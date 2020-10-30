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Минздрав обновил перечень "зеленых" и "красных" стран по количеству активных случаев COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Минздрав обновил перечень

Министерство здравоохранения Украины обновило перечень стран, которые по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения отнесены к "зеленой" и "красной" зонам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Таким образом в "красную" зону входят 50 стран, среди которых: Чехия, Испания, Франция, Грузия, Польша, Венгрия, Румыния, Великобритания и другие.

В "зеленой" зоне находятся: Молдова, Германия, РФ, Беларусь, Финляндия, Турция, Египет и другие.

Согласно обнародованным данным, в Украине фиксируется 228,2 активных случая COVID-19 на 100 тыс. населения. Таким образом Украина отнесена к странам "зеленой" зоны.

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Минздрав обновил перечень зеленых и красных стран по количеству активных случаев COVID-19 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Оман в зеленій зоні.Можна летіти. Минздрав обновил перечень "зеленых" и "красных" стран по количеству активных случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 3849
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30.10.2020 16:13 Ответить
Ростов тоже.
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30.10.2020 16:23 Ответить
Израиль тоже.
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30.10.2020 19:38 Ответить
Бозю, бозю, я так файно возився зі Львова і з повротем нарешті без колєєк на границі у вересні-половині жовтня, доки Польща була зеленою... Тепер застряг на довго, бо грошиків за тест платити шкода, а до того ж є оказія повирішувати море питань, на які до цього бракувало часу, бо "треба було завжди швидко повертися у Львів": купити нарешті житло, бо проживання у службовому то файно і дешево, але я ж не хочу прощатися з Польщею, коли вже не буде службового житла...
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30.10.2020 16:28 Ответить
Автралія одразу закрилась від зовнішньогу світу, результат - 0,9! Китай - 00,3 !!! Маски УСІ носять ВСЮДИ...
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30.10.2020 18:16 Ответить
 
 