УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
48022 відвідувача онлайн
Новини Політика України
5671 128
Геращенко Ірина (570) Зеленський (10456) КС (928) Європейська Солідарність (778)

Конституційна криза спровокована некомпетентністю Зеленського і його бажанням узурпувати владу, - Ірина Геращенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Конституційна криза спровокована некомпетентністю Зеленського і його бажанням узурпувати владу, - Ірина Геращенко

"Європейська Солідарність" не дозволить знищити антикорупційну інфраструктуру і здійснити конституційний переворот у державі, який протягує Зеленський.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, про це заявила нардепка Ірина Геращенко.

"Це він підігрував усім рішенням Конституційного Суду, починаючи з сумнівного рішення про розпуск парламенту, скандального рішення, яке фактично підвішує НАЗК. На це рішення він відреагував тільки на третій день після реакції опозиції, наших міжнародних партнерів і суспільства", – нагадала Геращенко.

Крім того, парламентарка зазначила, що більшість конституційних суддів, які були призначені Порошенком, проголосували проти скандального рішення, а голова Конституційного суду був погоджений Офісом Зеленського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський досі вважає себе кандидатом у президенти і працює віпагітатором "слуг", - нардепка "ЄС" Геращенко

"Гасити пожежу, спровоковану Зеленським, бензином – це надто безвідповідально. Тому ми зареєстрували законопроєкти, які відновлюють кримінальну відповідальність за електронне декларування", – повідомила Геращенко.

Нардепка додала, що всі так звані "старі еліти", яких критикувала команда Зеленського, п'ять років декларуються.

"Ми проходимо повну перевірку декларацій. "Слуги" ще жодного разу цю перевірку не проходили. Зеленський двічі не подав зміни до декларації – і перед тим, як вступав на президентську посаду, забув про свою віллу, і зараз забув про п’ять мільйонів дивідендів", – нагадала Геращенко.

"Зараз весь цей сир-бор намагаються вирішити не через законний спосіб, а через конституційний переворот, ліквідувавши Конституційний суд. І після на 100% своєї прокуратури, ДБР, ще створити 100% свій Конституційний Суд для того, щоб всі бздури президента він підтримував одноосібно і безповоротно", – підсумувала Геращенко.

Геращенко закликає парламент призначити ту комісію, яка буде обирати професійних суддів Конституційного Суду, і ухвалити законодавство, яке відновлює відповідальність за недостовірне декларування, відновлює повноваження всіх антикорупційних органів.

Також читайте: Нардепка "ЄС" Геращенко про рішення КС щодо НАЗК: Тиждень тому Зеленський у ВР заявив про хрестовий похід проти корупції. А можна сьогодні його виступ на біс?

