Данилов призвал судей КС подать в отставку: "Ростов не резиновый"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилов призвал судей Конституционного суда подать в отставку.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу секретаря СНБО в Фейсбук.
"Последние заявления главы Конституционного суда господина Тупицкого удивляют неадекватностью оценок ситуации и преувеличением значимости собственной персоны. Хочу напомнить, что судьи своим решением от 27 октября посягнули на ряд фундаментальных основ конституционного строя в Украине, осуществив по сути попытку свержения конституционного строя и изменения политического курса страны", - написал Данилов, подчеркнув, что подобные действия КС имеют все признаки уголовного преступления, за которое предусмотрено соответствующее наказание.
"Поэтому советую господину Тупицкому не засорять информационное пространство истерическими заявлениями, а вместе с адвокатом думать над линией защиты в суде", - добавил секретарь СНБО.
По мнению Данилова, президент Владимир Зеленский как гарант Конституции полностью выполнил свои обязанности, подав в парламент проект закона о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству. Данилов подчеркнул, что в случае принятия президентского законопроекта прекращаются полномочия действующего на сегодня состава суда, но не прекращаются полномочия самого КС.
"Напоследок хочу призвать: прекратите шантажировать страну. Не стоит руководствоваться принципом, что заказ отечественных олигархов и иностранных "спонсоров" должен быть отработан в любом случае. Это путь в пропасть. Ростов не резиновый, и собственные имения через границу перевезти не удастся. Сохраните остатки чести и подайте в отставку. Общественное доверие к конституционному судопроизводству будет восстановлено, и это задача уже нового состава Конституционного суда", - обратился к судьям секретарь СНБО.
Напоминаем, ранее глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что прекращение работы КС несет угрозу территориальной целостности Украины и может привести к кровопролитию.
Пожалуйста, подождите...
То навіщо весь цей цирк? Бо мало віслюку 100% своєї монобільшості. І 100% свого генпрокурора. І 100% свого голови СБУ. Воно хоче ще й 100% свій Конституційний суд.
Та хіба ж то для добрих справ?
Мизер заяв до выборов, позаявлял после выборов, а потом кокс портовый подсунули и понеслось)))
А вдруг напишут
Пригадуєте, як у КСУ в травні 2019 відбувся бунт проти тодішнього голови Станіслава Шевчука? Це, як видається, була вкрай корумпована персона, а ще він перебував під тотальним впливом свого брата Рулава Одда. Останній, до речі, в той час на всю катушку підтримував Зеленського. Тому усунення Шевчука з керівної посади, а зрештою і з суду взагалі, різні платні журнашлюшки приписували Петру Порошенку. Та й Шевчук також робив аналогічні заяви. А усунення Шевчука ініціювали висуванці "Батьківщини" (Сергій Сас і Микола Мельник) та "Свободи" (Ігор Сліденко). Які в них тоді були стосунки з Порошенком, усі пригадують. А якраз судді з квоти Порошенка до останку утримувалися від прямих атак. Зазомбовані зеленою жабою політтехнологи й журналісти заявляли, що це інтрига Петра Олексійовича, щоб зірвати інавгурацію Зеленського.
Тимчасово виконувати обов'язки голови КСУ тоді став Тупицький, який був заступником голови. Він дуже лояльно поставився до теми інавгурації й не допустив сумнівів щодо своїх повноважень виконати цю конституційну процедуру та не допустив відтермінування дійства до моменту обрання повноцінного голови КСУ. А юридичні питання таки були. А потім саме він провів через КСУ злочинне рішення з легітитмізації антиконституційного указу про розгін Ради. За що й був віддячений. 17 вересня під дуже сильним тиском з Банкової та, за деякими припущеннями, із подачі Портнова, судді КСУ обрали нового голову. Ним і став безмежно лояльний до Зеленського Олександр Тупицький. Це рішення дуже нелегко давалося. КСУ не хотів аж так ганебно лягати під Банкову. Тому й історія з призначенням затягнулася аж до осені. Довелося й піти на поступки і для балансу поступитися й обрати заступником голови Сергія Головатого. Але у вересні зелена влада раділа, бо важливу перемогу в КСУ їм таки вдалося здобути. Перемогу тоді міг відзначати й Портнов, який був у центрі прийняття рішень і при призначенні Тупицького в КСУ (2013), і при його обранні головою суду (2019). Зараз той же Портнов, якого небезпідставно вважають саме російським агентом впливу на зелену владу, у числі перших, хто штовхають Зеленського до конституційного заколоту та державного перевороту, що гарантовано призведе до хаосу й руйнації державності.
І коли хтось зараз розказує про "бунт проти Зеленського якихось ворожих, агентурних суддів і старих еліт", то це вже вершина підлості. Бо саме такий розподіл сил і управлінських важелів у Конституційному Суді виник виключно після тривалого проштовхування з Банкової, підкріпленого всіма засобами шантажу й тиску. І сьогодні Тупицький зіграв роль шістки в брудній грі Зеленського, Як і сам Зеленський грає примітивного шестірку в іншій, значно більшій і загрозливішій грі Путіна в Україні.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1284057725292087&id=100010636159003