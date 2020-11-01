Вертикаль борьбы с коррупцией в Украине сформирована, - Разумков
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Для эффективной борьбы с коррупцией в Украине созданы все условия, главное, чтобы соответствующие структуры выполняли свои функции.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом зявил спикер парламента Дмитрий Разумков.
По словам Разумкова, Верховная Рада 9 созыва сделала многое, обеспечив антикоррупционные органы возможностями работать. В частности, нынешний парламент вернул статью за незаконное обогащение, запустил работу Высшего антикоррупционного суда и тому подобное.
Спикер парламента также вспомнил, что в вопросе электронного декларирования Верховная Рада обеспечила дополнительные механизмы, сделав более прозрачным этот процесс.
"На сегодня вся вертикаль борьбы с коррупцией сформирована. Теперь остается, чтобы она эффективно выполняла свои функции.
Пожалуйста, подождите...
На вершине вертикали - конституционный суд Украины!!!
Это ж они двадцать лет строили "вертикаль власти". Точнее один "сильный лидер" строил, а толпы латентных терпил добровольно соглашались.
А у кандидатов старость на носу - у них последний шанс ( как был у Юли) . Так шо Розумкову лучше держаться БУБОЧКИ 😀😀😀
Интресный коммент о судьях и О ЧЕМ МОЛЧАТ ОЛИГАРХИЧЕСКИЕ СМИ :
Володимир Великий 20dfd1c6
13,3тис.євро для зарплати 440тис.грн. (голови КС)
Плюс менші податки, ніж в Європе. Фактично лише 18%ПДФО і 1,5%ВЗ.
Плюс безкоштовне щорічне санітарно-курортне і медичне лікування для суддів і членів їх сімей (ст.144 закону про судоустрій)
Плюс вихідна "допомога" в розмірі 3-х винагород (ст.143) при виході у відставку. Для зарплати 440тис.грн це буде 1,3млн.грн або 40тис.євро. Бідні ж як миши, допомоги потребують.
01.11.2020 11:03
Друзі, ВАМ БРЕШУТЬ, коли кажуть, що рішення КСУ можна виправити змінами в закон.
НЕ МОЖНА.
Це дуже зрозуміло розписав
Volodymyr Yavorskyy
"На мою думку, ось два найважливіші висновки з останнього рішення Конституційного суду України:
1) КСУ постановив, що НАЗК взагалі не має права розслідувати будь-які корупційні злочини суддів, бо НАЗК орган виконавчої влади і це порушує баланс поділу влад.
Такий висновок не можна подолати новим законом. Бо КСУ вимагає взагалі, щоби правоохоронні органи, що розслідують злочини суддів, не були у виконавчі владі.
На сьогодні, в нас таких органів просто нема. Це можна виправити тільки прямими змінами до Конституції України. Або тепер кожен суддя може казати, що розслідування СБУ, поліції, НАЗК, ДБР є втручанням виконавчої влади у діяльність судової влади.
Варто зазначити, що мені не відомо ще жодної країни в світі, де було б втілене таке новітнє розуміння поділу влад.
2) Подання завідомо неправдивих даних у деклараціях взагалі не може бути злочином за будь-яких обставин, оскільки це не є суспільно-небезпечним діянням.
Фактично конституційний суд перебрав у цьому висновку функцію парламенту, оскільки тільки парламент може встановлювати що є злочином, а що ні.
Але в будь-якому разі, віднині у будь-якій формі подання неправдивих данних не може бути злочином.
Це означає, що кожен державний службовець може подавати липові неправдиві декларації про свої статки і йому за це нічого взагалі не буде.
А коли знайдуть щось поза декларацією, він може сказати, що помилився, внести до декларації і йому далі нічого за це не буде. Це стосується не тільки суддів, взагалі всіх осіб, що зобов'язані подавати декларації.
Це знову ж не можна подолати прийняттям нового закону. Можна тільки прямо в Конституції написати, що це є злочином, але це практично не реально, бо вимагає змін до Розділу 2 Конституції.
Судді Конституційного суду не можуть не розуміти цих наслідків. Тому їхні публічні заяви, що рішення можна втілити змінами до законодавства по суті є свідомою брехнею.
Вони створили касту недоторканих в країні, котрі можуть вчиняти злочини, які не можуть бути розслідувані жодними теперішніми правоохоронними органами. "
А не хоче він сказати, що її очолює беня? Ну, у власних беніних інтересах...
В Китае сейчас, или в совке была вышка за такое. Нужна гласность и нормальное общество, а не то, что у нас...((
Вертикаль борьбы с коррупцией в Украине сформирована, Может ещё гирлянды сформировать ,и два института Павлика Морозова,что бы на Новый Год осветить всех коррупционеров.?
- Можно, только не включайте.
зарплаты хорошие пилят
результат --- ноль
только. / мыколу за мешок зерна /
самый главный корупционер остальных
поносят на носилках и на свободу
Вы же, слуги" ту "борьбу" и положили.
В результате их деятельности возвращено государству _____грн.???
И все!
борьбе с коррупцией.?
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А кода уже сама борьба начнётся?))