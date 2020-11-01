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Новости Политика Украины Борьба с коррупцией
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Вертикаль борьбы с коррупцией в Украине сформирована, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Вертикаль борьбы с коррупцией в Украине сформирована, - Разумков

Для эффективной борьбы с коррупцией в Украине созданы все условия, главное, чтобы соответствующие структуры выполняли свои функции.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом зявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

По словам Разумкова, Верховная Рада 9 созыва сделала многое, обеспечив антикоррупционные органы возможностями работать. В частности, нынешний парламент вернул статью за незаконное обогащение, запустил работу Высшего антикоррупционного суда и тому подобное.

Спикер парламента также вспомнил, что в вопросе электронного декларирования Верховная Рада обеспечила дополнительные механизмы, сделав более прозрачным этот процесс.

"На сегодня вся вертикаль борьбы с коррупцией сформирована. Теперь остается, чтобы она эффективно выполняла свои функции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Огрехи антикоррупционного законодательства обусловлены послереволюционным периодом: сейчас страна не может жить с неконституционными законами, - Тупицкий

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+35
Разумков тоже на коксе сидит?
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01.11.2020 16:14
+24
Вертикаль сформировали без вас, зелёных. Только вы всё это похерили из-за своей недолугости.
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01.11.2020 16:14
+23
Вертикаль боротьби з корупцією в Україні сформовано, - Разумков - Цензор.НЕТ 2922
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01.11.2020 16:22
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Правила форума Совет форумчан
Разумков тоже на коксе сидит?
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01.11.2020 16:14 Ответить
Вертикаль борьбы с коррупцией в Украине сформирована
На вершине вертикали - конституционный суд Украины!!!
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01.11.2020 16:27 Ответить
Заголовок читається все-таки як "Вертикаль коррупции в Украине сформирована". Із пісні слово не викинеш.
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01.11.2020 16:53 Ответить
Вертикаль борьбы с коррупцией в Украине сформирована, - Разумков - Цензор.НЕТ 7351 Терміново у Квартал цього пана. Вертикаль борьбы с коррупцией в Украине сформирована, - Разумков - Цензор.НЕТ 2035
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01.11.2020 16:14 Ответить
?????
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01.11.2020 16:14 Ответить
Вертикаль сформировали без вас, зелёных. Только вы всё это похерили из-за своей недолугости.
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01.11.2020 16:14 Ответить
Вертикаль борьбы с коррупцией в Украине сформирована, - Разумков - Цензор.НЕТ 6610
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01.11.2020 16:15 Ответить
Вертикаль боротьби з корупцією в Україні сформовано, - Разумков - Цензор.НЕТ 2922
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01.11.2020 16:22 Ответить
И, возглавлена....
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01.11.2020 16:16 Ответить
Вертикаль? Блин, и тут копируют кацапов.
Это ж они двадцать лет строили "вертикаль власти". Точнее один "сильный лидер" строил, а толпы латентных терпил добровольно соглашались.
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01.11.2020 16:17 Ответить
Вертикали строители!? Это какой-то парашабред или бред! 73 % тупых ************, шоб вы были здоровы!
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01.11.2020 16:25 Ответить
Вертикаль борьбы с коррупцией в Украине сформирована, - Разумков - Цензор.НЕТ 6031
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01.11.2020 16:19 Ответить
Разумков врубився - до нього звертається Захід врятувати карїну від тієї ЗЕленої навали, яку він політтехнолАжАв на прихід до розвалу країни!
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01.11.2020 16:19 Ответить
Але... Як би то не було, це його звізданутий час - підібрати непотріб з розваленого фігваму СлугНелоха для своєї майбутньої політтехнололАжАлки...
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01.11.2020 16:21 Ответить
Розумков из клана регионалов. Наряд ли он сохранит своё политическое реноме без ЗЕ. ТАМ СВОИ КАНДИДАТЫ ПОРУКОВОДИТЬ ЕСТЬ . Он это по молодости просто не учитывает .
А у кандидатов старость на носу - у них последний шанс ( как был у Юли) . Так шо Розумкову лучше держаться БУБОЧКИ 😀😀😀
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01.11.2020 16:27 Ответить
Бубочка зараз більше токсичний ніж регіонали.
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01.11.2020 16:31 Ответить
Не соглашусь - он заявил в день голосования об игнорировании опроса, он на ножах с ОПой уже давно - он себе строит новый шлях в политику , мож и не без опозажопы, но консервный . А о том, кто он и чей сын и его высказывания в будущность лидером младых регионалов , я приводила на старте компании выборов ЗЕ, два года тому, почему-то всем было тогда пофиг!
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01.11.2020 16:33 Ответить
Пучеглазый хитрей , чем Вы думаете, к сожалению.
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01.11.2020 16:35 Ответить
разумков это очередное фиаско.....
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01.11.2020 16:19 Ответить
Розумков, откройте декларации судей!!! Или валите из Рады на фиг
Вертикаль боротьби з корупцією в Україні сформовано, - Разумков - Цензор.НЕТ 9468 Интресный коммент о судьях и О ЧЕМ МОЛЧАТ ОЛИГАРХИЧЕСКИЕ СМИ :

