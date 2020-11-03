КС не вынес решения по закону о государственном языке, - пресс-служба

Большая палата Конституционного суда Украины на заседании во вторник рассмотрела представление о конституционности закона о государственном языке, решение не вынесено.

Об этом сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе КС, передает Цензор.НЕТ.

"Заседание по представлению о языке состоялось, решение не вынесено", - сообщили в пресс-службе, добавив, что дата следующего слушания пока не известна.

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