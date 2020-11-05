УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5198 відвідувачів онлайн
Новини Місцеві вибори-2020
3 602 44

Ринок азартних ігор запрацює з 15 грудня, - голова Комісії Рудий

Ринок азартних ігор запрацює з 15 грудня, - голова Комісії Рудий

Керівник комісії з регулювання азартних ігор і лотерей Іван Рудий вважає, що ринок азартних ігор в Україні запрацює вже в грудні поточного року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Liga.net.

"Що стосується ринку, ми розраховуємо, що він запрацює 15 грудня. Але по суті все залежить від того, коли Кабінет Міністрів погодить ліцензійні умови", - сказав Рудий.

Для повноцінного запуску ринку азартних ігор необхідно ухвалити ще низку податкових нововведень - узаконити ставки податків для різних видів азартних ігор, врегулювати механізм їхнього адміністрування. У парламенті нині триває робота над законопроєктом 2713-д.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комісія з регулювання азартних ігор розпочала свою роботу, - Кабмін

"Я розраховую, що вже найближчим часом буде перше читання, а до запуску ринку, до середини грудня, він буде ухвалений і в цілому", - зазначив глава грального регулятора.

За його словами, Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей розраховує залучити до кінця року 1 млрд грн до бюджету від продажу ліцензій і запуску ринку азартних ігор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Комісію з азартних ігор очолив ветеран АТО Рудий, - Немчінов

Автор: 

