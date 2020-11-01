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Зеленський: Нинішніх суддів Конституційного Суду необхідно замінити незалежними шанованими юристами

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський: Нинішніх суддів Конституційного Суду необхідно замінити незалежними шанованими юристами

Президент України Володимир Зеленський вважає, що нинішніх суддів Конституційного Суду України варто замінити незалежними шанованими юристами.

Про це він написав у колонці для Financial Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це "суд кенгуру", і його глава перебуває під слідством за те, що в 2018 році придбав нерухомість в окупованому Росією Криму, що є повним порушенням українського законодавства, і не повідомив про це у своїй електронній декларації. Кілька суддів цього суду також перебувають під слідством за неповне розкриття їхніх активів відповідно до того ж законодавства, яке вони щойно визнали незаконним. Це надзвичайний і неприйнятний конфлікт інтересів", - сказано в колонці за підписом президента.

За словами Зеленського, після запровадження обов'язкового електронного декларування та відповідальності за незаконне збагачення українці виявили кричуще багатство вищих посадових осіб.

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"Підривом цього процесу є спроба знищити суттєву частину антикорупційних досягнень Революції Гідності 2014 року, досягнутих українським громадянським суспільством за активної підтримки наших західних партнерів", - зазначив президент.

Зеленський вказав, що на розгляді КСУ зараз перебуває низка інших подань від "проросійських депутатів і тих, кого підтримують олігархи". Ці подання вимагають скасувати серйозні реформи, пов'язані із земельною, банківською сферою і роботою Вищого антикорупційного суду.

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"Лідери цієї кампанії добре відомі: це коаліція довірених осіб Росії та деяких видних українських олігархів, які відчувають загрозу в діяльності наших антикорупційних інституцій. Вони виступають проти інтеграції в ЄС і НАТО, співпраці України з МВФ та заснованого на правилах суспільства, де виграють 99 відсотків, а не тільки 1 відсоток", - наголосив він.

Зеленський заявив, що як президент України ніколи не дозволить "цим темним силам досягти успіху у своїй спробі контрреволюції".

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Глава держави також зазначив, що попросив уряд України розпочати консультації і розробити широку й амбітну програму судової реформи, якою буде передбачено очищення судів.

