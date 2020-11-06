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Байден (2313) вибори (6156) США (14430) Трамп (3119)

Вибори у США: Байден збільшує відрив від Трампа, 6 штатів визначать результат перегонів. ІНФОГРАФІКА (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Вибори у США: Байден збільшує відрив від Трампа, 6 штатів визначать результат перегонів. ІНФОГРАФІКА (оновлено)

Станом на ранок 6 листопада президент США Дональд Трамп продовжує поступатися в президентських перегонах своєму опонентові від Демократичної партії Джо Байдену. На цьому етапі ключове значення має підрахунок голосів у 6 ключових штатах: Пенсильванія, Аризона, Джорджія, Невада, Північна Кароліна та Аляска.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними Reuters, ВВС і VOA, Байден набирає 253 голоси, тоді як Трамп - 214.

Нагадаємо, що для перемоги кандидат має набрати 270 голосів виборників.

За даними Reuters, Байдена підтримали 73,765 мільйона осіб (50,5%), а Трампа - 69,655 мільйона осіб (47,7%).

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Виборча система США відрізняється від української. Голосування там проходить в два етапи: спочатку громадяни вибирають виборників, які згодом будуть безпосередньо обирати президента. Виборники - це люди з хорошою освітою, активісти і меценати. Виборці заздалегідь знають, кого підтримує кожен виборець.

Варто зазначити, що на цей момент результат президентських перегонів вирішує підрахунок голосів у тих штатах, які вагаються. За останню добу Байден зміг здобути перемогу в Вісконсині, раніше - у Мені і Мічигані. Штати Невада, Джорджія, Аризона, Пенсильванія, Аляска і Північна Кароліна зберігають інтригу, при цьому розрив між кандидатами поступово скорочується на користь Байдена.

Якщо Байдену вдасться здобути перемогу в Пенсильванії (+20 голосів виборників), де поки з невеликим відривом лідирує Трамп, він виграє вибори.

Вибори у США: Байден збільшує відрив від Трампа, 6 штатів визначать результат перегонів 01

Також читайте: Штаб Байдена відповів на заяву Трампа про "перемогу": "Неприхована спроба позбавити американців демократичних прав"

Президентські вибори в США почалися 3 листопада 2020 року. Трамп, який представляє республіканців, претендує на переобрання. Його суперник від демократів-колишній віце-президент США Джо Байден.

29 вересня відбувся перший раунд дебатів між Трампом і Байденом.

У розпал передвиборчої кампанії Трамп захворів на коронавірус, проте після нетривалого лікування повернувся до боротьби.

В ході виборчої кампанії Байден звинувачує Трампа в некомпетентності і підіграванні авторитарним режимам (зокрема - путінському). Трамп, у свою чергу, стверджує, що син Байдена причетний до корупційної схеми в українській енергетиці.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+83
Что, в рашке ботов уже набирают со знанием мовы? Это гуд.
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04.11.2020 07:43
+61
А що, у мові існують такі слівця, як "ублюдки" і "лопнути"? Це кацп написав із знанням мови на рівні Азірова.
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04.11.2020 07:48
+56
Вибори в США: Байден лідирує, результат виборів вирішать штати, які вагаються - Цензор.НЕТ 4847
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05.11.2020 09:32
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Сирожо, ти то чого переймаєшся? В них там віцик є. Отже без презика не залишиться.
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06.11.2020 12:08 Відповісти
Все идет по плану. Скоро он скажет - я устал я ухожу.

