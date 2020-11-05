Теракт в Вене: среди задержанных есть граждане России
Правоохранители Австрии задержали несколько иностранцев, в том числе граждан РФ, по делу о теракте в Вене 2 ноября.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новую газету", об этом сообщил начальник полиции австрийской столицы Герхард Пюстль.
У некоторых из 14 задержанных в рамках спецоперации есть двойное гражданство: Бангладеша, Северной Македонии, Турции и Российской Федерации, приводит слова шефа полиции Die Presse.
Ранее посол РФ в Вене Дмитрий Любинский сообщал, что среди задержанных по делу о теракте есть выходцы с Северного Кавказа, однако местные власти не подтверждали эти сведения.
В среду следственные органы пришли к выводу, что 20-летний террорист Фейзула Куйтим, расстрелявший вечером 2 ноября четверых прохожих в центре Вены и ранивший 17 человек, действовал один.
В МВД признали, что перед атакой на центр Вены власти Словакии предоставили австрийской контрразведке сведения о террористе албанского происхождения Куйтиме, но спецслужбы проигнорировали информацию из-за "ошибок в коммуникации".
Сторонник террористической организации "Исламское государство" Фейзула Куйтим в апреле 2019 года был приговорен к 22 месяцам заключения за попытку присоединиться к ИГ. 5 декабря, после процесса дерадикализации, он был освобожден условно-досрочно. По словам министра МВД Австрии, Куйтиму удалось "обмануть систему дерадикализации".
Вечером 2 ноября террорист открыл огонь в шести местах в центре Вены, главной точкой нападения стала синагога на Шведской площади. В стране был объявлен траур по погибшим.
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Нужно стать возле общественного туалета и наблюдать за выходящими мужчинами.
Если застёгивает ширинку на выходе то 100% кацап
Ну и бутылка в штанах, а чаще - в скрепном месте
???дерадичяво?
удивительно другое - среди задержанных.. есть еще кто-то и не из раши!
А Путин да.. виноват
Пукин - у вышиваты.
Наивные европейцы ! Да все дурят европейцев и негры и арабы и кацапы , чтобы просто сидеть на шее у Европы
Впрочем, я выражаю свою глубокую озабоченность. Думаю этого более чем достаточно.
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158876027398953?__xts__%5B0%5D=68.ARB6pVg0K6yXyQHwMg8i-U9LZkKUiSd5_DeNPsTN4Mk8jCeoHvi-XRb-vPGQVfYGBC96W0uZNtYea2Izfxj5cr1kZRy4eSqJhd1nbEceV3nTxQ66XPWkw9ySCjrnfHX-9EGWyYIcEm1EnpIjWoRRo5LJDZep-AmOcLWsedcQRjCo7GeSUSdjzcuFQ_D_G8aHWtNwqJrN5P3kZpNOUfFNND6NwbyndubjciCHmhdjG8o0qWl8K-88Bad4mC6wB6ocAo2iHGacnHCoa49mpQN_e6fyqsE8W5Bh6JCsnHXO-Y5p86N9rnmd33idGiX93ibt-yDPdDCLvpbJ8A&__tn__=-R 3 ноября, 03:26 · https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#
Теракт у центрі Відня, з застреленим терористом і його фальшивим поясом шахіда - невже тільки мені це звучить продовженням тих історій Інґеборґ Бахман про напханий окупаційними військами повоєнний Відень, якими я тут ділилась в онлайні під час Днів Австрії в Україні?
"...Тоді постійно Віднем ходили чутки, що тут - пересильний пункт, що тут торгують людьми, що з міста зникають люди та документи, загорнені в килими, що кожен, навіть цього не знаючи, працює на якусь із сторін. Жодна з цих сторін не давала про себе знати. Кожен, хто працював, мав стосунок, хоч і не здогадувався, до б...ства. <...> Тоді почалося всезагальне б...ство" (с).
(Інґеборґ Бахман. МАЛІНА. Роман. Пер. Лариси Цибенко. Львів: ВНТЛ-Класика, 2003, хто пропустив читання - лінк у коменті).
Ось для цього й потрібна добра література - для орієнтації в часі та просторі.
...А у вересні 2013 р. я втрапила в центрі Відня, на Trattnerhofgasse, у велику й дуже мальовничу ходу антифа. Люди несли червоні прапори, красиві плакати й транспаранти - "Fascismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechung", "Nazi raus dem Parlament" і т.д. Я пройшла поруч кварталів зо два, з цікавістю спостерігаючи. Аж поки не зафіксувала в юрбі, розділених відстанню в кількадесят метрів, двох плечистих, як з фільму Тарантіно, голомозих братків у чорному, що перемовлялись у мобільники по-російськи (sic!).
Це вперше я навіч побачила "мітинґових десяцьких" (чи "соцьких", кат їх знає) - може, тому, що вони не надто крилися. Потім я таких навчилася впізнавати і в нас - за поглядами, за поведінкою в натовпі, аж до мого Одайника ("Після третього дзвінка вхід до зали забороняється"), якого чоловік героїні кваліфікує як "смотрящого" за фотографією. Але вперше - вперше вони "попозували" мені саме у Відні. "Всезагальне б...ство" (с) нікуди з того міста не зникло.