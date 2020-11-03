КС не виніс рішення щодо закону про державну мову, - пресслужба

Велика палата Конституційного Суду України на засіданні у вівторок розглянула подання щодо конституційності закону про державну мову, рішення не винесено.

Про це повідомили "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі КС, передає Цензор.НЕТ.

"Засідання за поданням про мову відбулося, рішення не винесено", - повідомили в пресслужбі, додавши, що дата наступного слухання поки не відома.

Також читайте: У законі про мову немає особливих проблем, але є питання нацменшин, - глава КС Тупицький