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енергетика (1653) юрист (40) Державна податкова служба (96) Зелений тариф (91)

Податківці виштовхують "зелених" інвесторів із країни, - юрист Соколовський

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Податківці виштовхують

Українські чиновники, зокрема податківці, чинять тиск на інвесторів в "зелену" енергетику для того, щоб держава могла не виконувати свої зобов'язання перед ними щодо погашення боргів і тому інвесторам слід очікувати проведення "маски-шоу" від податківців.

Про це написав Керуючий партнер адвокатської компанії "Соколовський і партнери" Владислав Соколовський в колонці для "Енергореформи", коментуючи звинувачення з боку глави Державної податкової служби на адресу інвесторів в галузь ВДЕ про нібито ухиленні від сплати податків.

"Щодня українські посадовці шукають нові інструменти виштовхування інвесторів з країни. Мало того, що ДП "Гарантований покупець" (читай держава) заборгувало 24 мільярди компаніям "зеленої" генерації, ще їх хочуть використати, як дійну корову бюджету", - написав Соколовський.

Він зазначив, що податківці вважають – "багаті" сонячні та вітряні електростанції не мають право застосовувати прискорену амортизацію. Відповідно, на їх думку, зобов’язані сплатити збільшений податок на прибуток загальною сумою 20 млрд гривень.

"Аргумент – гарантійний термін використання сонячних панелей 30 років. Але як це стосується прискореної амортизації – незрозуміло",- наголосив Соколовський.

На його думку, заяви керівника ДПС не залишаться порожніми словами, тож компаніям галузі слід готуватися до візитів податківців з перевірками, які розпочнуться одразу після скасування мораторію на їх проведення. 

Також читайте: Найбільші асоціації ВДЕ України виступили проти дискримінації окремих гравців ринку Податковим комітетом Ради

"У будь-якому разі must-have для кожного підприємства "зеленої енергетики":

прийняти наказ про облікову політику, якщо такого немає; встановити у наказі про облікову політику методи та строки амортизації, зокрема, щодо морального зносу для застосування прискореної амортизації; визначитись із межами суттєвості для основних засобів і порядком проведення переоцінки", - порадив юрист.

Нагадаємо, у вересні провідні асоціації ВДЕ заявили, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії та не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними. Крім того, вони зазначили, що більшість інвесторів у ВДЕ з листопада 2020 року прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України з-за тиску банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити.

28 жовтня вони зробили повторне звернення до Шмигаля, яким заявили, що українська влада перейшла до переслідування та ворожої агресії на адресу інвесторів у "зелену" енергетику замість того, щоб виконати взяті перед ними фінансові зобов’язання. Це була відповідь на звинувачення з боку голови ДПС у нібито ухилянні від сплати податків компаніями, що виробляють "зелену" електроенергію.

За інформацією партнера міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, інвестори у проєкти "зеленої" енергетики готуються до подання групових позовів проти України для захисту своїх прав.

Також читайте: Канада, Норвегія і Литва відмовлятимуть від інвестицій в Україну через кризу в зеленій енергетиці

За даними з судових реєстрів, вже понад 50 невеликих компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн. Перші суди "Гарантований покупець" вже почав програвати. 
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Топ коментарі
+21
А она нам нада сегодня твое *зеленая енергетика* в нищей воюющей стране во время епидемии и отсутствия денег в бюджете даже на лечение больных и минимальный прожиточный минимум для пенсионеров и малообеспеченых? У нас солдатам до сих пор собирают еду и одежду, а в ето время десятки миллиардов мы платим в карман Ахметову за воздух - В ПРЯМОМ СМЫСЛЕ СЛОВА. Потому что у нас и так профицит електроенергии, из-за закрытых производств и нищего населения вынужденного отапливаться дровами как в каменном веке.
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01.11.2020 12:10
+20
ЭТО не инвесторы !!! ЭТО вымогатели протолкнувшие законы которые убивают дешевую атомную знергетику !!! Все которые причастны к этим схемам должны быть под следствием !!!
По факту они просто наживаються на нас мы им платим !!! Самое интересное что сами они пользуются нашей электроенергией а свое продают НАМ -- это БРЕД Налоговики выталкивают "зеленых" инвесторов из страны, - юрист Соколовский - Цензор.НЕТ 8578
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01.11.2020 12:04
+15
А нафіг вони впали коли їхня електрика дорожча за звичайну.
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01.11.2020 11:54
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гарантийный срок использования солнечных панелей 30 лет.

