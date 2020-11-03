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КС не виніс рішення щодо закону про державну мову, - пресслужба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

КС не виніс рішення щодо закону про державну мову, - пресслужба

Велика палата Конституційного Суду України на засіданні у вівторок розглянула подання щодо конституційності закону про державну мову, рішення не винесено.

Про це повідомили "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі КС, передає Цензор.НЕТ.

"Засідання за поданням про мову відбулося, рішення не винесено", - повідомили в пресслужбі, додавши, що дата наступного слухання поки не відома.

Також читайте: У законі про мову немає особливих проблем, але є питання нацменшин, - глава КС Тупицький

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+55
Как же задрали они мусолить вопросы языка. У нас государственный язык украинский. Один единственный. Точка. А если мертведчуку что-то не нравится - пусть присядет на бутылку КС не вынес решения по закону о государственном языке, - пресс-служба - Цензор.НЕТ 8474
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03.11.2020 16:13
+15
оплаченное мертвячуком решение бояться выносить, но и противоположное не могут родить, потому как мертвячука тоже боятся. тупик у "судьи" тупицкого, пора в Крым наверное...
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03.11.2020 16:28
+14
КС должен был вообще оставить представление "по закону о государственном языке" без рассмотрения. В Украине должен быть один государственный язык - украинский
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03.11.2020 16:33
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Как же задрали они мусолить вопросы языка. У нас государственный язык украинский. Один единственный. Точка. А если мертведчуку что-то не нравится - пусть присядет на бутылку КС не вынес решения по закону о государственном языке, - пресс-служба - Цензор.НЕТ 8474
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03.11.2020 16:13 Відповісти
Речь идет равном использовании и развитии(ст.10 Конституции)
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03.11.2020 16:22 Відповісти
ага решили поставить мено КС не виніс рішення щодо закону про державну мову, - пресслужба - Цензор.НЕТ 9601 а то як вбьютъ кому они нафиг нужны будут...
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03.11.2020 17:06 Відповісти
Языковый патруль штраф выписал?
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03.11.2020 19:30 Відповісти
Класс!Ссылка на Конституцию-в спам,в этом весь цензор,надо бы переименовать в Цензор.есть.
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03.11.2020 22:15 Відповісти
Тупицький так і каже: розглядається питання функціонування в Україні "язика". Потрібно розуміти що питання мови його не турбує.
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03.11.2020 16:52 Відповісти
А дарма, швидка смерть краще довічного терміну в тюрмі.
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03.11.2020 16:13 Відповісти
А чо?
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03.11.2020 16:14 Відповісти
Значит таки были бананы...
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03.11.2020 16:16 Відповісти
Кацапские вбросы- не выгодные украине и выгодные для успешности спецоперации и протягивания спецоперации с ккс коррупционный якобы конституционный суд.
1. Не шатайте лодку, от консерв до с разцентрованными глазами тупицкого. Не убивайте мол судей или не трогайте судей, потому что украина сложится.
Тоесть чекисты протягивают фуфло, что сейчас ситуация хуже чем в 2014м. В чем украина сложится? если на полгода больше мы ничего не будем слышать от ккс - будет как было до того - что это ***** за бред.
2. Пугалки что мамкин диктатор зелепенский получит контроль над кс.Да он не то что завтра не знает что делать, он сегодня уже в нирване сидит от оманских мешков кокса на 2 года нюхать не перенюхать. А теперь ккс полностью под контролем чекистов и может коломойши как посредника - полностью управляем из кремля, принимает полностью выгодные кремлю и коломойскому и полностью антиукраинские решения - нужно полностью отключить его на время.
Штурм здания, судей в подвал на 2 месяца без жратвы. Тупицкого и других принести в жертву как назидание для других что нельзя предавать так как сбу сделала в крыму. Призывайте к убийству джекпот-твари.Иначе для украины и народа и его возможно нацбезопасности будет плоховато.
