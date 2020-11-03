Данілов закликав суддів КС подати у відставку: "Ростов не гумовий"

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данілов закликав суддів Конституційного суду подати у відставку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку секретаря РНБО в Фейсбук.

"Останні заяви голови Конституційного Суду пана Тупицького дивують неадекватністю оцінок ситуації та перебільшенням значимості власної персони. Хочу нагадати, що судді своїм рішенням від 27 жовтня посягнули на низку фундаментальних засад конституційного ладу в Україні, здійснивши по суті спробу повалення конституційного ладу та зміни політичного курсу країни", - написав Данілов, підкресливши, що подібні дії мають усі ознаки кримінального злочину, за який передбачено відповідне покарання.

"Тому раджу панові Тупицькому не засмічувати інформаційний простір істеричними заявами, а разом з адвокатом думати над лінією захисту в суді", - додав секретар РНБО.

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На думку Данілова, президент Володимир Зеленський як гарант Основного закону повністю виконав свої обов’язки, подавши до парламенту проєкт закону про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства. У разі його ухвалення припиняються повноваження чинного на сьогодні складу Суду, але не припиняються повноваження самого КСУ.

"Наостанок хочу закликати: припиніть шантажувати країну. Не варто керуватися принципом, що замовлення вітчизняних олігархів та іноземних "спонсорів" має бути відпрацьоване в будь-якому разі. Це шлях до прірви. Ростов не гумовий, і власні маєтки через кордон перевезти не вдасться. Збережіть залишки честі й подайте у відставку. Суспільна довіра до конституційного судочинства буде відновлена, і це завдання вже нового складу Конституційного Суду!", - звернувся до суддів секретар РНБО.

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Нагадуємо, раніше глава Конституційного суду України Олександр Тупицький заявив, що припинення роботи КС несе загрозу територіальній цілісності України і може призвести до кровопролиття.