Игорь Палица)
- Юровская Галина (Связи: школа судей Николая Онищука, назначена съездом судий по конкурсу, агитировала за себя лично. Исповедует коллективную судебную солидарность), - отметил Лещенко.
Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.
Пожалуйста, подождите...
В контексте приписок к нему - это имеет ключевое значение.
Лишилось добити НАБУ (ДБР вони відразу захопили) і ліквідувати Вищій антикор.суд.
хорошо бы перепроверить его вброс
но Сирожа - сливной бачок Фирташа
И на кол сажали.
Без ваЗЕлина...
порошки, я ничего не перепутал?
А у порохоботов одни лозунги и былины. То Порошенко за свои деньги ПВО Киева построил. То армию поднял. Сам! А вот офшоры во время Иловайска - фейки, силой самовнушения. И в суд подать на журналистов - скрепы не позволяют.
считаю, что виноват в большей степени народ, что позволяет этим мудакам творить неподобство все эти 30 лет
Понимаете ли в чем проблема? С наридом. Люди не пытаются оценивать, анализировать, понимать. Им просто нужен некий мессия, который вытянет их из дерьма. И эта вера в сказку сдохнет вместе с этими людьми. Куда можно прийти, если постоянно голосовать за популистов?
И ещё Виталя просто профессор изящной словесности по сравнению со шмарклей.
Это такое мерзкое с гнилыми зубами чмо что верить ему себя не уважать. БРррррр!!!!
Нараз необхідно виготовити інший закон, який не буде порушувати Конституцію.
За ЖОп за майбах просто використала цей момент......
Европейський Союз зараз дивиться на те як влада буде приводити законодавство до Конституційних норм і чи буде підтримувати антикорупційну боротьбу.
Зараз, за даними УП, ексдепутат теж займається юридичним супроводом… високопосадовців минулої влади, в яких назрівають проблеми з українськими правоохоронними органами.
У цьому є певна доля іронії, тому що прізвище самого Грановського, за даними УП, фігурує у більш як десятку кримінальних справ у різних правоохоронних органах. Такий "багатий урожай" може означати, що або Граносвький був найбільшим злочинцем старого режиму, що викликає сумнів, або насправді у цих справах йому немає що реально пред'явити.
Однак це не заважає йому курсувати між Англією та Францією, де, за даними співрозмовників з команди Порошенка, з Грановським зараз можна домовитись про зустріч.
ВІВТОРОК, 21 СЕРПНЯ 2018, 08:07
5459
0 інтерв'ю "Українській правді".
"Немає жодного політика, який може хвалитися, що порішав питання… Ні, вірніше хваляться, але потім дуже жалкують. Всі легенди про Грановського і Кононенка, хто ще "рішалами" числиться…" - каже Луценко.
Водночас він пояснює, що повноваження Грановського як народного депутата дозволяють йому зустрічатися з прокурорами:
"Безумовно він може зустрічатися з прокурорами... Має право. Народний обранець… Я інколи дізнаюся про це. Це дуже погано закінчується", - запевнив генпрокурор.
"Я йому сказав. Тут було навіть пару місяців, коли йому забороняли входити в приміщення… Вчили. Все нормально", - розповів він.
На запитання, про що ж Грановський із прокурорами говорить, Луценко відповів: "Спитайте у них".
На уточнююче запитання очільник ГПУ сказав наступне:
"Вони говорять приблизно те саме, що Ситник говорив про зустріч з Порошенком. "Обговорюють закони". Мені це дуже не подобається. Але його вплив на ГПУ, як мене вчили в школі, "стремится к нулю".
"Вибачте, але коли прокуратура накладає арешти на об'єкти, не дивлячись на якісь зустрічі, для мене це краща відповідь, ніж будь-що інше", - запевняє Луценко.
Депутата від БПП Олександра Грановського називають "куратором президента в судах та прокуратурі", хоч до 2018 року він не мав юридичної освіти.
П'ЯТНИЦЯ, 13 ЛИПНЯ 2018, 09:38
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0інтерв'ю УП.
"Він ( Грановський - УП) приїжджав декілька разів. Ми говорили про Антикорупційний суд. Я зараз не готовий сказати, скільки зустрічей я провів у дискусіях про Антикорупційний суд", - переконував Ситник.