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03.11.2020 17:42 Відповісти
Бояться, шкури....
Це означає, що вони зумисне тихцем зіпсували антикорупційну боротьбу.
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03.11.2020 16:20 Відповісти
Тупицький же сказав сьогодні на брифінгу по "ай сі ті ві", що ще вчора увечері усі питання вирішили на закритому засіданні комітету.
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03.11.2020 18:23 Відповісти
Що? Всцялися, що шкіру здеруть, як на відомій картині.
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03.11.2020 16:22 Відповісти
Забздєлі чи шо ???
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03.11.2020 16:22 Відповісти
очко то не железное,играет: а вдруг Коломойский их разменяет на что то ему более нужное.
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03.11.2020 16:27 Відповісти
оплаченное мертвячуком решение бояться выносить, но и противоположное не могут родить, потому как мертвячука тоже боятся. тупик у "судьи" тупицкого, пора в Крым наверное...
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03.11.2020 16:28 Відповісти
шо нє дєлаєт мєртвяк - всьо он дєлаєт нє так
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03.11.2020 19:01 Відповісти
Тупицкому и его гоп компании сейчас не до языка, сейчас начнут спасать свои зад-ницы
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03.11.2020 16:28 Відповісти
Защитить коррупцию им важнее. А мова то такое - порадовать избирателей Медведчука. Они бы и не против, но сейчас все внимание приковано к этому суду, так что просто засцали.
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03.11.2020 16:29 Відповісти
Сцыкуны
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03.11.2020 16:30 Відповісти
Это вы с укором или на радостях? КС не виніс рішення щодо закону про державну мову, - пресслужба - Цензор.НЕТ 4854
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03.11.2020 16:34 Відповісти
и вашим и нашим КС не виніс рішення щодо закону про державну мову, - пресслужба - Цензор.НЕТ 6391
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03.11.2020 17:03 Відповісти
Решение не вынесено-другими словами позже протянут.
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03.11.2020 16:32 Відповісти
КС должен был вообще оставить представление "по закону о государственном языке" без рассмотрения. В Украине должен быть один государственный язык - украинский
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03.11.2020 16:33 Відповісти
Да они "пекчись" о нацменшинах у которых нет государства с их родным языком, к примеру , гагаузы. У кацапов есть каазлабад, который их может защитить, нужно тока сделать действие, мол, чумадан-ваакзал-нарапсея. Мож КаэСники хотели закрепить на законодательном уровне это действие - с юридической точки зрения порекомендовать Парламенту принять соответствуюющий закон? хтозна... КС не виніс рішення щодо закону про державну мову, - пресслужба - Цензор.НЕТ 2329
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03.11.2020 16:39 Відповісти
Каэсники - такие нерешительные, конечно же, сменить их конституционным приемом... новыми, которые при тямi..
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03.11.2020 16:43 Відповісти
а гагаузов есть государства с родным языком,в частности -турция.их проблема в том,что они христиане,а не мусульмане.
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03.11.2020 17:08 Відповісти
Гагаузи -- це турки, які лишилися в Україні жити, їхня мова турецька. Єдиний народ, що не має своєї землі, окрім кримської -- це кримські татари, і вони не мають претензій до української мови.
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03.11.2020 18:29 Відповісти
В мовному законі проблем немає. Є проблема в Портнові, Медведчукові, Деркачеві, Дубінському, Бужанському, які судяться проти державності України. На сьогодні найбільша пролема - в генпрокурорі, яка захищає всю путінську зграю.
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03.11.2020 16:43 Відповісти
мовний закон дуже грамотно написаний і головне грамотно проведений по всіх процедурах,нема до чого докулупатися,не так просто його скасувати-явна тюрма
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03.11.2020 18:40 Відповісти
З початку каденції блазня активно готується підґрунтя для прийняття потрібного замовникам розгляду рішення... КС не виніс рішення щодо закону про державну мову, - пресслужба - Цензор.НЕТ 2913
