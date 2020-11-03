Данілов закликав суддів КС подати у відставку: "Ростов не гумовий"
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Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данілов закликав суддів Конституційного суду подати у відставку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку секретаря РНБО в Фейсбук.
"Останні заяви голови Конституційного Суду пана Тупицького дивують неадекватністю оцінок ситуації та перебільшенням значимості власної персони. Хочу нагадати, що судді своїм рішенням від 27 жовтня посягнули на низку фундаментальних засад конституційного ладу в Україні, здійснивши по суті спробу повалення конституційного ладу та зміни політичного курсу країни", - написав Данілов, підкресливши, що подібні дії мають усі ознаки кримінального злочину, за який передбачено відповідне покарання.
"Тому раджу панові Тупицькому не засмічувати інформаційний простір істеричними заявами, а разом з адвокатом думати над лінією захисту в суді", - додав секретар РНБО.
На думку Данілова, президент Володимир Зеленський як гарант Основного закону повністю виконав свої обов’язки, подавши до парламенту проєкт закону про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства. У разі його ухвалення припиняються повноваження чинного на сьогодні складу Суду, але не припиняються повноваження самого КСУ.
"Наостанок хочу закликати: припиніть шантажувати країну. Не варто керуватися принципом, що замовлення вітчизняних олігархів та іноземних "спонсорів" має бути відпрацьоване в будь-якому разі. Це шлях до прірви. Ростов не гумовий, і власні маєтки через кордон перевезти не вдасться. Збережіть залишки честі й подайте у відставку. Суспільна довіра до конституційного судочинства буде відновлена, і це завдання вже нового складу Конституційного Суду!", - звернувся до суддів секретар РНБО.
Нагадуємо, раніше глава Конституційного суду України Олександр Тупицький заявив, що припинення роботи КС несе загрозу територіальній цілісності України і може призвести до кровопролиття.
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То навіщо весь цей цирк? Бо мало віслюку 100% своєї монобільшості. І 100% свого генпрокурора. І 100% свого голови СБУ. Воно хоче ще й 100% свій Конституційний суд.
Та хіба ж то для добрих справ?
Мизер заяв до выборов, позаявлял после выборов, а потом кокс портовый подсунули и понеслось)))
А вдруг напишут
Пригадуєте, як у КСУ в травні 2019 відбувся бунт проти тодішнього голови Станіслава Шевчука? Це, як видається, була вкрай корумпована персона, а ще він перебував під тотальним впливом свого брата Рулава Одда. Останній, до речі, в той час на всю катушку підтримував Зеленського. Тому усунення Шевчука з керівної посади, а зрештою і з суду взагалі, різні платні журнашлюшки приписували Петру Порошенку. Та й Шевчук також робив аналогічні заяви. А усунення Шевчука ініціювали висуванці "Батьківщини" (Сергій Сас і Микола Мельник) та "Свободи" (Ігор Сліденко). Які в них тоді були стосунки з Порошенком, усі пригадують. А якраз судді з квоти Порошенка до останку утримувалися від прямих атак. Зазомбовані зеленою жабою політтехнологи й журналісти заявляли, що це інтрига Петра Олексійовича, щоб зірвати інавгурацію Зеленського.
Тимчасово виконувати обов'язки голови КСУ тоді став Тупицький, який був заступником голови. Він дуже лояльно поставився до теми інавгурації й не допустив сумнівів щодо своїх повноважень виконати цю конституційну процедуру та не допустив відтермінування дійства до моменту обрання повноцінного голови КСУ. А юридичні питання таки були. А потім саме він провів через КСУ злочинне рішення з легітитмізації антиконституційного указу про розгін Ради. За що й був віддячений. 17 вересня під дуже сильним тиском з Банкової та, за деякими припущеннями, із подачі Портнова, судді КСУ обрали нового голову. Ним і став безмежно лояльний до Зеленського Олександр Тупицький. Це рішення дуже нелегко давалося. КСУ не хотів аж так ганебно лягати під Банкову. Тому й історія з призначенням затягнулася аж до осені. Довелося й піти на поступки і для балансу поступитися й обрати заступником голови Сергія Головатого. Але у вересні зелена влада раділа, бо важливу перемогу в КСУ їм таки вдалося здобути. Перемогу тоді міг відзначати й Портнов, який був у центрі прийняття рішень і при призначенні Тупицького в КСУ (2013), і при його обранні головою суду (2019). Зараз той же Портнов, якого небезпідставно вважають саме російським агентом впливу на зелену владу, у числі перших, хто штовхають Зеленського до конституційного заколоту та державного перевороту, що гарантовано призведе до хаосу й руйнації державності.
І коли хтось зараз розказує про "бунт проти Зеленського якихось ворожих, агентурних суддів і старих еліт", то це вже вершина підлості. Бо саме такий розподіл сил і управлінських важелів у Конституційному Суді виник виключно після тривалого проштовхування з Банкової, підкріпленого всіма засобами шантажу й тиску. І сьогодні Тупицький зіграв роль шістки в брудній грі Зеленського, Як і сам Зеленський грає примітивного шестірку в іншій, значно більшій і загрозливішій грі Путіна в Україні.
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