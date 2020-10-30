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Чутки про претензії Туреччини на Крим - маніпуляція РФ, - Джапарова

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном Війна в Україні

Чутки про претензії Туреччини на Крим - маніпуляція РФ, - Джапарова

Чутки про те, ніби керівництво Туреччини заявило про бажання приєднати Крим, є класичним прикладом маніпулятивних технологій Російської Федерації.

Про це на пресконференції за підсумками засідання Комісії Україна-НАТО в Брюсселі заявила перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова. Саме так вона відповіла на питання про те, чи має намір МЗС реагувати на подібну інформаційну провокацію, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Були проведені консультації на рівні посла. Однозначно, ми вважаємо, що це є класичним прикладом інформаційних маніпуляцій, до яких вже багато років вдається Російська Федерація лише з одною метою: деструкція, дискредитація, тактика "розділяй і володарюй"… Ми цю технологію вже знаємо, і не вважаємо за потрібне реагувати на це", - зазначила Джапарова.

Вона наголосила: Туреччина є стратегічним партнером України, і це було підтверджено під час нещодавнього візиту Володимира Зеленського до цієї країни та його зустрічі з Реджепом Таїпом Ердоганом. Підписані за підсумками візиту документи, в тому числі Спільна заява України і Туреччини, є яскравим прикладом такого стратегічного партнерства.

Також читайте: Туреччина заявила про арешт російських шпигунів: передавали інформацію про закупівлі газу, завдані збитки оцінюються в мільярди доларів

"Туреччина висловила чітку позицію стосовно Кримської платформи стосовно безпеки в Чорному морі. Ця чорноморська країна, яка має дуже складне сусідство, зацікавлена в такому співробітництві і в дружбі з Україною", - наголосила перша заступниця глави МЗС.

Вона нагадала, що подібні інформаційні провокації з боку Росії вже мали місце. Наприклад, у 2014 році, коли в Криму потугами ФСБ формувалося вороже ставлення до кримських татар.

"Зараз відбуваються події того ж ряду – вкидаються навмисні наративи з метою розірвати ті союзи, які вже працюють. Істерика з боку Росії після Спільної заяви в Туреччині, як на мене, була очевидним свідченням цьому", - підсумувала Джапарова.

Як відомо, деякі українські ЗМІ підхопили інформацію російських медіа, що приписали політичному керівництву Туреччини намір приєднати Крим. Журналісти-розслідувачі знайшли першоджерело такої інформації: одне із скандальних російських видань, публікація якого була передрукована у турецькій газеті. І вже з посиланням на цю газету інформація була розтиражована у російських ЗМІ як дані з "турецького джерела". Ця провокація відбулася відразу після успішного офіційного візиту Президента України до Туреччини.

Читайте: Джапарова повідомила представникам ЮНЕСКО про подальше погіршення ситуації в Криму у всіх сферах компетенції Організації