Это во первых не гарантийный а прогнозируемый срок службы.Во вторых, а ничего что гарантийный срок службы инверторов около 5 лет?
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01.11.2020 12:23 Відповісти
Порошенко специально дал свех-барыши олигархам от "зелёной энергетики" при этом рядом приказов отдалил народ от права получать аналогичные доходы от использования своих ветряков и солнечных батарей установленных на приусадебных участках. Солнечные батареи на земле имеет право устанавливать только Ренат Ахметов. А ты кто такой? Иди гуляй, только на крыше жилого здания!
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01.11.2020 12:29 Відповісти
Брехня.На земле приусадебных участков запрещены станции свыше 30 квт. До 30 не запрещено.
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01.11.2020 12:41 Відповісти
А не пам'ятаєш яка була бійня за це право?
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01.11.2020 19:17 Відповісти
Интересные пацаны, не хотят платить за пользование сетями и прочими коммуникациями, ведь это всё не ихнее ,.а за киловатты желают получать , да ещё и по отдельному тарифу ..... умерьте аппетиты ,ребята. Налоговики выталкивают "зеленых" инвесторов из страны, - юрист Соколовский - Цензор.НЕТ 6714
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01.11.2020 12:30 Відповісти
Я підтримую розвиток зеленої енергетики, бо вугілля не вічне, а потреби в електриці збільшуються. До речі , при Порошенку грошей хватало і на виплати за розвиток зеленої енергетики, а при найвеличнішому-ні! Чудєса! Налоговики выталкивают "зеленых" инвесторов из страны, - юрист Соколовский - Цензор.НЕТ 4954
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01.11.2020 12:30 Відповісти
Найвеличніший все закатує в асфальт.
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01.11.2020 12:50 Відповісти
красти не потрібно. до речі ніяких тендерів на будівництво доріг не було проведено. Податківці виштовхують "зелених" інвесторів із країни, - юрист Соколовський - Цензор.НЕТ 1924
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01.11.2020 12:53 Відповісти
Якби сталося чудо і Порошенка вибрали на другу каденцію було б те саме, оскільки Порошенко запустив неконтрольоване будівництво Зеенергетики, а гроші на ріст в геометричній прогресії зеленого тарифу взяти ніде, крім як здерти три шкури з нас з Вами.
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01.11.2020 15:04 Відповісти
Только за последний год государство задолжало 24млрд. грн *зеленым инвесторам* Ахметова и КО за воздух.
За ети деньги воюющая Украина могла бы закупить для армии
10 сверхсовременный истребителей F-35
100 новых танков Абрамс
более 200 беспилотников Байрактар
более 10000 комплексов Спайк или Джавелин
Но вместо етого Украина за ети деньги купила Ахметову новую яхту за 50 лямов и замок в Франции и Лондоне
И кто спрашивается будет воевать за Украину и чем? Ахметов?
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01.11.2020 12:34 Відповісти
А теперь умножьте ети цифры на 7 последних лет и возьмитесь за голову. Или возьмитесь за голову подсчитав сколько еще придется выплатить до 2030 года.
А так же задумайтесь почему Европа которая все время визжит что дотации для населения ето плохо и нужно все подводить под рыночные цены, в случае *зеленых тарифов* говорит что дотации ето хорошо. Потому что Европа не заинтересована в богатой Украине с сильной армией. Если в Украине бедет сильная армия то мы не на коленях будем стоять а будем воевать за свою землю. Европе же война под боком не нужна. Европа согласится чтобы Украина тихонько стала рачком и примирилась с кремлем сдав страну и подняв белый флаг. Посмотрите как сейчас Макрон, Меркель и Трамп истерят наблюдая как Азербайджан возвращает свою землю. Ето же на взгляд Европы нонсенс, что Азербайджан всего за месяц вернул свою землю в отличии 30-ти летним безрезультатным переговорам европейских лидеров которые чуть не через один получали нобелевские *премии мира*.