місцеві вибори (1366) азартні ігри (276) Рудий Іван (10)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Вот очередная зеленная ПЕРЕМОГА !!! Экономика в жопе политика там же а ГНИДЫ все делают для уничтожения НАРОДА УКРАИНЫ
показати весь коментар
05.11.2020 05:42
+6
Ярмарка порока , жульничества и тщеславия ...
показати весь коментар
05.11.2020 02:05
+5
Лудомани! Збирайте гроші! І на вашій вулиці буде свято!
показати весь коментар
05.11.2020 01:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лудомани! Збирайте гроші! І на вашій вулиці буде свято!
показати весь коментар
05.11.2020 01:58 Відповісти
Вот очередная зеленная ПЕРЕМОГА !!! Экономика в жопе политика там же а ГНИДЫ все делают для уничтожения НАРОДА УКРАИНЫ
показати весь коментар
05.11.2020 05:42 Відповісти
Да, сатана Рудий радуется, что зеленые ублюдки будут зарабатывать деньги в бюджет не на производстве, не на промышленности, не на торговле, не на экономике и сельском хозяйстве, а на слезах и горе слабоумных и психопатов с игровой зависимостью. Вот весь ужас зеленого управления страной и все что они сумели дать народу.
показати весь коментар
05.11.2020 07:22 Відповісти
убёки,позор Украины..
показати весь коментар
05.11.2020 09:30 Відповісти
цікаво скільки українців покінчать життя самогубством через легалізацію цього бізнесу.... ясно шо важко створити економіку, яка би спрацювала,легше легалізувати речі, які би приносили легкі гроші для держави, нищщачи людей і суспільство...
показати весь коментар
05.11.2020 02:03 Відповісти
Намного меньше, чем сейчас. В законе прописан порядок, когда игрока отлучают от автоматов.
Странно писать это под флагом страны, где игорный бизнес достиг пика развития.
показати весь коментар
05.11.2020 06:40 Відповісти
А зеленим не цікаво скільки їхніх виборців підуть з життя.
показати весь коментар
05.11.2020 07:24 Відповісти
Ярмарка порока , жульничества и тщеславия ...
показати весь коментар
05.11.2020 02:05 Відповісти
И никогда эти три мегеры не могут существовать вне человеческого горя , нищеты и разложения психики на атомы !
показати весь коментар
05.11.2020 02:34 Відповісти
непорочной была тока Дева Мария и то на уровне слухов...
показати весь коментар
05.11.2020 02:52 Відповісти
Ну прям один в один процитировали Чекотилу ... Он тоже рассуждал, шо это не он маньяк , а это мир такой и шо эти дети сами его "провоцировали" !
показати весь коментар
05.11.2020 03:08 Відповісти
не понял вашей глубочайшей мысли, но видимо она была мудра.
в любом случае, как совет, - сначала рабоет мозг, если есть, а уже потом язык.
....
и да - вы с чикатилой знакомы были? все его цитаты знаете?
все свои последующие посты буду сначала присылать вам на проверку по цитатам, а уже потом постить на Цензоре...
показати весь коментар
05.11.2020 03:18 Відповісти
О! Під шумок цієї найважливішої події треба фільм « Ігрок» (2014) передивитись. Хто не дивився, дуже раджу.
показати весь коментар
05.11.2020 02:07 Відповісти
Море бабла потечет рекой владельцам азартных игр.
показати весь коментар
05.11.2020 02:25 Відповісти
не,усё в бюджет страныРынок азартных игр заработает с 15 декабря, - глава Комиссии Рудый - Цензор.НЕТ 306
показати весь коментар
05.11.2020 03:47 Відповісти
С 2024 года? Может быть.
показати весь коментар
05.11.2020 07:02 Відповісти
Вы правы - бюджет не увидит ни копейки....Никогда....Не для бюджета так скоропостижно раскручивается этот узаконенный грабёж населения.... Коммуналки для очищения кошельков охлоса оказалось недостаточно.... Надо выгрести последние копейки....Зелёные падальщики и мародёры торопятся, потому что видят уже свой плачевный конец....
показати весь коментар
05.11.2020 07:15 Відповісти
полученных от коррупции, сворованых из ковидных фондов, закатанных ради откатов в "большую стройку", от торговли наркотой, оружием, от грабежей, разбоев, воровства...
простой украинец, находящийся на грани выживания, вряд ли пойдет просаживать деньги в 5-ти звездочные казино...
так в чем разница между властьимущими и криминалитетом???
показати весь коментар
05.11.2020 06:35 Відповісти
cлава богу, а то так и думал с кумом в подвале преферансить "на интерес"...
показати весь коментар
05.11.2020 02:44 Відповісти
теперь денег на выплаты сепорам точно хватит ..
показати весь коментар
05.11.2020 05:21 Відповісти
Уряяяяяяяяяяяя!
показати весь коментар
05.11.2020 06:11 Відповісти
Проти цього можуть бути або розумово відсталі, або посіпаки мусорів, що завжди кришували цей бізнес.
показати весь коментар
05.11.2020 06:13 Відповісти
Да у нас уже год азартная игра,выживем или нет,не вылечимся от ковида а выживем ли.А те кто обязан сделать все чтобы народ вылечился делают все чтоб пока мы еще живы чем побольше нас обобрать.
Вот где азартная игра и реальная.
показати весь коментар
05.11.2020 06:14 Відповісти
нарешті
ще один крок України до цивілізованого світу
показати весь коментар
05.11.2020 06:18 Відповісти
Щастя то какоє...
показати весь коментар
05.11.2020 06:24 Відповісти
Упісятися можна.
показати весь коментар
05.11.2020 06:59 Відповісти
Цей ринок вже працює з 20 травня 2019 року разом з вулицею "червоних ліхтарів".
показати весь коментар
05.11.2020 06:51 Відповісти
Вот теперь заживём... Именно так нам обещали "Слуги народа", принимая архиважный закон!
показати весь коментар
05.11.2020 07:03 Відповісти
Постаревший бывший наперсточник сидит перед телевизором, смотрит экономические новости и изумляется: « А ведь мы считали себя ловкими ребятами!»
показати весь коментар
05.11.2020 07:19 Відповісти
Нувот, наконєцто! Дождалісьтакі, тєпєрь мудрий нарід сможет іґрать!
показати весь коментар
05.11.2020 07:29 Відповісти
Не ходи, и не шторми- море. Похер мне лично. Алкоголика не уговорить бросить пить, тут на₽логично.
показати весь коментар
05.11.2020 07:43 Відповісти
Теперь, все судьи, прокуроры и прочии депутаты, свои состояния будут выигрывать в казино!
показати весь коментар
05.11.2020 08:08 Відповісти
Как скотиняка Ляшко?
показати весь коментар
05.11.2020 08:22 Відповісти
И Юля, насколько помню!
показати весь коментар
05.11.2020 08:30 Відповісти
Встречаем новую власть судьи и депутаты гении покера, чиновники и прокуроры любимчики богов, и только один затесался музыкант лошара концертами на роялях заработал принимая на корпоративах в любых позах и в любом количестве
показати весь коментар
05.11.2020 09:12 Відповісти
На фоне падения экономики и доходов населения ожидаем всплеск волны преступлений.
показати весь коментар
05.11.2020 08:24 Відповісти
мы аж распереживались все!!!)))
показати весь коментар
05.11.2020 08:45 Відповісти
Примитивизм и наивность зеленой власти шокирует!
показати весь коментар
05.11.2020 09:25 Відповісти
"ванярудый" !
искренне желаю,чтобы на твоей бритой голове вырос огромный уй,а лучше - два !
показати весь коментар
05.11.2020 09:38 Відповісти
"ЛюбімИє жіночки" Владіміра зараз заб'ються в істериці. Ну ви ж за це голосували, правда?
показати весь коментар
05.11.2020 09:49 Відповісти
Букмекерские конторы тоже откроются?
показати весь коментар
05.11.2020 09:59 Відповісти
Ой,а на якому,це патріотичному каналі день і ніч йде реклама"спортивного покера?"
Ринок азартних ігор запрацює з 15 грудня, - голова Комісії Рудий - Цензор.НЕТ 7450
показати весь коментар
05.11.2020 11:04 Відповісти
 
 