Вертикаль боротьби з корупцією в Україні сформовано, - Разумков - Цензор.НЕТ 9468 Володимир Великий 20dfd1c6

13,3тис.євро для зарплати 440тис.грн. (голови КС)

Плюс менші податки, ніж в Європе. Фактично лише 18%ПДФО і 1,5%ВЗ.

Плюс безкоштовне щорічне санітарно-курортне і медичне лікування для суддів і членів їх сімей (ст.144 закону про судоустрій)

Плюс вихідна "допомога" в розмірі 3-х винагород (ст.143) при виході у відставку. Для зарплати 440тис.грн це буде 1,3млн.грн або 40тис.євро. Бідні ж як миши, допомоги потребують.
01.11.2020 11:03
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01.11.2020 16:19 Ответить
Разумков начал предвыборную компанию,но методы остались,как у Организма Вертикаль боротьби з корупцією в Україні сформовано, - Разумков - Цензор.НЕТ 9778
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01.11.2020 16:21 Ответить
Vitaliy Shabunin

Друзі, ВАМ БРЕШУТЬ, коли кажуть, що рішення КСУ можна виправити змінами в закон.

НЕ МОЖНА.

Це дуже зрозуміло розписав
Volodymyr Yavorskyy


"На мою думку, ось два найважливіші висновки з останнього рішення Конституційного суду України:

1) КСУ постановив, що НАЗК взагалі не має права розслідувати будь-які корупційні злочини суддів, бо НАЗК орган виконавчої влади і це порушує баланс поділу влад.

Такий висновок не можна подолати новим законом. Бо КСУ вимагає взагалі, щоби правоохоронні органи, що розслідують злочини суддів, не були у виконавчі владі.

На сьогодні, в нас таких органів просто нема. Це можна виправити тільки прямими змінами до Конституції України. Або тепер кожен суддя може казати, що розслідування СБУ, поліції, НАЗК, ДБР є втручанням виконавчої влади у діяльність судової влади.

Варто зазначити, що мені не відомо ще жодної країни в світі, де було б втілене таке новітнє розуміння поділу влад.

2) Подання завідомо неправдивих даних у деклараціях взагалі не може бути злочином за будь-яких обставин, оскільки це не є суспільно-небезпечним діянням.

Фактично конституційний суд перебрав у цьому висновку функцію парламенту, оскільки тільки парламент може встановлювати що є злочином, а що ні.

Але в будь-якому разі, віднині у будь-якій формі подання неправдивих данних не може бути злочином.

Це означає, що кожен державний службовець може подавати липові неправдиві декларації про свої статки і йому за це нічого взагалі не буде.

А коли знайдуть щось поза декларацією, він може сказати, що помилився, внести до декларації і йому далі нічого за це не буде. Це стосується не тільки суддів, взагалі всіх осіб, що зобов'язані подавати декларації.

Це знову ж не можна подолати прийняттям нового закону. Можна тільки прямо в Конституції написати, що це є злочином, але це практично не реально, бо вимагає змін до Розділу 2 Конституції.

Судді Конституційного суду не можуть не розуміти цих наслідків. Тому їхні публічні заяви, що рішення можна втілити змінами до законодавства по суті є свідомою брехнею.

Вони створили касту недоторканих в країні, котрі можуть вчиняти злочини, які не можуть бути розслідувані жодними теперішніми правоохоронними органами. "

