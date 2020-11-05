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Рынок азартных игр заработает с 15 декабря, - глава Комиссии Рудый

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Рынок азартных игр заработает с 15 декабря, - глава Комиссии Рудый

Руководитель комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудый полагает, что рынок азартных игр в Украине заработает уже в декабре текущего года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Liga.net.

"Что касается рынка, мы рассчитываем, что он заработает 15 декабря. Но по сути все зависит от того, когда Кабинет Министров согласует лицензионные условия", - сказал Рудый.

Для полноценного запуска рынка азартных игр необходимо принять еще ряд налоговых нововведений – узаконить ставки налогов для разных видов азартных игр, урегулировать механизм их администрирования. В парламенте сейчас идет работа над законопроектом 2713-д.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комиссия по регулированию азартных игр начала свою работу, - Кабмин

"Я рассчитываю, что уже в ближайшее время будет первое чтение, а к запуску рынка, к середине декабря, он будет принят и в целом", - отметил глава игорного регулятора.

По его словам, Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей рассчитывает привлечь до конца года 1 млрд грн в бюджет от продажи лицензий и запуска рынка азартных игр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комиссию по азартным играм возглавил ветеран АТО Рудый, - Немчинов

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Топ комментарии
+7
Вот очередная зеленная ПЕРЕМОГА !!! Экономика в жопе политика там же а ГНИДЫ все делают для уничтожения НАРОДА УКРАИНЫ Рынок азартных игр заработает с 15 декабря, - глава Комиссии Рудый - Цензор.НЕТ 2496
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05.11.2020 05:42
+6
Ярмарка порока , жульничества и тщеславия ...
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05.11.2020 02:05
+5
И никогда эти три мегеры не могут существовать вне человеческого горя , нищеты и разложения психики на атомы !
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05.11.2020 02:34
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Лудомани! Збирайте гроші! І на вашій вулиці буде свято!
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05.11.2020 01:58 Ответить
Вот очередная зеленная ПЕРЕМОГА !!! Экономика в жопе политика там же а ГНИДЫ все делают для уничтожения НАРОДА УКРАИНЫ Рынок азартных игр заработает с 15 декабря, - глава Комиссии Рудый - Цензор.НЕТ 2496
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05.11.2020 05:42 Ответить
Да, сатана Рудий радуется, что зеленые ублюдки будут зарабатывать деньги в бюджет не на производстве, не на промышленности, не на торговле, не на экономике и сельском хозяйстве, а на слезах и горе слабоумных и психопатов с игровой зависимостью. Вот весь ужас зеленого управления страной и все что они сумели дать народу.
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05.11.2020 07:22 Ответить
убёки,позор Украины..
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05.11.2020 09:30 Ответить
цікаво скільки українців покінчать життя самогубством через легалізацію цього бізнесу.... ясно шо важко створити економіку, яка би спрацювала,легше легалізувати речі, які би приносили легкі гроші для держави, нищщачи людей і суспільство...
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05.11.2020 02:03 Ответить
Намного меньше, чем сейчас. В законе прописан порядок, когда игрока отлучают от автоматов.
Странно писать это под флагом страны, где игорный бизнес достиг пика развития.
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05.11.2020 06:40 Ответить
А зеленим не цікаво скільки їхніх виборців підуть з життя.
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05.11.2020 07:24 Ответить
Ярмарка порока , жульничества и тщеславия ...
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05.11.2020 02:05 Ответить
И никогда эти три мегеры не могут существовать вне человеческого горя , нищеты и разложения психики на атомы !
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05.11.2020 02:34 Ответить
непорочной была тока Дева Мария и то на уровне слухов...
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05.11.2020 02:52 Ответить
Ну прям один в один процитировали Чекотилу ... Он тоже рассуждал, шо это не он маньяк , а это мир такой и шо эти дети сами его "провоцировали" !
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05.11.2020 03:08 Ответить
не понял вашей глубочайшей мысли, но видимо она была мудра.
в любом случае, как совет, - сначала рабоет мозг, если есть, а уже потом язык.
....
и да - вы с чикатилой знакомы были? все его цитаты знаете?
все свои последующие посты буду сначала присылать вам на проверку по цитатам, а уже потом постить на Цензоре...
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05.11.2020 03:18 Ответить
О! Під шумок цієї найважливішої події треба фільм « Ігрок» (2014) передивитись. Хто не дивився, дуже раджу.
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05.11.2020 02:07 Ответить
