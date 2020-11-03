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Данілов закликав суддів КС подати у відставку: "Ростов не гумовий"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Данілов закликав суддів КС подати у відставку:

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данілов закликав суддів Конституційного суду подати у відставку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку секретаря РНБО в Фейсбук.

"Останні заяви голови Конституційного Суду пана Тупицького дивують неадекватністю оцінок ситуації та перебільшенням значимості власної персони. Хочу нагадати, що судді своїм рішенням від 27 жовтня посягнули на низку фундаментальних засад конституційного ладу в Україні, здійснивши по суті спробу повалення конституційного ладу та зміни політичного курсу країни", - написав Данілов, підкресливши, що подібні дії мають усі ознаки кримінального злочину, за який передбачено відповідне покарання.

"Тому раджу панові Тупицькому не засмічувати інформаційний простір істеричними заявами, а разом з адвокатом думати над лінією захисту в суді", - додав секретар РНБО.

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На думку Данілова, президент Володимир Зеленський як гарант Основного закону повністю виконав свої обов’язки, подавши до парламенту проєкт закону про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства. У разі його ухвалення припиняються повноваження чинного на сьогодні складу Суду, але не припиняються повноваження самого КСУ.

"Наостанок хочу закликати: припиніть шантажувати країну. Не варто керуватися принципом, що замовлення вітчизняних олігархів та іноземних "спонсорів" має бути відпрацьоване в будь-якому разі. Це шлях до прірви. Ростов не гумовий, і власні маєтки через кордон перевезти не вдасться. Збережіть залишки честі й подайте у відставку. Суспільна довіра до конституційного судочинства буде відновлена, і це завдання вже нового складу Конституційного Суду!", - звернувся до суддів секретар РНБО.