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01.11.2020 16:21 Ответить
Є дуже дієвий орган-сокира.
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01.11.2020 16:27 Ответить
Судді КС наляпали і праведного, і грішного. Там, де вони ляпнули грішного - ВРада має тупо повторити закон в іншій транскрипції (але ж такою самою суттю); а там, де вони праві - треба виправляти
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01.11.2020 16:28 Ответить
Тут набагато більше, якщо не правдиві данні не є злочином то, тепер і в судах можна вільно давати неправдиві показання і це, не є злочином.
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02.11.2020 10:06 Ответить
Він що, хоче сказати, що оцю "вертикаль" очолює він сам? Або ЗЕ?
А не хоче він сказати, що її очолює беня? Ну, у власних беніних інтересах...
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01.11.2020 16:21 Ответить
ми знаємо, один такий жидкий масон очолює...
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01.11.2020 16:22 Ответить
не надо мэнэ дурить Я ще не пьяный
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01.11.2020 16:23 Ответить
Сформирована, возглавлена и уже дает доход
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01.11.2020 16:23 Ответить
Шо не кажіть, але він зараз виглядає во всьом бєлом ,серед ЗЕленої дристви.
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01.11.2020 16:23 Ответить
Не виглядить, а прикидається білим. Там була колись інформація, що його ніби на "оглядини" за бугор визивали як кандидата на зміну зєлі.
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01.11.2020 16:29 Ответить
Не дивуюсь що це так . У Шустера на останьому шоу ним й не пахло . Зате депутатка Європарламенту прямо заявила що після того, що утнув Вовка зі своїм піарзаконом, м'яч саме на полі ВР для рятуванння ситуації.
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01.11.2020 16:39 Ответить
Та й лист останній від ЄС та венеціанки саме до нього! Адже в Україні головний парламент!
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01.11.2020 16:41 Ответить
ви хотєлі сказать "монобальшінство".
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01.11.2020 17:04 Ответить
МОНО здохло, а яким буде більшість - побачимо на тижні вже. Он кажуть інсайди що й Вока готовий відкликати свій закон . Ото подкавьорка зараз у них !
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01.11.2020 17:25 Ответить
Доречі, здивувало вчорачшнеє АМІНЬ Єрмаку від Піонтковського у Борковського на Еспресо. Він чомусь побачив, як Вовка після походу у МІ-6 від нього позбавляєтся вже, а замість Єрмака з Подоляком МЗС стає для нього радником .Учора Подоляк там щось видав в захист закону - РАДНИК ЄРМАКА виліз раптом ,,, Будемо спостерігати...
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01.11.2020 17:31 Ответить
Да ну,дождались,но теперь уже поздно,сам зеля криминально крышует путинский тедис,а значит его подчиненные будут брать с него пример.
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01.11.2020 16:27 Ответить
Вертикаль боротьби з корупцією в Україні сформовано, - Разумков - Цензор.НЕТ 6845
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01.11.2020 16:27 Ответить
Он далеко не д-б, он "селекционер" - лохов разводит
Вертикаль боротьби з корупцією в Україні сформовано, - Разумков - Цензор.НЕТ 1063
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01.11.2020 17:12 Ответить
Вот когда этой вертикалью станет виселица - тогда поверю.
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01.11.2020 16:28 Ответить
Да не работает это!
В Китае сейчас, или в совке была вышка за такое. Нужна гласность и нормальное общество, а не то, что у нас...((
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01.11.2020 16:33 Ответить
Місцеві вибори їх нічому не навчили!
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01.11.2020 16:29 Ответить
Що їх хоч чомусь навчило?
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01.11.2020 16:31 Ответить
Навчили. Вони зрозуміли, що часу, на узурпацію влади, у них майже не залишилось і увімкнули гіпер- турбо режим.
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01.11.2020 16:33 Ответить
Не погоджуюсь - результати місцевихі вборів для них , як дріжжі у вуличному туалеті ( а там, доречі крім гівна ще й ОПАААРИШІВ тьма)
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01.11.2020 17:34 Ответить
Оно и видно
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01.11.2020 16:30 Ответить
На що вони розраховують, коли мелють цю відверту хрінь? Для кого ця локшина?
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01.11.2020 16:30 Ответить
От ты чудила, для зеленых избирателей же.
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01.11.2020 18:14 Ответить
Вертикаль боротьби з корупцією в Україні сформовано, - Разумков - Цензор.НЕТ 4947
Вертикаль борьбы с коррупцией в Украине сформирована, Вертикаль боротьби з корупцією в Україні сформовано, - Разумков - Цензор.НЕТ 3318 Может ещё гирлянды сформировать ,и два института Павлика Морозова,что бы на Новый Год осветить всех коррупционеров.?
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01.11.2020 16:31 Ответить
Ура таваріщі ура
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01.11.2020 16:32 Ответить
- Товарищ прапорщик, можно посмотреть телевизор ?
- Можно, только не включайте.
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01.11.2020 16:33 Ответить
Пора би вже нашим космонавтам висадитися на сонці
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01.11.2020 16:33 Ответить
Я бы сказал: сформирована вертикаль коррупции. И последним решением суд утвердил этот факт.
