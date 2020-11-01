Зеленський: Нинішніх суддів Конституційного Суду необхідно замінити незалежними шанованими юристами
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський вважає, що нинішніх суддів Конституційного Суду України варто замінити незалежними шанованими юристами.
Про це він написав у колонці для Financial Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Це "суд кенгуру", і його глава перебуває під слідством за те, що в 2018 році придбав нерухомість в окупованому Росією Криму, що є повним порушенням українського законодавства, і не повідомив про це у своїй електронній декларації. Кілька суддів цього суду також перебувають під слідством за неповне розкриття їхніх активів відповідно до того ж законодавства, яке вони щойно визнали незаконним. Це надзвичайний і неприйнятний конфлікт інтересів", - сказано в колонці за підписом президента.
За словами Зеленського, після запровадження обов'язкового електронного декларування та відповідальності за незаконне збагачення українці виявили кричуще багатство вищих посадових осіб.
"Підривом цього процесу є спроба знищити суттєву частину антикорупційних досягнень Революції Гідності 2014 року, досягнутих українським громадянським суспільством за активної підтримки наших західних партнерів", - зазначив президент.
Зеленський вказав, що на розгляді КСУ зараз перебуває низка інших подань від "проросійських депутатів і тих, кого підтримують олігархи". Ці подання вимагають скасувати серйозні реформи, пов'язані із земельною, банківською сферою і роботою Вищого антикорупційного суду.
"Лідери цієї кампанії добре відомі: це коаліція довірених осіб Росії та деяких видних українських олігархів, які відчувають загрозу в діяльності наших антикорупційних інституцій. Вони виступають проти інтеграції в ЄС і НАТО, співпраці України з МВФ та заснованого на правилах суспільства, де виграють 99 відсотків, а не тільки 1 відсоток", - наголосив він.
Зеленський заявив, що як президент України ніколи не дозволить "цим темним силам досягти успіху у своїй спробі контрреволюції".
Глава держави також зазначив, що попросив уряд України розпочати консультації і розробити широку й амбітну програму судової реформи, якою буде передбачено очищення судів.
"У ці непрості часи я закликаю всі українські прореформаторські політичні сили і громадянське суспільство об'єднатися і співпрацювати в цій боротьбі за душу і майбутнє нашої нації. Я також закликаю наших міжнародних партнерів і союзників продовжувати підтримувати нас і доводити неправоту тих, хто намагається зашкодити нашій співпраці і зірвати її", - закликав він.
Будь ласка, зачекайте...
2. Та нє давайте просто перенесемо в Харків...
3. Достатньо буде замінити всіх суддів...
4.......
5. Всі забули, всі забили, НІЧОГО НЕ ЗРОБЛЕНО! Але антикорупційний закон похерено....
Як судді будуть незалежні яу що їх змінити зможе таке лайно як ти.... суддів КС треба з ЄС.
Короче, надо это все шапито вместе с клоуном свергать в гиену огненную. Иначе, они уже, считай, наполовину уничтожили нас, как независимое государство.
Ох уж эти сказочники ...