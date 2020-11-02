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Конституционный кризис спровоцирован некомпетентностью Зеленского и его желанием узурпировать власть, - Ирина Геращенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Конституционный кризис спровоцирован некомпетентностью Зеленского и его желанием узурпировать власть, - Ирина Геращенко

"Европейская Солидарность" не позволит уничтожить антикоррупционную инфраструктуру и осуществить конституционный переворот в государстве, который протягивает Зеленский.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом заявила нардеп Ирина Геращенко.

"Это он подыгрывал всем решениям Конституционного Суда, начиная с сомнительного решения о роспуске парламента, скандального решения, которое фактически подвешивает НАПК. На это решение он отреагировал только на третий день после реакции оппозиции, наших международных партнеров и общества", - напомнила Геращенко.

Кроме того, парламентарий отметила, что большинство конституционных судей, которые были назначены Порошенко, проголосовали против скандального решения, а председатель Конституционного суда был согласован Офисом Зеленского.

Читайте: Зеленский до сих пор считает себя кандидатом в президенты и работает вип-агитатором "слуг", - нардеп "ЕС" Геращенко

"Тушить пожар, спровоцированный Зеленским, бензином - это слишком безответственно. Поэтому мы зарегистрировали законопроекты, которые восстанавливают уголовную ответственность за электронное декларирование", - сообщила Геращенко.

Нардеп добавила, что все так называемые "старые элиты", которых критиковала команда Зеленского, пять лет декларируются.

"Мы проходим полную проверку деклараций. "Слуги" еще ни разу эту проверку не проходили. Зеленский дважды не подал изменения в декларации - и перед тем, как вступал на президентский пост, забыл о своей вилле, и сейчас забыл о пяти миллионах дивидендов", - напомнила Геращенко.

"Сейчас весь этот сыр-бор пытаются решить не законным способом, а через конституционный переворот, ликвидировав Конституционный Суд. И после на 100% своей прокуратуры, ГБР, еще создать 100% свой Конституционный суд для того, чтобы все бздуры президента он поддерживал единолично и бесповоротно", - подытожила Геращенко.

Геращенко призывает парламент назначить ту комиссию, которая будет выбирать профессиональных судей Конституционного Суда, и принять законодательство, которое восстанавливает ответственность за недостоверное декларирование, восстанавливает полномочия всех антикоррупционных органов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп "ЕС" Геращенко о решении КС по НАПК: Неделю назад Зеленский в ВР заявил о крестовом походе против коррупции. А можно сегодня его выступление на бис?