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01.11.2020 12:52 Відповісти
Зелёная энергетика не нужна владельцам угольных шахт. А 1 кг угля это 6 кубов дымовых газов с окослами серы и азота.1 тонна золы и шлака это 300 г мышьяка,500 г фтора,100 г кобальта, 1000 г марганца и другие тяжелые металлы. В Германии золошлакоотвалы запрещены, в Чехии штраф за 1т шлака 284 евро .
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01.11.2020 12:40 Відповісти
Из местных ыкспердов от сохи никто не знает, какое количество угля сокращено в закупках из-за появления ВИЭ. Им всем мерещится что зелёные доллары воруют из их личных карманов.Особенно это касается прокацапских народных депутатов, плюющихся в ВИЭ и лелеющих уголь и другие углеводороды.
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01.11.2020 12:43 Відповісти
Может зелёная энергетика и будущее, но стране пока не до неё. Если бы эти "инвесторы" вкладывались в производство фотоэлементов и ветряков у нас в стране, то можно было бы ещё обсудить. Кстати в рашке они в это вкладываются! Скоро кацапские ветряки и СЭС будем закупать Податківці виштовхують "зелених" інвесторів із країни, - юрист Соколовський - Цензор.НЕТ 8489
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01.11.2020 12:50 Відповісти
Тебе дать адрес где делают украинские панели?
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01.11.2020 12:55 Відповісти
Панели можно и в Африке спаять, если купить пластины фотоэлементов во Франции или Китае.
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01.11.2020 13:06 Відповісти
Это и есть самый сложный процесс. Спаять роботом ячейки так чтобы они не перегорели за 30 лет не простое дело.
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01.11.2020 13:24 Відповісти
Спасибо, я и руководство Intel, думали, что самое сложное - изготовить процессор. Хорошо, что Вы объяснили нам, что куда сложнее его правильно воткнуть в плату Податківці виштовхують "зелених" інвесторів із країни, - юрист Соколовський - Цензор.НЕТ 2998
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01.11.2020 13:29 Відповісти
Господа, то что изготовить полупроводниковый кристалл гораздо проще чем спаять их группу в РАБОЧУЮ микросхему это давно известный научный факт.
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01.11.2020 13:34 Відповісти
Странно, что мы начали с самого сложного, раз создать гетероструктуру фотоэлемента на кремнии такая ерунда, что в каждом гараже можно сделать Податківці виштовхують "зелених" інвесторів із країни, - юрист Соколовський - Цензор.НЕТ 1866
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01.11.2020 13:38 Відповісти
Полупроводник изготовить гораздо проще, чем спаять его в процессор.Точно также напылить фотоэлектрическоий слой гораздо проще чем качественно и и на долгие годы спаять их в батарею.
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01.11.2020 13:41 Відповісти
А вы не знали что процессор это набор паяных полупроводниковых кристаллов?Посмотрите процесс в картинках. Полупроводники изготовить намного проще чем их спаять в микропроцессор.
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01.11.2020 13:39 Відповісти
"Набор паяных полупроводниковых кристаллов" в транзисторном приёмнике 60-х годов, а транзисторы в микропроцессоре изготавливают сразу на пластине миллиардами микроскопических точек уже объединённых в схему Податківці виштовхують "зелених" інвесторів із країни, - юрист Соколовський - Цензор.НЕТ 6685
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01.11.2020 13:51 Відповісти
Вас не сильно удивит тот факт, что для того чтобы "уже объдинить" транзисторы в процессоре, их нужно спаять атомами меди? Собственно, процессор и представляет собой схему набора транзисторов, спаянных между собой напылением атомом меди.
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01.11.2020 14:36 Відповісти
его правильно воткнуть в плату

