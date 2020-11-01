Понад 700 людей померли від COVID-19 через мітинги Трампа, - вчені

Дослідники зі Стенфордського університету підрахували, що через передвиборчі мітинги президента США Дональда Трампа коронавірусом могли інфікуватися понад 30 тис. осіб, понад 700 із них померли.

Про це йдеться в препринті, опублікованому у виданні SSRN (Social Science Research Network), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Авторами дослідження є четверо науковців економічного факультету Стенфордського університету. Вони проаналізували 18 передвиборчих заходів Трампа, що відбулися з 20 червня до 22 вересня включно, і зіставили їх із даними про захворюваність на COVID-19 на наступний день після заходу.

З’ясувалося, що загалом після мітингів Трампа виявили понад 30 тисяч людей із коронавірусом. Крім того, із ними ж пов’язали понад 700 смертей від COVID-19, хоча, як уточнюється, не всі з померлих відвідували передвиборчі заходи чинного президента США. З 18 проаналізованих заходів лише три відбувалися у приміщенні.

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Зі слів авторів, результати дослідження підтверджують думку фахівців-епідеміологів про більший ризик зараження COVID-19 на масових заходах, особливо коли їхні учасники не дотримуються заходів безпеки, як-от соціального дистанціювання.

У штабі Трампа заявили, що на всіх передвиборчих заходах чинного президента США дотримуються рекомендацій лікарів: "зобов’язують кожного учасника перевіряти температуру, забезпечують масками, які потрібно носити, і необхідною кількістю антисептиків для рук".

"Згідно з Першою поправкою до Конституції США, американці мають право збиратися, аби послухати промову президента країни", - заявила речниця штабу Трампа Кортні Парелло.

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Трампа неодноразово критикували за проведення масових передвиборчих заходів у розпал епідемії COVID-19; на них приходили тисячі людей. Чинний президент США стверджував, що загроза коронавірусу перебільшена, а кількість людей із COVID-19 більша, бо США тестують більше за всіх у світі.

У Сполучених Штатах, якщо вірити офіційним даним, нині найбільша кількість людей, які хворіли чи хворіють на коронавірусну хворобу - понад 9,1 млн, із них понад 230 тис. померли від ускладнень. За 30 жовтня у США виявили понад 100 тис. людей із коронавірусом - це абсолютний рекорд кількості нових випадків за день.