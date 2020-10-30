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Произвол КС нельзя остановить существующими юридическими механизмами: нужно применять политико-правовые меры, - Вениславский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Произвол КС нельзя остановить существующими юридическими механизмами: нужно применять политико-правовые меры, - Вениславский

Повлиять на практику принятия действующим составом Конституционного Суда Украины решений, которые несут угрозу национальной безопасности страны, нельзя теми юридическими механизмами, которые есть в действующем законодательстве, поэтому нужно прибегать к политико-правовым решениям, отмечает представитель президента Украины в КС, народный депутат Федор Вениславский.

В комментарии "Интерфакс-Украина" он рассказал, что действительно в истории Украины не было подобных прецедентов, когда президент вносит законопроект о прекращении полномочий всех действующих судей КС, как и не было прецедентов, когда КС принимал решения с "четким системным нарушением" Конституции, закона о Конституционном Суде и регламента КС, закона о предотвращении коррупции, передает Цензор.НЕТ.

"А юридических механизмов остановки такого произвола со стороны КС действующее законодательство не содержит. Поэтому, конечно, нужно применять политико-правовые меры, чтобы остановить реальные угрозы национальной безопасности, порожденные этим решением КС и действиями судей КС. Конечно, таких прецедентов нет, но когда фактически можно говорить, что КС совершил антиконституционный переворот своим решением, то необходимо действовать уже политико-правовыми средствами, совместными действиями президента и парламента", - подчеркнул Вениславский.

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Представитель президента в КС также считает, что возникшие после решения суда угрозы национальной безопасности значительно превышают по своей ценности те негативные последствия, которые может иметь принятие Верховной Радой предложенного президентом Владимиром Зеленским закона.

"Кроме того, Верховная Рада является представителем украинского народа, и если большинство Верховной Рады поддержит этот законопроект, это будет означать, что парламент реализовал волю украинского народа, подавляющее большинство которого разделяет те ценности, которые КС во вторник фактически "отменил", признав неконституционными отдельные положения закона о предотвращении коррупции", - отметил он.

