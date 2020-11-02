Конституционный кризис спровоцирован некомпетентностью Зеленского и его желанием узурпировать власть, - Ирина Геращенко

"Европейская Солидарность" не позволит уничтожить антикоррупционную инфраструктуру и осуществить конституционный переворот в государстве, который протягивает Зеленский.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом заявила нардеп Ирина Геращенко.

"Это он подыгрывал всем решениям Конституционного Суда, начиная с сомнительного решения о роспуске парламента, скандального решения, которое фактически подвешивает НАПК. На это решение он отреагировал только на третий день после реакции оппозиции, наших международных партнеров и общества", - напомнила Геращенко.

Кроме того, парламентарий отметила, что большинство конституционных судей, которые были назначены Порошенко, проголосовали против скандального решения, а председатель Конституционного суда был согласован Офисом Зеленского.

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"Тушить пожар, спровоцированный Зеленским, бензином - это слишком безответственно. Поэтому мы зарегистрировали законопроекты, которые восстанавливают уголовную ответственность за электронное декларирование", - сообщила Геращенко.

Нардеп добавила, что все так называемые "старые элиты", которых критиковала команда Зеленского, пять лет декларируются.

"Мы проходим полную проверку деклараций. "Слуги" еще ни разу эту проверку не проходили. Зеленский дважды не подал изменения в декларации - и перед тем, как вступал на президентский пост, забыл о своей вилле, и сейчас забыл о пяти миллионах дивидендов", - напомнила Геращенко.

"Сейчас весь этот сыр-бор пытаются решить не законным способом, а через конституционный переворот, ликвидировав Конституционный Суд. И после на 100% своей прокуратуры, ГБР, еще создать 100% свой Конституционный суд для того, чтобы все бздуры президента он поддерживал единолично и бесповоротно", - подытожила Геращенко.

Геращенко призывает парламент назначить ту комиссию, которая будет выбирать профессиональных судей Конституционного Суда, и принять законодательство, которое восстанавливает ответственность за недостоверное декларирование, восстанавливает полномочия всех антикоррупционных органов.

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