17 уголовных производств о недостоверном декларировании заблокированы из-за решения КС, - ВАКС

Высший антикоррупционный суд сообщает, что в 17 рассматриваемых им уголовных производствах подозреваемым инкриминируется ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации), которая ранее была признана Конституционным судом Украины не соответствующей Основному закону.

Об этом информирует пресс-служба ВАКС, передает Цензор.НЕТ.

"В производстве коллегий судей ВАКС находится 17 уголовных дел по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины. Так, по 13 делам указанная статья является единственной инкриминируемой и еще по 4 - предъявлено обвинение по ст.366-1 УК Украины в совокупности с другими статьями этого же Кодекса", - говорится в сообщении.

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Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.