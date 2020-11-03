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Данилов призвал судей КС подать в отставку: "Ростов не резиновый"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Данилов призвал судей КС подать в отставку:

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилов призвал судей Конституционного суда подать в отставку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу секретаря СНБО в Фейсбук.

"Последние заявления главы Конституционного суда господина Тупицкого удивляют неадекватностью оценок ситуации и преувеличением значимости собственной персоны. Хочу напомнить, что судьи своим решением от 27 октября посягнули на ряд фундаментальных основ конституционного строя в Украине, осуществив по сути попытку свержения конституционного строя и изменения политического курса страны", - написал Данилов, подчеркнув, что подобные действия КС имеют все признаки уголовного преступления, за которое предусмотрено соответствующее наказание.

"Поэтому советую господину Тупицкому не засорять информационное пространство истерическими заявлениями, а вместе с адвокатом думать над линией защиты в суде", - добавил секретарь СНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский ничего не нарушил, внеся законопроект о роспуске КС: он выполнил решение СНБО, - Данилов

По мнению Данилова, президент Владимир Зеленский как гарант Конституции полностью выполнил свои обязанности, подав в парламент проект закона о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству. Данилов подчеркнул, что в случае принятия президентского законопроекта прекращаются полномочия действующего на сегодня состава суда, но не прекращаются полномочия самого КС.

"Напоследок хочу призвать: прекратите шантажировать страну. Не стоит руководствоваться принципом, что заказ отечественных олигархов и иностранных "спонсоров" должен быть отработан в любом случае. Это путь в пропасть. Ростов не резиновый, и собственные имения через границу перевезти не удастся. Сохраните остатки чести и подайте в отставку. Общественное доверие к конституционному судопроизводству будет восстановлено, и это задача уже нового состава Конституционного суда", - обратился к судьям секретарь СНБО.

Также читайте: Данилов заявил о причастности России к решению КС, которое вызвало конституционный кризис