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Вениславский также указал, что сами судьи КС никогда сами не прекратят свои полномочия, поскольку "весь суд, за небольшим исключением, фактически действовал в условиях конфликта интересов".
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Топ комментарии
+5
Вообще все это начинает выглядеть как сговор Зеэндского и КС по демонтажу Украины!
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30.10.2020 13:10
+5
політико - правовий метод: развесить судей ровненько, по линеечке - на столбах.. За нарушение Законов Украины и во исполнение воли народа Украины.
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30.10.2020 13:19
+4
Бєняславскій, вибачте, Вєніславскій мене здивував! 😮 Адже ще минулого літа "проізвол" КС стосовно розпуску Ради Вєніславского влаштовував.
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30.10.2020 13:03
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Так, саме політико - правовими методами.
Інакше за таке свавілля їх розстріляють.
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30.10.2020 13:00 Ответить
політико - правовий метод: развесить судей ровненько, по линеечке - на столбах.. За нарушение Законов Украины и во исполнение воли народа Украины.
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30.10.2020 13:19 Ответить
Дуже доречно. Рада має повноваження зупинити кризу, і убезпечити країну від можливих заворушень. Але порівняно з дІями ОАСК, рішення КС це дитяча шкода, яка покликана, перш за все, захисти себе улюбленого.
Питання в тому, що за Зеленського мало підстав очікувати на здійснення нормальної конституційної реформи. Все, що він бере на особистий контроль згорає, тоне, рушиться чи розкрадається. Тож це вибір між двох гірших сценаріїв.
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30.10.2020 13:25 Ответить
А що робити ?
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30.10.2020 13:29 Ответить
Не знаю. Перш за все, це має бути предметом дискусії кращих фахівців з конституційного права. В Україні є такі. І лише потім, на підставі рекомендацій спеціалістів, має бути прийняте політичне рішення.
Я так думаю.
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30.10.2020 13:49 Ответить
Але ж не ви президент, а Зеля.
І на РНБО вони вже дещо вирішили.
Звісно, втрутяться ще всі зацікавлені, і в результаті ми отримає пшик, а винуватці вийдуть сухими з води.
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30.10.2020 14:03 Ответить
РНБО в цьому випадку є лише способом розділити відповідальність. Та й вирішили вони єдине, що самим лізти в зашморг дуже небезпечно.
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30.10.2020 14:14 Ответить
Серг Транскарпатіан писав що треба вносити зміни в Конституцію.
Щоб все мало законний вигляд. Я вважаю, що закони самі по собі не є цінністю, якщо вони не служать на благо народові. Тож розпуск КС якраз вдала ідея. Але треба знайти причини для арешту тих негідників. Та це вже мрії, які в нашій країні за нинішніх умов, нездійсненні.
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30.10.2020 14:24 Ответить
Закони як спосіб формалізації соціальних норм не завжди є цінністю. Але їх існування, як способу формалізації - так. Справа не в тому, чи потрібно розпустити КС, чи краще поставити питання про неправосудність рішення КС, а потім провести конституційну реформу. Питання в тому, що усі нинішні події стануть основою майбутнього права в Україні. В 93 в москві Єльцин розстріляв Парламент, а в 2014 цей колись розстріляний парламент прийняв рішення про окупацію України.
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30.10.2020 14:46 Ответить
То є недобре, що закони захищають корупцію. Узаконюють грабіж.
От де має бути межа всіх формальностей.
Ці папірці не є законодавством успішної заможньої держави.
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30.10.2020 14:51 Ответить
это не произвол это переворот
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30.10.2020 13:00 Ответить
Бєняславскій, вибачте, Вєніславскій мене здивував! 😮 Адже ще минулого літа "проізвол" КС стосовно розпуску Ради Вєніславского влаштовував.
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30.10.2020 13:03 Ответить
Вот именно !
Вчера было можно,
а сегодня уже нет
бесчинствовать КС.
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30.10.2020 13:21 Ответить
Ленин - Сталину:
- Вчера было рано, завтра будет поздно, значит когда?
- Сегодня...
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30.10.2020 13:28 Ответить
Вы не знаете классику!
Какой то мальчик с печки пропищал:
"В ночь ...!"
И этого мальчика играл покойный Чуркин 😂
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30.10.2020 13:52 Ответить
То, что я процитировал, было ещё раньше того фильма с мальчиком-Чуркиным. Свавілля КС не можна зупинити наявними юридичними механізмами: потрібно вживати політико-правові заходи, - Веніславський - Цензор.НЕТ 9393
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30.10.2020 14:00 Ответить
