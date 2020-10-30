Слухи о претензиях Турции на Крым - манипуляция РФ, - Джапарова

Слухи о том, будто руководство Турции заявило о желании присоединить Крым, являются классическим примером манипулятивных технологий Российской Федерации.

Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Комиссии Украина-НАТО в Брюсселе заявила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова. Именно так она ответила на вопрос о том, намерен ли МИД реагировать на подобную ​​информационную провокацию, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Были проведены консультации на уровне посла. Однозначно, мы считаем, что это является классическим примером информационных манипуляций, к которым уже много лет прибегает Российская Федерация лишь с одной целью: деструкция, дискредитация, тактика "разделяй и властвуй"... Мы эту технологию уже знаем, и не считаем нужным реагировать на это", - отметила Джапарова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Турция заявила об аресте российских шпионов: передавали информацию о закупках газа, нанесенный ущерб оценивается в миллиарды долларов

Она подчеркнула: Турция является стратегическим партнером Украины, и это было подтверждено во время недавнего визита Владимира Зеленского в эту страну и его встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Подписанные по итогам визита документы, в том числе Совместное заявление Украины и Турции, являются ярким примером такого стратегического партнерства.

"Турция выразила четкую позицию в отношении Крымской платформы по безопасности в Черном море. Эта черноморская страна, у которой очень сложное соседство, заинтересована в таком сотрудничестве и в дружбе с Украиной", - отметила первый замглавы МИД.

Она напомнила, что подобные информационные провокации со стороны России уже имели место. Например, в 2014 году, когда в Крыму усилиями ФСБ формировалось враждебное отношение к крымским татарам.

"Сейчас происходят события того же ряда - вбрасываются умышленные нарративы с целью разорвать те союзы, которые уже работают. Истерика со стороны России после Совместного заявления в Турции, по-моему, была очевидным свидетельством этому", - подытожила Джапарова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина пригласит РФ для участия в Крымской платформе, - Джапарова

Как известно, некоторые украинские СМИ подхватили информацию российских медиа, приписавших политическому руководству Турции намерение присоединить Крым. Журналисты-расследователи нашли первоисточник этой информации: одно из скандальных российских изданий, публикация которого была перепечатана в турецкой газете. И уже со ссылкой на эту газету информация была растиражирована в российских СМИ как данные из "турецкого источника". Эта провокация произошла сразу после официального визита Президента Украины в Турцию.