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01.11.2020 16:33 Ответить
Нам Солнца не надо,нам Партия светит, нам зарплаты не надо,нам взятку давай!
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01.11.2020 16:37 Ответить
вертикаль есть
зарплаты хорошие пилят
результат --- ноль
только. / мыколу за мешок зерна /
самый главный корупционер остальных
поносят на носилках и на свободу
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01.11.2020 16:36 Ответить
Вертикаль боротьби з корупцією в Україні сформовано, - Разумков - Цензор.НЕТ 4942
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01.11.2020 16:37 Ответить
Вертикаль боротьби з корупцією в Україні сформовано, - Разумков - Цензор.НЕТ 6526
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01.11.2020 16:38 Ответить
Вертикаль коррупции сформирована, а вот борьба с нею - лежит по горизонтали..
Вы же, слуги" ту "борьбу" и положили.
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01.11.2020 16:38 Ответить
Слуги от природы живут на подачках,как они могут побороть коррупцию? Вертикаль боротьби з корупцією в Україні сформовано, - Разумков - Цензор.НЕТ 274
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01.11.2020 16:45 Ответить
А можно хоть раз услышать о результатах этой брьбы? Просто, на хлопский розум. Потрачено на антикоррупционные органы _____грн. ????
В результате их деятельности возвращено государству _____грн.???
И все!
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01.11.2020 16:44 Ответить
А кто будет совмещать эти две должности -- главного коррупционера и руководителя по
борьбе с коррупцией.?
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01.11.2020 16:45 Ответить
Доречі, той суддя КС Сліденко , що заявив на тиск ОПи на нього , тікає з країни , заявив що йому погрожують люди Портнова
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01.11.2020 16:49 Ответить
тоді чому беня та єрмак не сидять?
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01.11.2020 16:51 Ответить
Вертикаль коррупции в Украине сформирована
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01.11.2020 16:53 Ответить
а якшо "варяги в законі" спитають, а хто сформірував цю "вертикаль" і коли і шо тепер буде, як і 30 років, то хто шо скаже? і ше одне, а як цей розумок дізнався, чи він роздивився чи йому хтось сказав і за які "битки" чи динари? ну і який же остаточний діагноз цієї політичної ситуації і цієї приват-політ-бізнес-партії чи як її тепер називати і якої вона політичної орієнтації чи цього він іше не знає?
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01.11.2020 16:55 Ответить
"сформирована" с кем ? С рабиновичеми и опзжистами ? Не смешите наши тапочки, товарищь Разумков.
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01.11.2020 17:03 Ответить
Тут как раз в пору афоризм Кличко Вертикаль боротьби з корупцією в Україні сформовано, - Разумков - Цензор.НЕТ 8905
Вертикаль боротьби з корупцією в Україні сформовано, - Разумков - Цензор.НЕТ 2163
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01.11.2020 17:10 Ответить
Скоріше очолена
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01.11.2020 17:17 Ответить
При Януковиче, чтобы попасть во власть надо было выучить труднопроизносимую фразу "згiдно з чиним законодавством" и произносить ее в любом непонятном случае. Пропуском в теперешнюю власть стала фраза : "вырвано из контекста". Как видим задача упростилась. А, если выучить фразу "беру пiд особистий контроль" - легко стать президентом. Лайфхак: стать перед зеркалом, принять горделивую позу, сдвинуть брови, смотреть сквозь зеркало и упорно повторять. Успех обеспечен! А, мы то думали: много знать, многое уметь, брать ответственность, предвидеть, иметь совесть ... Ну, и так далее.
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01.11.2020 17:35 Ответить
Вертикаль корупціі сформована,корупція стала організована,стійка,керована і упорядочнена...
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01.11.2020 17:56 Ответить
Осталось еще горизонталь сформировать.
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01.11.2020 18:08 Ответить
і тут остапа понесло Вертикаль боротьби з корупцією в Україні сформовано, - Разумков - Цензор.НЕТ 1709 .
Вертикаль боротьби з корупцією в Україні сформовано, - Разумков - Цензор.НЕТ 4451.
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01.11.2020 19:15 Ответить
Слишь Жека , це шо , Мітяй таке в натурі сказав .??

Вертикаль боротьби з корупцією в Україні сформовано, - Разумков - Цензор.НЕТ 7165 .
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01.11.2020 19:20 Ответить
Це коли сідає у в'язницю той хто повідомив про корупцію?
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01.11.2020 19:36 Ответить
Щось та вертикаль не виконує ролі навіть городнього опудала.
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01.11.2020 19:56 Ответить
Вертикаль боротьби з корупцією в Україні сформовано, - Разумков - Цензор.НЕТ 4004 Вертикаль боротьби з корупцією в Україні сформовано, - Разумков - Цензор.НЕТ 4004 Вертикаль боротьби з корупцією в Україні сформовано, - Разумков - Цензор.НЕТ 4004
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01.11.2020 20:49 Ответить
Вообще Димочка явно башкой поехал, заявляя после фактической ОТМЕНЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ СИСТЕМЫ решение КС о том, что она "окончательно сформирована". Дебил? Думаю, что хуже.
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01.11.2020 21:30 Ответить
Ну наконец-то!
А кода уже сама борьба начнётся?))
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02.11.2020 09:44 Ответить
 
 