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Слухи о претензиях Турции на Крым - манипуляция РФ, - Джапарова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом Война в Украине

Слухи о претензиях Турции на Крым - манипуляция РФ, - Джапарова

Слухи о том, будто руководство Турции заявило о желании присоединить Крым, являются классическим примером манипулятивных технологий Российской Федерации.

Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Комиссии Украина-НАТО в Брюсселе заявила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова. Именно так она ответила на вопрос о том, намерен ли МИД реагировать на подобную ​​информационную провокацию, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Были проведены консультации на уровне посла. Однозначно, мы считаем, что это является классическим примером информационных манипуляций, к которым уже много лет прибегает Российская Федерация лишь с одной целью: деструкция, дискредитация, тактика "разделяй и властвуй"... Мы эту технологию уже знаем, и не считаем нужным реагировать на это", - отметила Джапарова.

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Она подчеркнула: Турция является стратегическим партнером Украины, и это было подтверждено во время недавнего визита Владимира Зеленского в эту страну и его встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Подписанные по итогам визита документы, в том числе Совместное заявление Украины и Турции, являются ярким примером такого стратегического партнерства.

"Турция выразила четкую позицию в отношении Крымской платформы по безопасности в Черном море. Эта черноморская страна, у которой очень сложное соседство, заинтересована в таком сотрудничестве и в дружбе с Украиной", - отметила первый замглавы МИД.

Она напомнила, что подобные информационные провокации со стороны России уже имели место. Например, в 2014 году, когда в Крыму усилиями ФСБ формировалось враждебное отношение к крымским татарам.

"Сейчас происходят события того же ряда - вбрасываются умышленные нарративы с целью разорвать те союзы, которые уже работают. Истерика со стороны России после Совместного заявления в Турции, по-моему, была очевидным свидетельством этому", - подытожила Джапарова.

