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Президент гасил огонь, - Кравчук о законопроекте Зеленского по роспуску КС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент гасил огонь, - Кравчук о законопроекте Зеленского по роспуску КС

Президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект о КСУ, потому что этого требовала ситуация.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил первый президент Украины, председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

"Надо исходить из того, что президент гасил огонь. Когда собрался СНБО, огонь пылал, антиукраинская ситуация расширялась в данном случае после принятия такого решения (КСУ. - Ред.), и нужны были очень быстрые и радикальные шаги. Конечно, президент исходил из того, что нужно такие шаги сделать. Он предложил такой документ", - отметил Кравчук.

Первый президент объяснил, что собой представляет законопроект Зеленского.

"Документ как проект, а не как указ. А как проект закона, который будет рассматривать Рада. И от ВР теперь зависит, как она отнесется к этому, как она оценит ситуацию в целом в Украине. И как она примет такие законы, такие решения, которые восстановят авторитет такой важной структуры как КСУ и погасят это пламя, которое горит вокруг КСУ. Это документ для обсуждения в ВР, это вовсе не означает, что президент заявил, что это единственно возможный вариант", - подчеркнул Кравчук.

Читайте: Украина начала переговоры с международными партнерами для преодоления последствий решения Конституционного Суда, - Кулеба

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+34
ага... Бензином
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01.11.2020 08:57
+21
Волей случая Поймавший Бога за бороду может от Бога ответочку получить....Господь взяток не дает и не берет....
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01.11.2020 08:59
+20
Так и зекретина пора распустить
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01.11.2020 09:07
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Дедушка Крава уже старенький и у дедушки маразм , кроме того жополизом он всегда был . По тому не стоит обращать внимание на его словесный понос.
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01.11.2020 11:19 Ответить
Ф що тоді казати про членів КСУ? Ваш діагноз, розумнику?
Доречі, "ПОТОМУ" пишеться разом. Вчи азбуку!
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01.11.2020 19:47 Ответить
И хоть бы кто назвал вещи своими именами: ...потому что просто подонки...и не разогнать, а посадить с конфискацией...
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01.11.2020 11:27 Ответить
Вовремя отсосать - это прерогатива старых проститутов.
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01.11.2020 11:40 Ответить
Відразу видко, що це думка досвіченого мінетчика-сосальщика нового покоління! Заздрите, Владику?
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01.11.2020 19:50 Ответить
Я не знаю полной истории возникновения конституционного суда, но мне кажется что это ахеренный российский троянский Конь, вмонтированный в государство, да ещё и не одна "вакцина" его не берет.
Да и логика его работы вызывает много вопросов. Почему возникают вопросы по конституционности законов после нескольких лет с момента их принятия?
Не дешевле и безопаснее для государства было бы отправка проектов законов на экспертизу перед голосованием?
Ну а клоун, если бы имел мозги, не тушил бы пожар бензином. Ну или использовал бы это как крайнюю меру, когда законные методы не сработали.
Провел бы опрос, заручился поддержкой граждан и...
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01.11.2020 11:51 Ответить
Ну или использовал бы это как крайнюю меру, когда законные методы не сработали.

===
Ну, как мне кажется, ОН это и делает. Худо-бедно, но делает. И за ТО спасибо. Решение проблемы в юридической плоскости весьма чревато. Поэтому - гордиев узел надо не развязывать, а РУБИТЬ. Как сделал ОДИН ИЗ ВЕЛИЧАЙШИХ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
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01.11.2020 17:52 Ответить
«Напрасно думать, что мудрость приходит в старости. Мудак с возрастом не становится мудрецом - он становится старым мудаком».© Фольклор
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01.11.2020 11:53 Ответить
А мудак от рождения является мудаком от рождения и возраст здесь совсем не при чём. )))
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01.11.2020 17:55 Ответить
А ким же тоді, на вашу думку, є члени КСУ і як ви оцінюєте їх рішення? Без фолькльору, за суттю справи!
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01.11.2020 19:54 Ответить
Ох и Кравчук. Ох и чудеса изворотливости. Действительно в дождь между капельками проскочит.
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01.11.2020 11:53 Ответить
Фарбований лис.
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01.11.2020 12:09 Ответить
удивляешься:

неужели вот так "несамовито" человек может выгораживать неправедное дело и... за деньги Президент гасив вогонь, - Кравчук про законопроєкт Зеленського щодо розпуску КС - Цензор.НЕТ 2274
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01.11.2020 12:11 Ответить
Наташа, за деньги неправидным делом занимаются на Окружной. У Кравчука... при всех его прегрешениях... заслуг перед Украиной достаточно, чтобы он не реагировал на укусы таких, как ты, вошек.
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01.11.2020 18:00 Ответить
Я хотел бы надеяться, что после высыхания с возрастом у каждого из Вас соплей и Вы доживете до его возраста и будете находиться в здравом уме и с поставленной всегда логической речью без "меканий и беканий", к Вам будут считать необходимым обращаться за советом в кризисных ситуациях. Во всяком случае в горских аулах к аксакалам, не зависимо от их возраста, относятся с уважением и прислушиваются к их мыслям, если они говорят даже шепотом и если это даже не нравится.. У нас же всегда на переднем плане невоспитанность, шарлатанство, лжезнайство вся и всего, не зависимо от уровня образования и личного природного интеллекта, не подтвержденное ничем критиканство и шапкозамахательство - отсюда и такой результат нашей жизни, мы ее не создаем, мы ее постоянно глушим и разрушаем. Мы сами создаем и поддерживаем такие органы власти, которые потом вместо защиты интересов народа, засовывают этот народ в известные места, не за бывая при этом набивать свои безразмерые карманы. Те же судьи КС - это же государственные чиновники высокого ранга , не имеющие право на дополнительные подработки и бизнес, вдруг становятся миллионерами и миллиардерами, а потом свою деятельность направляют на защиту своих состояний. На сегодня они превратили себя в азиатских эмиров, убрав любой контроль за их жизнью - разве Конституция разрешили им это?.
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01.11.2020 11:54 Ответить
Что делать? Не ждать чудес и не слушать сказок. Спасение это дело рук тех кто тонет.К владе и челяди это не относится. На верхних палубах жить можно . Спасательные средства у них под парами. Пересичным, обсуждать, слушать, выбирать как поменять суспильный длговор. Это -кто будет и где делить честно зароботаные из бюджетов всех уровней и сколько туда платить, для начала. Школьный округ от него и плясать.
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01.11.2020 12:30 Ответить
Юрий, аплодирую первому адекватному коментарию! Остальная масса, "писателей" просто превращает любое обсуждение в помойку.
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01.11.2020 14:49 Ответить
Президент гасив вогонь, - Кравчук про законопроєкт Зеленського щодо розпуску КС - Цензор.НЕТ 3527
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01.11.2020 12:08 Ответить
".... карасином !!!"

Макароныч известный Цицерон, как брякнет - так потом годами цитируют Президент гасив вогонь, - Кравчук про законопроєкт Зеленського щодо розпуску КС - Цензор.НЕТ 5379
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01.11.2020 12:08 Ответить
как брякнет - так потом годами цитируют

