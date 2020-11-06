Вибори у США: Байден збільшує відрив від Трампа, 6 штатів визначать результат перегонів. ІНФОГРАФІКА (оновлено)
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Станом на ранок 6 листопада президент США Дональд Трамп продовжує поступатися в президентських перегонах своєму опонентові від Демократичної партії Джо Байдену. На цьому етапі ключове значення має підрахунок голосів у 6 ключових штатах: Пенсильванія, Аризона, Джорджія, Невада, Північна Кароліна та Аляска.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За даними Reuters, ВВС і VOA, Байден набирає 253 голоси, тоді як Трамп - 214.
Нагадаємо, що для перемоги кандидат має набрати 270 голосів виборників.
За даними Reuters, Байдена підтримали 73,765 мільйона осіб (50,5%), а Трампа - 69,655 мільйона осіб (47,7%).
Виборча система США відрізняється від української. Голосування там проходить в два етапи: спочатку громадяни вибирають виборників, які згодом будуть безпосередньо обирати президента. Виборники - це люди з хорошою освітою, активісти і меценати. Виборці заздалегідь знають, кого підтримує кожен виборець.
Варто зазначити, що на цей момент результат президентських перегонів вирішує підрахунок голосів у тих штатах, які вагаються. За останню добу Байден зміг здобути перемогу в Вісконсині, раніше - у Мені і Мічигані. Штати Невада, Джорджія, Аризона, Пенсильванія, Аляска і Північна Кароліна зберігають інтригу, при цьому розрив між кандидатами поступово скорочується на користь Байдена.
Якщо Байдену вдасться здобути перемогу в Пенсильванії (+20 голосів виборників), де поки з невеликим відривом лідирує Трамп, він виграє вибори.
Президентські вибори в США почалися 3 листопада 2020 року. Трамп, який представляє республіканців, претендує на переобрання. Його суперник від демократів-колишній віце-президент США Джо Байден.
29 вересня відбувся перший раунд дебатів між Трампом і Байденом.
У розпал передвиборчої кампанії Трамп захворів на коронавірус, проте після нетривалого лікування повернувся до боротьби.
В ході виборчої кампанії Байден звинувачує Трампа в некомпетентності і підіграванні авторитарним режимам (зокрема - путінському). Трамп, у свою чергу, стверджує, що син Байдена причетний до корупційної схеми в українській енергетиці.
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молодец, хорошо ты само себе лишь о себе написало "кацап, накати бояры, - Трамп-пам-пам, все-таки=)))"
все кацапы за байдуна.
Кандидат от демократов Джо Байден в Пенсильвании опередил президента Дональда Трампа. Избирательная комиссия штата дополнила результаты подсчетом 20 тысяч голосов, но бюллетени еще считают, сообщил CNN.
Трамп не может быть переизбран, если он не получит 20 голосов выборщиков Пенсильвании, независимо от того, сколько других штатов он выиграет.
Шансы президента на второй срок будут зависеть от развития событий в этом штате.
Джерело: https://censor.net/ru/n3228936
А оце цікаво..
Я думала всі голосують.