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Как известно, некоторые украинские СМИ подхватили информацию российских медиа, приписавших политическому руководству Турции намерение присоединить Крым. Журналисты-расследователи нашли первоисточник этой информации: одно из скандальных российских изданий, публикация которого была перепечатана в турецкой газете. И уже со ссылкой на эту газету информация была растиражирована в российских СМИ как данные из "турецкого источника". Эта провокация произошла сразу после официального визита Президента Украины в Турцию.
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Топ комментарии
+9
самые мерзкие это расказчики про распятых мальчиков и вырезаные украинцами села на донбасе, правосливные *********
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30.10.2020 08:27
+7
Пилюлей от Эрдогана получили в Сирии,Ливии,Карабахе...вот и ляпают с перепугу..типа Султан Эрдоган строит Османскую Империю... Слухи о претензиях Турции на Крым - манипуляция РФ, - Джапарова - Цензор.НЕТ 3339 Слухи о претензиях Турции на Крым - манипуляция РФ, - Джапарова - Цензор.НЕТ 3886Плохо знают Эрдогана от слова совсем... Слухи о претензиях Турции на Крым - манипуляция РФ, - Джапарова - Цензор.НЕТ 6972чужие территории ему не нужны...
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30.10.2020 08:10
+5
Рашка бреше завжди- навіть коли мовчить!
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30.10.2020 08:07
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Рашка бреше завжди- навіть коли мовчить!
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30.10.2020 08:07 Ответить
Пилюлей от Эрдогана получили в Сирии,Ливии,Карабахе...вот и ляпают с перепугу..типа Султан Эрдоган строит Османскую Империю... Слухи о претензиях Турции на Крым - манипуляция РФ, - Джапарова - Цензор.НЕТ 3339 Слухи о претензиях Турции на Крым - манипуляция РФ, - Джапарова - Цензор.НЕТ 3886Плохо знают Эрдогана от слова совсем... Слухи о претензиях Турции на Крым - манипуляция РФ, - Джапарова - Цензор.НЕТ 6972чужие территории ему не нужны...
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30.10.2020 08:10 Ответить
Иди закуси.
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30.10.2020 08:19 Ответить
Іди похмелись боярою.
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30.10.2020 08:27 Ответить
чужие территории ни кому не нужны, вопрос в том какие территории для него чужие или скорее наоборот какие свои!? захочет забрать Крым, то заберёт! татары поддержат его и имеют на это право как коренной народ. но всё это в случае развала орды а он неизбежен!
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30.10.2020 09:00 Ответить
у разі вибухового розвалу ре фе Крим у процесі деокупації повинен потрапити спочатку під мандат ООН, якою б яловою не здавалася нам зараз ця організація
турки так само хочуть Крим, як і рашери - Дарданелли, і нікому не потрібно, щоб ці двоє ще й схлиснулися в самовбивчому двобої на нашій території...
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30.10.2020 09:26 Ответить
Ты уже застолбил пару гектар золотых приисков в Демократической республике Саха?
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30.10.2020 09:58 Ответить
Хай би Ердоган про це заявив
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30.10.2020 08:15 Ответить
Не верьте муслимам. Самые мерзкие людишки.
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30.10.2020 08:18 Ответить
самые мерзкие это расказчики про распятых мальчиков и вырезаные украинцами села на донбасе, правосливные *********
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30.10.2020 08:27 Ответить
Самые мерзкие -это москали!!!!
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30.10.2020 11:22 Ответить
скоро услышим и про турецких мальчиков, в одних фесках Слухи о претензиях Турции на Крым - манипуляция РФ, - Джапарова - Цензор.НЕТ 1734
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30.10.2020 08:19 Ответить
Я тоже не верю, что когда имперец Эрдогаша отобьёт у русни Крым, он нам его вернёт.
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30.10.2020 08:20 Ответить
Не сумніваюсь, що в Туреччині є такі звихнуті на величі Османської імперії від Марокко до Багдаду. Але поки що вони дуже малопомітні і невпливові.
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30.10.2020 08:26 Ответить
Цензор пока . Це только пока
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30.10.2020 08:50 Ответить
Не плохая идея.Раджеп знает как поступать с оккупантами и предателями.Крымские татары-думаю,против не будут. Слухи о претензиях Турции на Крым - манипуляция РФ, - Джапарова - Цензор.НЕТ 5705
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30.10.2020 08:33 Ответить
А что будет с христианами тогда в Крыму , тебя вообще не волнует
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30.10.2020 08:50 Ответить
Хуже,чем под Россией-точно не будет.
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30.10.2020 08:54 Ответить
Это ты хочешь сказать французам которых исламские фашисты зарезали ? Да , куда уже хуже ?
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30.10.2020 08:58 Ответить
Спроси у семьи Решата Аметова например, которого зарезали ни разу не исламисты а "истинные христиане" ещё вначале аннексии. И далее были десятки похищений и убийств руками банды ФСБ. Или татарская кровь другого цвета ?
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30.10.2020 09:32 Ответить
Тю , каким надо быть недоимком, что бы потомков татаро-монгольской орды называть христианами ? А ну ка , просвети меня , когда это они приняли христианство ? А как эти твои «истины христиане» принимают в орди ислам ? Так что тут одна вера, и без Христа.
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30.10.2020 10:00 Ответить
Твои так называемые «истины христиане « потомки тех самых мусульман , что и татары . Так что один потомок мусульман , убил другого потомка мусульман
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30.10.2020 10:08 Ответить
Не занимайтесь софистикой. Ещё скажите что один потомок Адама убил другого его потомка. Я говорю о том, что радикальная мусульманская угроза в Крыму может когда-нибудь и не факт что будет. А рашистская угроза УЖЕ осуществилась и привела к тому, что людей там уже режут по национальному и религиозному признаку.
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30.10.2020 11:44 Ответить
Давайте называть вещи своими именами, а разве до 2014 году в Крыму татари не резали людей по национальному и религиозному признаку?
Для меня что эти не приемлимые, что эти . Что русиш швайне убивают людей , что мусульманские фашисты режут людей в церкви
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30.10.2020 12:14 Ответить
Нет , не резали никого татары в Крыму, тем более в церкви ни до 2014 ни после. Вообще странно, откуда у Вас такое предположение.
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30.10.2020 12:32 Ответить
Убийство ребенка татарином в Джанкое спровоцировало межэтнические столкновения Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/********/ubiystvo-rebenka-tatarinom-v-dzhankoe-sprovocirovalo-mezhetnicheskie-stolknoveniya.html
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30.10.2020 12:58 Ответить
Зачем вы врете ? Вы не думаете что есть гугле ?
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30.10.2020 12:59 Ответить
Представители общины крымских татар опасаются роста межнациональной напряженности в связи с убийством в Крыму, когда 27-летний крымский татарин Сервер Ибрагимов перерезал 5-летнему ребенку горло в песочнице. В городе пошли слухи, что парень принадлежал к экстремистской исламской секты ваххабитов. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/********/ubiystvo-rebenka-tatarinom-v-dzhankoe-sprovocirovalo-mezhetnicheskie-stolknoveniya.html
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30.10.2020 13:00 Ответить
Психически невменяемый, задолго до убийства ходил по улицам (почему-то не изолировали). Признано судом. Тем же судом связь с исламистами недоказана. Тоесть больной псих безотносительно национальности. Такой-же 15-летний псих (не татарин) убил школьницу в Одесской области. Ты приведи пример как в Ницце грузовиком 86 человек задавили или резали людей возле церкви с криками "Аллах-акбар". Было такое в Турции или в Крыму ?
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30.10.2020 14:04 Ответить
Какие "христиане" в Крыму ?
РПЦ ?
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30.10.2020 09:51 Ответить
ПЦУ .
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30.10.2020 10:02 Ответить
ПЦУ попросила помощи ООН для украинских верующих в оккупированном Крыму

