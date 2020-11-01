Президент гасив вогонь, - Кравчук про законопроєкт Зеленського щодо розпуску КС
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Президент України Володимир Зеленський вніс законопроєкт про КСУ, бо цього вимагала ситуація.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив перший президент України, голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.
"Треба виходити з того, що президент гасив вогонь. Коли зібралася РНБО, вогонь палав, антиукраїнська ситуація розширювалась в цьому разі після прийняття такого рішення (КСУ – Ред.), і потрібні були дуже швидкі та радикальні кроки. Звичайно, президент виходив з того, що потрібно такі кроки зробити. Він запропонував такий документ", — сказав він.
Кравчук пояснив, чим є законопроєкт Зеленського.
"Документ як проєкт, а не як указ. А як проєкт закону, який буде розглядати Рада. І від ВР тепер залежить, як вона поставиться до цього, як вона оцінить ситуацію в цілому в Україні. І як вона прийме такі закони, такі рішення, які відновлять авторитет такої важливої структури як КСУ і погасять це полум’я, яке горить навколо КСУ. Це документ для обговорення у ВР, це зовсім не означає, що президент заявив, що це єдиний можливий варіант", — сказав він.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
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Доречі, "ПОТОМУ" пишеться разом. Вчи азбуку!
Да и логика его работы вызывает много вопросов. Почему возникают вопросы по конституционности законов после нескольких лет с момента их принятия?
Не дешевле и безопаснее для государства было бы отправка проектов законов на экспертизу перед голосованием?
Ну а клоун, если бы имел мозги, не тушил бы пожар бензином. Ну или использовал бы это как крайнюю меру, когда законные методы не сработали.
Провел бы опрос, заручился поддержкой граждан и...
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Ну, как мне кажется, ОН это и делает. Худо-бедно, но делает. И за ТО спасибо. Решение проблемы в юридической плоскости весьма чревато. Поэтому - гордиев узел надо не развязывать, а РУБИТЬ. Как сделал ОДИН ИЗ ВЕЛИЧАЙШИХ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
неужели вот так "несамовито" человек может выгораживать неправедное дело и... за деньги
https://www.youtube.com/watch?v=d43LRik-ipA
Макароныч известный Цицерон, как брякнет - так потом годами цитируют
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Вот чего тебе НЕ ДАНО, так НЕ ДАНО. )))
По мнению этого Президента, те кто недоволен решением КС - антиукраинцы?
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Не ВСЕ, а только те, у которых МОЗГИ есть. Дай Бог, чтобы это были МНОГИЕ!!!
Мы помним как эта сволочь везде фоткалась с мертвейчуками и суркисами!
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Жалко лишь то, что ты не помнишь, что под лишением Украины ядерного оружия стоит подпись Кучмы. Это - раз. И-два. Не думаю, что в ТЕ времена можно было поступить по другому. Не сомневаюсь, что в таком случае ты... любитель колбасы по 2.20... захлебнулся бы криками о ... геноциде.
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Никуда ЭТО выносить не надо. В мире сейчас... и в Европе особенно... мрут от ковида нев...нно. Им не до Украины. А нам своё делать. Всіх ворогів до дної ями, ворогів за ворогами, будем, будем бить. Десь так казав Шевченко. Слава Україні.