==
Здесь согласен, воткнуть готовую батарею в инвертор гораздо проще чем спаять сотни её элементов в надёжную батарею.
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01.11.2020 13:43 Відповісти
зеленая энергетика зависит от погоды, где ты будешь брать электроэнергию ночью когда не светит Солнце и нету ветра, а зимой вообще от той генерации проку нету.
сегодня ночью зеленая энеретика генерировала аж 60 МВт
ну нуту в Украине пустынь Аризоны и ветров Северной Атлантики
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01.11.2020 12:50 Відповісти
Мальчик, ночью переизбыток энергии, не слышал? , а тучи на всю Украину не существует в природе, ты географию прогуливал?
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01.11.2020 13:02 Відповісти
ночью в Украине 13,5 ГВт потребление, днем 16 ГВт, не верь в те сказки что ночью переизбыток
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01.11.2020 13:17 Відповісти
если бы не было переизбытка, не сущетвовал бы ночной тариф.
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01.11.2020 13:21 Відповісти
так ночной тариф всем уже отменили кроме населения, скоро и населению отменят
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01.11.2020 13:25 Відповісти
Но это не точно.
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01.11.2020 13:30 Відповісти
Поетому населению и отменят ночной тариф потому что закрывают АЕС а солнечные панели Ахметова ночью не работают. А что теперь делать простым людям которые поверили государству, выкинули свои газовые котлы и инвестировали в оборудование работающее на електроенергии по ночному тарифу? Или люди у нас ето пыль, а не инвестора, зато Ахметову жопу всей страной вылизывать нужно и платить ему последние деньги
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01.11.2020 14:13 Відповісти
Не отменят. Ночью переизбыток энергии.
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01.11.2020 14:40 Відповісти
Скажи *спасибо* своей *зеленой енергетике* которая обеспечивает работой угольные шахты. Или по твоему сто сейчас обеспечивает енергией в данное время когда на улице полный штиль и отсутствие солнца уже неделю? Так что нужно еще подсчитать вправе ли ета *зеленая енергия* называться зеленой. Кстати почему то в Украине ГЕС не называется зеленой енергетикой (как во всем мире) и не дотируется из государства. Наверное потому что Ахметов и КО не обанкротили и не прихватизировали ГЕС за 1 гривну.
Кстати, насчет здравого рассудка, почему все решили что нужно вкидывать сотни миллиардов в производство *зеленой енергетики* а не развивать енергосберегающие технологии? Например 1 енергосберегающая лампочка потребляет енергии в 10 раз меньше чем обычная. Только я не слышал чтобы государство отменило хотябы ПДВ на ЕНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ лампочки или утеплитель для населения, которые дали бы возможность не наращивать сомнительные мощностя по про-ву енергии а наоборот сокращать их и тем самым реально бороться за екологию. Может потому что государство в лице Ахметова и еще нескольких мафилзных кланов не заинтересовано ни в екологии ни в енергосбережении ни в развитии страны. Они просто воруют наши деньги и вывозят за бугор где живут ихние семьи.
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01.11.2020 13:04 Відповісти
Китай уже плюнул на ту зеленую и будет теперь развивать атомную, как надежный и гарантированный источник электроэнергии и тепла
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01.11.2020 13:19 Відповісти
Скажи *спасибо* своей *зеленой енергетике* которая обеспечивает работой угольные шахты. /
Что опровергаешь гневно: что Зелёная энергетика не нужна владельцам угольных шахт. Или что1 кг угля это 6 кубов дымовых газов с окослами серы и азота.1 тонна золы и шлака это 300 г мышьяка,500 г фтора,100 г кобальта, 1000 г марганца и другие тяжелые металлы. В Германии золошлакоотвалы запрещены, в Чехии штраф за 1т шлака 284 евро.
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01.11.2020 13:32 Відповісти
