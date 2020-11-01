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Зеленский: нынешних судей Конституционного Суда необходимо заменить независимыми уважаемыми юристами

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский: нынешних судей Конституционного Суда необходимо заменить независимыми уважаемыми юристами

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что нынешних судей Конституционного Суда Украины следует заменить независимыми уважаемыми юристами.

Об этом он написал в колонке для Financial Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это "суд кенгуру", и его глава находится под следствием за то, что в 2018 году приобрел недвижимость в оккупированном Россией Крыму, что является полным нарушением украинского законодательства, и не сообщил об этом в своей электронной декларации. Несколько судей этого суда также находятся под следствием за неполное раскрытие их активов в соответствии с тем же законодательством, которое они только что признали незаконным, - это чрезвычайный и неприемлемый конфликт интересов", - сказано в колонке за подписью президента.

По словам Зеленского, после введения обязательного электронного декларирования и ответственности за незаконное обогащение украинцы обнаружили вопиющее богатство высших должностных лиц.

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"Подрывом этого процесса является попытка уничтожить существенную часть антикоррупционных достижений Революции достоинства 2014 года, достигнутых украинским гражданским обществом при активной поддержке наших западных партнеров", - отметил президент.

Зеленский указал, что на рассмотрении КСУ сейчас находится ряд других представлений от "пророссийских депутатов и тех, кого поддерживают олигархи". Эти представления требуют отменить серьезные реформы, связанные с земельной, банковской сферой и работой Высшего антикоррупционного суда.

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"Лидеры этой кампании хорошо известны: это коалиция доверенных лиц России и некоторых видных украинских олигархов, которые чувствуют угрозу в деятельности наших антикоррупционных институтов. Они выступают против интеграции в ЕС и НАТО, сотрудничества Украины с МВФ и общества, основанного на правилах, от которого выиграют 99 процентов, а не только 1 процент", - подчеркнул он.

Зеленский заявил, что, как президент Украины, никогда не позволит "этим темным силам добиться успеха в своей попытке контрреволюции".

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Глава государства также отметил, что попросил правительство Украины начать консультации и разработать широкую и амбициозную программу судебной реформы, которая будет включать в себя очищение судов.

