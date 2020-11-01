Президент гасил огонь, - Кравчук о законопроекте Зеленского по роспуску КС

Президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект о КСУ, потому что этого требовала ситуация.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил первый президент Украины, председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

"Надо исходить из того, что президент гасил огонь. Когда собрался СНБО, огонь пылал, антиукраинская ситуация расширялась в данном случае после принятия такого решения (КСУ. - Ред.), и нужны были очень быстрые и радикальные шаги. Конечно, президент исходил из того, что нужно такие шаги сделать. Он предложил такой документ", - отметил Кравчук.

Первый президент объяснил, что собой представляет законопроект Зеленского.

"Документ как проект, а не как указ. А как проект закона, который будет рассматривать Рада. И от ВР теперь зависит, как она отнесется к этому, как она оценит ситуацию в целом в Украине. И как она примет такие законы, такие решения, которые восстановят авторитет такой важной структуры как КСУ и погасят это пламя, которое горит вокруг КСУ. Это документ для обсуждения в ВР, это вовсе не означает, что президент заявил, что это единственно возможный вариант", - подчеркнул Кравчук.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

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