Так что тебе еще не понятно? За последние 5 лет в Украине была закрыта хоть одна ТЕС? Нет. Зато посчитай сколько было закрыто и остановлено Енергоблоков АЕС вырабатывающих самую чистую и самую дешевую енергию по лоббированию Ахметова и КО. И спроси немцев как они относятся к закрытию Шредером и Штанмаером (сегодня акционеры Газпрома и друзья *****) АЕС в Германии и поднятию цен на тарифы, свет и газ. И спроси немцев почему в результате роста цен на енергоносители немецкие товары произведенные в Германии стали не рентабельными и чтобы выжить немецкие производители перенесли свои предприятия в Польшу, рашку и Китай.
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01.11.2020 13:41 Відповісти
Так что тебе еще не понятно?-Зачем ты в ответ на коммент /1.Зелёная энергетика не нужна владельцам угольных шахт. 2.А 1 кг угля это 6 кубов дымовых газов с окослами серы и азота.1 тонна золы и шлака это 300 г мышьяка,500 г фтора,100 г кобальта, 1000 г марганца и другие тяжелые металлы. В Германии золошлакоотвалы запрещены, в Чехии штраф за 1т шлака 284 евро/ выкладываешь всё что знаешь об энергетике . Вместо того чтобы растолковать в каких из двух утверждений Иван Петрович Сидоров не прав.
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01.11.2020 14:30 Відповісти
Німеччина будує газотурбінні електростанції тому і будуються газопроводи з РФ, а не прогнозованість зеленої генерації сьогодні вирішується французькими атомними, які на цьому непогано заробляють. Наші атомні вимушені ще й платити цим зеленим грабіжникам.
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01.11.2020 15:10 Відповісти
Німеччина будує газотурбінні електростанції/ Энергетическая стратегия Германии. Закрытие АЭС в 2022г. , отказ от угольной генерации в 2038г. К 2035 г. мощность газовых электростанций составит 34 ГВт (сегодня 25 ГВт).Мощности возобновляемых источников энергии увеличатся с 116 гигаватт в 2018 г. до 235-276 гигаватт в 2035 г. Это будет соответствовать доле ВИЭ в 73-77% процентов валового потребления электроэнергии.Визуально: двадцать лет назад ВЭС в Германии были заметны, а во Франции-нет. Сейчас во Франции попадаются и ветряки, и панели.
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01.11.2020 15:49 Відповісти
Зайдіть на сайт НЕК "Укренерго" і подивіться добовий диспетчерський графік. Там дуже добре видно роботу зеленки яку держава зобов'язана викупати всю. Я не знаю майбутнього електроенергетики, але це точно не сонячна і не вітряки.
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01.11.2020 16:06 Відповісти
Зайдіть на сайт/ лучше вы приводите аргументы -с числами. А Иван Петрович Сидоров будет их опровергать.Не требуя чтобы вы куда то заходили.
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01.11.2020 16:44 Відповісти
Готуй відро для електрики. Податківці виштовхують "зелених" інвесторів із країни, - юрист Соколовський - Цензор.НЕТ 6895
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01.11.2020 12:51 Відповісти
при чём тут народ, лопата ты кацапская?
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01.11.2020 12:56 Відповісти
Податківці виштовхують "зелених" інвесторів із країни, - юрист Соколовський - Цензор.НЕТ 5986
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01.11.2020 13:30 Відповісти
Каждому "ЗЭленому Ынвэстору" по солнечной батарее в жопу. Хватит раздирать бюджет нищей страны. Гнать как Сидоровых коз.
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01.11.2020 12:55 Відповісти
Ватник, сюда ходи, учить буду. Компенсации за ВИЭ отчисляют из сэкономленных денег, на которые не купили антрацит. А не купили его потому что выраболтка ТЭЦ сокращена. Именно из-за деятельности ВИЭ.
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01.11.2020 13:00 Відповісти
Давайте тогда закроем все электростанции шахты, скважины, сэкономим кучу денег, и на них будем электричество в батарейках закупать. Логика у Вас конечно... нет слов Податківці виштовхують "зелених" інвесторів із країни, - юрист Соколовський - Цензор.НЕТ 6887
