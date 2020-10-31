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Водителю, совершившему смертельное ДТП на Крещатике, объявлено подозрение, - спикер прокуратуры Киева Максимец

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Водителю, совершившему смертельное ДТП на Крещатике, объявлено подозрение, - спикер прокуратуры Киева Максимец

Водителю Land Rover, который совершил ДТП в Киеве на Крещатике, сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, пишет Цензор.НЕТ.

"По согласованию Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении 66-летнему водителю иномарки, совершившему масштабное дорожно-транспортное происшествие в центре Киева со смертельными последствиями. Действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 286 УК Украины", - сообщила Максимец.

По ее словам, водителя задержали - он находится в больнице под охраной. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Водителю, совершившему смертельное ДТП на Крещатике, объявлено подозрение, - спикер прокуратуры Киева Максимец 01

Напомним, 30 октября в центре Киева джип выехал на троуар, где сбил пешеходов. По данным МВД, водитель был трезв.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+10
Семьям погибших пофиг что у него там было
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31.10.2020 14:29
+9
незалежно від причин, це вбивця, має бути в СІЗО
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31.10.2020 14:36
+7
в суде он на каталке в зале суда, как насиров и гепа ( а вот бы бы рядовой гражданин , то с сизо бы силой притащили похеру что у тебя там сердце больное и другое) судья прослезится , и учитывая положительную характеристику и биографию отпустит под домашний арест 100500% , сегодня вечером дома с любимой женой чай пить с вареньем, красота!
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31.10.2020 14:34
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66 лет, микроинсульт скорее всего.
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31.10.2020 14:27 Ответить
Семьям погибших пофиг что у него там было
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31.10.2020 14:29 Ответить
Ты за те семьи не говори, не все такие злобные нелюди.
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31.10.2020 14:40 Ответить
и шо теперь?
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31.10.2020 14:37 Ответить
Закон надо читать. Наверно и срока не будет.
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31.10.2020 14:41 Ответить
закон про микроинсульт?
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31.10.2020 14:44 Ответить
По уголовному праву тоже все очевидно. Вины нет, нет ответственности.
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31.10.2020 14:49 Ответить
ааа, я понял.
он не убивал.
вернее - это не он убивал, а его микроинсульт убивал
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31.10.2020 14:53 Ответить
Сантехник, учи право и не мороч голову.
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31.10.2020 14:54 Ответить
адвокат? наплодилось вас... ни ума, ни логики
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31.10.2020 14:58 Ответить
два 200-х, убил их микроинсульт, а водила наоборот пытался всех защитить! шо не ясно!
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31.10.2020 15:13 Ответить
ты тоже адвокат?
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31.10.2020 15:20 Ответить
ну и шо, адвокат, как ты считаешь, виноват этот старый пердун, иле не виноват?
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31.10.2020 15:42 Ответить
нахіба стільки літер? придурок
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31.10.2020 16:12 Ответить
А ваши злобные комментарии безсмысленны.
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31.10.2020 14:50 Ответить
в суде он на каталке в зале суда, как насиров и гепа ( а вот бы бы рядовой гражданин , то с сизо бы силой притащили похеру что у тебя там сердце больное и другое) судья прослезится , и учитывая положительную характеристику и биографию отпустит под домашний арест 100500% , сегодня вечером дома с любимой женой чай пить с вареньем, красота!
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31.10.2020 14:34 Ответить
поскольку жены говорят, у него нет , то будет чай с варенькой пить сам , потому шо даже дети кинули папку Водієві, який скоїв смертельну ДТП на Хрещатику, оголошено підозру, - спікер прокуратури Києва Максимець - Цензор.НЕТ 1738
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31.10.2020 16:26 Ответить
Нахрен садиться за руль, если у тебя есть проблемы со здоровьем??
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31.10.2020 14:34 Ответить
А нахрен йому дали право керувати автомобілем, якщо він був під питанням? Може, в нього все було в порядку до цього. Може, він замовчував свої проблеми із здоров'ям. Може руль відпав. Може, мало що там. Розберуться. Мабуть.
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31.10.2020 15:10 Ответить
У ЛандРовера отпал руль и заскучавший компьютер взял управление на себя...
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31.10.2020 15:20 Ответить
Ви там були?
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31.10.2020 15:23 Ответить
незалежно від причин, це вбивця, має бути в СІЗО
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31.10.2020 14:36 Ответить
Нет.
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31.10.2020 14:42 Ответить
Омельченка после 3-х убитых пешеходов в Киевсовет выбрали...На следующие выборы готовый кандидат.
