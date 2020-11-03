КС не виніс рішення щодо закону про державну мову, - пресслужба
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Велика палата Конституційного Суду України на засіданні у вівторок розглянула подання щодо конституційності закону про державну мову, рішення не винесено.
Про це повідомили "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі КС, передає Цензор.НЕТ.
"Засідання за поданням про мову відбулося, рішення не винесено", - повідомили в пресслужбі, додавши, що дата наступного слухання поки не відома.
Топ коментарі
+55 Підлога Маккартні
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+15 cimbitep
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+14 Frol Fedoroff
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Будь ласка, зачекайте...
1. Не шатайте лодку, от консерв до с разцентрованными глазами тупицкого. Не убивайте мол судей или не трогайте судей, потому что украина сложится.
Тоесть чекисты протягивают фуфло, что сейчас ситуация хуже чем в 2014м. В чем украина сложится? если на полгода больше мы ничего не будем слышать от ккс - будет как было до того - что это ***** за бред.
2. Пугалки что мамкин диктатор зелепенский получит контроль над кс.Да он не то что завтра не знает что делать, он сегодня уже в нирване сидит от оманских мешков кокса на 2 года нюхать не перенюхать. А теперь ккс полностью под контролем чекистов и может коломойши как посредника - полностью управляем из кремля, принимает полностью выгодные кремлю и коломойскому и полностью антиукраинские решения - нужно полностью отключить его на время.
Штурм здания, судей в подвал на 2 месяца без жратвы. Тупицкого и других принести в жертву как назидание для других что нельзя предавать так как сбу сделала в крыму. Призывайте к убийству джекпот-твари.Иначе для украины и народа и его возможно нацбезопасности будет плоховато.
Це означає, що вони зумисне тихцем зіпсували антикорупційну боротьбу.
ОТКРОЙТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ЦУК ИЗ КС
Когда Медведчук продал советскому КГБ своего подзащитного, украинского поэта Василя Стуса, он на каком языке это делал?