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01.11.2020 13:26 Відповісти
Я предлагал сократить, а не закрыть, у тебя провалы в памяти.Таких в КБ не берут.
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01.11.2020 13:31 Відповісти
не хлопці...так не пойдёть...держава сама предложила условия...шоб було як у Європі...а коли інвєстори вложили мілярди ви зазіхаєте на їх доходи...вас всі будуть посилать в х
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01.11.2020 13:08 Відповісти
То інвестиційний нянінг від зебіла. Зараз країну накриє хвилею інвестицій
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01.11.2020 13:11 Відповісти
Кількість проплачених ахметовим курв на гілці просто зашкалює!
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01.11.2020 13:12 Відповісти
С отсутствием донбасского угля "Украина импортировала электроэнергию из России - впервые за 4 года. 2 октября 2019." Чем переделывать ТЭС под недонецкий уголь дешевле построить безугольную зелёную энергетику.
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01.11.2020 13:15 Відповісти
Товарищи люмпены! Прекратите зазихать на наших ногастых и грудастых инвестиционных нянь. Пройдите к дояркам и не скиглите.
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01.11.2020 13:18 Відповісти
Не дают "инвесторам" пограбить вволю Податківці виштовхують "зелених" інвесторів із країни, - юрист Соколовський - Цензор.НЕТ 6439
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01.11.2020 13:23 Відповісти
а газ по 10 гр это не грабёж Податківці виштовхують "зелених" інвесторів із країни, - юрист Соколовський - Цензор.НЕТ 5493
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01.11.2020 13:32 Відповісти
Хватит называть воров и упырей "инвесторами".
Инвестор - это Илон Маск, у которого всё окупается и стоит очередь желающих.
Если Ахметов во что-то и инвестирует, то не в Украину, а в свою очередную яхту.
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01.11.2020 13:36 Відповісти
зависть - это очень плохо. Человек умеет жить.
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01.11.2020 13:44 Відповісти
Не надо много ума, чтобы жить под крылышком папочки Кучмы.
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01.11.2020 15:41 Відповісти
Не надо много ума чтобы Кучму привести к власти.
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01.11.2020 15:49 Відповісти
Податківці виштовхують "зелених" інвесторів із країни, - юрист Соколовський - Цензор.НЕТ 8725
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01.11.2020 13:41 Відповісти
Вы совсем не разбираете6сь в знергетике.Не обижайтесь.Как работник в сфере энергетики то скажу.Каждый вид энергетического оборудования должент обеспечиват свой сегмент энергорынка, и зеленная энергетика тоже нужна.Закупать за границей электричество при профиците недопустимо и преступно.На заводах Коломойского она должна закупаться у отечественных АЭС,а не заграницей. Необходимость зелёной энергетики,не есть первостепенное её предназначение для борьбы с экологией.хотя в этом тоже есть ценз.А главное в статье.как сегодняшняя власть работает по отношению к инвесторам и как проводит рейдоровские захваты и не только в энергетики.Про армию и к защитникам Родины она работает преступно, а сама зелёная энергетика не может быть преступной и с точки экономической целесообразности она необходима. Экономика должна быть экономной.Но это отдельная тема и понадобится много места для этой площадки обсуждения.
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01.11.2020 13:51 Відповісти
Объясните как профи по чему Днестровской ГЕС и ГАЭС не платят по зеленому тарифу?
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01.11.2020 15:27 Відповісти
Потому что эта энергетика не зелёная. Она ведёт к уничтожению рек и прилегающей эко системы. На данный момент в США существует госпрограмма финансирования проектов, занимающихся демонтажом ГЭС.
