Президент гасил огонь, - Кравчук о законопроекте Зеленского по роспуску КС
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект о КСУ, потому что этого требовала ситуация.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил первый президент Украины, председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.
"Надо исходить из того, что президент гасил огонь. Когда собрался СНБО, огонь пылал, антиукраинская ситуация расширялась в данном случае после принятия такого решения (КСУ. - Ред.), и нужны были очень быстрые и радикальные шаги. Конечно, президент исходил из того, что нужно такие шаги сделать. Он предложил такой документ", - отметил Кравчук.
Первый президент объяснил, что собой представляет законопроект Зеленского.
"Документ как проект, а не как указ. А как проект закона, который будет рассматривать Рада. И от ВР теперь зависит, как она отнесется к этому, как она оценит ситуацию в целом в Украине. И как она примет такие законы, такие решения, которые восстановят авторитет такой важной структуры как КСУ и погасят это пламя, которое горит вокруг КСУ. Это документ для обсуждения в ВР, это вовсе не означает, что президент заявил, что это единственно возможный вариант", - подчеркнул Кравчук.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
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Доречі, "ПОТОМУ" пишеться разом. Вчи азбуку!
Да и логика его работы вызывает много вопросов. Почему возникают вопросы по конституционности законов после нескольких лет с момента их принятия?
Не дешевле и безопаснее для государства было бы отправка проектов законов на экспертизу перед голосованием?
Ну а клоун, если бы имел мозги, не тушил бы пожар бензином. Ну или использовал бы это как крайнюю меру, когда законные методы не сработали.
Провел бы опрос, заручился поддержкой граждан и...
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Ну, как мне кажется, ОН это и делает. Худо-бедно, но делает. И за ТО спасибо. Решение проблемы в юридической плоскости весьма чревато. Поэтому - гордиев узел надо не развязывать, а РУБИТЬ. Как сделал ОДИН ИЗ ВЕЛИЧАЙШИХ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
неужели вот так "несамовито" человек может выгораживать неправедное дело и... за деньги
https://www.youtube.com/watch?v=d43LRik-ipA
Макароныч известный Цицерон, как брякнет - так потом годами цитируют
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Вот чего тебе НЕ ДАНО, так НЕ ДАНО. )))
По мнению этого Президента, те кто недоволен решением КС - антиукраинцы?
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Не ВСЕ, а только те, у которых МОЗГИ есть. Дай Бог, чтобы это были МНОГИЕ!!!
Мы помним как эта сволочь везде фоткалась с мертвейчуками и суркисами!
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Жалко лишь то, что ты не помнишь, что под лишением Украины ядерного оружия стоит подпись Кучмы. Это - раз. И-два. Не думаю, что в ТЕ времена можно было поступить по другому. Не сомневаюсь, что в таком случае ты... любитель колбасы по 2.20... захлебнулся бы криками о ... геноциде.
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Никуда ЭТО выносить не надо. В мире сейчас... и в Европе особенно... мрут от ковида нев...нно. Им не до Украины. А нам своё делать. Всіх ворогів до дної ями, ворогів за ворогами, будем, будем бить. Десь так казав Шевченко. Слава Україні.