Напоминаем, ранее глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что прекращение работы КС несет угрозу территориальной целостности Украины и может привести к кровопролитию.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+18
Уже встречаем !Данилов призвал судей КС подать в отставку: "Ростов не резиновый" - Цензор.НЕТ 163
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03.11.2020 21:58
+15
Ага. Ось прямо зараз все кинуть (з/п в 300 тисяч грн та мільйонні хабарі) і подадуть у відставку, щоб стати ніким..
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03.11.2020 21:59
+12
Та какой там Ростов ,идёт полным ходом оккупация Украины ватной падалью .
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03.11.2020 22:05
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Мокшанскі болота усіх умістять.
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03.11.2020 21:57 Ответить
Уже встречаем !Данилов призвал судей КС подать в отставку: "Ростов не резиновый" - Цензор.НЕТ 163
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03.11.2020 21:58 Ответить
Какой-то трансвестит с двумя сутенёрами...
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03.11.2020 22:13 Ответить
Данилов, вы распустите суд, а реформы какие-то сделали? Или опять засунете по квотам от партий всяких дрочеров туда? И чего вы Данилов, нарушали постоянно существующую Конституцию и нарушаете? Зеленым Конституция не закон? Идите из власти вместе с судьями.
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03.11.2020 22:25 Ответить
Ага. Ось прямо зараз все кинуть (з/п в 300 тисяч грн та мільйонні хабарі) і подадуть у відставку, щоб стати ніким..
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03.11.2020 21:59 Ответить
100%. Они кроме как жрать с корыта больше ничего и не умеют
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03.11.2020 22:39 Ответить
"Ростов не резиновый. дай бог чтобы нам зеленым там места хватило"
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03.11.2020 22:00 Ответить
Вам фиолетовым там забронировано
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03.11.2020 22:07 Ответить
Вам вистачить,не переймайся.
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03.11.2020 22:13 Ответить
Ну он как в воду глядел! Эти судьи ,пожалуй, только об этом сейчас и думают.. в смысле о Ростове...
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03.11.2020 22:04 Ответить
Та какой там Ростов ,идёт полным ходом оккупация Украины ватной падалью .
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03.11.2020 22:05 Ответить
И уступать место трускавецкой элите никто не будет)))
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03.11.2020 22:44 Ответить
Там хотя бы очистить состав КС от ставленников яНУКОВОЩА и их верховного предводителя и уже легче будет дышать. Только ни у кого там не хватит смелости добровольно уйти в отставку. Где потом найдешь такой СМАКОЛИК?
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03.11.2020 22:05 Ответить
І напхати туди зелемойських.
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03.11.2020 22:06 Ответить
Данилов призвал судей КС подать в отставку: "Ростов не резиновый" - Цензор.НЕТ 492
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03.11.2020 22:05 Ответить
Данилов призвал судей КС подать в отставку: "Ростов не резиновый" - Цензор.НЕТ 2525
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03.11.2020 22:10 Ответить
Ворога треба не вмовляти а знищувати.Вмовляння не допоможуть. Данилов призвал судей КС подать в отставку: "Ростов не резиновый" - Цензор.НЕТ 3639
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03.11.2020 22:11 Ответить
Это мол Данилов, бывший губернатор Луганска и друг Яныка собрался в Ростов??
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03.11.2020 22:13 Ответить
губернатором був, і мером Луганська був; але другом овоще - не був. Скоріше - другом Ющенка
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03.11.2020 23:12 Ответить
Угрожает судьям Конституционного Суда!... в правовых государствах- святое дело!
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03.11.2020 22:16 Ответить
Що ми бачили досі від зеленого віслюка? Торгівля посадами від брата 100% свого керівника офісу президента. "Ні, не бачу". Розпиляні без тендерів на дороги гроші з коронавірусного фонду. "Ні, не чую". 10 млн. масок вивезених в Європу під час локдауну. "Нічого не знаю". Забув задекларувати дохід від продажу нерухомості на 5 млн. Оце воно таке "полум'яний борець з корупцією"?
То навіщо весь цей цирк? Бо мало віслюку 100% своєї монобільшості. І 100% свого генпрокурора. І 100% свого голови СБУ. Воно хоче ще й 100% свій Конституційний суд.
Та хіба ж то для добрих справ?
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03.11.2020 22:20 Ответить
Почему этих мразей не трогали в мантиях .всех устраивали они а зря
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03.11.2020 22:21 Ответить
правильно.
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03.11.2020 22:22 Ответить
Данилов молоток, на пастора не тянет, но в целом норм. Я раньше считал его сепаром, потом внимательно наблюдал его работу и заявы и признаю, что ошибался.
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03.11.2020 22:29 Ответить
У меня в стране так клоуну аплодировали.
Мизер заяв до выборов, позаявлял после выборов, а потом кокс портовый подсунули и понеслось)))
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03.11.2020 22:47 Ответить
Данилов один из немногих адекватных, случайных людей оказался в команде Зе, белая ворона на фоне мразей, назначенцев клоуна.
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03.11.2020 22:46 Ответить
Пан Данилов, предложите подать в отставку Зеленскому, Ермаку, Арахамии, Гетьманцеву, Янченко, Безуглой, Сольскому, Стефанчуку...
А вдруг напишут Данілов закликав суддів КС подати у відставку: "Ростов не гумовий" - Цензор.НЕТ 9492
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03.11.2020 22:46 Ответить
Данілов - молоток.
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03.11.2020 23:03 Ответить
В смысле тупой как молоток
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05.11.2020 02:08 Ответить
Этот суд - верхушка айсберга судейско-прокурорской мафии.Реформы только укрепляют его плавучесть и соответственно опасность.Надеюсь,Украина не Титаник .
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03.11.2020 23:30 Ответить
Тупицький провів через КСУ злочинне рішення з легітимізації антиконституційного указу про розгін Ради. За що й був віддячений. 17 вересня під дуже сильним тиском з Банкової та, за деякими припущеннями, із подачі Портнова, судді КСУ обрали нового голову. Ним і став безмежно лояльний до Зеленського Олександр Тупицький.

