Зеленський: Нинішніх суддів Конституційного Суду необхідно замінити незалежними шанованими юристами

Президент України Володимир Зеленський вважає, що нинішніх суддів Конституційного Суду України варто замінити незалежними шанованими юристами.

Про це він написав у колонці для Financial Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це "суд кенгуру", і його глава перебуває під слідством за те, що в 2018 році придбав нерухомість в окупованому Росією Криму, що є повним порушенням українського законодавства, і не повідомив про це у своїй електронній декларації. Кілька суддів цього суду також перебувають під слідством за неповне розкриття їхніх активів відповідно до того ж законодавства, яке вони щойно визнали незаконним. Це надзвичайний і неприйнятний конфлікт інтересів", - сказано в колонці за підписом президента.

За словами Зеленського, після запровадження обов'язкового електронного декларування та відповідальності за незаконне збагачення українці виявили кричуще багатство вищих посадових осіб.

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"Підривом цього процесу є спроба знищити суттєву частину антикорупційних досягнень Революції Гідності 2014 року, досягнутих українським громадянським суспільством за активної підтримки наших західних партнерів", - зазначив президент.

Зеленський вказав, що на розгляді КСУ зараз перебуває низка інших подань від "проросійських депутатів і тих, кого підтримують олігархи". Ці подання вимагають скасувати серйозні реформи, пов'язані із земельною, банківською сферою і роботою Вищого антикорупційного суду.

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"Лідери цієї кампанії добре відомі: це коаліція довірених осіб Росії та деяких видних українських олігархів, які відчувають загрозу в діяльності наших антикорупційних інституцій. Вони виступають проти інтеграції в ЄС і НАТО, співпраці України з МВФ та заснованого на правилах суспільства, де виграють 99 відсотків, а не тільки 1 відсоток", - наголосив він.

Зеленський заявив, що як президент України ніколи не дозволить "цим темним силам досягти успіху у своїй спробі контрреволюції".

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Глава держави також зазначив, що попросив уряд України розпочати консультації і розробити широку й амбітну програму судової реформи, якою буде передбачено очищення судів.

"У ці непрості часи я закликаю всі українські прореформаторські політичні сили і громадянське суспільство об'єднатися і співпрацювати в цій боротьбі за душу і майбутнє нашої нації. Я також закликаю наших міжнародних партнерів і союзників продовжувати підтримувати нас і доводити неправоту тих, хто намагається зашкодити нашій співпраці і зірвати її", - закликав він.