"У ці непрості часи я закликаю всі українські прореформаторські політичні сили і громадянське суспільство об'єднатися і співпрацювати в цій боротьбі за душу і майбутнє нашої нації. Я також закликаю наших міжнародних партнерів і союзників продовжувати підтримувати нас і доводити неправоту тих, хто намагається зашкодити нашій співпраці і зірвати її", - закликав він.
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Топ коментарі
+59
Портнов их уже подобрал.
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01.11.2020 20:22
+46
Портнов станет главой этого суда...как самый независимый...
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01.11.2020 20:26
+38
12 судей от Зеленского
1 Портнов
2 Медвейчук
3 Юзик
4 Сивоха
5 Папа Саша
6 Мама Рима
7 Юлечка Мендель
8 Богдан
9 Фокин
10 Внучка Фокина
11 Шарий
12 Наем
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01.11.2020 20:32
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"уважаемые юристы" - это есть такие квалификационные параметры? Зеленський: Нинішніх суддів Конституційного Суду необхідно замінити незалежними шанованими юристами - Цензор.НЕТ 1531 КЕМ уважаемые? Зеленський: Нинішніх суддів Конституційного Суду необхідно замінити незалежними шанованими юристами - Цензор.НЕТ 1236
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01.11.2020 23:20 Відповісти
Чи я с дуба грохнулся... - кем уважаемые юристы? И ваапше, где ваши доказательства...
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02.11.2020 00:01 Відповісти
А здесь Вову ваапше понесло, но ведь, бестия, не договаривает, мол, суд кенгуру... при клоунах
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02.11.2020 00:03 Відповісти
ИМХО бабка базарная(с Привоза) поинтеллигентней будет трындеть... К примеру: вопрос из вопросника - вы за довiчне? ... Ответ:- Я вас умоляю.
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02.11.2020 00:07 Відповісти
Типо , пошел нафиг.
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02.11.2020 00:07 Відповісти
Их судить нужно а не заменить....за государственную измену...
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02.11.2020 01:00 Відповісти
Вместе с клованом, бо с его подачи
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02.11.2020 01:09 Відповісти
Так шо Петру Алексеевичу готовиться на выход - дел еще много предстоит.
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02.11.2020 01:10 Відповісти
1. СКАСОВУЄМО КС, закриваємо, розганяємо....
2. Та нє давайте просто перенесемо в Харків...
3. Достатньо буде замінити всіх суддів...
4.......
5. Всі забули, всі забили, НІЧОГО НЕ ЗРОБЛЕНО! Але антикорупційний закон похерено....
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02.11.2020 01:16 Відповісти
На куй пішов зелений брехливий блазень!!!
Як судді будуть незалежні яу що їх змінити зможе таке лайно як ти.... суддів КС треба з ЄС.
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02.11.2020 01:59 Відповісти
Зеленський: Нинішніх суддів Конституційного Суду необхідно замінити незалежними шанованими юристами - Цензор.НЕТ 5241
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02.11.2020 02:02 Відповісти
Ми вже бачили "уважаємих пплітікаф" від блазея янєлоха , фокіна та кравчука.... ДОСИТЬ вованчік вже твоїх "уважаємих" !!!
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02.11.2020 02:02 Відповісти
Зеленський: Нинішніх суддів Конституційного Суду необхідно замінити незалежними шанованими юристами - Цензор.НЕТ 7427
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02.11.2020 02:04 Відповісти
Круто закручен сюжет. Эти наперсточники уже создали ажиотаж. Теперь в этой мутной воде будут искать рыбу. Естественно, понасажают таких "качественных юристов", что в Кремле начнется чесотка в липких ладонях, как бы сразу - минуя всякие референдумы - присоединить "братский нарід", вначале, к Даунбассу и скрысенему крыму, а, потом, будет нам всем суп с котом. Там еще те массовики-затейники сидят.
Короче, надо это все шапито вместе с клоуном свергать в гиену огненную. Иначе, они уже, считай, наполовину уничтожили нас, как независимое государство.
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02.11.2020 04:42 Відповісти
а хто це каже - україноненависник, який оточив себе ворогами України?
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02.11.2020 05:05 Відповісти
Сегодня Зеля разгонит КС, завтра легализирует марихуану, ибо "народ высказался за", завтра он захочет корону на лоба, а послезавтра прикажет называть его государем. Ждем?
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02.11.2020 06:45 Відповісти
Тупее ничего не придумал?
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02.11.2020 11:19 Відповісти
"Зеленский заявил, что, как президент Украины, никогда не позволит "этим темным силам добиться успеха в своей попытке контрреволюции", подтянул сопли и штаны, и пошел затянуться очередным косячком.
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02.11.2020 06:46 Відповісти
Придется приглашать иностранных волонтеров юристов в украинские суды. Правда, их уже заранее жаль.
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02.11.2020 06:55 Відповісти
Судей ВЫБИРАТЬ громадной. НИКАКИХ назначений по КВОТАМ УРОДОВ на ДЕНЬГИ УРОДОВ!!!!!. Только выбирать!!!!.
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02.11.2020 07:47 Відповісти
Ага! 73% навыбирают! Зеленський: Нинішніх суддів Конституційного Суду необхідно замінити незалежними шанованими юристами - Цензор.НЕТ 8813
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02.11.2020 09:47 Відповісти
Независимые юристы в Украине?
Ох уж эти сказочники ...
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02.11.2020 09:15 Відповісти
Интересно, когда по Инету и в СМИ начнут гулять примеры из деклараций Зеленского и его компаний, где скрываются доходы от налогов, имущество, увод в тень и офшоры...?
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02.11.2020 09:46 Відповісти
И не просто заменить, но как минимум конфисковать все имущество нажитое "нелегким и порой сверхчеловеческим судейским трудом" , самих судей, членов их семей и ближайших родственников, с запретом дальнейшей работы в госсекторе и оставить без судейской пенсии. Вот так было бы нормально! А как максимум- обезглавить как это было сделано с судейской семьей несколько лет назад в Харькове.
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02.11.2020 09:52 Відповісти
Правильно
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02.11.2020 09:57 Відповісти
Ага, нехай портнова туди запхає.
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02.11.2020 15:45 Відповісти
Таких раскаленным железом не выпнуть, что то не то с системой управления...
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02.11.2020 17:29 Відповісти
Зеленский!! А уважаемые юристы,это кто?? Юридические "шлюхи", которые прогинаются перед и под зеленским!!
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02.11.2020 18:31 Відповісти
верно.
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03.11.2020 03:48 Відповісти
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