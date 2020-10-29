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Нацслужба здоров'я просить Кабмін розширити можливість для штрафування медзакладів

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Нацслужба здоров'я просить Кабмін розширити можливість для штрафування медзакладів

Національна служба здоров'я України (НСЗУ) вивчає можливість розширити застосування штрафних санкцій до медичних закладів, які мають договір з НСЗУ, повідомив в.о. глави НСЗУ Андрій Віленський.

"Ми вже майже розробили зміни до постанови Кабміну №410. Хочемо запропонувати уряду внести зміни до цієї постанови про договори щодо медичного обслуговування населення, додати туди положення про проведення моніторингу та врахувати можливість, інших, зокрема штрафних, санкцій у разі, якщо медзаклад порушуватиме умови договору", - сказав він під час онлайн-форуму "Трансформація системи охорони здоров'я: перший рік роботи програми медичних гарантій" у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Віленського, такі зміни дадуть Нацслужбі можливість отримати більш гнучкі інструменти впливу на заклади охорони здоров'я, зокрема коли вони вимагають від пацієнтів оплати за медпослуги.

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При цьому він наголосив, що НСЗУ зможе застосовувати такі інструменти в разі, коли розірвання договору НСЗУ з цим медзакладом неможливе, зокрема коли йдеться про обласні онкологічні центри.

"Розірвання договору з НСЗУ - досить складна для реалізації опція. Наприклад якщо ми говоримо про онкологічні центри, які є регіональними центрами з надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги за цим профілем, складно уявити, що ми припиняємо договір з ними й тисячі пацієнтів будуть позбавлені можливості отримати медпослуги", - сказав він.

Одночасно Віленський повідомив, що НСЗУ зверталася до правоохоронних органів у зв'язку з скаргами пацієнтів на вимоги оплати в медзакладах.

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"У нас вже є приклади кримінальних проваджень за цим пунктом, наприклад в Івано-Франківській області. Ми направили десь приблизно десяток повідомлень щодо цих випадків і вже є певні рішення", - сказав він.

Автор: Наталя Джума
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Не учреждение штрафуйте, а главврачей лично , только тогда что то может быть по другому
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29.10.2020 14:30 Відповісти
Не штрафовать, а привлекать к уголовной ответственности за вымогательство.
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29.10.2020 14:38 Відповісти
У народной медицины есть два пути -- штрафовать и страховать -- первый не лечит, второй не для нищих...
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29.10.2020 14:32 Відповісти
а поощрения за героический труд мед.персонала не предусмотрены ??????????
одни штрафования ??????????
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29.10.2020 14:33 Відповісти
Совсем не оправдываю онкологов, у самого большой зуб на них, но предполагаю, что в большинство нормальных, действительно работающих протоколов входит, условно говоря, не только отечественный винкристин, а препараты по рыночной стоимости намного превышающие суммы, которые готово платить НСЗУ. Если они такое провернут - штрафование медучреждений, естественно, никто себе врагом не будет, будет назначаться условный винкристин и доп средства у больного браться (вымогаться) не будут. Но как бы перспективы такого лечения не очень. Тут всё весьма непросто.
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29.10.2020 14:57 Відповісти
Штрафова и без того нищие, не дофинансированные мед. учреждения!?!?!!!!!
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29.10.2020 15:41 Відповісти
 
 