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
самые мерзкие это расказчики про распятых мальчиков и вырезаные украинцами села на донбасе, правосливные *********
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30.10.2020 08:27
+7
Пилюлей от Эрдогана получили в Сирии,Ливии,Карабахе...вот и ляпают с перепугу..типа Султан Эрдоган строит Османскую Империю... Слухи о претензиях Турции на Крым - манипуляция РФ, - Джапарова - Цензор.НЕТ 3339 Слухи о претензиях Турции на Крым - манипуляция РФ, - Джапарова - Цензор.НЕТ 3886Плохо знают Эрдогана от слова совсем... Слухи о претензиях Турции на Крым - манипуляция РФ, - Джапарова - Цензор.НЕТ 6972чужие территории ему не нужны...
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30.10.2020 08:10
+5
Рашка бреше завжди- навіть коли мовчить!
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30.10.2020 08:07
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Рашка бреше завжди- навіть коли мовчить!
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30.10.2020 08:07 Відповісти
Пилюлей от Эрдогана получили в Сирии,Ливии,Карабахе...вот и ляпают с перепугу..типа Султан Эрдоган строит Османскую Империю... Слухи о претензиях Турции на Крым - манипуляция РФ, - Джапарова - Цензор.НЕТ 3339 Слухи о претензиях Турции на Крым - манипуляция РФ, - Джапарова - Цензор.НЕТ 3886Плохо знают Эрдогана от слова совсем... Слухи о претензиях Турции на Крым - манипуляция РФ, - Джапарова - Цензор.НЕТ 6972чужие территории ему не нужны...
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30.10.2020 08:10 Відповісти
Иди закуси.
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30.10.2020 08:19 Відповісти
Іди похмелись боярою.
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30.10.2020 08:27 Відповісти
чужие территории ни кому не нужны, вопрос в том какие территории для него чужие или скорее наоборот какие свои!? захочет забрать Крым, то заберёт! татары поддержат его и имеют на это право как коренной народ. но всё это в случае развала орды а он неизбежен!
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30.10.2020 09:00 Відповісти
у разі вибухового розвалу ре фе Крим у процесі деокупації повинен потрапити спочатку під мандат ООН, якою б яловою не здавалася нам зараз ця організація
турки так само хочуть Крим, як і рашери - Дарданелли, і нікому не потрібно, щоб ці двоє ще й схлиснулися в самовбивчому двобої на нашій території...
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30.10.2020 09:26 Відповісти
Ты уже застолбил пару гектар золотых приисков в Демократической республике Саха?
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30.10.2020 09:58 Відповісти
Хай би Ердоган про це заявив
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30.10.2020 08:15 Відповісти
Не верьте муслимам. Самые мерзкие людишки.
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30.10.2020 08:18 Відповісти
самые мерзкие это расказчики про распятых мальчиков и вырезаные украинцами села на донбасе, правосливные *********
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30.10.2020 08:27 Відповісти
Самые мерзкие -это москали!!!!
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30.10.2020 11:22 Відповісти
скоро услышим и про турецких мальчиков, в одних фесках Слухи о претензиях Турции на Крым - манипуляция РФ, - Джапарова - Цензор.НЕТ 1734
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30.10.2020 08:19 Відповісти
Я тоже не верю, что когда имперец Эрдогаша отобьёт у русни Крым, он нам его вернёт.
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30.10.2020 08:20 Відповісти
Не сумніваюсь, що в Туреччині є такі звихнуті на величі Османської імперії від Марокко до Багдаду. Але поки що вони дуже малопомітні і невпливові.
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30.10.2020 08:26 Відповісти
Цензор пока . Це только пока
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30.10.2020 08:50 Відповісти
Не плохая идея.Раджеп знает как поступать с оккупантами и предателями.Крымские татары-думаю,против не будут. Слухи о претензиях Турции на Крым - манипуляция РФ, - Джапарова - Цензор.НЕТ 5705
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30.10.2020 08:33 Відповісти
А что будет с христианами тогда в Крыму , тебя вообще не волнует
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30.10.2020 08:50 Відповісти
Хуже,чем под Россией-точно не будет.
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30.10.2020 08:54 Відповісти
Это ты хочешь сказать французам которых исламские фашисты зарезали ? Да , куда уже хуже ?
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30.10.2020 08:58 Відповісти
Спроси у семьи Решата Аметова например, которого зарезали ни разу не исламисты а "истинные христиане" ещё вначале аннексии. И далее были десятки похищений и убийств руками банды ФСБ. Или татарская кровь другого цвета ?
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30.10.2020 09:32 Відповісти
Тю , каким надо быть недоимком, что бы потомков татаро-монгольской орды называть христианами ? А ну ка , просвети меня , когда это они приняли христианство ? А как эти твои «истины христиане» принимают в орди ислам ? Так что тут одна вера, и без Христа.
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30.10.2020 10:00 Відповісти
Твои так называемые «истины христиане « потомки тех самых мусульман , что и татары . Так что один потомок мусульман , убил другого потомка мусульман
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30.10.2020 10:08 Відповісти
Не занимайтесь софистикой. Ещё скажите что один потомок Адама убил другого его потомка. Я говорю о том, что радикальная мусульманская угроза в Крыму может когда-нибудь и не факт что будет. А рашистская угроза УЖЕ осуществилась и привела к тому, что людей там уже режут по национальному и религиозному признаку.
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30.10.2020 11:44 Відповісти
Давайте называть вещи своими именами, а разве до 2014 году в Крыму татари не резали людей по национальному и религиозному признаку?
Для меня что эти не приемлимые, что эти . Что русиш швайне убивают людей , что мусульманские фашисты режут людей в церкви
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30.10.2020 12:14 Відповісти
Нет , не резали никого татары в Крыму, тем более в церкви ни до 2014 ни после. Вообще странно, откуда у Вас такое предположение.
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30.10.2020 12:32 Відповісти
Убийство ребенка татарином в Джанкое спровоцировало межэтнические столкновения Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/********/ubiystvo-rebenka-tatarinom-v-dzhankoe-sprovocirovalo-mezhetnicheskie-stolknoveniya.html
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30.10.2020 12:58 Відповісти
Зачем вы врете ? Вы не думаете что есть гугле ?
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30.10.2020 12:59 Відповісти
Представители общины крымских татар опасаются роста межнациональной напряженности в связи с убийством в Крыму, когда 27-летний крымский татарин Сервер Ибрагимов перерезал 5-летнему ребенку горло в песочнице. В городе пошли слухи, что парень принадлежал к экстремистской исламской секты ваххабитов. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/********/ubiystvo-rebenka-tatarinom-v-dzhankoe-sprovocirovalo-mezhetnicheskie-stolknoveniya.html
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30.10.2020 13:00 Відповісти
Психически невменяемый, задолго до убийства ходил по улицам (почему-то не изолировали). Признано судом. Тем же судом связь с исламистами недоказана. Тоесть больной псих безотносительно национальности. Такой-же 15-летний псих (не татарин) убил школьницу в Одесской области. Ты приведи пример как в Ницце грузовиком 86 человек задавили или резали людей возле церкви с криками "Аллах-акбар". Было такое в Турции или в Крыму ?
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30.10.2020 14:04 Відповісти
Какие "христиане" в Крыму ?
РПЦ ?
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30.10.2020 09:51 Відповісти
ПЦУ .
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30.10.2020 10:02 Відповісти
ПЦУ попросила помощи ООН для украинских верующих в оккупированном Крыму

