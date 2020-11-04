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Новини Політика України
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Зеленський (10456) наказ (237) Офіс Президента (1344)

Зеленський скасував посаду першого заступника голови ОП і помічників президента, - указ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський скасував посаду першого заступника голови ОП і помічників президента, - указ

Зі структури Офісу президента виключено посади першого заступника голови і помічників. Крім того, змінено назви Директорату з питань регіональної політики і децентралізації і Департаменту з питань державного протоколу і церемоніалу.

Відповідний указ президента Володимира Зеленського опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Документом внесено зміни до указу від 20 червня 2019 року "Питання забезпечення діяльності президента України", яким визначається структура ОП. Зокрема, передбачається виключити зі статті 2 абзаци "Перший заступник Керівника Офісу президента України", "помічники президента", "Директорат з питань регіональної політики і децентралізації", "Департамент з питань Державного Протоколу і Церемоніалу".

Водночас у структурі ОП тепер з'явилися Служба державного протоколу і церемоніалу; Служба моніторингу та управління ризиками; Директорат з питань регіональної політики.

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Крім того, Зеленський виключив слова "помічник президента" зі статті 3 указу № 417, яка передбачала, що "перший помічник президента України, помічник президента України, радники президента України призначаються на посади та звільняються з посад президентом України, який безпосередньо координує їхню діяльність" .

Відповідні зміни також внесено до Положення про Офіс президента, затвердженого указом від 25 червня 2019 року.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 4 листопада звільнив Сергія Трофімова з посади першого заступника керівника Офісу президента і призначив своїм радником.

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Топ коментарі
+30
В борделе начали двигать кровати ..))))))))
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04.11.2020 20:41
+14
Эта фраза на самом деле эпитафия на 1,5 годах внутренней политики Вонючего Клоуна:
"Зеленский упразднил должность первого заместителя главы ОП и помощников президента"
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04.11.2020 20:39
+11
что б вы просто понимали, замедлению, торможению и остановке в некоторых регионах децентрализации, МЫ (народ) обязаны вот этому русскаму православному мудаку, гандону раскавой православной секты МП РПЦ ФСБ товагищу Трофимову - который занимал посаду "Директора по вопросам региональной политики и децентрализации".. которого назначил Зеленский с подачи типо "щирого Богдана Андрия", тоже редкостного гандона..
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04.11.2020 20:46
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Эта фраза на самом деле эпитафия на 1,5 годах внутренней политики Вонючего Клоуна:
"Зеленский упразднил должность первого заместителя главы ОП и помощников президента"
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04.11.2020 20:39 Відповісти
В борделе начали двигать кровати ..))))))))
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04.11.2020 20:41 Відповісти
И менять таблички...
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04.11.2020 21:04 Відповісти
что б вы просто понимали, замедлению, торможению и остановке в некоторых регионах децентрализации, МЫ (народ) обязаны вот этому русскаму православному мудаку, гандону раскавой православной секты МП РПЦ ФСБ товагищу Трофимову - который занимал посаду "Директора по вопросам региональной политики и децентрализации".. которого назначил Зеленский с подачи типо "щирого Богдана Андрия", тоже редкостного гандона..
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04.11.2020 20:46 Відповісти
Это дело Зеленского. Он недодиктатор.
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04.11.2020 20:52 Відповісти
фраза ниОчем!.. Трофимов сделал свое дело, и ушел.. после этого Зеленский назначит еще трех мудозвонов, и эффект будет такой же.. Просто, мы Украина ,потеряем еще 5 лет своего развития..
Тебе моя мысль ясна?!
ЗЫ.. напомнить тебе историю с МинистрикамиОборонки времен Ющенка-Януковоща..
Алгоритма не наблюдаешь????!!!!!
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04.11.2020 20:56 Відповісти
Схоже, що Зєля починає потроху зматувати вудочки
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04.11.2020 20:49 Відповісти
...і знову розматувати. так і черговий день пройшов
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05.11.2020 00:56 Відповісти
А-а-а-а! Свершилось! Самая самая наболевшая и срочная рехворма!
Всех убью один останусь!
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04.11.2020 20:49 Відповісти
"Царь, приятно познакоміться, царь" - десь я вже бачив таку комедію. А копіювання комедії - це фарс.
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04.11.2020 20:58 Відповісти
Трагифарс уже какой-то в нашей стране...
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04.11.2020 21:24 Відповісти
і тільки один еРмак... Зеленський скасував посаду першого заступника голови ОП і помічників президента, - указ - Цензор.НЕТ 2505
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04.11.2020 21:09 Відповісти
Тож, як сідати - сварки марні, бо з вас музики - незугарні
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04.11.2020 21:15 Відповісти
Шож его так кидает, болезного. Вштырило. Решил заняться, типа, "государственными делами")))
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04.11.2020 21:23 Відповісти
Президенты не Наша Тема ее нам навязали , - Упразднить.Рада , - не Эта , а Козацька.
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04.11.2020 21:24 Відповісти
Головне він залишив ярмака, головного стратега московського напрямку. А за крадені у народу гроші 226 куплених проголосують не лише про скасування КС, вони і про скасування держави проголосують.
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04.11.2020 21:31 Відповісти
И все-то ты в трудах, все в трудах, великий государь, аки пчела.
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04.11.2020 21:43 Відповісти
Они стали советниками
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04.11.2020 21:52 Відповісти
коты, когда им делать нечего, балабоны полируют.. а Зеля затеяла большую стирку..
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04.11.2020 22:50 Відповісти
Столько реформ за один день, теперь точно завтра дыра в бюджете в 300 млрд закроется, Тупицкий и Вовк заявы по собственному напишут, латки на дорогах превратятся в инфекционные больницы, ну и там по мелочи: олигархи руки себе поотрубают, депутаты мозги купят, коррупционеры... хотя не, тут все так и останется.
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05.11.2020 00:53 Відповісти
Вже можна повернути назву офіса (контори) президента стару назву "адміністрація". Це буде ще одна реформа.
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05.11.2020 07:18 Відповісти
 
 