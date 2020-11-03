Экс-министра Кожару, подозреваемого в убийстве бизнесмена Старицкого, оставили под стражей

Киевский апелляционный суд оставил под стражей экс-министра иностранных дел Леонида Кожару, которого подозревают в убийстве Сергея Старицкого.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

3 ноября 2020 коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение Шевченковского районного суда города Киева от 22 сентября 2020 года, которым удовлетворено ходатайство следователя Главного управления Национальной полиции в Киевской области и продлен в отношении подозреваемого срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 ноября 2020 включительно.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 22 сентября 2020 оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

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Напомним, полиция Киевcкой области сообщила, что 21 февраля в селе Чайки Киево-Святошинского района в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, который приехал в гости из столицы.

По информации СМИ, от огнестрельного ранения в Киевской области умер предприниматель Сергей Старицкий. Факт гибели мужчины подтвердили в Atlantic Group, где он работал гендиректором.

Брат пошибшего Юрий Воловик сообщил, что экспертиза установила, что Старицкого застрелили с трех метров.

25 марта экс-министра иностранных дел Леонид Кожара, в доме которого месяц назад был убит бизнесмен Сергей Старицкий, задержали правоохранители.

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Шевченковский районный суд Киева 27 марта избрал Кожаре меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 14 млн 83 тыс. 400 грн. Позже судья снизил размер залога для Кожары до 2 млн грн. 21 мая он вышел под залог.

10 апреля супруге экс-главы МИД Кожары сообщено о подозрении за ложные показания в качестве свидетеля. Ее отпустили под личное обязательство.