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Нагадуємо, раніше глава Конституційного суду України Олександр Тупицький заявив, що припинення роботи КС несе загрозу територіальній цілісності України і може призвести до кровопролиття.
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Топ коментарі
+18
Уже встречаем !Данилов призвал судей КС подать в отставку: "Ростов не резиновый" - Цензор.НЕТ 163
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03.11.2020 21:58
+15
Ага. Ось прямо зараз все кинуть (з/п в 300 тисяч грн та мільйонні хабарі) і подадуть у відставку, щоб стати ніким..
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03.11.2020 21:59
+12
Та какой там Ростов ,идёт полным ходом оккупация Украины ватной падалью .
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03.11.2020 22:05
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Мокшанскі болота усіх умістять.
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03.11.2020 21:57 Відповісти
Уже встречаем !Данилов призвал судей КС подать в отставку: "Ростов не резиновый" - Цензор.НЕТ 163
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03.11.2020 21:58 Відповісти
Какой-то трансвестит с двумя сутенёрами...
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03.11.2020 22:13 Відповісти
Данилов, вы распустите суд, а реформы какие-то сделали? Или опять засунете по квотам от партий всяких дрочеров туда? И чего вы Данилов, нарушали постоянно существующую Конституцию и нарушаете? Зеленым Конституция не закон? Идите из власти вместе с судьями.
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03.11.2020 22:25 Відповісти
Ага. Ось прямо зараз все кинуть (з/п в 300 тисяч грн та мільйонні хабарі) і подадуть у відставку, щоб стати ніким..
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03.11.2020 21:59 Відповісти
100%. Они кроме как жрать с корыта больше ничего и не умеют
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03.11.2020 22:39 Відповісти
"Ростов не резиновый. дай бог чтобы нам зеленым там места хватило"
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03.11.2020 22:00 Відповісти
Вам фиолетовым там забронировано
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03.11.2020 22:07 Відповісти
Вам вистачить,не переймайся.
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03.11.2020 22:13 Відповісти
Ну он как в воду глядел! Эти судьи ,пожалуй, только об этом сейчас и думают.. в смысле о Ростове...
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03.11.2020 22:04 Відповісти
Та какой там Ростов ,идёт полным ходом оккупация Украины ватной падалью .
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03.11.2020 22:05 Відповісти
И уступать место трускавецкой элите никто не будет)))
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03.11.2020 22:44 Відповісти
Там хотя бы очистить состав КС от ставленников яНУКОВОЩА и их верховного предводителя и уже легче будет дышать. Только ни у кого там не хватит смелости добровольно уйти в отставку. Где потом найдешь такой СМАКОЛИК?
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03.11.2020 22:05 Відповісти
І напхати туди зелемойських.
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03.11.2020 22:06 Відповісти
Данилов призвал судей КС подать в отставку: "Ростов не резиновый" - Цензор.НЕТ 492
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03.11.2020 22:05 Відповісти
Данилов призвал судей КС подать в отставку: "Ростов не резиновый" - Цензор.НЕТ 2525
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03.11.2020 22:10 Відповісти
Ворога треба не вмовляти а знищувати.Вмовляння не допоможуть. Данилов призвал судей КС подать в отставку: "Ростов не резиновый" - Цензор.НЕТ 3639
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03.11.2020 22:11 Відповісти
Это мол Данилов, бывший губернатор Луганска и друг Яныка собрался в Ростов??
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03.11.2020 22:13 Відповісти
губернатором був, і мером Луганська був; але другом овоще - не був. Скоріше - другом Ющенка
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03.11.2020 23:12 Відповісти
Угрожает судьям Конституционного Суда!... в правовых государствах- святое дело!
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03.11.2020 22:16 Відповісти
Що ми бачили досі від зеленого віслюка? Торгівля посадами від брата 100% свого керівника офісу президента. "Ні, не бачу". Розпиляні без тендерів на дороги гроші з коронавірусного фонду. "Ні, не чую". 10 млн. масок вивезених в Європу під час локдауну. "Нічого не знаю". Забув задекларувати дохід від продажу нерухомості на 5 млн. Оце воно таке "полум'яний борець з корупцією"?
То навіщо весь цей цирк? Бо мало віслюку 100% своєї монобільшості. І 100% свого генпрокурора. І 100% свого голови СБУ. Воно хоче ще й 100% свій Конституційний суд.
Та хіба ж то для добрих справ?
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03.11.2020 22:20 Відповісти
Почему этих мразей не трогали в мантиях .всех устраивали они а зря
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03.11.2020 22:21 Відповісти
правильно.
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03.11.2020 22:22 Відповісти
Данилов молоток, на пастора не тянет, но в целом норм. Я раньше считал его сепаром, потом внимательно наблюдал его работу и заявы и признаю, что ошибался.
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03.11.2020 22:29 Відповісти
У меня в стране так клоуну аплодировали.
Мизер заяв до выборов, позаявлял после выборов, а потом кокс портовый подсунули и понеслось)))
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03.11.2020 22:47 Відповісти
Данилов один из немногих адекватных, случайных людей оказался в команде Зе, белая ворона на фоне мразей, назначенцев клоуна.
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03.11.2020 22:46 Відповісти
Пан Данилов, предложите подать в отставку Зеленскому, Ермаку, Арахамии, Гетьманцеву, Янченко, Безуглой, Сольскому, Стефанчуку...
А вдруг напишут Данілов закликав суддів КС подати у відставку: "Ростов не гумовий" - Цензор.НЕТ 9492
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03.11.2020 22:46 Відповісти
Данілов - молоток.
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03.11.2020 23:03 Відповісти
В смысле тупой как молоток
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05.11.2020 02:08 Відповісти
Этот суд - верхушка айсберга судейско-прокурорской мафии.Реформы только укрепляют его плавучесть и соответственно опасность.Надеюсь,Украина не Титаник .
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03.11.2020 23:30 Відповісти
Тупицький провів через КСУ злочинне рішення з легітимізації антиконституційного указу про розгін Ради. За що й був віддячений. 17 вересня під дуже сильним тиском з Банкової та, за деякими припущеннями, із подачі Портнова, судді КСУ обрали нового голову. Ним і став безмежно лояльний до Зеленського Олександр Тупицький.