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Топ комментарии
+32
Зеленский - враг Украины. Только дебилы этого до сих пор не поняли.
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02.11.2020 14:11
+24
Конституційна криза спровокована некомпетентністю Зеленського і його бажанням узурпувати владу, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 8968
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02.11.2020 14:31
+19
з яких пір твій зеленолохийбох - ототожнюєтся з Україною?
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02.11.2020 14:20
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Страница 2 из 2
А разве могло быть иначе, с этим "пустым местом", но с запредельными амбициями? Заяц, расставил силки на волка, да так петлял, что забыл где и попал в них сам! Теперь, когда он реально почувствовал, что не девочки с него буду снимать шкуру, но, конечно, теперь обязательно помогут, и не они одни, теперь, когда и патриоты и предатели, которых он сам пригрел, жаждут одного и того же - "хлеба и зрелищ", - вот теперь он испугался реально за свою жизнь! Только кто в Украине сегодня поднимаясь из окопа крикнет " За Украину! За Зеленского!"??? Его "зеленопузые"? После Зеленского в стране не будет где сыскать одного, кто хвастанет своей принадлежностью к "зелёным, или к "слугами народа! Полный крах безыдейности, беспринципности, бессовестности, безалаберности и безнравственности!
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02.11.2020 15:37 Ответить
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То, ви разом з Іриною Геращенко стоїте на боці КСУ?
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02.11.2020 15:41 Ответить
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Вот же ж подстилка. Шлюшка таскалась со всеми подряд, а теперь, на старость лет, её глотку юзают как источник говна.
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02.11.2020 16:01 Ответить
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Політична шльондра Геращенко компетентна))
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02.11.2020 16:06 Ответить
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Знатная Подбарыжница Геращенчиха отрабатывает халявные сосательные леденцы «Рошен» от Порохатого Барыги.
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02.11.2020 16:17 Ответить
який логін в тебе був до деактивації?
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02.11.2020 16:37 Ответить
Бабці своїй питання задавай, прокурор недоколиханий.
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02.11.2020 17:14 Ответить
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Знову ця гидка чорнорота завиває
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02.11.2020 16:21 Ответить
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А псы, все гавкают. Ксу в котором как минимум 4 петиных судьи голосуют за отмену ё декларирования - Зеля виноват, это ж реванш! Зеля ставит судей на место-узурпация власти )
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02.11.2020 16:34 Ответить
Еще один дебил вылез. "Петиных" судей там действительно 4, 3 из них не поддержали общего решения. А главное, отмена е-декларирования пока что только в головах ватных дураков, которые верят телевизору.
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02.11.2020 17:56 Ответить
О а ось і звідки ножки які дають пинка КСУ...Чи може це так дуркування на проблемах Країни... Ну звісно хто винний...А ви шановна чого не хвилюєтесь із за того що КСУ тягне Україну на дно...Цікаві бл. люди країну знищують реформи топлять а всім похеру...тільки куськусь та куськусь..Бл..**** тавас всіх там утопить в найближчій параші треба. Коли жви суки перестанете радіти що в країни проблеми...
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02.11.2020 16:37 Ответить
Ти, тупа соска, згадай як років три тому заявляла, що російських дипломатів ніяк не можна виганяти з України коли вся Європа їх виганяла у зв'язку із отруєнням Скрипалів. А на наступний день їх таки вигнали і ти заткнулась.
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02.11.2020 16:40 Ответить
Тому ти голосував за Зєлєнскава?
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02.11.2020 17:07 Ответить
Та мені насрать на зеленського і мрію про той день коли сивочолого Хряка порошенка посадять в клітку надовго, а краще назавжди.
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02.11.2020 17:17 Ответить
А за кого ти голосував?
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02.11.2020 17:20 Ответить
Я би проголосував за Адольфа Алоїзовича, та де він зараз?
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02.11.2020 17:24 Ответить
Чому не хочеш говорити, за кого голосував??
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02.11.2020 17:29 Ответить
Геращенко как бы забыла, что этот КС спровоцировал кризис первый раз еще при порошенко, отменив закон о незаконном обогащении.
И отменит его в дальнейшем, если Рада снова за него проголосует.
Поэтому получается, что "ЕС" поддерживает этот коррупционный конституционный суд
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02.11.2020 17:24 Ответить
И, кстати, при порошенко этот же КС отменил этот закон после обращения депутатов из оппоблока, БПП и НФ. Есть списки этих депутатов в инете, поищите, не поленитесь
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02.11.2020 17:26 Ответить
это было специально перед выборами
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03.11.2020 00:23 Ответить
Про КС: Склад-18 членів.
Вакантних -3 посади
Діючих -15
Призначених Януковичем - 2.
При Януковичі (з'їздом суддів) - 1

Призначених Порошенком - 4
Призначених ВР (більшість бпп+нф) - 5.
Призначених з'їдом суддів (при Порошенку) - 3.

Ирка - а суддьи то Вами с Петей назначены. Значит ответственность Ваша.
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02.11.2020 18:50 Ответить
з'їзд суддів - давно переобулся под дудку Портянкина.

Призначених Порошенком - 4 , которые отказались голосовать.

Итого: 2+1 + 5 = 8 судей проголосовали за из 15, не исключено, что куплены - всё мало денег или обработаны.
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03.11.2020 00:21 Ответить
Блазень узурпатор, це на рівні кінь-сенатор від Калігули
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02.11.2020 19:24 Ответить
Это вам не кума без образования генпрокурором ставить. Вот где небыло признаков узурпации.
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02.11.2020 19:55 Ответить
Конституційна криза спровокована некомпетентністю Зеленського і його бажанням узурпувати владу, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 6653
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02.11.2020 20:31 Ответить
Дурна блондинка.
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03.11.2020 03:44 Ответить
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