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Новости Политика Украины
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Зеленский (10418) указ (270) Офис Президента (1350)

Зеленский упразднил должность первого заместителя главы ОП и помощников президента, - указ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский упразднил должность первого заместителя главы ОП и помощников президента, - указ

Из структуры Офиса Президента исключены должности первого заместителя главы и помощников. Кроме того, изменены названия Директората по вопросам региональной политики и децентрализации и Департамента по вопросам государственного протокола и церемониала.

Соответствующий указ президента Владимира Зеленского опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Документом внесены изменения в указ от 20 июня 2019 года "Вопросы обеспечения деятельности Президента Украины", которым определяется структура ОП. В частности, предполагается исключить из статьи 2 абзацы "Первый заместитель Руководителя Офиса Президента Украины", "помощники Президента", "Директорат по вопросам региональной политики и децентрализации", "Департамент по вопросам Государственного Протокола и Церемониала".

В то же время в структуре ОП теперь появились Служба государственного протокола и церемониала; Служба мониторинга и управления рисками; Директорат по вопросам региональной политики.

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Кроме того, Зеленский исключил слова "помощника Президента" из статьи 3 указа № 417, которая предусматривала, что "первый помощник Президента Украины, помощник Президента Украины, советники Президента Украины назначаются на должности и освобождаются от должностей Президентом Украины, который непосредственно координирует их деятельность".

Соответствующие изменения также внесены в Положение об Офисе Президента, утвержденное указом от 25 июня 2019 года.

Напомним, Владимир Зеленский 4 ноября уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса Президента и назначил своим советником.

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Топ комментарии
+30
В борделе начали двигать кровати ..))))))))
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04.11.2020 20:41
+14
Эта фраза на самом деле эпитафия на 1,5 годах внутренней политики Вонючего Клоуна:
"Зеленский упразднил должность первого заместителя главы ОП и помощников президента"
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04.11.2020 20:39
+11
что б вы просто понимали, замедлению, торможению и остановке в некоторых регионах децентрализации, МЫ (народ) обязаны вот этому русскаму православному мудаку, гандону раскавой православной секты МП РПЦ ФСБ товагищу Трофимову - который занимал посаду "Директора по вопросам региональной политики и децентрализации".. которого назначил Зеленский с подачи типо "щирого Богдана Андрия", тоже редкостного гандона..
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04.11.2020 20:46
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Эта фраза на самом деле эпитафия на 1,5 годах внутренней политики Вонючего Клоуна:
"Зеленский упразднил должность первого заместителя главы ОП и помощников президента"
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04.11.2020 20:39 Ответить
В борделе начали двигать кровати ..))))))))
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04.11.2020 20:41 Ответить
И менять таблички...
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04.11.2020 21:04 Ответить
что б вы просто понимали, замедлению, торможению и остановке в некоторых регионах децентрализации, МЫ (народ) обязаны вот этому русскаму православному мудаку, гандону раскавой православной секты МП РПЦ ФСБ товагищу Трофимову - который занимал посаду "Директора по вопросам региональной политики и децентрализации".. которого назначил Зеленский с подачи типо "щирого Богдана Андрия", тоже редкостного гандона..
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04.11.2020 20:46 Ответить
Это дело Зеленского. Он недодиктатор.
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04.11.2020 20:52 Ответить
фраза ниОчем!.. Трофимов сделал свое дело, и ушел.. после этого Зеленский назначит еще трех мудозвонов, и эффект будет такой же.. Просто, мы Украина ,потеряем еще 5 лет своего развития..
Тебе моя мысль ясна?!
ЗЫ.. напомнить тебе историю с МинистрикамиОборонки времен Ющенка-Януковоща..
Алгоритма не наблюдаешь????!!!!!
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04.11.2020 20:56 Ответить
Схоже, що Зєля починає потроху зматувати вудочки
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04.11.2020 20:49 Ответить
...і знову розматувати. так і черговий день пройшов
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05.11.2020 00:56 Ответить
А-а-а-а! Свершилось! Самая самая наболевшая и срочная рехворма!
Всех убью один останусь!
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04.11.2020 20:49 Ответить
"Царь, приятно познакоміться, царь" - десь я вже бачив таку комедію. А копіювання комедії - це фарс.
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04.11.2020 20:58 Ответить
Трагифарс уже какой-то в нашей стране...
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04.11.2020 21:24 Ответить
і тільки один еРмак... Зеленський скасував посаду першого заступника голови ОП і помічників президента, - указ - Цензор.НЕТ 2505
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04.11.2020 21:09 Ответить
Тож, як сідати - сварки марні, бо з вас музики - незугарні
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04.11.2020 21:15 Ответить
Шож его так кидает, болезного. Вштырило. Решил заняться, типа, "государственными делами")))
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04.11.2020 21:23 Ответить
Президенты не Наша Тема ее нам навязали , - Упразднить.Рада , - не Эта , а Козацька.
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04.11.2020 21:24 Ответить
Головне він залишив ярмака, головного стратега московського напрямку. А за крадені у народу гроші 226 куплених проголосують не лише про скасування КС, вони і про скасування держави проголосують.
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04.11.2020 21:31 Ответить
И все-то ты в трудах, все в трудах, великий государь, аки пчела.
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04.11.2020 21:43 Ответить
Они стали советниками
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04.11.2020 21:52 Ответить
коты, когда им делать нечего, балабоны полируют.. а Зеля затеяла большую стирку..
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04.11.2020 22:50 Ответить
Столько реформ за один день, теперь точно завтра дыра в бюджете в 300 млрд закроется, Тупицкий и Вовк заявы по собственному напишут, латки на дорогах превратятся в инфекционные больницы, ну и там по мелочи: олигархи руки себе поотрубают, депутаты мозги купят, коррупционеры... хотя не, тут все так и останется.
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05.11.2020 00:53 Ответить
Вже можна повернути назву офіса (контори) президента стару назву "адміністрація". Це буде ще одна реформа.
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05.11.2020 07:18 Ответить
 
 