Море бабла потечет рекой владельцам азартных игр.
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05.11.2020 02:25 Ответить
не,усё в бюджет страныРынок азартных игр заработает с 15 декабря, - глава Комиссии Рудый - Цензор.НЕТ 306
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05.11.2020 03:47 Ответить
С 2024 года? Может быть.
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05.11.2020 07:02 Ответить
Вы правы - бюджет не увидит ни копейки....Никогда....Не для бюджета так скоропостижно раскручивается этот узаконенный грабёж населения.... Коммуналки для очищения кошельков охлоса оказалось недостаточно.... Надо выгрести последние копейки....Зелёные падальщики и мародёры торопятся, потому что видят уже свой плачевный конец....
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05.11.2020 07:15 Ответить
полученных от коррупции, сворованых из ковидных фондов, закатанных ради откатов в "большую стройку", от торговли наркотой, оружием, от грабежей, разбоев, воровства...
простой украинец, находящийся на грани выживания, вряд ли пойдет просаживать деньги в 5-ти звездочные казино...
так в чем разница между властьимущими и криминалитетом???
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05.11.2020 06:35 Ответить
cлава богу, а то так и думал с кумом в подвале преферансить "на интерес"...
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05.11.2020 02:44 Ответить
теперь денег на выплаты сепорам точно хватит ..
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05.11.2020 05:21 Ответить
Уряяяяяяяяяяяя!
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05.11.2020 06:11 Ответить
Проти цього можуть бути або розумово відсталі, або посіпаки мусорів, що завжди кришували цей бізнес.
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05.11.2020 06:13 Ответить
Да у нас уже год азартная игра,выживем или нет,не вылечимся от ковида а выживем ли.А те кто обязан сделать все чтобы народ вылечился делают все чтоб пока мы еще живы чем побольше нас обобрать.
Вот где азартная игра и реальная.
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05.11.2020 06:14 Ответить
нарешті
ще один крок України до цивілізованого світу
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05.11.2020 06:18 Ответить
Щастя то какоє...
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05.11.2020 06:24 Ответить
Упісятися можна.
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05.11.2020 06:59 Ответить
Цей ринок вже працює з 20 травня 2019 року разом з вулицею "червоних ліхтарів".
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05.11.2020 06:51 Ответить
Вот теперь заживём... Именно так нам обещали "Слуги народа", принимая архиважный закон!
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05.11.2020 07:03 Ответить
Постаревший бывший наперсточник сидит перед телевизором, смотрит экономические новости и изумляется: « А ведь мы считали себя ловкими ребятами!»
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05.11.2020 07:19 Ответить
Нувот, наконєцто! Дождалісьтакі, тєпєрь мудрий нарід сможет іґрать!
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05.11.2020 07:29 Ответить
Не ходи, и не шторми- море. Похер мне лично. Алкоголика не уговорить бросить пить, тут на₽логично.
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05.11.2020 07:43 Ответить
Теперь, все судьи, прокуроры и прочии депутаты, свои состояния будут выигрывать в казино!
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05.11.2020 08:08 Ответить
Как скотиняка Ляшко?
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05.11.2020 08:22 Ответить
И Юля, насколько помню!
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05.11.2020 08:30 Ответить
Встречаем новую власть судьи и депутаты гении покера, чиновники и прокуроры любимчики богов, и только один затесался музыкант лошара концертами на роялях заработал принимая на корпоративах в любых позах и в любом количестве
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05.11.2020 09:12 Ответить
На фоне падения экономики и доходов населения ожидаем всплеск волны преступлений.
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05.11.2020 08:24 Ответить
мы аж распереживались все!!!)))
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05.11.2020 08:45 Ответить
Примитивизм и наивность зеленой власти шокирует!
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05.11.2020 09:25 Ответить
"ванярудый" !
искренне желаю,чтобы на твоей бритой голове вырос огромный уй,а лучше - два !
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05.11.2020 09:38 Ответить
"ЛюбімИє жіночки" Владіміра зараз заб'ються в істериці. Ну ви ж за це голосували, правда?
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05.11.2020 09:49 Ответить
Букмекерские конторы тоже откроются?
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05.11.2020 09:59 Ответить
Ой,а на якому,це патріотичному каналі день і ніч йде реклама"спортивного покера?"
Ринок азартних ігор запрацює з 15 грудня, - голова Комісії Рудий - Цензор.НЕТ 7450
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05.11.2020 11:04 Ответить
 
 