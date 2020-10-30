Произвол КС нельзя остановить существующими юридическими механизмами: нужно применять политико-правовые меры, - Вениславский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Повлиять на практику принятия действующим составом Конституционного Суда Украины решений, которые несут угрозу национальной безопасности страны, нельзя теми юридическими механизмами, которые есть в действующем законодательстве, поэтому нужно прибегать к политико-правовым решениям, отмечает представитель президента Украины в КС, народный депутат Федор Вениславский.
В комментарии "Интерфакс-Украина" он рассказал, что действительно в истории Украины не было подобных прецедентов, когда президент вносит законопроект о прекращении полномочий всех действующих судей КС, как и не было прецедентов, когда КС принимал решения с "четким системным нарушением" Конституции, закона о Конституционном Суде и регламента КС, закона о предотвращении коррупции, передает Цензор.НЕТ.
"А юридических механизмов остановки такого произвола со стороны КС действующее законодательство не содержит. Поэтому, конечно, нужно применять политико-правовые меры, чтобы остановить реальные угрозы национальной безопасности, порожденные этим решением КС и действиями судей КС. Конечно, таких прецедентов нет, но когда фактически можно говорить, что КС совершил антиконституционный переворот своим решением, то необходимо действовать уже политико-правовыми средствами, совместными действиями президента и парламента", - подчеркнул Вениславский.
Представитель президента в КС также считает, что возникшие после решения суда угрозы национальной безопасности значительно превышают по своей ценности те негативные последствия, которые может иметь принятие Верховной Радой предложенного президентом Владимиром Зеленским закона.
"Кроме того, Верховная Рада является представителем украинского народа, и если большинство Верховной Рады поддержит этот законопроект, это будет означать, что парламент реализовал волю украинского народа, подавляющее большинство которого разделяет те ценности, которые КС во вторник фактически "отменил", признав неконституционными отдельные положения закона о предотвращении коррупции", - отметил он.
Вениславский также указал, что сами судьи КС никогда сами не прекратят свои полномочия, поскольку "весь суд, за небольшим исключением, фактически действовал в условиях конфликта интересов".
Пожалуйста, подождите...
Інакше за таке свавілля їх розстріляють.
Питання в тому, що за Зеленського мало підстав очікувати на здійснення нормальної конституційної реформи. Все, що він бере на особистий контроль згорає, тоне, рушиться чи розкрадається. Тож це вибір між двох гірших сценаріїв.
Я так думаю.
І на РНБО вони вже дещо вирішили.
Звісно, втрутяться ще всі зацікавлені, і в результаті ми отримає пшик, а винуватці вийдуть сухими з води.
Щоб все мало законний вигляд. Я вважаю, що закони самі по собі не є цінністю, якщо вони не служать на благо народові. Тож розпуск КС якраз вдала ідея. Але треба знайти причини для арешту тих негідників. Та це вже мрії, які в нашій країні за нинішніх умов, нездійсненні.
От де має бути межа всіх формальностей.
Ці папірці не є законодавством успішної заможньої держави.
Вчера было можно,
а сегодня уже нет
бесчинствовать КС.
- Вчера было рано, завтра будет поздно, значит когда?
- Сегодня...
Какой то мальчик с печки пропищал:
"В ночь ...!"
И этого мальчика играл покойный Чуркин 😂
Розумієте, ми зараз тут знаходимося в такій позиції, що навіть якщо я стану критикувати нашу державу з точки зору західного спостерігача, з точки зору якогось швейцарця або норвежця, з точки зору скептицизму до всіх 30 років панування нео-номенклатури та олігархату, мені скажуть, що я - кацапський троль. Можете самі спробувати. Почитайте якусь західну політичну філософію, візьміть у Джона Локка (ідеологічного батька лібералізму та США) ідею, що "якщо держава нехтує законними правами та свободами громадянина, то громадянин повинен зробити все, щоб знищити таку державу" та вкиньте її в якусь дискусію на цензорі та побачите, що ви також станете кацапськи тролем.
До мене ж претензій ніяких не може бути: я не засуджую ні відсторонення Януковича, ні розгін Ради Зеленським, про що і написано в самому першому моєму повідомленні. Тому що я прекрасно розумію, як у нас працює політика заради захисту інтересів можновладців. Не ваших інтересів і не моїх.
Нет, не является. Её выбирали год назад и совсем под другими лозунгами.
во-первых, личные (читайте шкурные) интересы судей, а во-вторых, хаос и безвластие (может еще и военное обострение - уже 2 погибших и 2 раненных на войне), в -третьих, после тотального проигрыша "зелебень", провала всех программ выхода их кризиса, усиленного пандемией, огромной нехватки денег в раздерибаненном бюджете (пенсионный и ковидный пусты), провал сотрудничества с деньгодающими донорами... и что-то такое должно было произойти, чтобы отстранить ото кодло (и они вроде как теперь не за что и не будут отвечать (в смысле судебного преследования за эконом.преступления)
и дай Бог чтоб я ошибался!
над законодательной и исполнительной властью, нужно действовать "политико-правовыми методами. в данном случае, Тупачинский не должен со своей кодлой узурпировать власть, но и Вава не должен, лолжно быть конституционное разделение полномочий.
Конституционный кризис решается политическими мерами.
Пытаться разрулить правовой коллапс, усугубляя его неконституционным законом - это идиотизм.