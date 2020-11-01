Налоговики выталкивают "зеленых" инвесторов из страны, - юрист Соколовский
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Украинские чиновники, в частности налоговики, оказывают давление на инвесторов в "зеленую" энергетику для того, чтобы государство могло не выполнять свои обязательства перед ними по погашению долгов и поэтому инвесторам нужно ожидать проведения "маски-шоу" от налоговиков.
Об этом написал Управляющий партнер адвокатской компании "Соколовский и партнеры" Владислав Соколовский в колонке для "Энергореформ", комментируя обвинения со стороны главы Государственной налоговой службы в адрес инвесторов в отрасль ВИЭ о якобы уклонении от уплаты налогов.
"Каждый день украинские чиновники ищут новые инструменты выталкивания инвесторов из страны. Мало того, что ГП "Гарантированный покупатель" (читай государство) задолжало 24 миллиарда компаниям "зеленой" генерации, еще их хотят использовать, как дойную корову бюджета", - подчеркнул Соколовский.
Юрист отметил, что налоговики считают - "богатые" солнечные и ветряные электростанции не имеют права применять ускоренную амортизацию. Соответственно, по их мнению, обязаны уплатить увеличенный налог на прибыль на общую сумму 20 млрд гривен.
"Аргумент - гарантийный срок использования солнечных панелей 30 лет. Но как это касается ускоренной амортизации - непонятно", - добавил Соколовский.
По мнению юриста, заявления руководителя ГНС не останутся пустыми словами, поэтому компаниям отрасли следует готовиться к визитам налоговиков с проверками, которые начнутся сразу после отмены моратория на их проведение.
"В любом случае must-have для каждого предприятия "зеленой энергетики": принять приказ об учетной политике, если такого нет; установить в приказе об учетной политике методы и сроки амортизации, в частности, морального износа для применения ускоренной амортизации; определиться с рамками существенности для основных средств и порядком проведения переоценки", - посоветовал Соколовский.
Напомним, в сентябре ведущие ассоциации ВИЭ заявили, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 ускорят подготовку в международный арбитраж против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.
28 октября они сделали повторное обращение к премьер-министру Шмыгалю, которым заявили, что украинская власть перешла к преследованию и враждебной агрессии в адрес инвесторов в "зеленую" энергетику вместо того, чтобы выполнить взятые перед ними финансовые обязательства. Это был ответ на обвинения со стороны председателя ГНС в якобы уклонении от уплаты налогов компаниями, производящими "зеленую" электроэнергию.
По информации партнера международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, инвесторы в проекты "зеленой" энергетики готовятся к подачи групповых исков против Украины для защиты своих прав.
По данным из судебных реестров, уже более 50 небольших компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды "Гарантированный покупатель" уже начал проигрывать.
Пожалуйста, подождите...
Это во первых не гарантийный а прогнозируемый срок службы.Во вторых, а ничего что гарантийный срок службы инверторов около 5 лет?
За ети деньги воюющая Украина могла бы закупить для армии
10 сверхсовременный истребителей F-35
100 новых танков Абрамс
более 200 беспилотников Байрактар
более 10000 комплексов Спайк или Джавелин
Но вместо етого Украина за ети деньги купила Ахметову новую яхту за 50 лямов и замок в Франции и Лондоне
И кто спрашивается будет воевать за Украину и чем? Ахметов?
А так же задумайтесь почему Европа которая все время визжит что дотации для населения ето плохо и нужно все подводить под рыночные цены, в случае *зеленых тарифов* говорит что дотации ето хорошо. Потому что Европа не заинтересована в богатой Украине с сильной армией. Если в Украине бедет сильная армия то мы не на коленях будем стоять а будем воевать за свою землю. Европе же война под боком не нужна. Европа согласится чтобы Украина тихонько стала рачком и примирилась с кремлем сдав страну и подняв белый флаг. Посмотрите как сейчас Макрон, Меркель и Трамп истерят наблюдая как Азербайджан возвращает свою землю. Ето же на взгляд Европы нонсенс, что Азербайджан всего за месяц вернул свою землю в отличии 30-ти летним безрезультатным переговорам европейских лидеров которые чуть не через один получали нобелевские *премии мира*.
==
Здесь согласен, воткнуть готовую батарею в инвертор гораздо проще чем спаять сотни её элементов в надёжную батарею.
сегодня ночью зеленая энеретика генерировала аж 60 МВт
ну нуту в Украине пустынь Аризоны и ветров Северной Атлантики
Кстати, насчет здравого рассудка, почему все решили что нужно вкидывать сотни миллиардов в производство *зеленой енергетики* а не развивать енергосберегающие технологии? Например 1 енергосберегающая лампочка потребляет енергии в 10 раз меньше чем обычная. Только я не слышал чтобы государство отменило хотябы ПДВ на ЕНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ лампочки или утеплитель для населения, которые дали бы возможность не наращивать сомнительные мощностя по про-ву енергии а наоборот сокращать их и тем самым реально бороться за екологию. Может потому что государство в лице Ахметова и еще нескольких мафилзных кланов не заинтересовано ни в екологии ни в енергосбережении ни в развитии страны. Они просто воруют наши деньги и вывозят за бугор где живут ихние семьи.
Что опровергаешь гневно: что Зелёная энергетика не нужна владельцам угольных шахт. Или что1 кг угля это 6 кубов дымовых газов с окослами серы и азота.1 тонна золы и шлака это 300 г мышьяка,500 г фтора,100 г кобальта, 1000 г марганца и другие тяжелые металлы. В Германии золошлакоотвалы запрещены, в Чехии штраф за 1т шлака 284 евро.
Инвестор - это Илон Маск, у которого всё окупается и стоит очередь желающих.
Если Ахметов во что-то и инвестирует, то не в Украину, а в свою очередную яхту.
Есть желающие выкупить у них всё скопом за 4 копейки.