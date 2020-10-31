Водителю, совершившему смертельное ДТП на Крещатике, объявлено подозрение, - спикер прокуратуры Киева Максимец

Водителю Land Rover, который совершил ДТП в Киеве на Крещатике, сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, пишет Цензор.НЕТ.

"По согласованию Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении 66-летнему водителю иномарки, совершившему масштабное дорожно-транспортное происшествие в центре Киева со смертельными последствиями. Действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 286 УК Украины", - сообщила Максимец.

По ее словам, водителя задержали - он находится в больнице под охраной. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Напомним, 30 октября в центре Киева джип выехал на троуар, где сбил пешеходов. По данным МВД, водитель был трезв.

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