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Байден (2373) выборы (24314) США (23153) Трамп (3339)

Выборы в США: Байден увеличивает отрыв от Трампа, 6 штатов определят исход гонки. ИНФОГРАФИКА (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Выборы в США: Байден увеличивает отрыв от Трампа, 6 штатов определят исход гонки. ИНФОГРАФИКА (обновлено)

По состоянию на утро 6 ноября президент США Дональд Трамп продолжает уступать в президентской гонке своему оппоненту от Демократической партии Джо Байдену. На данном этапе ключевое значение имеет подсчет голосов в 6 ключевых штатах: Пенсильвания, Аризона, Джорджия, Невада, Северная Каролина и Аляска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По данным Reuters, ВВС и VOA, Байден набирает 253 голоса, в то время как Трамп - 214.

Напомним, что для победы кандидат должен набрать 270 голосов выборщиков.

По данным Reuters, Байдена поддержали 73,765 миллиона человек (50,5%), а Трампа - 69,655 миллиона человек (47,7%).

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Избирательная система США отличается от украинской. Голосование там проходит в два этапа: сначала граждане выбирают выборщиков, которые впоследствии будут непосредственно выбирать президента. Выборщики - это люди с хорошим образованием, активисты и меценаты. Избиратели заранее знают, кого поддерживает каждый выборщик.

Стоит отметить, что на данный момент исход президентской гонки решает подсчет голосов в колеблющихся штатах. За последние сутки Байден смог одержать победу в Висконсине, ранее - в Мэне и Мичигане. Штаты Невада, Джорджия, Аризона, Пенсильвания, Аляска и Северная Каролина сохраняют интригу, при этом разрыв между кандидатами постепенно сокращается в пользу Байдена.

Если Байдену удастся одержать победу в Пенсильвании (+20 голосов выборщиков), где пока с небольшим отрывом лидирует Трамп, он выиграет выборы.

Выборы в США: Байден увеличивает отрыв от Трампа, 6 штатов определят исход гонки 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выборы в США: Трамп обгоняет Байдена во Флориде - одном из самых важных из "колеблющихся штатов"

Президентские выборы в США начались 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперник от демократов - бывший вице-президент США Джо Байден.

29 сентября состоялся первый раунд дебатов между Трампом и Байденом.

В разгар предвыборной кампании Трамп заболел коронавирусом, однако после непродолжительного лечения вернулся к борьбе.

В ходе избирательной кампании Байден обвиняет Трампа в некомпетентности и подыгрывании авторитарным режимам (в частности - путинскому). Трамп, в свою очередь, утверждает, что сын Байдена причастен к коррупционной схеме в украинской энергетике.
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Топ комментарии
+83
Что, в рашке ботов уже набирают со знанием мовы? Это гуд.
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04.11.2020 07:43
+61
А що, у мові існують такі слівця, як "ублюдки" і "лопнути"? Це кацп написав із знанням мови на рівні Азірова.
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04.11.2020 07:48
+56
Вибори в США: Байден лідирує, результат виборів вирішать штати, які вагаються - Цензор.НЕТ 4847
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05.11.2020 09:32
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Страница 16 из 16
Сирожо, ти то чого переймаєшся? В них там віцик є. Отже без презика не залишиться.
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06.11.2020 12:08 Ответить
Все идет по плану. Скоро он скажет - я устал я ухожу.

Вибори у США: Байден збільшує відрив від Трампа, 6 штатів визначать результат перегонів - Цензор.НЕТ 2983
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06.11.2020 12:11 Ответить
Вибори у США: Байден збільшує відрив від Трампа, 6 штатів визначать результат перегонів - Цензор.НЕТ 9410
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06.11.2020 12:08 Ответить
Вибори у США: Байден збільшує відрив від Трампа, 6 штатів визначать результат перегонів - Цензор.НЕТ 5302
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06.11.2020 12:25 Ответить
Trump, get out of the White House!
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06.11.2020 13:31 Ответить
все кацапы за байденовскую слабую Америку с хаосом, блм, антифой, потаканием охлосу, сидящему а пособии, вставанием на колени перед всякими нариками-уголовниками.
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06.11.2020 14:26 Ответить
кацап, накати бояры, - Трамп-пам-пам, все-таки=)))
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06.11.2020 14:39 Ответить
о, ты свино-кацапо бот, ты уже трое суток не спишь, всё спамишь за кацапо-байдена.
молодец, хорошо ты само себе лишь о себе написало "кацап, накати бояры, - Трамп-пам-пам, все-таки=)))"
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06.11.2020 14:43 Ответить
Вибори у США: Байден збільшує відрив від Трампа, 6 штатів визначать результат перегонів - Цензор.НЕТ 7256
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06.11.2020 15:01 Ответить
не Трамп, а байден победил бы на выборах в рф.
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06.11.2020 15:06 Ответить
Вибори у США: Байден збільшує відрив від Трампа, 6 штатів визначать результат перегонів - Цензор.НЕТ 5716
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06.11.2020 15:27 Ответить
тут твоё каждое слово- кацапо-брехня.
все кацапы за байдуна.
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06.11.2020 16:42 Ответить
Так, этот свинорус valentin спалился. Несите следующего.
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06.11.2020 21:19 Ответить
не обзывай сам исключительно себя этот свинорус valentin.
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07.11.2020 06:01 Ответить
В чём смысл твоего вранья? Всем же ясно, что Россия голосует за Байдена.
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07.11.2020 16:51 Ответить
НИ ХЕРА БЫ ОН НЕ ПОБЕДИЛ - все бюлетени ТРАМПА при подсчете отправились бы в УНИТАЗ, а ВОВЕ Х#ЙЛОВУ, как и положено нарисовали бы привычные 70%.
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06.11.2020 17:54 Ответить
Пенсильвания уже наш!!!!!
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06.11.2020 16:10 Ответить
И теперь уже точно все...фенита ля комедия...трампушка может собирать манатки и валить из белого дома..ни какие суды не помогут...
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06.11.2020 16:16 Ответить
Точно!!!
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06.11.2020 17:56 Ответить
Сейчас разница между демократом и республиканцем составляет около шести тысяч голосов.
Кандидат от демократов Джо Байден в Пенсильвании опередил президента Дональда Трампа. Избирательная комиссия штата дополнила результаты подсчетом 20 тысяч голосов, но бюллетени еще считают, сообщил CNN.