Всех устраивает произвол и репрессии, направленные против неэффективного и коррумпированного гос. аппарата. Если бы команда Зеленского не показала себя такой же малоэффективной, как и попередныки, действия Зеленского летом 2019го никто бы и не вспомнил.
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30.10.2020 13:22 Ответить
Схоже на виправдання. Я правильно розумію? 😊
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30.10.2020 13:26 Ответить
Це було б виправданням, якби у нас завжди виконувалися всі закони, а не тільки ті, що вигідні можновладцям. Чи ви вважаєте, що нам терміново потрібно повернути Януковича, якого незаконно відсторонили від влади в 2014ому?
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30.10.2020 17:59 Ответить
Ви повторю е кацапську дезу. Овчвюа ніхто е відсторонював. Він просто зал шив робоче місце і втік. Такий випадок законидавством передбачений. Навіть конституційним. Тоді обов'язки президента до наступних виборів виконує Голова Верховної Ради. Тому не повторюйте кацапські вигадки.
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30.10.2020 23:23 Ответить
Тоді давайте законодавство, в тому числі і конституційне. Тому що якщо в гуглі ввести "Янукович конституційний суд імпічмент", то видає досить конкретні новини на жовтень 2016го року; на закон "Про позбавлення В. Януковича звання Президента України", прийнятий у лютому 2015го; на постанову № 757-VII, прийняту заднім числом 22 лютого 2014 року, що повинна була формулювання «імпічмент» замінити на «самоусунення» у зв'язку з особливими обставинами і т.д. Це - не кацапська деза, це - деза української реальності, на яку багато хто закриває очі. Однак я вважаю, що речі потрібно бачити такими, якими вони є, навіть якщо це вам і неприємно.
Розумієте, ми зараз тут знаходимося в такій позиції, що навіть якщо я стану критикувати нашу державу з точки зору західного спостерігача, з точки зору якогось швейцарця або норвежця, з точки зору скептицизму до всіх 30 років панування нео-номенклатури та олігархату, мені скажуть, що я - кацапський троль. Можете самі спробувати. Почитайте якусь західну політичну філософію, візьміть у Джона Локка (ідеологічного батька лібералізму та США) ідею, що "якщо держава нехтує законними правами та свободами громадянина, то громадянин повинен зробити все, щоб знищити таку державу" та вкиньте її в якусь дискусію на цензорі та побачите, що ви також станете кацапськи тролем.
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30.10.2020 23:58 Ответить
Повторю щк раз. Випадки зовсім різні. Януковича усунувся сам і його самусунення оформлялся вже по факту. Але! У таких випадках Конституцією таки передбачено!!!!! (читайте), що його обов'язки перебирає ліючий на той час Горова ВР. Тому не рівеяйте зі звичайною яєшнею Божй дар.
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31.10.2020 10:02 Ответить
Якщо в конституції і законах до лютого 14го року не було написано слово "самоусунення", то це значить, що ви зараз виконуєте функцію КС і самостійно займаєтесь тлумаченням та схваленням тих законів, які там були. Так-то і під час відпочинку Порошенка на Мальдівах можна було захоплювати владу і розповідати про самоусунення останнього, прийнявши закон, що у випадку неофіційного відпочинку на Мальдівах конституцією передбачено, що його обов'язки перебирає діючий на той час голова ВР. Звичайне для нашої країни підганяння законів заднім числом під себе.
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31.10.2020 10:27 Ответить
У Конституції написано:"Якщо Президент НЕ МОЖЕ ВИКОНУВАТИ СВОЇ ОБОВ'ЯЗКИ." Звісно по самусунення там нема. Але вам все жздається, що президент, який сам усунувся, може виконувати свої обов' язки? Так? Це раз. І друге. У випадку Неможливості президентом виконувати свої обов'язки узаконодавстві ДЕТАЛЬНО прописані процедура виходу з такої ситуації. Але вам це не цікаво. Отже ви або кацап, або людина, яка знаходиться під впливом кацапських нарратив. Іншого пояснення того, чому ви їх так ************ мене немає.
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31.10.2020 13:24 Ответить
Якщо в конституції такого немає, то не потрібно тут транслювати свої фантазії. Тут ще потрібно розібратися, що значить "бути в змозі виконувати свої обов"язки" і як це визначається. 22 лютого, коли Рада прийняла постанову № 757-VII про усунення президента зі своєї посади, Янукович ще був на території України і, мабуть, в змозі виконувати свої обов"язки. В мене немає пояснення іншому: чому ви виправдовуєте порушення законів одними, і засуджуєте інших. Мабудь сидите тут на зарплатні від якоїсь конкретної політичної сили.
До мене ж претензій ніяких не може бути: я не засуджую ні відсторонення Януковича, ні розгін Ради Зеленським, про що і написано в самому першому моєму повідомленні. Тому що я прекрасно розумію, як у нас працює політика заради захисту інтересів можновладців. Не ваших інтересів і не моїх.
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31.10.2020 14:01 Ответить