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+32
Зеленский - враг Украины. Только дебилы этого до сих пор не поняли.
показати весь коментар
02.11.2020 14:11
+24
Конституційна криза спровокована некомпетентністю Зеленського і його бажанням узурпувати владу, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 8968
показати весь коментар
02.11.2020 14:31
+19
з яких пір твій зеленолохийбох - ототожнюєтся з Україною?
показати весь коментар
02.11.2020 14:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
А разве могло быть иначе, с этим "пустым местом", но с запредельными амбициями? Заяц, расставил силки на волка, да так петлял, что забыл где и попал в них сам! Теперь, когда он реально почувствовал, что не девочки с него буду снимать шкуру, но, конечно, теперь обязательно помогут, и не они одни, теперь, когда и патриоты и предатели, которых он сам пригрел, жаждут одного и того же - "хлеба и зрелищ", - вот теперь он испугался реально за свою жизнь! Только кто в Украине сегодня поднимаясь из окопа крикнет " За Украину! За Зеленского!"??? Его "зеленопузые"? После Зеленского в стране не будет где сыскать одного, кто хвастанет своей принадлежностью к "зелёным, или к "слугами народа! Полный крах безыдейности, беспринципности, бессовестности, безалаберности и безнравственности!
показати весь коментар
02.11.2020 15:37 Відповісти
коментар відмічено як спам
То, ви разом з Іриною Геращенко стоїте на боці КСУ?
показати весь коментар
02.11.2020 15:41 Відповісти
коментар відмічено як спам
Вот же ж подстилка. Шлюшка таскалась со всеми подряд, а теперь, на старость лет, её глотку юзают как источник говна.
показати весь коментар
02.11.2020 16:01 Відповісти
коментар відмічено як спам
Політична шльондра Геращенко компетентна))
показати весь коментар
02.11.2020 16:06 Відповісти
коментар відмічено як спам
Знатная Подбарыжница Геращенчиха отрабатывает халявные сосательные леденцы «Рошен» от Порохатого Барыги.
показати весь коментар
02.11.2020 16:17 Відповісти
який логін в тебе був до деактивації?
показати весь коментар
02.11.2020 16:37 Відповісти
Бабці своїй питання задавай, прокурор недоколиханий.
показати весь коментар
02.11.2020 17:14 Відповісти
коментар відмічено як спам
Знову ця гидка чорнорота завиває
показати весь коментар
02.11.2020 16:21 Відповісти
коментар відмічено як спам
А псы, все гавкают. Ксу в котором как минимум 4 петиных судьи голосуют за отмену ё декларирования - Зеля виноват, это ж реванш! Зеля ставит судей на место-узурпация власти )
показати весь коментар
02.11.2020 16:34 Відповісти
Еще один дебил вылез. "Петиных" судей там действительно 4, 3 из них не поддержали общего решения. А главное, отмена е-декларирования пока что только в головах ватных дураков, которые верят телевизору.
показати весь коментар
02.11.2020 17:56 Відповісти
О а ось і звідки ножки які дають пинка КСУ...Чи може це так дуркування на проблемах Країни... Ну звісно хто винний...А ви шановна чого не хвилюєтесь із за того що КСУ тягне Україну на дно...Цікаві бл. люди країну знищують реформи топлять а всім похеру...тільки куськусь та куськусь..Бл..**** тавас всіх там утопить в найближчій параші треба. Коли жви суки перестанете радіти що в країни проблеми...
показати весь коментар
02.11.2020 16:37 Відповісти
Ти, тупа соска, згадай як років три тому заявляла, що російських дипломатів ніяк не можна виганяти з України коли вся Європа їх виганяла у зв'язку із отруєнням Скрипалів. А на наступний день їх таки вигнали і ти заткнулась.
показати весь коментар
02.11.2020 16:40 Відповісти
Тому ти голосував за Зєлєнскава?
показати весь коментар
02.11.2020 17:07 Відповісти
Та мені насрать на зеленського і мрію про той день коли сивочолого Хряка порошенка посадять в клітку надовго, а краще назавжди.
показати весь коментар
02.11.2020 17:17 Відповісти
А за кого ти голосував?
показати весь коментар
02.11.2020 17:20 Відповісти
Я би проголосував за Адольфа Алоїзовича, та де він зараз?
показати весь коментар
02.11.2020 17:24 Відповісти
Чому не хочеш говорити, за кого голосував??
показати весь коментар
02.11.2020 17:29 Відповісти
Геращенко как бы забыла, что этот КС спровоцировал кризис первый раз еще при порошенко, отменив закон о незаконном обогащении.
И отменит его в дальнейшем, если Рада снова за него проголосует.
Поэтому получается, что "ЕС" поддерживает этот коррупционный конституционный суд
показати весь коментар
02.11.2020 17:24 Відповісти
И, кстати, при порошенко этот же КС отменил этот закон после обращения депутатов из оппоблока, БПП и НФ. Есть списки этих депутатов в инете, поищите, не поленитесь
показати весь коментар
02.11.2020 17:26 Відповісти
это было специально перед выборами
показати весь коментар
03.11.2020 00:23 Відповісти
Про КС: Склад-18 членів.
Вакантних -3 посади
Діючих -15
Призначених Януковичем - 2.
При Януковичі (з'їздом суддів) - 1

Призначених Порошенком - 4
Призначених ВР (більшість бпп+нф) - 5.
Призначених з'їдом суддів (при Порошенку) - 3.

Ирка - а суддьи то Вами с Петей назначены. Значит ответственность Ваша.
показати весь коментар
02.11.2020 18:50 Відповісти
з'їзд суддів - давно переобулся под дудку Портянкина.

Призначених Порошенком - 4 , которые отказались голосовать.

Итого: 2+1 + 5 = 8 судей проголосовали за из 15, не исключено, что куплены - всё мало денег или обработаны.
показати весь коментар
03.11.2020 00:21 Відповісти
Блазень узурпатор, це на рівні кінь-сенатор від Калігули
показати весь коментар
02.11.2020 19:24 Відповісти
Это вам не кума без образования генпрокурором ставить. Вот где небыло признаков узурпации.
показати весь коментар
02.11.2020 19:55 Відповісти
Конституційна криза спровокована некомпетентністю Зеленського і його бажанням узурпувати владу, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 6653
показати весь коментар
02.11.2020 20:31 Відповісти
Дурна блондинка.
показати весь коментар
03.11.2020 03:44 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 