Ринок азартних ігор запрацює з 15 грудня, - голова Комісії Рудий
Керівник комісії з регулювання азартних ігор і лотерей Іван Рудий вважає, що ринок азартних ігор в Україні запрацює вже в грудні поточного року.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Liga.net.
"Що стосується ринку, ми розраховуємо, що він запрацює 15 грудня. Але по суті все залежить від того, коли Кабінет Міністрів погодить ліцензійні умови", - сказав Рудий.
Для повноцінного запуску ринку азартних ігор необхідно ухвалити ще низку податкових нововведень - узаконити ставки податків для різних видів азартних ігор, врегулювати механізм їхнього адміністрування. У парламенті нині триває робота над законопроєктом 2713-д.
"Я розраховую, що вже найближчим часом буде перше читання, а до запуску ринку, до середини грудня, він буде ухвалений і в цілому", - зазначив глава грального регулятора.
За його словами, Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей розраховує залучити до кінця року 1 млрд грн до бюджету від продажу ліцензій і запуску ринку азартних ігор.
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Странно писать это под флагом страны, где игорный бизнес достиг пика развития.
в любом случае, как совет, - сначала рабоет мозг, если есть, а уже потом язык.
....
и да - вы с чикатилой знакомы были? все его цитаты знаете?
все свои последующие посты буду сначала присылать вам на проверку по цитатам, а уже потом постить на Цензоре...
простой украинец, находящийся на грани выживания, вряд ли пойдет просаживать деньги в 5-ти звездочные казино...
так в чем разница между властьимущими и криминалитетом???
Вот где азартная игра и реальная.
ще один крок України до цивілізованого світу
искренне желаю,чтобы на твоей бритой голове вырос огромный уй,а лучше - два !