В гугле забей и почитай
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30.10.2020 10:03 Відповісти
Браво!!!100%!!!!!
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30.10.2020 11:24 Відповісти
Ни один думающей человек не может опровергнуть о притязаниях Турции на Крым . То факт что Турция хочет снова быть Османской империей очевидный по ее действиям . Надо вещи называть своими именами.
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30.10.2020 08:48 Відповісти
правильно, после того, как кацапы отжали у Украины Крым, отделавшись всеобщей мировой озабоченностью, Реджеп понял, что ему можно делать также...просто в мацкве- немного помидоры подорожают.
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30.10.2020 08:58 Відповісти
Что одно зло , что другое .
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30.10.2020 09:00 Відповісти
фейк,який в Україні не варто "розганяти"...
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30.10.2020 09:08 Відповісти
100 % врет
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30.10.2020 09:13 Відповісти
Когда Крым был Украинским то Турция почему-то поддерживала в Крыму только татарву, в том числе выплачивала помощь за рождение ребенка. -- если это не нацизм , о что ?
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30.10.2020 09:14 Відповісти
Если в Крыму будут турки при условии изгнания оттуда рашистов и открытии границы с остальной Украиной то я не против. Хотя-бы сделают нормальные отели а не сараи втридорога.
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30.10.2020 09:28 Відповісти
Я против . Не хочу что бы было как во Франции , где в церкви мусульманские фашисты резали людей
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30.10.2020 10:15 Відповісти
В Стамбуле почему-то не режут в церкви христиан, в Анталии не режут а в Ялте и в Бахчисарае с чего-то вдруг будут резать ?
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30.10.2020 11:51 Відповісти
Для Вас считается убийством только если человека убили в церкви? А если мусульман взорвал бомбу в Стамбуле и убил как минимум 12 человек большинство с Германии , то это для не показатель ? Или как Вас понимать ?
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30.10.2020 12:21 Відповісти
В Турции не убивают избирательно людей по религиозному признаку: ни в церквях ни за их пределами. Это факт. Франция, Германия и другие европейские страны, которые Вы постоянно ставите в пример, пусть сами теперь решают эту проблему с радикальным исламом, так как они ее и породили. Сейчас в мусульманской Турции христиане находятся в большей безопасности, чем в демократической Европе.
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30.10.2020 12:36 Відповісти
Зачем ты врешь ? Для кого ? А как там в Коране написано ? Убей неверного ? Или нет такого ?
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30.10.2020 13:55 Відповісти
В Библии тоже много чего написано. К-сожалению, находяться больные, исполняющие тексты древних книг в буквальном смысле. Турция светское государство и факт в том, что она контролирует радикальных исламистов гораздо лучше, чем те же Франция и Германия. Как следствие шанс туристу погибнуть на набережной в Ницце от рук этих отморозков гораздо выше, чем на набережной Анталии.
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30.10.2020 14:18 Відповісти
Что ты куришь , когда пишешь, что Турция светское государство?
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30.10.2020 14:59 Відповісти
А когда в Турции начали действовать законы шариата ?
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30.10.2020 15:05 Відповісти
Сказки из Московских болот))) В Османскую Империю, которая, кстати, была еще и Исламским Халифатом (!!!) входили земли с христианами и иудеями. После сотен лет под османами, хорваты, греки, болгары, венгры, румыны, сербы, македонцы, а так же, армяне, иудеи, и другие христиане Бл. Востока, - все сохранили свои языки, религии, культуры. Большинство из них сейчас в ЕС и НАТО. Кое-кому даже в современном мире до таких успехов далеко. В Стамбуле сегодня проживает около сотни тысяч христиан, а церквей аж 158, включая католические, православные, англиканские, армянские (аж 60) и сиро-яковитские. В духовных болотах, миллионы мусульман, а мечетей 6 штук.
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30.10.2020 12:28 Відповісти
Для кого Вы врете ? Для себя ? Когда турки отдадут церковь святой Софии , превратившую в мечеть что бы я мог в ней молиться ? Турецкий халифат был такой хорошей , что Босния стала мусульманский странной ? А откуда есть наглость вообще говорить о турках по отношению к армянам , когда турки убили 1,5 миллион армян ? Вы мусульманин ? и по этому такой лживый лицемер?
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30.10.2020 12:56 Відповісти
Странные Вы какие то. Зашоренные.
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30.10.2020 09:48 Відповісти
Т.е. "Героя Турции" Чубарову дали ни-за-что? Чутки про претензії Туреччини на Крим - маніпуляція РФ, - Джапарова - Цензор.НЕТ 7376
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30.10.2020 12:28 Відповісти
А слухи о претензиях татар на крым - это чья манипуляция? Крымское ханство официально входило в Турцию как союзное ханство. Соответственно претензии Турции юридически обоснованы и официальны - еще со времен сцарей Николашек.
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30.10.2020 13:29 Відповісти
 
 