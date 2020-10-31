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17 кримінальних проваджень про недостовірне декларування заблоковано через рішення КС, - ВАКС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

17 кримінальних проваджень про недостовірне декларування заблоковано через рішення КС, - ВАКС

Вищий антикорупційний суд повідомляє, що в 17 розглянутих ним кримінальних провадженнях підозрюваним інкримінується ст. 366-1 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації), яка раніше була визнана Конституційним судом України як така, що не відповідає Основному закону.

Про це інформує пресслужба ВАКС, передає Цензор.НЕТ.

"У провадженні колегій суддів ВАКС перебуває 17 кримінальних справ за ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) КК України. Так, у 13 справах зазначена стаття є єдиною інкримінованою і ще у 4 - пред'явлено звинувачення за ст.366-1 КК України в сукупності з іншими статтями цього ж Кодексу", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з ним, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

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Нравился мне Порох, пока не засветились декларации ком. состава Украины...
...щас их опять затемнят, но врядли мне начнёт нравиться Зеля...*)
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29.10.2020 17:07 Відповісти
Порошенко переконує західних партнерів зберегти безвіз для українців, але позбавити його всіх представників влади, відповідальних за згортання реформ. (с)

17 уголовных производств о недостоверном декларировании заблокированы из-за решения КС, - ВАКС - Цензор.НЕТ 1322
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29.10.2020 17:09 Відповісти
скоро і ВАКС догавкається. Теж виявиться "неконституційним")
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29.10.2020 17:15 Відповісти
Скільки ті ПАДЛЮКИ будуть знущатись з України.Вони ж захищають своїх.ГНИДИ конституційні.
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29.10.2020 17:56 Відповісти
 
 