Вертикаль боротьби з корупцією в Україні сформовано, - Разумков

Для ефективної боротьби з корупцією в Україні створені всі умови, головне, щоб відповідні структури виконували свої функції.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це зявив спікер парламенту Дмитро Разумков.

Верховна Рада 9 скликання, за його словами, зробила багато речей, забезпечивши антикорупційні органи можливостями працювати. Зокрема, нинішній парламент повернув статтю за незаконне збагачення, запустив роботу Вищого антикорупційного суду тощо.

Разумков також згадав, що в питанні електронного декларування Верховна Рада забезпечила додаткові механізми, зробивши більш прозорішим цей процес.

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