===
Вот чего тебе НЕ ДАНО, так НЕ ДАНО. )))
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01.11.2020 18:04 Ответить
Типова тепла ванна для зебила, в який його і зварять.
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01.11.2020 12:10 Ответить
- Президент гасил огонь (Кравчук), - ну и я решил своим старческим песочком на огонек потрусить.
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01.11.2020 12:13 Ответить
Тепер пора гасити призедента.
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01.11.2020 12:44 Ответить
Зараз ситуація панує над конституцією і законом. Повирішували червоні і зелені
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01.11.2020 12:48 Ответить
який сам і розпалив. Хто реанімував портнових, мертвечуків, тощо? -Вава
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01.11.2020 12:59 Ответить
Задовбав оцей бігун між крапельками...
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01.11.2020 13:23 Ответить
Звідки в Україні стільки кінченоі мерзоти, котра ненадить цю країну!? Крачук! Ваш лохотрон всі бачать! Здохни, мерзото комуняцька!
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01.11.2020 14:15 Ответить
" антиукраинская ситуация расширялась Источник: https://censor.net/ru/n3228377"
По мнению этого Президента, те кто недоволен решением КС - антиукраинцы?
Президент гасив вогонь, - Кравчук про законопроєкт Зеленського щодо розпуску КС - Цензор.НЕТ 676
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01.11.2020 15:45 Ответить
А судьи кто? - За древностию лет К свободной жизни их вражда непримирима, Сужденья черпают из забытых газет Времен Очаковских и покоренья Крыма; Всегда готовые к журьбе, Поют все песнь одну и ту же, Не замечая об себе: Что старее, то хуже. Где, укажите нам, отечества отцы, * Которых мы должны принять за образцы? Не эти ли, грабительством богаты? Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве, Великолепные соорудя палаты, Где разливаются в пирах и мотовстве,
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01.11.2020 16:08 Ответить
Не к ЖУРЬБЕ, а к ТЯЖБЕ... Учи классику, малыш. )))
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01.11.2020 18:07 Ответить
Пердак пробило, вот и гасил огонь) хаха, недоделок)
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01.11.2020 16:36 Ответить
президент Гасил Президент гасив вогонь, - Кравчук про законопроєкт Зеленського щодо розпуску КС - Цензор.НЕТ 8276
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01.11.2020 16:43 Ответить
Вначале судья Волчара замахнулся на узурпацию власти, а теперь судьи Конституционного суда решили под себя всё подмять, вот они когда во вторник примут анти Украинское решение по языку, то тогда многие поймут, что наш Конституционный суд на самом деле и не Украинский, а полностью про российский.
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01.11.2020 16:57 Ответить
тогда многие поймут, что наш Конституционный суд на самом деле и не Украинский, а полностью про российский.

===
Не ВСЕ, а только те, у которых МОЗГИ есть. Дай Бог, чтобы это были МНОГИЕ!!!
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01.11.2020 18:10 Ответить
През который лишил Украину ядерного оружия и опустивший ее ниже уровня третьих стран имеет право что-то говорить вместо того чтоб проводить свой досуг в карцере?

Мы помним как эта сволочь везде фоткалась с мертвейчуками и суркисами!
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01.11.2020 17:06 Ответить
През который лишил Украину ядерного оружия

===
Жалко лишь то, что ты не помнишь, что под лишением Украины ядерного оружия стоит подпись Кучмы. Это - раз. И-два. Не думаю, что в ТЕ времена можно было поступить по другому. Не сомневаюсь, что в таком случае ты... любитель колбасы по 2.20... захлебнулся бы криками о ... геноциде.
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01.11.2020 18:14 Ответить
На такую важнейшую ситуацию относительно Конст. суда (предложение Зеленского разогнать весь этот суд) перечитайте комментарии, и убедитесь, что наш народ, судя по этим комментариям большего и не заслуживает. Ну самом-то деле такую дурь гонят, что читать стыдно. Ведь правильно же президент предлагает прекратить полномочия, а проще разогнать, именно разогнать это бесчестное судилище. Вы только подсчитайте во что обходится это судилище государству только в ЗАРПЛАТЕ за месяц. А это приблизительно в среднем 300 000 гр. в месяц умножьте на 15 человек. И это, ни мало, ни много, 4 500 000 гр. И это только зарплата, а премии, и пр. ? А все остальное содержание ? И это за такие решения ? Позорище невиданное ! И правильно предложение президента - вынести этот вопрос на международный уровень хватит издеваться над народом !!!
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01.11.2020 17:07 Ответить
- вынести этот вопрос на международный уровень

===
Никуда ЭТО выносить не надо. В мире сейчас... и в Европе особенно... мрут от ковида нев...нно. Им не до Украины. А нам своё делать. Всіх ворогів до дної ями, ворогів за ворогами, будем, будем бить. Десь так казав Шевченко. Слава Україні.
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01.11.2020 18:20 Ответить
всё верно заявил.
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01.11.2020 18:47 Ответить
Чим гасив, бензином? Мовчав би ти вже діду, вже старий та сивий, а комуняцької звички вилизувати начальству так і не залишив...
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01.11.2020 22:42 Ответить
Якщо судді чорти з політичного пекла, то сам Зельцман дрібний, брехливий біс, на службі відомих сил, які привели його до влади
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02.11.2020 00:37 Ответить
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