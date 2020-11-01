Податківці виштовхують "зелених" інвесторів із країни, - юрист Соколовський
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Українські чиновники, зокрема податківці, чинять тиск на інвесторів в "зелену" енергетику для того, щоб держава могла не виконувати свої зобов'язання перед ними щодо погашення боргів і тому інвесторам слід очікувати проведення "маски-шоу" від податківців.
Про це написав Керуючий партнер адвокатської компанії "Соколовський і партнери" Владислав Соколовський в колонці для "Енергореформи", коментуючи звинувачення з боку глави Державної податкової служби на адресу інвесторів в галузь ВДЕ про нібито ухиленні від сплати податків.
"Щодня українські посадовці шукають нові інструменти виштовхування інвесторів з країни. Мало того, що ДП "Гарантований покупець" (читай держава) заборгувало 24 мільярди компаніям "зеленої" генерації, ще їх хочуть використати, як дійну корову бюджету", - написав Соколовський.
Він зазначив, що податківці вважають – "багаті" сонячні та вітряні електростанції не мають право застосовувати прискорену амортизацію. Відповідно, на їх думку, зобов’язані сплатити збільшений податок на прибуток загальною сумою 20 млрд гривень.
"Аргумент – гарантійний термін використання сонячних панелей 30 років. Але як це стосується прискореної амортизації – незрозуміло",- наголосив Соколовський.
На його думку, заяви керівника ДПС не залишаться порожніми словами, тож компаніям галузі слід готуватися до візитів податківців з перевірками, які розпочнуться одразу після скасування мораторію на їх проведення.
"У будь-якому разі must-have для кожного підприємства "зеленої енергетики":
прийняти наказ про облікову політику, якщо такого немає; встановити у наказі про облікову політику методи та строки амортизації, зокрема, щодо морального зносу для застосування прискореної амортизації; визначитись із межами суттєвості для основних засобів і порядком проведення переоцінки", - порадив юрист.
Нагадаємо, у вересні провідні асоціації ВДЕ заявили, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії та не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними. Крім того, вони зазначили, що більшість інвесторів у ВДЕ з листопада 2020 року прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України з-за тиску банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити.
28 жовтня вони зробили повторне звернення до Шмигаля, яким заявили, що українська влада перейшла до переслідування та ворожої агресії на адресу інвесторів у "зелену" енергетику замість того, щоб виконати взяті перед ними фінансові зобов’язання. Це була відповідь на звинувачення з боку голови ДПС у нібито ухилянні від сплати податків компаніями, що виробляють "зелену" електроенергію.
За інформацією партнера міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, інвестори у проєкти "зеленої" енергетики готуються до подання групових позовів проти України для захисту своїх прав.
За даними з судових реєстрів, вже понад 50 невеликих компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн. Перші суди "Гарантований покупець" вже почав програвати.
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Это во первых не гарантийный а прогнозируемый срок службы.Во вторых, а ничего что гарантийный срок службы инверторов около 5 лет?
За ети деньги воюющая Украина могла бы закупить для армии
10 сверхсовременный истребителей F-35
100 новых танков Абрамс
более 200 беспилотников Байрактар
более 10000 комплексов Спайк или Джавелин
Но вместо етого Украина за ети деньги купила Ахметову новую яхту за 50 лямов и замок в Франции и Лондоне
И кто спрашивается будет воевать за Украину и чем? Ахметов?
А так же задумайтесь почему Европа которая все время визжит что дотации для населения ето плохо и нужно все подводить под рыночные цены, в случае *зеленых тарифов* говорит что дотации ето хорошо. Потому что Европа не заинтересована в богатой Украине с сильной армией. Если в Украине бедет сильная армия то мы не на коленях будем стоять а будем воевать за свою землю. Европе же война под боком не нужна. Европа согласится чтобы Украина тихонько стала рачком и примирилась с кремлем сдав страну и подняв белый флаг. Посмотрите как сейчас Макрон, Меркель и Трамп истерят наблюдая как Азербайджан возвращает свою землю. Ето же на взгляд Европы нонсенс, что Азербайджан всего за месяц вернул свою землю в отличии 30-ти летним безрезультатным переговорам европейских лидеров которые чуть не через один получали нобелевские *премии мира*.
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Здесь согласен, воткнуть готовую батарею в инвертор гораздо проще чем спаять сотни её элементов в надёжную батарею.
сегодня ночью зеленая энеретика генерировала аж 60 МВт
ну нуту в Украине пустынь Аризоны и ветров Северной Атлантики
Кстати, насчет здравого рассудка, почему все решили что нужно вкидывать сотни миллиардов в производство *зеленой енергетики* а не развивать енергосберегающие технологии? Например 1 енергосберегающая лампочка потребляет енергии в 10 раз меньше чем обычная. Только я не слышал чтобы государство отменило хотябы ПДВ на ЕНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ лампочки или утеплитель для населения, которые дали бы возможность не наращивать сомнительные мощностя по про-ву енергии а наоборот сокращать их и тем самым реально бороться за екологию. Может потому что государство в лице Ахметова и еще нескольких мафилзных кланов не заинтересовано ни в екологии ни в енергосбережении ни в развитии страны. Они просто воруют наши деньги и вывозят за бугор где живут ихние семьи.
Что опровергаешь гневно: что Зелёная энергетика не нужна владельцам угольных шахт. Или что1 кг угля это 6 кубов дымовых газов с окослами серы и азота.1 тонна золы и шлака это 300 г мышьяка,500 г фтора,100 г кобальта, 1000 г марганца и другие тяжелые металлы. В Германии золошлакоотвалы запрещены, в Чехии штраф за 1т шлака 284 евро.
Инвестор - это Илон Маск, у которого всё окупается и стоит очередь желающих.
Если Ахметов во что-то и инвестирует, то не в Украину, а в свою очередную яхту.
Есть желающие выкупить у них всё скопом за 4 копейки.