В гугле забей и почитай
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30.10.2020 10:03 Ответить
Браво!!!100%!!!!!
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30.10.2020 11:24 Ответить
Ни один думающей человек не может опровергнуть о притязаниях Турции на Крым . То факт что Турция хочет снова быть Османской империей очевидный по ее действиям . Надо вещи называть своими именами.
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30.10.2020 08:48 Ответить
правильно, после того, как кацапы отжали у Украины Крым, отделавшись всеобщей мировой озабоченностью, Реджеп понял, что ему можно делать также...просто в мацкве- немного помидоры подорожают.
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30.10.2020 08:58 Ответить
Что одно зло , что другое .
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30.10.2020 09:00 Ответить
фейк,який в Україні не варто "розганяти"...
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30.10.2020 09:08 Ответить
100 % врет
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30.10.2020 09:13 Ответить
Когда Крым был Украинским то Турция почему-то поддерживала в Крыму только татарву, в том числе выплачивала помощь за рождение ребенка. -- если это не нацизм , о что ?
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30.10.2020 09:14 Ответить
Если в Крыму будут турки при условии изгнания оттуда рашистов и открытии границы с остальной Украиной то я не против. Хотя-бы сделают нормальные отели а не сараи втридорога.
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30.10.2020 09:28 Ответить
Я против . Не хочу что бы было как во Франции , где в церкви мусульманские фашисты резали людей
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30.10.2020 10:15 Ответить
В Стамбуле почему-то не режут в церкви христиан, в Анталии не режут а в Ялте и в Бахчисарае с чего-то вдруг будут резать ?
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30.10.2020 11:51 Ответить
Для Вас считается убийством только если человека убили в церкви? А если мусульман взорвал бомбу в Стамбуле и убил как минимум 12 человек большинство с Германии , то это для не показатель ? Или как Вас понимать ?
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30.10.2020 12:21 Ответить
В Турции не убивают избирательно людей по религиозному признаку: ни в церквях ни за их пределами. Это факт. Франция, Германия и другие европейские страны, которые Вы постоянно ставите в пример, пусть сами теперь решают эту проблему с радикальным исламом, так как они ее и породили. Сейчас в мусульманской Турции христиане находятся в большей безопасности, чем в демократической Европе.
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30.10.2020 12:36 Ответить
Зачем ты врешь ? Для кого ? А как там в Коране написано ? Убей неверного ? Или нет такого ?
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30.10.2020 13:55 Ответить
В Библии тоже много чего написано. К-сожалению, находяться больные, исполняющие тексты древних книг в буквальном смысле. Турция светское государство и факт в том, что она контролирует радикальных исламистов гораздо лучше, чем те же Франция и Германия. Как следствие шанс туристу погибнуть на набережной в Ницце от рук этих отморозков гораздо выше, чем на набережной Анталии.
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30.10.2020 14:18 Ответить
Что ты куришь , когда пишешь, что Турция светское государство?
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30.10.2020 14:59 Ответить
А когда в Турции начали действовать законы шариата ?
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30.10.2020 15:05 Ответить
Сказки из Московских болот))) В Османскую Империю, которая, кстати, была еще и Исламским Халифатом (!!!) входили земли с христианами и иудеями. После сотен лет под османами, хорваты, греки, болгары, венгры, румыны, сербы, македонцы, а так же, армяне, иудеи, и другие христиане Бл. Востока, - все сохранили свои языки, религии, культуры. Большинство из них сейчас в ЕС и НАТО. Кое-кому даже в современном мире до таких успехов далеко. В Стамбуле сегодня проживает около сотни тысяч христиан, а церквей аж 158, включая католические, православные, англиканские, армянские (аж 60) и сиро-яковитские. В духовных болотах, миллионы мусульман, а мечетей 6 штук.
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30.10.2020 12:28 Ответить
Для кого Вы врете ? Для себя ? Когда турки отдадут церковь святой Софии , превратившую в мечеть что бы я мог в ней молиться ? Турецкий халифат был такой хорошей , что Босния стала мусульманский странной ? А откуда есть наглость вообще говорить о турках по отношению к армянам , когда турки убили 1,5 миллион армян ? Вы мусульманин ? и по этому такой лживый лицемер?
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30.10.2020 12:56 Ответить
Странные Вы какие то. Зашоренные.
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30.10.2020 09:48 Ответить
Т.е. "Героя Турции" Чубарову дали ни-за-что? Чутки про претензії Туреччини на Крим - маніпуляція РФ, - Джапарова - Цензор.НЕТ 7376
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30.10.2020 12:28 Ответить
А слухи о претензиях татар на крым - это чья манипуляция? Крымское ханство официально входило в Турцию как союзное ханство. Соответственно претензии Турции юридически обоснованы и официальны - еще со времен сцарей Николашек.
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30.10.2020 13:29 Ответить
 
 