Коли розганяли Раду Узеленські, мої права було порушено. Я голосував за Раду, яка мала відбути повний термін. Проводити тут аналогію з Януковичем зовсім недоречно. Його ніхто не викидував з крісла. Вам не здається?
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31.10.2020 14:32 Ответить
Якщо детально розглянути події 22 лютого, то не здається. До того ж, 50 % відсотків населення голосували за Януковича в 2010ому, їх права також було порушено, якщо керуватися вашою логікою. Тільки ні від тієї Ради, ні від Януковича ніякої користі не було, відправилися на звалище історії - то й добре. І зеленські відправляться, не переживайте.
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31.10.2020 15:18 Ответить
Хто порушив права виборців Януковича?
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31.10.2020 15:56 Ответить
Рада, яка прийняла постанову № 757-VII, хоча того ж дня Янукович в інтерв"ю 112 каналу говорив, що не збирається подавати у відставку та ще й за день до цього підписав якісь гарантії з закордонними державами (угоду щодо врегулювання кризи в Україні). Більш того, в вікіпедії чорним по білому написано "Статтями Конституції та будь-яким іншим законами не передбачено процедуру відставки президента у випадку його самовільного незаконного самоусунення від виконання обов'язків президента та зникнення шляхом втечі з країни.[169] ".Рада просто скористалася моментом та осідлала хвилю народної підтримки, так само як і Зеленський в 2019ому. Різниці я не бачу.
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31.10.2020 16:23 Ответить
Раджу знову звернутися до Конституції. Її основоположні теза - всі громадяни рівні перед Законом. Громадянин Петренко, який відсутній на робочому місці без поважних причин, звільняється роботодавцем. Конституція каже, що Громадянин Петренко нічим не гірший від громадянина Януковича. Я теж можу "забити" на роботу, поїхати в інше місто і звідти запевнити, що я працюю. Ваші потуги зрівняти дві ситуації не витримують жоднох критики. В продовжує рівняти статевий орган з пальцем. Навіть з тчк зору права, а не здорового глузду ваша позиція нікчемна. І в так і не відповіли на запитання: хто вигнав Януковича з робочого місця?
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31.10.2020 18:24 Ответить
А ще в конституції написано, що в нас ефективне і доступне для всіх громадян медичне обслуговування, єдине громадянство, верховенство права і т.д., в той час як в норвежській газеті Aftenposten написано, що Україна - найкорумпованіша країна в світі. Тому, будь-ласка, не потрібно мені розповідати про свої фантазії з громадянином Петренко.
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31.10.2020 18:34 Ответить
Я тебе зрозумів давно. Серед каї світу є лише одна, яквюа вважає те, що сталося державним переворотом, чи хунтою, чи ще чимось. І це не країна правової західної Європи, не США. Це... ҐПравильно, лише Кацапія повторю вашу риторику. Чи вірніше, ви-кацапську. Тому я просто вів цю дискусію, щоб ці, хто це читатиме, побачили, звідки у вашої версії ноги ростуть. Мені це було зрозуміло одразу. 😊
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31.10.2020 18:41 Ответить
Ні, я не вважаю те, що сталося в 2014 році, державним переворотом, так як носієм влади в Україні є народ. А скільки у народа було тієї влади при Януковичу, стільки ж залишилося при Порошенку. Так що тут дійсно не переворот, а звичайна зміна рил у корита.
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31.10.2020 19:16 Ответить
Не зіскакуй з теми. І визначись з прапорами. Норвезький тобі не дуже пасує. Втім, як і український. 😊
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31.10.2020 19:32 Ответить
З якої теми. Це в тебе (якщо ми тепер "на ти") якісь фантазії про петренків, державні перевороти (хоча я не вживав цей термін) та інше, а в мене - достатньо конкретні відповіді з точки зору прагматизму і скептицизму. Про норвежський прапір - я качаю норвежські книжки з їхної національної бібліотеки nb.no, які доступні тільки норвежським айпі. Якщо вирішиш вчити норвежську мову, знай, що цікавих книжок на букмолі у вільному доступі достатньо мало.
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31.10.2020 19:43 Ответить
Ну так, ну так. НорвеЗька мова! 😊
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31.10.2020 19:55 Ответить
Тільки не треба не поправляти, при тому що ти сам фактично в кожному своєму повідомленні зробив купу орфографічних помилок.
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31.10.2020 20:00 Ответить
Не фактично, а зробив. І не купу, а декілька. Бо пишу з телефону і ліньки відімкнути редактор. А він самовільно виправляє. І ще я не перевіряю написане. Так нормально? ☺️
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31.10.2020 20:03 Ответить
О дааа, революционная необходимость.
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30.10.2020 13:03 Ответить
Следите за руками, короче.
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30.10.2020 13:05 Ответить
Верховная Рада является представителем украинского народа,