Трамп не может быть переизбран, если он не получит 20 голосов выборщиков Пенсильвании, независимо от того, сколько других штатов он выиграет.

Шансы президента на второй срок будут зависеть от развития событий в этом штате.
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06.11.2020 16:21 Ответить
Пенсильвания уже сказала ТРАМПУШЕ "гудбай" - Байден там вышел вперед!
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06.11.2020 18:01 Ответить
Biden forever!!! Рашка вперде!!!✌️✌️✌️✌️✌️✌️
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06.11.2020 16:25 Ответить
Байден:264 Vt., VA, Conn., Del., Ill., Md., Mass., NJ, RI, NY, NM, DC, Colo., NH, Calif., Ore., Wash., Hawaii, Minn ., Аризона, Мэн (3 из 4 голосов выборщиков), Висконсин, Мичиган. Трамп:214 Кентукки, Вирджиния, Южная Каролина, Алабама, Мисс, Теннеси, Оклахома, Арканзас, Индиана, Северная Дакота, Южная Дакота, Вайоминг, Ла, Небраска, Канзас, Миссури, Айдахо. , Юта, Огайо, Айова, Монт., Флорида, Техас, Мэн (1 из 4 голосов выборщиков)
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06.11.2020 17:18 Ответить
Избирательная система США отличается от украинской. Голосование там проходит в два этапа: сначала граждане выбирают выборщиков, которые впоследствии будут непосредственно выбирать президента. Выборщики - это люди с хорошим образованием, активисты и меценаты. Избиратели заранее знают, кого поддерживает каждый выборщик.
Джерело: https://censor.net/ru/n3228936

А оце цікаво..
Я думала всі голосують.
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06.11.2020 18:16 Ответить
Голосуют все....
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06.11.2020 18:35 Ответить
Казал адін вєдушьчєйся:"Не намагайтеся зрозуміти їх виборчу систему!"
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06.11.2020 23:44 Ответить
Джорджия и Пенсильвания могут вычесть у Трампа и добавить Байдену 36 голосов.
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06.11.2020 18:23 Ответить
Там еще и Северная Каролина может добавить 15 голосов...разница сейчас 1.4 процента...а считать еще 6..
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06.11.2020 18:38 Ответить
Странно ведет себя Северная Каролина, вторые сутки одни и те же проценты. Ни разу не поменялись хоть на десятую долю.
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06.11.2020 18:41 Ответить
На этих выборах все странно. Слишком много махинаций. Уже известно что во многих штатах будут пересчитывать голоса.
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06.11.2020 20:12 Ответить
А Сєв"їрьная Північна Корея не додасть?
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06.11.2020 23:45 Ответить
байден стал президентом россии.путин заболел внезапно болезнью паркинсона
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06.11.2020 19:39 Ответить
Вибори у США: Байден збільшує відрив від Трампа, 6 штатів визначать результат перегонів - Цензор.НЕТ 428
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06.11.2020 22:56 Ответить
Байден увеличивает отрыв яиц Трампу.
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07.11.2020 09:36 Ответить
Найбільше свому програшу радіє Доді....свого часу погудів в Москві по гереушній полуничці (сталася ще та хєрня)....так що кремлівська мафія -прощай:і президентом побував Великої країни...і продержався під тиском злодіїв...і честь свою старечу не зганьбив.Молодець ,Доді...хоча ще та профура!
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07.11.2020 09:37 Ответить
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