Пригадуєте, як у КСУ в травні 2019 відбувся бунт проти тодішнього голови Станіслава Шевчука? Це, як видається, була вкрай корумпована персона, а ще він перебував під тотальним впливом свого брата Рулава Одда. Останній, до речі, в той час на всю катушку підтримував Зеленського. Тому усунення Шевчука з керівної посади, а зрештою і з суду взагалі, різні платні журнашлюшки приписували Петру Порошенку. Та й Шевчук також робив аналогічні заяви. А усунення Шевчука ініціювали висуванці "Батьківщини" (Сергій Сас і Микола Мельник) та "Свободи" (Ігор Сліденко). Які в них тоді були стосунки з Порошенком, усі пригадують. А якраз судді з квоти Порошенка до останку утримувалися від прямих атак. Зазомбовані зеленою жабою політтехнологи й журналісти заявляли, що це інтрига Петра Олексійовича, щоб зірвати інавгурацію Зеленського.
Тимчасово виконувати обов'язки голови КСУ тоді став Тупицький, який був заступником голови. Він дуже лояльно поставився до теми інавгурації й не допустив сумнівів щодо своїх повноважень виконати цю конституційну процедуру та не допустив відтермінування дійства до моменту обрання повноцінного голови КСУ. А юридичні питання таки були. А потім саме він провів через КСУ злочинне рішення з легітитмізації антиконституційного указу про розгін Ради. За що й був віддячений. 17 вересня під дуже сильним тиском з Банкової та, за деякими припущеннями, із подачі Портнова, судді КСУ обрали нового голову. Ним і став безмежно лояльний до Зеленського Олександр Тупицький. Це рішення дуже нелегко давалося. КСУ не хотів аж так ганебно лягати під Банкову. Тому й історія з призначенням затягнулася аж до осені. Довелося й піти на поступки і для балансу поступитися й обрати заступником голови Сергія Головатого. Але у вересні зелена влада раділа, бо важливу перемогу в КСУ їм таки вдалося здобути. Перемогу тоді міг відзначати й Портнов, який був у центрі прийняття рішень і при призначенні Тупицького в КСУ (2013), і при його обранні головою суду (2019). Зараз той же Портнов, якого небезпідставно вважають саме російським агентом впливу на зелену владу, у числі перших, хто штовхають Зеленського до конституційного заколоту та державного перевороту, що гарантовано призведе до хаосу й руйнації державності.
І коли хтось зараз розказує про "бунт проти Зеленського якихось ворожих, агентурних суддів і старих еліт", то це вже вершина підлості. Бо саме такий розподіл сил і управлінських важелів у Конституційному Суді виник виключно після тривалого проштовхування з Банкової, підкріпленого всіма засобами шантажу й тиску. І сьогодні Тупицький зіграв роль шістки в брудній грі Зеленського, Як і сам Зеленський грає примітивного шестірку в іншій, значно більшій і загрозливішій грі Путіна в Україні.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1284057725292087&id=100010636159003
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04.11.2020 01:43 Відповісти
Зелена коса найшла на корумпований камінь. Самі еліти той же плюшевий злодій Порошенко наплодили купу органів, про яких немає ні слова в Конституції, та ці зелені олігофрени які теж не виправили ситуації, клепаючи закони від невігласів, і розпускаючи парламент, як їм і охлосу бачиться, призвели до ситуації правового тупику. Корумповані судді КС суду ( а таких там більшість) самі собі назначили заплати і вимагають в зубожілій країні їх утримувати за 700 000 зарплату і пенсії в 250 000 замість 30 000 як це повинно бути насправді, і пенсії в 5000. Це не суд це який мафіозний орган, до якого відбирають відвертих падлюк десь в центрах хабаду, пропихаючи свої хлопців з підмоченою репутацією щоб їх оті 17 олігархів могли тримати за причинні місця. Який вихід. Все просто - внесення змін до Конституції щодо позбавлення президента повноважень виконавчої влади, приведення утримання КС суду до рівня зубожілої країни, і нові вибори - всіх: і депутатів , і президента, і суддів всіх рівнів.
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04.11.2020 06:44 Відповісти
 
 