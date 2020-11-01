Зеленский: нынешних судей Конституционного Суда необходимо заменить независимыми уважаемыми юристами

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что нынешних судей Конституционного Суда Украины следует заменить независимыми уважаемыми юристами.

Об этом он написал в колонке для Financial Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это "суд кенгуру", и его глава находится под следствием за то, что в 2018 году приобрел недвижимость в оккупированном Россией Крыму, что является полным нарушением украинского законодательства, и не сообщил об этом в своей электронной декларации. Несколько судей этого суда также находятся под следствием за неполное раскрытие их активов в соответствии с тем же законодательством, которое они только что признали незаконным, - это чрезвычайный и неприемлемый конфликт интересов", - сказано в колонке за подписью президента.

По словам Зеленского, после введения обязательного электронного декларирования и ответственности за незаконное обогащение украинцы обнаружили вопиющее богатство высших должностных лиц.

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"Подрывом этого процесса является попытка уничтожить существенную часть антикоррупционных достижений Революции достоинства 2014 года, достигнутых украинским гражданским обществом при активной поддержке наших западных партнеров", - отметил президент.

Зеленский указал, что на рассмотрении КСУ сейчас находится ряд других представлений от "пророссийских депутатов и тех, кого поддерживают олигархи". Эти представления требуют отменить серьезные реформы, связанные с земельной, банковской сферой и работой Высшего антикоррупционного суда.

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"Лидеры этой кампании хорошо известны: это коалиция доверенных лиц России и некоторых видных украинских олигархов, которые чувствуют угрозу в деятельности наших антикоррупционных институтов. Они выступают против интеграции в ЕС и НАТО, сотрудничества Украины с МВФ и общества, основанного на правилах, от которого выиграют 99 процентов, а не только 1 процент", - подчеркнул он.

Зеленский заявил, что, как президент Украины, никогда не позволит "этим темным силам добиться успеха в своей попытке контрреволюции".

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Глава государства также отметил, что попросил правительство Украины начать консультации и разработать широкую и амбициозную программу судебной реформы, которая будет включать в себя очищение судов.

"В эти непростые времена я призываю все украинские прореформаторские политические силы и гражданское общество объединиться и сотрудничать в этой борьбе за душу и будущее нашей нации. Я также призываю наших международных партнеров и союзников продолжать поддерживать нас и доказывать неправоту тех, кто пытается воспрепятствовать нашему сотрудничеству и сорвать его", - призвал он.