"В эти непростые времена я призываю все украинские прореформаторские политические силы и гражданское общество объединиться и сотрудничать в этой борьбе за душу и будущее нашей нации. Я также призываю наших международных партнеров и союзников продолжать поддерживать нас и доказывать неправоту тех, кто пытается воспрепятствовать нашему сотрудничеству и сорвать его", - призвал он.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+59
Портнов их уже подобрал.
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01.11.2020 20:22
+46
Портнов станет главой этого суда...как самый независимый...
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01.11.2020 20:26
+38
12 судей от Зеленского
1 Портнов
2 Медвейчук
3 Юзик
4 Сивоха
5 Папа Саша
6 Мама Рима
7 Юлечка Мендель
8 Богдан
9 Фокин
10 Внучка Фокина
11 Шарий
12 Наем
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01.11.2020 20:32
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"уважаемые юристы" - это есть такие квалификационные параметры? Зеленський: Нинішніх суддів Конституційного Суду необхідно замінити незалежними шанованими юристами - Цензор.НЕТ 1531 КЕМ уважаемые? Зеленський: Нинішніх суддів Конституційного Суду необхідно замінити незалежними шанованими юристами - Цензор.НЕТ 1236
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01.11.2020 23:20 Ответить
Чи я с дуба грохнулся... - кем уважаемые юристы? И ваапше, где ваши доказательства...
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02.11.2020 00:01 Ответить
А здесь Вову ваапше понесло, но ведь, бестия, не договаривает, мол, суд кенгуру... при клоунах
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02.11.2020 00:03 Ответить
ИМХО бабка базарная(с Привоза) поинтеллигентней будет трындеть... К примеру: вопрос из вопросника - вы за довiчне? ... Ответ:- Я вас умоляю.
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02.11.2020 00:07 Ответить
Типо , пошел нафиг.
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02.11.2020 00:07 Ответить
Их судить нужно а не заменить....за государственную измену...
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02.11.2020 01:00 Ответить
Вместе с клованом, бо с его подачи
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02.11.2020 01:09 Ответить
Так шо Петру Алексеевичу готовиться на выход - дел еще много предстоит.
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02.11.2020 01:10 Ответить
1. СКАСОВУЄМО КС, закриваємо, розганяємо....
2. Та нє давайте просто перенесемо в Харків...
3. Достатньо буде замінити всіх суддів...
4.......
5. Всі забули, всі забили, НІЧОГО НЕ ЗРОБЛЕНО! Але антикорупційний закон похерено....
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02.11.2020 01:16 Ответить
На куй пішов зелений брехливий блазень!!!
Як судді будуть незалежні яу що їх змінити зможе таке лайно як ти.... суддів КС треба з ЄС.
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02.11.2020 01:59 Ответить
Зеленський: Нинішніх суддів Конституційного Суду необхідно замінити незалежними шанованими юристами - Цензор.НЕТ 5241
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02.11.2020 02:02 Ответить
Ми вже бачили "уважаємих пплітікаф" від блазея янєлоха , фокіна та кравчука.... ДОСИТЬ вованчік вже твоїх "уважаємих" !!!
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02.11.2020 02:02 Ответить
Зеленський: Нинішніх суддів Конституційного Суду необхідно замінити незалежними шанованими юристами - Цензор.НЕТ 7427
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02.11.2020 02:04 Ответить
Круто закручен сюжет. Эти наперсточники уже создали ажиотаж. Теперь в этой мутной воде будут искать рыбу. Естественно, понасажают таких "качественных юристов", что в Кремле начнется чесотка в липких ладонях, как бы сразу - минуя всякие референдумы - присоединить "братский нарід", вначале, к Даунбассу и скрысенему крыму, а, потом, будет нам всем суп с котом. Там еще те массовики-затейники сидят.
Короче, надо это все шапито вместе с клоуном свергать в гиену огненную. Иначе, они уже, считай, наполовину уничтожили нас, как независимое государство.
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02.11.2020 04:42 Ответить
а хто це каже - україноненависник, який оточив себе ворогами України?
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02.11.2020 05:05 Ответить
Сегодня Зеля разгонит КС, завтра легализирует марихуану, ибо "народ высказался за", завтра он захочет корону на лоба, а послезавтра прикажет называть его государем. Ждем?
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02.11.2020 06:45 Ответить
Тупее ничего не придумал?
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02.11.2020 11:19 Ответить
"Зеленский заявил, что, как президент Украины, никогда не позволит "этим темным силам добиться успеха в своей попытке контрреволюции", подтянул сопли и штаны, и пошел затянуться очередным косячком.
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02.11.2020 06:46 Ответить
Придется приглашать иностранных волонтеров юристов в украинские суды. Правда, их уже заранее жаль.
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02.11.2020 06:55 Ответить
Судей ВЫБИРАТЬ громадной. НИКАКИХ назначений по КВОТАМ УРОДОВ на ДЕНЬГИ УРОДОВ!!!!!. Только выбирать!!!!.
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02.11.2020 07:47 Ответить
Ага! 73% навыбирают! Зеленський: Нинішніх суддів Конституційного Суду необхідно замінити незалежними шанованими юристами - Цензор.НЕТ 8813
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02.11.2020 09:47 Ответить
Независимые юристы в Украине?
Ох уж эти сказочники ...
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02.11.2020 09:15 Ответить
Интересно, когда по Инету и в СМИ начнут гулять примеры из деклараций Зеленского и его компаний, где скрываются доходы от налогов, имущество, увод в тень и офшоры...?
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02.11.2020 09:46 Ответить
И не просто заменить, но как минимум конфисковать все имущество нажитое "нелегким и порой сверхчеловеческим судейским трудом" , самих судей, членов их семей и ближайших родственников, с запретом дальнейшей работы в госсекторе и оставить без судейской пенсии. Вот так было бы нормально! А как максимум- обезглавить как это было сделано с судейской семьей несколько лет назад в Харькове.
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02.11.2020 09:52 Ответить
Правильно
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02.11.2020 09:57 Ответить
Ага, нехай портнова туди запхає.
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02.11.2020 15:45 Ответить
Таких раскаленным железом не выпнуть, что то не то с системой управления...
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02.11.2020 17:29 Ответить
Зеленский!! А уважаемые юристы,это кто?? Юридические "шлюхи", которые прогинаются перед и под зеленским!!
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02.11.2020 18:31 Ответить
верно.
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03.11.2020 03:48 Ответить
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