Пригадуєте, як у КСУ в травні 2019 відбувся бунт проти тодішнього голови Станіслава Шевчука? Це, як видається, була вкрай корумпована персона, а ще він перебував під тотальним впливом свого брата Рулава Одда. Останній, до речі, в той час на всю катушку підтримував Зеленського. Тому усунення Шевчука з керівної посади, а зрештою і з суду взагалі, різні платні журнашлюшки приписували Петру Порошенку. Та й Шевчук також робив аналогічні заяви. А усунення Шевчука ініціювали висуванці "Батьківщини" (Сергій Сас і Микола Мельник) та "Свободи" (Ігор Сліденко). Які в них тоді були стосунки з Порошенком, усі пригадують. А якраз судді з квоти Порошенка до останку утримувалися від прямих атак. Зазомбовані зеленою жабою політтехнологи й журналісти заявляли, що це інтрига Петра Олексійовича, щоб зірвати інавгурацію Зеленського.
Тимчасово виконувати обов'язки голови КСУ тоді став Тупицький, який був заступником голови. Він дуже лояльно поставився до теми інавгурації й не допустив сумнівів щодо своїх повноважень виконати цю конституційну процедуру та не допустив відтермінування дійства до моменту обрання повноцінного голови КСУ. А юридичні питання таки були. А потім саме він провів через КСУ злочинне рішення з легітитмізації антиконституційного указу про розгін Ради. За що й був віддячений. 17 вересня під дуже сильним тиском з Банкової та, за деякими припущеннями, із подачі Портнова, судді КСУ обрали нового голову. Ним і став безмежно лояльний до Зеленського Олександр Тупицький. Це рішення дуже нелегко давалося. КСУ не хотів аж так ганебно лягати під Банкову. Тому й історія з призначенням затягнулася аж до осені. Довелося й піти на поступки і для балансу поступитися й обрати заступником голови Сергія Головатого. Але у вересні зелена влада раділа, бо важливу перемогу в КСУ їм таки вдалося здобути. Перемогу тоді міг відзначати й Портнов, який був у центрі прийняття рішень і при призначенні Тупицького в КСУ (2013), і при його обранні головою суду (2019). Зараз той же Портнов, якого небезпідставно вважають саме російським агентом впливу на зелену владу, у числі перших, хто штовхають Зеленського до конституційного заколоту та державного перевороту, що гарантовано призведе до хаосу й руйнації державності.
І коли хтось зараз розказує про "бунт проти Зеленського якихось ворожих, агентурних суддів і старих еліт", то це вже вершина підлості. Бо саме такий розподіл сил і управлінських важелів у Конституційному Суді виник виключно після тривалого проштовхування з Банкової, підкріпленого всіма засобами шантажу й тиску. І сьогодні Тупицький зіграв роль шістки в брудній грі Зеленського, Як і сам Зеленський грає примітивного шестірку в іншій, значно більшій і загрозливішій грі Путіна в Україні.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1284057725292087&id=100010636159003
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04.11.2020 01:43 Ответить
Зелена коса найшла на корумпований камінь. Самі еліти той же плюшевий злодій Порошенко наплодили купу органів, про яких немає ні слова в Конституції, та ці зелені олігофрени які теж не виправили ситуації, клепаючи закони від невігласів, і розпускаючи парламент, як їм і охлосу бачиться, призвели до ситуації правового тупику. Корумповані судді КС суду ( а таких там більшість) самі собі назначили заплати і вимагають в зубожілій країні їх утримувати за 700 000 зарплату і пенсії в 250 000 замість 30 000 як це повинно бути насправді, і пенсії в 5000. Це не суд це який мафіозний орган, до якого відбирають відвертих падлюк десь в центрах хабаду, пропихаючи свої хлопців з підмоченою репутацією щоб їх оті 17 олігархів могли тримати за причинні місця. Який вихід. Все просто - внесення змін до Конституції щодо позбавлення президента повноважень виконавчої влади, приведення утримання КС суду до рівня зубожілої країни, і нові вибори - всіх: і депутатів , і президента, і суддів всіх рівнів.
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04.11.2020 06:44 Ответить
 
 