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31.10.2020 14:43 Ответить
Укры вы шо прикалываетесь , чувак в Полтаве был просто с гранатой и мусора его убили , хотя он никого не убивал . Этот завалил двоих и двоих ранил и только подозрение Водієві, який скоїв смертельну ДТП на Хрещатику, оголошено підозру, - спікер прокуратури Києва Максимець - Цензор.НЕТ 3417 Водієві, який скоїв смертельну ДТП на Хрещатику, оголошено підозру, - спікер прокуратури Києва Максимець - Цензор.НЕТ 3417 Водієві, який скоїв смертельну ДТП на Хрещатику, оголошено підозру, - спікер прокуратури Києва Максимець - Цензор.НЕТ 5387 Водієві, який скоїв смертельну ДТП на Хрещатику, оголошено підозру, - спікер прокуратури Києва Максимець - Цензор.НЕТ 5723 Какой нафиг инсульт , вы шо бредите Или убийцу отмазываете Водієві, який скоїв смертельну ДТП на Хрещатику, оголошено підозру, - спікер прокуратури Києва Максимець - Цензор.НЕТ 5723
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31.10.2020 14:45 Ответить
Мойша, якось без Вас. Вирощуйте перець.
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31.10.2020 15:11 Ответить
Страна торжествующих баранов...
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31.10.2020 15:21 Ответить
Таких, як ти.
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31.10.2020 15:24 Ответить
Плять сразу надо было линчевать Водієві, який скоїв смертельну ДТП на Хрещатику, оголошено підозру, - спікер прокуратури Києва Максимець - Цензор.НЕТ 7814 Водієві, який скоїв смертельну ДТП на Хрещатику, оголошено підозру, - спікер прокуратури Києва Максимець - Цензор.НЕТ 7814 Водієві, який скоїв смертельну ДТП на Хрещатику, оголошено підозру, - спікер прокуратури Києва Максимець - Цензор.НЕТ 7814 В Лугандоне тоже у все микроинсульт , надо их простить и понять Водієві, який скоїв смертельну ДТП на Хрещатику, оголошено підозру, - спікер прокуратури Києва Максимець - Цензор.НЕТ 543 Водієві, який скоїв смертельну ДТП на Хрещатику, оголошено підозру, - спікер прокуратури Києва Максимець - Цензор.НЕТ 543 Водієві, який скоїв смертельну ДТП на Хрещатику, оголошено підозру, - спікер прокуратури Києва Максимець - Цензор.НЕТ 543
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31.10.2020 14:48 Ответить
Водієві, який скоїв смертельну ДТП на Хрещатику, оголошено підозру, - спікер прокуратури Києва Максимець - Цензор.НЕТ 9367 Домашний арест за два трупа Водієві, який скоїв смертельну ДТП на Хрещатику, оголошено підозру, - спікер прокуратури Києва Максимець - Цензор.НЕТ 9367 и каких то там еще поганых людишек - детишек
что бы с дедом на зазе было если бы он просто в машину мера или милиционера какого нибудь маленького городка въехал бы...
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31.10.2020 15:08 Ответить
А він що-соціально небезпечний?
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31.10.2020 15:25 Ответить
виходить що так, після двох 200-х він повинен керувати тільки інвалідною коляскою, не більше
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31.10.2020 15:55 Ответить
а там все социально - опасные ? или у кого кошелек туже ?
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31.10.2020 15:58 Ответить
Ну, знову хворий на каталці, тільки без пледа в клітинку... Був би це якийсь простий мужик, фіг би його везли на каталці та й не лікували б, а поліція дала б ще й пілюлей.
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31.10.2020 15:21 Ответить
Тільки проплачені боти виправдовують покидька, він вбив 2 молоді жінки і ще купу людей покалічив.
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31.10.2020 15:27 Ответить
так, шось забагато тут адвокатів
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31.10.2020 15:53 Ответить
по-сути прецедентов хоть отбавляй...
надо просто ввести обязательную полугодовую медкомиссию на права за 60
шоб потом не было: умысел-неумысел, пьян-непьян, болен-неболен, бе-ме
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31.10.2020 15:29 Ответить
Від чого старе пердло лікують в больничці - від кривавих трупиків в очах?
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31.10.2020 15:37 Ответить
почему на скорой написано что это "детская " скорая , интересно? на той которая его в суд привезла )
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31.10.2020 16:00 Ответить
потому что нет совести
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31.10.2020 16:08 Ответить
От инсульта и инфаркта не застрахован НИКТО и НИ В КАКОМ возрасте!
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31.10.2020 15:42 Ответить
особенно в 66
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31.10.2020 15:44 Ответить
Від чого старе пердло лікують в больничці - від кривавих трупиків в очах?
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31.10.2020 15:44 Ответить
він постраждав
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31.10.2020 16:00 Ответить
Ординарное ДТП разбирают на всю страну и виновный всё равно, скорее всего, не будет наказан. Боже, что же мы из себя представляем...
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31.10.2020 15:53 Ответить
а ми з'ясовуємо, пердун інвалід чи ні?
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31.10.2020 15:58 Ответить
ну, все, пердун жив-здоров, сидит дома, инсульт не подтвердился
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31.10.2020 16:30 Ответить
Пердун,бачте,ж и т и хоче,серце лікує - а у двох жінок життя обірвав...
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31.10.2020 16:51 Ответить
Отправили домой.
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31.10.2020 23:25 Ответить
 
 