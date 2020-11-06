Вибори у США: Байден збільшує відрив від Трампа, 6 штатів визначать результат перегонів. ІНФОГРАФІКА (оновлено)

Станом на ранок 6 листопада президент США Дональд Трамп продовжує поступатися в президентських перегонах своєму опонентові від Демократичної партії Джо Байдену. На цьому етапі ключове значення має підрахунок голосів у 6 ключових штатах: Пенсильванія, Аризона, Джорджія, Невада, Північна Кароліна та Аляска.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними Reuters, ВВС і VOA, Байден набирає 253 голоси, тоді як Трамп - 214.

Нагадаємо, що для перемоги кандидат має набрати 270 голосів виборників.

За даними Reuters, Байдена підтримали 73,765 мільйона осіб (50,5%), а Трампа - 69,655 мільйона осіб (47,7%).

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Виборча система США відрізняється від української. Голосування там проходить в два етапи: спочатку громадяни вибирають виборників, які згодом будуть безпосередньо обирати президента. Виборники - це люди з хорошою освітою, активісти і меценати. Виборці заздалегідь знають, кого підтримує кожен виборець.

Варто зазначити, що на цей момент результат президентських перегонів вирішує підрахунок голосів у тих штатах, які вагаються. За останню добу Байден зміг здобути перемогу в Вісконсині, раніше - у Мені і Мічигані. Штати Невада, Джорджія, Аризона, Пенсильванія, Аляска і Північна Кароліна зберігають інтригу, при цьому розрив між кандидатами поступово скорочується на користь Байдена.

Якщо Байдену вдасться здобути перемогу в Пенсильванії (+20 голосів виборників), де поки з невеликим відривом лідирує Трамп, він виграє вибори.

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Президентські вибори в США почалися 3 листопада 2020 року. Трамп, який представляє республіканців, претендує на переобрання. Його суперник від демократів-колишній віце-президент США Джо Байден.

29 вересня відбувся перший раунд дебатів між Трампом і Байденом.

У розпал передвиборчої кампанії Трамп захворів на коронавірус, проте після нетривалого лікування повернувся до боротьби.

В ході виборчої кампанії Байден звинувачує Трампа в некомпетентності і підіграванні авторитарним режимам (зокрема - путінському). Трамп, у свою чергу, стверджує, що син Байдена причетний до корупційної схеми в українській енергетиці.