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01.11.2020 15:52 Відповісти
Ну Вы и ватник, малая ГЕС зеленая, а крупная нет? Бот Вы проплаченный. С Вами не интересно.
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01.11.2020 16:09 Відповісти
какаяразница малая-немалая.
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01.11.2020 17:13 Відповісти
Зелёная энергетика в Украине нужна для покрытия определёного диапазона нагрузок в энергоситстемы. Это надо для экономики Украины.Ответить на Ваш вопрос надо знать, являются ли они в участии программы зелёного тарифа.Т.е. по каком-то особому режиму.Нужно знать условия договора этих станций с энергосистемой. ГАЭС скорее всего и не должна платить по зелёном тарифу.Она в пиковых ситуацией(ночь) включается,чтобы поддержать стабильность энергосистемы т.е.,а Днепровская ГЕС. можно ответить после того о чём написал.Праквда эта не моя сфера деятельности.
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01.11.2020 18:33 Відповісти
Шмыгаль возглавлял Бурштынскую тепловую электростанцию Ахметова.- «энергетический гигант с грабительской ценовой политикой в регионе Западной Украины». В кодлане Коломойского Шмыгаль не последний человек. Кодлан убеждает что в энергетическом кризисе виновата зелёная энергетика. А не воры Коломойский и Ахметов./ Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. 05.10.20 / Организованная "слугой народа (Коломойского) " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн.
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01.11.2020 13:53 Відповісти
Тариф на передачу подняли что бы было чем оплачивать зеленый тариф. По зеленому не заплатили тарифом на передачу скомпенсировали. Что не ясно?
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01.11.2020 15:29 Відповісти
"Центрэнерго" продало рекордный объем электроэнергии Коломойскому ниже себестоимости/ Схемы Коломойского довели государственный "Центрэнерго" до многомиллиардных долгов/ Фонд госимущества подтвердил вывод 4 млрд грн из "Центрэнерго" в пользу Коломойского./ Кодлан вора и мародёра Коломойский грабит Украину, прикрываясь зелёной энергетикой. Что не понятно?
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01.11.2020 16:02 Відповісти
Зелёные инвестора - это чистые аферисты, так же как и всякие другие зелёные
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01.11.2020 13:57 Відповісти
А на что инвесторы надеялись строив солнечные панели в бедном государстве. Слишком дорогая их энергия для обычного украинца, пускай по 5грн за киловатт сами ее используют. Я не могу поверить что инвесторы настолько глупые что не могли это предвидеть. Пускай демонтируют солнечные панели и разместят в странах, где жители готовы покупать их дорогое электричество.
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01.11.2020 13:58 Відповісти
Они надеялись доить государтво - как всегда.
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01.11.2020 15:45 Відповісти
кто тебя заставляет по 5 гр покупать? Дотация ВИЭ это самоокупаемый проект, а не твой дырявый карман в котором и так пусто.
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01.11.2020 15:54 Відповісти
Дык инвесторы не канонические!
Есть желающие выкупить у них всё скопом за 4 копейки.
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01.11.2020 15:39 Відповісти
Нах! таких инвесторов! Они слетаются на схему придуманную Ахметом для выкачки бабла с бюджета. За этого в основном, растут цены на электроэнергию для населения
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01.11.2020 16:02 Відповісти
Все что нужно сделать это не платить по 5грн по зеленому тарифу, а просто позволить отдавать частникам в сеть свою зеленую энергию и потом брать бесплатно столько сколько выработал. Сгенерировал в сеть с панелей 1000ква дайть возможность их забрать, взял больше доплати. ВСЕ! Ничего не надо выдумывать!
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01.11.2020 16:07 Відповісти
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