РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12117 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗдоровье
2 636 7
больница (1387) здравоохранение (331) медицина (2450) штраф (1229) Нацслужба здоровья (31) НСЗУ (170)

Нацслужба здоровья просит Кабмин расширить возможность для штрафования медучреждений

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Нацслужба здоровья просит Кабмин расширить возможность для штрафования медучреждений

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) изучает возможность расширить применение штрафных санкций к медицинским учреждениям, имеющие договор с НСЗУ, сообщил и.о. главы НСЗУ Андрей Виленский.

"Мы уже почти разработали изменения в постановление Кабмина №410. Хотим предложить правительству внести изменения в это постановление о договорах о медицинском обслуживании населения, добавить туда в него положение о проведении мониторинга и учесть возможность, других, в том числе штрафных, санкций в случае, если медучреждение будет нарушать условия договора", - сказал он в ходе онлайн-форума "Трансформация системы здравоохранения: первый год работы программы медицинских гарантий" в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Виленского, такие изменения дадут Нацслужбе возможность получить более гибкие инструменты воздействия на учреждения здравоохранения, в частности, когда они требуют от пациентов оплаты за медуслуги.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отказ брать деньги с пациентов был самой большой неудачей медреформы, - Минздрав

При этом он подчеркнул, что НСЗУ сможет применять такие инструменты в случае, когда расторжение договора НСЗУ с этим медучреждением невозможно, в том числе, когда речь идет об областных онкологических центрах.

"Расторжение договора с НСЗУ – достаточно сложная для реализации опция. Например, если мы говорим об онкологических центрах, являющихся региональными центрами по оказанию специализированной и высокоспециализированной медпомощи по этому профилю, сложно представить, что мы прекращаем договор с ни и тысячи пациентов будут лишены возможности получить медуслугу", - сказал он.

Вместе с тем Вилденский сообщил, что НСЗУ обращалась в правоохранительные органы в связи с жалобами пациентов на требования оплаты в медучреждениях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В медреформе необходимо сохранить положительные моменты и исправить ошибки, - Зеленский

"У нас уже есть примеры уголовных дел по этому пункту, например, в Ивано-Франковской области. Мы направили где-то около десятка сообщений по этим случаям и уже есть определенные решения", - сказал он.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не учреждение штрафуйте, а главврачей лично , только тогда что то может быть по другому
показать весь комментарий
29.10.2020 14:30 Ответить
Не штрафовать, а привлекать к уголовной ответственности за вымогательство.
показать весь комментарий
29.10.2020 14:38 Ответить
У народной медицины есть два пути -- штрафовать и страховать -- первый не лечит, второй не для нищих...
показать весь комментарий
29.10.2020 14:32 Ответить
а поощрения за героический труд мед.персонала не предусмотрены ??????????
одни штрафования ??????????
показать весь комментарий
29.10.2020 14:33 Ответить
Совсем не оправдываю онкологов, у самого большой зуб на них, но предполагаю, что в большинство нормальных, действительно работающих протоколов входит, условно говоря, не только отечественный винкристин, а препараты по рыночной стоимости намного превышающие суммы, которые готово платить НСЗУ. Если они такое провернут - штрафование медучреждений, естественно, никто себе врагом не будет, будет назначаться условный винкристин и доп средства у больного браться (вымогаться) не будут. Но как бы перспективы такого лечения не очень. Тут всё весьма непросто.
показать весь комментарий
29.10.2020 14:57 Ответить
Штрафова и без того нищие, не дофинансированные мед. учреждения!?!?!!!!!
показать весь комментарий
29.10.2020 15:41 Ответить
 
 