На уточнення, чому зустрічі щодо суду відбувалися із Грановським Ситник відповів: "Людина приїхала, захотіла поговорити на цю тему".
Директор НАБУ зауважив, що нардеп зустрічався з ним не в якості переговірника від АП, а саме як парламентарій.
Водночас на запитання, чи Ситник обговорював закон про Антикорупційний суд з президентом Петром Порошенком, він відповів: "Я вже давно не говорив з президентом з цього приводу. Але у нас колись була розмова з цього приводу".
Раніше журналісти "Схем" зафільмували, як директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник 26 квітня відвідував будинок, у якому мешкає президент Петро Порошенко у Козині.
Конституційний Суд України живе за своїми внутрішніми законами, його основний мотив роботи - це не справедливість, а корпоративна вигода, заявив директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/society/-nebozhenko-konstitutsijnij-sud-zajva-instantsija-1348940.html
Не набрадло одне і теж, чи заклинило... в голові?
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1. З чотирьох суддів КСУ, які були проти, трьох (Віктор Колісник, Василь Лемак і Сергій Головатий) призначив саме Президент Порошенко (за квотою!), а Ігор Сліденко - затверджений за квотою ВРУ.
2. За квотою Президента Януковича був призначений у 2013 році нинішний голова КСУ Тупицький Олександр.
3. За квотою Порошенка був також призначений ще один суддя Мойсик Володимир Романович і все!
4. За квотою Президента Януковича був призначений також Касмінін Олександр Володимирович.
5. За квотою ВРУ обрано ще 4 судді КСУ.
7. За квотою З'їзду суддів України - ще 5 суддів.
8. Два судді за квотою ВРУ не призначені понині - 2 вакансії
9. Один суддя за квотою З'їзду суддів України також ще не призначений.
10 Таким чином рішення було прийнято так: 11 - "За" і 4 - "Проти".
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Серожа, НЕВЖЕ ти ДУМАЄШ, ЩО УСІ лохи?????
1. ДО ЧОГО ТУТ ПОРОШЕНКО?
2. У байки про "корупціонера Порошенка уже навіть ЗЕЛЕНІ не вірять, а ти далі...
пластинка в голові заклинила???
Ну картинка прояснюється...Хоча слова Лещенко треба перевірити... Оце руйнування України і системи атикорупційної реформи... вигідна всім Перечисленим партіям ..хоча кожній по своєму... Більшості потрібно попустити перед народом тепершніх владолюбців... іншим треба підірвати державу Україна.
Люди поміркуйте..добре поміркуйте..не треба все до кучі...а то я бачу що далі може буте повний поворот в цій ситуації .... Так Зараз не треба прямого протистояння А то вас можуть напрвити по цьому шляху дестабілізації проти існуючої влади в тому числі і Порошенко..Владу обрали Українці .так? ТАК. Зараз треба трохи засокоїтись і проаналізувати ситуацію. Зеля хоч і тупить на кожному кроці або його команда але він по троху руйнує алігархичну систему .. або конкурує з нею Скажите що я не правий ? А чому тоді представники Порошенко разом з іншими теж алігархичним и кланами прийняли таке рішення про руйнування держави України руками суддів КСУ? Поміркуйте ..добре поміркуйте. Нас просто можуть використати .
Думаю і на цих судей знайдеться сила засадити іх з конфіскацієй майна
Хоча зробити простіше - заморозити всі рахунки цих упирів на Заході і скоротити їм пенсії в десять разів тут в Україні
Я почему-то то так и думал.
Люди поміркуйте..добре поміркуйте..не треба все до кучі...а то я бачу що далі може буте повний поворот в цій ситуації .... Так Зараз не треба прямого протистояння А то вас можуть напрвити по цьому шляху дестабілізації проти існуючої влади в тому числі і Порошенко..Владу обрали Українці .так? ТАК. Зараз треба трохи засокоїтись і проаналізувати ситуацію. Зеля хоч і тупить на кожному кроці або його команда але він по троху руйнує алігархичну систему .. або конкурує з нею Скажите що я не правий ? А чому тоді представники Порошенко разом з іншими теж алігархичним и кланами прийняли таке рішення про руйнування держави України руками суддів КСУ? Поміркуйте ..добре поміркуйте. Нас просто можуть використати .