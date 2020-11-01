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Более 700 человек умерли от COVID-19 из-за митингов Трампа, - ученые

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Более 700 человек умерли от COVID-19 из-за митингов Трампа, - ученые

Исследователи из Стэнфордского университета подсчитали, что из-за предвыборных митингов президента США Дональда Трампа коронавирусом могли заразиться более 30 тыс. человек, более 700 из них умерли.

Об этом говорится в препринте, опубликованном в издании SSRN (Social Science Research Network), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Авторами исследования являются четверо ученых экономического факультета Стэнфордского университета. Они проанализировали 18 предвыборных мероприятий Трампа, которые прошли с 20 июня по 22 сентября, и сопоставили их с данными о заболеваемости COVID-19 на следующий день после мероприятия.

Выяснилось, что в целом после митингов Трампа обнаружили более 30 тысяч людей с коронавирусом. Кроме того, с ними же связали более 700 смертей от COVID-19, хотя, как уточняется, не все из умерших посещали предвыборные мероприятия действующего президента США. Из 18 проанализированных мероприятий только три проходили в помещении.

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По словам авторов, результаты исследования подтверждают мнение специалистов-эпидемиологов о большем риске заражения COVID-19 на массовых мероприятиях, особенно когда их участники не соблюдают социальную дистанцию.

В штабе Трампа заявили, что на всех предвыборных мероприятиях действующего президента США следуют рекомендациям врачей: "обязывают каждого участника проверять температуру, обеспечивают масками, которые нужно носить, и необходимым количеством антисептиков для рук".

"В соответствии с Первой поправкой к Конституции США, американцы имеют право собираться, чтобы послушать речь президента страны", - заявила пресс-секретаря штаба Трампа Кортни Парелла.

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Трампа неоднократно критиковали за проведение массовых предвыборных мероприятий в разгар эпидемии COVID-19; на них приходили тысячи людей. Действующий президент США утверждал, что угроза коронавируса преувеличена, а количество людей с COVID-19 больше, потому что США тестируют больше всех в мире.

В Соединенных Штатах, если верить официальным данным, в настоящее время самое большое количество людей, которые болели или болеют коронавирусной болезнью — более 9,1 миллиона, из них более 230 тысяч умерли от осложнений. За 30 октября в США обнаружили более 100 тысяч людей с коронавирусом — это абсолютный рекорд количества новых случаев за день.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+15
Н-да ... Ще два дні.
А ці "ісслєдоватєлі" і "учОниє" блм-щиків-погромщинів не рахували без масок ?
Дно.
Цікаво, на чиї грошики вони "ісслєдовали" ...
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01.11.2020 23:40
+9
І ще: а деменційний Байден з виборцями не зустрічався ?
Як він уже забув ім*я Трампа, то що він мав морозити своїм фанатам ...
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01.11.2020 23:42
+8
ОК. А зараз все за гроші.
"Відкриття" на всі смаки. І не тільки в науці.
Писаки теж за бабки "викриють" все, що попросять.
Реальних спеціалістів (будь-якого профілю) бракує скрізь. Як і принципових людей.
Все, що ми переживаємо зараз - це, як якийсь страшний фільм. Хочеться розплющити очі.
Свободи слова нема.
Якась довбана =толерантність= і пропаганда всілякої мерзоти, все продається і купується, лицемірство під вивіскою дебільної "політкоректності", посмієш висловити свою думку (нейтральну, не чіпаючи жодних фриків, просто - СВОЮ) - тебе **********, якщо вона не відповідає моді. Тому нормальні мусять мовчати, бо їм фактично закрити рот, а бидло - все на поверхні і агресивно пропагує і ********** свій порядок денний, нав*язує звихнуті "цінності".
У нас уже майже два місяці колосальний скандал у галузі університетської освіти, який почався в університеті Оттави і перекинувся на всю країну через те, що викладачка наводила приклад на парі і вжила слово =нігер=, там йшлося про зміну значення слова: реапропріацію, зміну стилістичного навантаження, в двох словах. Насправді пояснення було на слові =queer= квір. Це - нормально. Філологи знають, що значення слова може звужуватися або, навпаки, розширюватися в контексті історії та розвитку мови. І всЬО !
Вивихнута реальність.
Добре, що голову не відрізали. Тільки від занять відсторонили.
Скоро всякі повказують, які слова ми не маємо права казати. Будемо дозволу питати, чи можна взагалі розмовляти.
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02.11.2020 00:15
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А почему только митинги Трампа?
Ученых не интересует сколько заразилось и умерло на манифестациях БЛМ? Там масштабы на порядки больше.
Или про БЛМ ничего плохого говорить нельзя?
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02.11.2020 00:06 Ответить
А БЛМ при ком началось, кацап?
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02.11.2020 00:08 Ответить
а еще Ковид при Трампе начался, портянка. Во всем виноват Трамп.
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02.11.2020 00:10 Ответить
А эти супер-экономичные ученые в курсе, что кроме митингов эти люди еще и ездят в метро, ходят на работу и посещают маркеты и бутики...
Явно, что это подлый заказ и прямо перед выборами!
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02.11.2020 00:13 Ответить
Обычная пятиминутка ненависти. Зайдите на демократические СМИ и там накидывают постоянно.
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02.11.2020 00:16 Ответить
Видимо, ни один человек не умер из-за месяцев и месяцев протестов на улицах.
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02.11.2020 00:14 Ответить
Трамп вважає, що загроза коронавірусу перебільшена. Нічого дивного, трампісти теж так вважають та закликають до боротьби з хворими, масками, дурантінами, карантинами та усім світом одночасно, просто вони ще не захворіли та не втратили половину своїх легенів, коли захворіють, тоді одразу заткнуться.
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02.11.2020 00:16 Ответить
Но болеют больше в дем штатах.
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02.11.2020 00:18 Ответить
любишь русню, мартышка?
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02.11.2020 06:38 Ответить
Кажеш що, БЛМ та Антифа не хворіють на ковід?
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02.11.2020 10:35 Ответить
Хто тебе звідти випустив? Понад 700 людей померли від COVID-19 через мітинги Трампа, - вчені - Цензор.НЕТ 87
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02.11.2020 12:56 Ответить
Так креативно и эффективно Трампыч снижает нагрузку на пиндосский АнтиКОВИДный фонд. А что сделал ты для АнтиКОВИДного фонда Украины?
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02.11.2020 03:52 Ответить
Брехню порют і не червоніють.
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02.11.2020 08:29 Ответить
Ключове слово "могли". До речі, ці самі представникі Стенфордського факультету не згадують скільки представників їх університету приймають участь в діях БЛМ та Антіфи і скільки з них "могли" заразитися і померти?
Трамп вдарив по грантах від Китаю на які непогано жили ці самі викладачі, тому не диво що, вони будуть у всьому звинувачувати Трампа і хвалити Байдена, синок якого отримав пільговий кредит від Китаю в півтора лярди для вкладення в китайський бізнес.
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02.11.2020 10:33 Ответить
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