Нет, не является. Её выбирали год назад и совсем под другими лозунгами.
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30.10.2020 13:04 Ответить
шо опять "народспасай" (на Майдан намекает)
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30.10.2020 13:05 Ответить
Непонятно почему суд не внес рекомендации к пересмотру частей закона, а фактически их отменил, приведя к коллапсу весь антикоррупционный меанизм?
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30.10.2020 13:07 Ответить
или наоборот понятно? может так и было задумано!?
во-первых, личные (читайте шкурные) интересы судей, а во-вторых, хаос и безвластие (может еще и военное обострение - уже 2 погибших и 2 раненных на войне), в -третьих, после тотального проигрыша "зелебень", провала всех программ выхода их кризиса, усиленного пандемией, огромной нехватки денег в раздерибаненном бюджете (пенсионный и ковидный пусты), провал сотрудничества с деньгодающими донорами... и что-то такое должно было произойти, чтобы отстранить ото кодло (и они вроде как теперь не за что и не будут отвечать (в смысле судебного преследования за эконом.преступления)
и дай Бог чтоб я ошибался!
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30.10.2020 13:18 Ответить
ну потому что так поросили
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30.10.2020 13:23 Ответить
А мне кажется, что все понятно! Кто заказывал "музыку" - это раз, "А судьи кто" - это два. Вся шара, сделавшая себе не хилые оклады, не могущие (потому как очень не хотят) пояснить откуда средства, опасаются потерять хлебное место.
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30.10.2020 13:25 Ответить
Вообще все это начинает выглядеть как сговор Зеэндского и КС по демонтажу Украины!
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30.10.2020 13:10 Ответить
ой...я только что это Вам накарябал )))))
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30.10.2020 13:19 Ответить
Это тот первый случай, когда я согласен с представителем Зелени, я не знаю, кто такой Вениславский, но с выводом - Свавілля КС не можна зупинити наявними юридичними механізмами: потрібно вживати політико-правові заходи - с этим я согласен, если юристы настолько импотентны, что не видят попытку захвата власти наследниками Вышинского
над законодательной и исполнительной властью, нужно действовать "политико-правовыми методами. в данном случае, Тупачинский не должен со своей кодлой узурпировать власть, но и Вава не должен, лолжно быть конституционное разделение полномочий.
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30.10.2020 13:32 Ответить
Засмердівся Проституційний Суд. Давно пора виносити і закопувати подалі.
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30.10.2020 13:36 Ответить
Политический кризис решается конституционными мерами.
Конституционный кризис решается политическими мерами.

Пытаться разрулить правовой коллапс, усугубляя его неконституционным законом - это идиотизм.
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30.10.2020 13:45 Ответить
то есть сумасшедший през с монобольшинством в раде может творить все что захочет. зачем нам вообще конституция
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30.10.2020 14:21 Ответить
Згоден з вами, ця проблема має законне юридичне рішення, але потрібні хороші мізки, видно в ЗЕ-команді їх немає тому цей юридичний механізм будуть ремонтувати молотом.
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30.10.2020 19:43 Ответить
а че зели не впишут в конституцию что борьба с коррупцией это приоритет и на неё не распространяются определенные статьи, у зеленых же монобольшинство и турборежим и все что хочешь...
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30.10.2020 14:19 Ответить
Пропоную політико-правовий захід:
Свавілля КС не можна зупинити наявними юридичними механізмами: потрібно вживати політико-правові заходи, - Веніславський - Цензор.НЕТ 4497
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30.10.2020 14:30 Ответить
Те ж саме казали, коли розганяли По закону не можна, але якщо дуже хочетъся, то можна.
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30.10.2020 18:02 Ответить
 
 