Вибори у США: Байден збільшує відрив від Трампа, 6 штатів визначать результат перегонів - Цензор.НЕТ 2983
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06.11.2020 12:11 Відповісти
Вибори у США: Байден збільшує відрив від Трампа, 6 штатів визначать результат перегонів - Цензор.НЕТ 9410
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06.11.2020 12:08 Відповісти
Вибори у США: Байден збільшує відрив від Трампа, 6 штатів визначать результат перегонів - Цензор.НЕТ 5302
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06.11.2020 12:25 Відповісти
Trump, get out of the White House!
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06.11.2020 13:31 Відповісти
все кацапы за байденовскую слабую Америку с хаосом, блм, антифой, потаканием охлосу, сидящему а пособии, вставанием на колени перед всякими нариками-уголовниками.
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06.11.2020 14:26 Відповісти
кацап, накати бояры, - Трамп-пам-пам, все-таки=)))
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06.11.2020 14:39 Відповісти
о, ты свино-кацапо бот, ты уже трое суток не спишь, всё спамишь за кацапо-байдена.
молодец, хорошо ты само себе лишь о себе написало "кацап, накати бояры, - Трамп-пам-пам, все-таки=)))"
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06.11.2020 14:43 Відповісти
Вибори у США: Байден збільшує відрив від Трампа, 6 штатів визначать результат перегонів - Цензор.НЕТ 7256
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06.11.2020 15:01 Відповісти
не Трамп, а байден победил бы на выборах в рф.
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06.11.2020 15:06 Відповісти
Вибори у США: Байден збільшує відрив від Трампа, 6 штатів визначать результат перегонів - Цензор.НЕТ 5716
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06.11.2020 15:27 Відповісти
тут твоё каждое слово- кацапо-брехня.
все кацапы за байдуна.
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06.11.2020 16:42 Відповісти
Так, этот свинорус valentin спалился. Несите следующего.
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06.11.2020 21:19 Відповісти
не обзывай сам исключительно себя этот свинорус valentin.
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07.11.2020 06:01 Відповісти
В чём смысл твоего вранья? Всем же ясно, что Россия голосует за Байдена.
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07.11.2020 16:51 Відповісти
НИ ХЕРА БЫ ОН НЕ ПОБЕДИЛ - все бюлетени ТРАМПА при подсчете отправились бы в УНИТАЗ, а ВОВЕ Х#ЙЛОВУ, как и положено нарисовали бы привычные 70%.
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06.11.2020 17:54 Відповісти
Пенсильвания уже наш!!!!!
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06.11.2020 16:10 Відповісти
И теперь уже точно все...фенита ля комедия...трампушка может собирать манатки и валить из белого дома..ни какие суды не помогут...
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06.11.2020 16:16 Відповісти
Точно!!!
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06.11.2020 17:56 Відповісти
Сейчас разница между демократом и республиканцем составляет около шести тысяч голосов.
Кандидат от демократов Джо Байден в Пенсильвании опередил президента Дональда Трампа. Избирательная комиссия штата дополнила результаты подсчетом 20 тысяч голосов, но бюллетени еще считают, сообщил CNN.

Трамп не может быть переизбран, если он не получит 20 голосов выборщиков Пенсильвании, независимо от того, сколько других штатов он выиграет.

Шансы президента на второй срок будут зависеть от развития событий в этом штате.
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06.11.2020 16:21 Відповісти
Пенсильвания уже сказала ТРАМПУШЕ "гудбай" - Байден там вышел вперед!
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06.11.2020 18:01 Відповісти
Biden forever!!! Рашка вперде!!!✌️✌️✌️✌️✌️✌️
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06.11.2020 16:25 Відповісти
Байден:264 Vt., VA, Conn., Del., Ill., Md., Mass., NJ, RI, NY, NM, DC, Colo., NH, Calif., Ore., Wash., Hawaii, Minn ., Аризона, Мэн (3 из 4 голосов выборщиков), Висконсин, Мичиган. Трамп:214 Кентукки, Вирджиния, Южная Каролина, Алабама, Мисс, Теннеси, Оклахома, Арканзас, Индиана, Северная Дакота, Южная Дакота, Вайоминг, Ла, Небраска, Канзас, Миссури, Айдахо. , Юта, Огайо, Айова, Монт., Флорида, Техас, Мэн (1 из 4 голосов выборщиков)
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06.11.2020 17:18 Відповісти
Избирательная система США отличается от украинской. Голосование там проходит в два этапа: сначала граждане выбирают выборщиков, которые впоследствии будут непосредственно выбирать президента. Выборщики - это люди с хорошим образованием, активисты и меценаты. Избиратели заранее знают, кого поддерживает каждый выборщик.
Джерело: https://censor.net/ru/n3228936

А оце цікаво..
Я думала всі голосують.
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06.11.2020 18:16 Відповісти
Голосуют все....
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06.11.2020 18:35 Відповісти
Казал адін вєдушьчєйся:"Не намагайтеся зрозуміти їх виборчу систему!"
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06.11.2020 23:44 Відповісти
Джорджия и Пенсильвания могут вычесть у Трампа и добавить Байдену 36 голосов.
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06.11.2020 18:23 Відповісти
Там еще и Северная Каролина может добавить 15 голосов...разница сейчас 1.4 процента...а считать еще 6..
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06.11.2020 18:38 Відповісти
Странно ведет себя Северная Каролина, вторые сутки одни и те же проценты. Ни разу не поменялись хоть на десятую долю.
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06.11.2020 18:41 Відповісти
На этих выборах все странно. Слишком много махинаций. Уже известно что во многих штатах будут пересчитывать голоса.
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06.11.2020 20:12 Відповісти
А Сєв"їрьная Північна Корея не додасть?
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06.11.2020 23:45 Відповісти
байден стал президентом россии.путин заболел внезапно болезнью паркинсона
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06.11.2020 19:39 Відповісти
Вибори у США: Байден збільшує відрив від Трампа, 6 штатів визначать результат перегонів - Цензор.НЕТ 428
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06.11.2020 22:56 Відповісти
Байден увеличивает отрыв яиц Трампу.
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07.11.2020 09:36 Відповісти
Найбільше свому програшу радіє Доді....свого часу погудів в Москві по гереушній полуничці (сталася ще та хєрня)....так що кремлівська мафія -прощай:і президентом побував Великої країни...і продержався під тиском злодіїв...і честь свою старечу не зганьбив.Молодець ,Доді...хоча ще та профура!
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07.11.2020 09:37 Відповісти
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