Выборы в США: Байден увеличивает отрыв от Трампа, 6 штатов определят исход гонки. ИНФОГРАФИКА (обновлено)
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По состоянию на утро 6 ноября президент США Дональд Трамп продолжает уступать в президентской гонке своему оппоненту от Демократической партии Джо Байдену. На данном этапе ключевое значение имеет подсчет голосов в 6 ключевых штатах: Пенсильвания, Аризона, Джорджия, Невада, Северная Каролина и Аляска.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По данным Reuters, ВВС и VOA, Байден набирает 253 голоса, в то время как Трамп - 214.
Напомним, что для победы кандидат должен набрать 270 голосов выборщиков.
По данным Reuters, Байдена поддержали 73,765 миллиона человек (50,5%), а Трампа - 69,655 миллиона человек (47,7%).
Избирательная система США отличается от украинской. Голосование там проходит в два этапа: сначала граждане выбирают выборщиков, которые впоследствии будут непосредственно выбирать президента. Выборщики - это люди с хорошим образованием, активисты и меценаты. Избиратели заранее знают, кого поддерживает каждый выборщик.
Стоит отметить, что на данный момент исход президентской гонки решает подсчет голосов в колеблющихся штатах. За последние сутки Байден смог одержать победу в Висконсине, ранее - в Мэне и Мичигане. Штаты Невада, Джорджия, Аризона, Пенсильвания, Аляска и Северная Каролина сохраняют интригу, при этом разрыв между кандидатами постепенно сокращается в пользу Байдена.
Если Байдену удастся одержать победу в Пенсильвании (+20 голосов выборщиков), где пока с небольшим отрывом лидирует Трамп, он выиграет выборы.
Президентские выборы в США начались 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперник от демократов - бывший вице-президент США Джо Байден.
29 сентября состоялся первый раунд дебатов между Трампом и Байденом.
В разгар предвыборной кампании Трамп заболел коронавирусом, однако после непродолжительного лечения вернулся к борьбе.
В ходе избирательной кампании Байден обвиняет Трампа в некомпетентности и подыгрывании авторитарным режимам (в частности - путинскому). Трамп, в свою очередь, утверждает, что сын Байдена причастен к коррупционной схеме в украинской энергетике.
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молодец, хорошо ты само себе лишь о себе написало "кацап, накати бояры, - Трамп-пам-пам, все-таки=)))"
все кацапы за байдуна.
Кандидат от демократов Джо Байден в Пенсильвании опередил президента Дональда Трампа. Избирательная комиссия штата дополнила результаты подсчетом 20 тысяч голосов, но бюллетени еще считают, сообщил CNN.
Трамп не может быть переизбран, если он не получит 20 голосов выборщиков Пенсильвании, независимо от того, сколько других штатов он выиграет.
Шансы президента на второй срок будут зависеть от развития событий в этом штате.
Джерело: https://censor.net/ru/n3228936
А оце цікаво..
Я думала всі голосують.