Рынок азартных игр заработает с 15 декабря, - глава Комиссии Рудый
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Руководитель комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудый полагает, что рынок азартных игр в Украине заработает уже в декабре текущего года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Liga.net.
"Что касается рынка, мы рассчитываем, что он заработает 15 декабря. Но по сути все зависит от того, когда Кабинет Министров согласует лицензионные условия", - сказал Рудый.
Для полноценного запуска рынка азартных игр необходимо принять еще ряд налоговых нововведений – узаконить ставки налогов для разных видов азартных игр, урегулировать механизм их администрирования. В парламенте сейчас идет работа над законопроектом 2713-д.
"Я рассчитываю, что уже в ближайшее время будет первое чтение, а к запуску рынка, к середине декабря, он будет принят и в целом", - отметил глава игорного регулятора.
По его словам, Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей рассчитывает привлечь до конца года 1 млрд грн в бюджет от продажи лицензий и запуска рынка азартных игр.
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Странно писать это под флагом страны, где игорный бизнес достиг пика развития.
в любом случае, как совет, - сначала рабоет мозг, если есть, а уже потом язык.
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и да - вы с чикатилой знакомы были? все его цитаты знаете?
все свои последующие посты буду сначала присылать вам на проверку по цитатам, а уже потом постить на Цензоре...
простой украинец, находящийся на грани выживания, вряд ли пойдет просаживать деньги в 5-ти звездочные казино...
так в чем разница между властьимущими и криминалитетом???
Вот где азартная игра и реальная.
ще один крок України до цивілізованого світу
искренне желаю,чтобы на твоей бритой голове вырос огромный уй,а лучше - два !