Вертикаль борьбы с коррупцией в Украине сформирована, - Разумков

Для эффективной борьбы с коррупцией в Украине созданы все условия, главное, чтобы соответствующие структуры выполняли свои функции.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом зявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

По словам Разумкова, Верховная Рада 9 созыва сделала многое, обеспечив антикоррупционные органы возможностями работать. В частности, нынешний парламент вернул статью за незаконное обогащение, запустил работу Высшего антикоррупционного суда и тому подобное.

Спикер парламента также вспомнил, что в вопросе электронного декларирования Верховная Рада обеспечила дополнительные механизмы, сделав более прозрачным этот процесс.

"На сегодня вся вертикаль борьбы с коррупцией сформирована. Теперь остается, чтобы она эффективно выполняла свои функции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Огрехи антикоррупционного законодательства обусловлены послереволюционным периодом: сейчас страна не может жить с неконституционными законами, - Тупицкий