КС не виніс рішення щодо закону про державну мову, - пресслужба - Цензор.НЕТ 9472
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03.11.2020 16:52 Відповісти
Дурко, це ж ви, пороховата, вже тиждень захищаэте цей КСУ вiд розпуску, а не Зеленський.
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03.11.2020 17:03 Відповісти
а каким боком незаконный роспуск КС к вопросу об языках?пусть законные меры принимают..
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03.11.2020 17:10 Відповісти
ви можете купувати україномовні версії будь-чого, якщо вони створені. Звідси два висновки: всі аудіовізуальні твори, що продаються в Україні, повинні мати доріжку українською мовою, друге, за це треба викладати гроші, якщо ви не рагуль
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03.11.2020 17:15 Відповісти
а коцапською тоді безкоштовно,чи як? КС не виніс рішення щодо закону про державну мову, - пресслужба - Цензор.НЕТ 9958
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03.11.2020 17:26 Відповісти
А я ніяк не можу второпати, чому чимало програм перекладають з української на московитську. І не титрами, а заглушуючи український текст московитським діалектом.
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03.11.2020 16:59 Відповісти
А навіщо ви дивитеся такі програми, хіба вам не гидко?
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03.11.2020 18:36 Відповісти
я таких не бачив
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03.11.2020 18:42 Відповісти
Тянут интригу суки...
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03.11.2020 17:01 Відповісти
Рiшення вiдкладено, доки суддi не впевняться у готовностi пороховати захищати КСУ вiд розпуску.
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03.11.2020 17:01 Відповісти
Зассали!
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03.11.2020 17:10 Відповісти
по моему, менять нужно не только президента, но и всех педиков вокруг него
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03.11.2020 17:11 Відповісти
Видно,що вони там всі тупицькі і не зрозуміли,що від них хочуть...Їх будуть довбати,поки чекатимуть від них небезпечні для себе рішення...Але тільки но ці рішення будуть винесені - всяке довбання втратить сенс...Тупицькі цього не бачуть і продовжують власну агонію...
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03.11.2020 17:15 Відповісти
Ждут цуки , когда уляжется скандал с електронными декларациями
ОТКРОЙТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ЦУК ИЗ КС
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03.11.2020 17:25 Відповісти
КС не виніс рішення щодо закону про державну мову, - пресслужба - Цензор.НЕТ 4833
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03.11.2020 17:31 Відповісти
Раньше страной руководил зермак, а теперь главсудья ***********
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03.11.2020 18:28 Відповісти
Какое право эти воры, подонки и платные агенты путина заходить в здание КС?
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03.11.2020 18:32 Відповісти
Всі ці проблеми - це результат рішення українців віддати рідну Україну антиукраїнцю. І досі вони мало що зрозуміли, судячи з реультатів виборів. Голосують за інших, але теж антиукраїнців.
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03.11.2020 18:36 Відповісти
Следующие заседание этих моральных уродов, должно пройти в Лукьяновском изоляторе.
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03.11.2020 18:37 Відповісти
Ох! Якби виніс то всіх тих суддів би винесли .... вперед ногами
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03.11.2020 18:53 Відповісти
Не чіпайте, падлюки, українську мову ... бо лихо вам буде !!!
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03.11.2020 19:21 Відповісти
Суд не виніс, тому, що цей суд народ би виніс. До речі, дивуюся, чому скільки коментарів на захист української мови російською? Невже не знаємо рідної мови?
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03.11.2020 19:29 Відповісти
Очко сжалось в копеечку?
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03.11.2020 20:23 Відповісти
Невже не бажають судді собі смертний вирок?
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03.11.2020 21:02 Відповісти
Интересно знать.
Когда Медведчук продал советскому КГБ своего подзащитного, украинского поэта Василя Стуса, он на каком языке это делал?
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03.11.2020 21:23 Відповісти
 
 