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Теракт у Відні: серед затриманих є громадяни Росії

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Теракт у Відні: серед затриманих є громадяни Росії

Правоохоронці Австрії затримали кілька іноземців, зокрема громадян РФ, у справі про теракт у Відні 2 листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Новую газету",  про це повідомив начальник поліції австрійської столиці Герхард Пюстль.

У деяких з 14 затриманих в рамках спецоперації є подвійне громадянство: Бангладешу, Північної Македонії, Туреччини та Російської Федерації, наводить слова шефа поліції Die Presse.

Раніше посол РФ у Відні Дмитро Любинський повідомляв, що серед затриманих у справі про теракт є вихідці з Північного Кавказу, однак місцева влада не підтверджували ці відомості.

У середу слідчі органи прийшли до висновку, що 20-річний терорист Фейзула Куйт, який розстріляв ввечері 2 листопада чотирьох перехожих в центрі Відня і поранив 17 осіб, діяв сам.

Читайте: Спецслужба Словаччини попереджала Австрію про підозрілого чоловіка, який хотів купити набої, а пізніше влаштував стрілянину у Відні

У МВС визнали, що перед атакою на центр Відня влада Словаччини надала австрійській контррозвідці відомості про терориста албанського походження Куйтіме, але спецслужби проігнорували інформацію через "помилку в комунікації".

Прихильник терористичної організації "Ісламська держава" Фейзула Куйт у квітні 2019 року був засуджений до 22 місяців ув'язнення за спробу приєднатися до ІД. 5 грудня після процесу дерадикалізації, він був звільнений умовно-достроково. За словами міністра МВС Австрії, Куйтіму вдалося "обдурити систему дерадикалізації".

Увечері 2 листопада терорист відкрив вогонь у шести місцях у центрі Відня, головною точкою нападу стала синагога на Шведській площі. У країні був оголошений траур за загиблими.

Читайте: "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт у Відні

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+38
Эта новость совершенно не удивила. Где диверсии и террор там почти всегда остаются отпечатки лаптей
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05.11.2020 09:39
+17
Как распознать русского за пределами россии т.е. за границей?
Нужно стать возле общественного туалета и наблюдать за выходящими мужчинами.
Если застёгивает ширинку на выходе то 100% кацап
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05.11.2020 09:53
+15
да неужели ? Теракт в Вене: среди задержанных есть граждане России - Цензор.НЕТ 2393
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05.11.2020 09:39
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Это как бы: Кто-то насрал в лифте. Среди подозреваеммого Ванька.
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05.11.2020 09:39 Відповісти
Как распознать русского за пределами россии т.е. за границей?
Нужно стать возле общественного туалета и наблюдать за выходящими мужчинами.
Если застёгивает ширинку на выходе то 100% кацап
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05.11.2020 09:53 Відповісти
а лучше - если из кармана торчит туалетная бумага.
Ну и бутылка в штанах, а чаще - в скрепном месте Теракт у Відні: серед затриманих є громадяни Росії - Цензор.НЕТ 6389
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05.11.2020 09:58 Відповісти
кацапу туалетная бумага нужна только в том случае если носит майку но она короткая Теракт у Відні: серед затриманих є громадяни Росії - Цензор.НЕТ 7130
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05.11.2020 10:07 Відповісти
а вкрасти, щоб потім як сувенір показувати
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05.11.2020 10:36 Відповісти
и рулон туалетной бумаги выносит с собой....))
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05.11.2020 10:47 Відповісти
да неужели ? Теракт в Вене: среди задержанных есть граждане России - Цензор.НЕТ 2393
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05.11.2020 09:39 Відповісти
Эта новость совершенно не удивила. Где диверсии и террор там почти всегда остаются отпечатки лаптей
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05.11.2020 09:39 Відповісти
после процесса дерадикализации, он был освобожден условно-досрочно. По словам министра МВД Австрии, Куйтиму удалось "обмануть систему дерадикализации". Источник: https://censor.net/ru/n3229183\\\\\\

???дерадичяво?
Теракт в Вене: среди задержанных есть граждане России - Цензор.НЕТ 9704 Теракт в Вене: среди задержанных есть граждане России - Цензор.НЕТ 8302
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05.11.2020 09:41 Відповісти
дерадикалізація можлива лише шляхом утилізації
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05.11.2020 10:37 Відповісти
у меня уровень обеспокоенности вырос - уже и дерадикализация под вопросом !
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05.11.2020 11:02 Відповісти
Он и есть организатор
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05.11.2020 09:43 Відповісти
это совсем ожидаемо !
удивительно другое - среди задержанных.. есть еще кто-то и не из раши!
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05.11.2020 09:44 Відповісти
всегда прикольно было наблюдать тут рашских азюлянтов. пока идёт процесс, ***** (даже когда он ещё был под известен под своим девичьим псэвдо) всегда был только *****, пинда и сволочь. но только они получали позитив, сразу же совсем другие речи - ***** всем покажет, ***** всех в мире научит, расеюшка величайшая в мире, каа дыркин ещё и ***** на колени обратно поставит, ......))) вообще, о тех конях которые они мочат хоть книжку анекдотов пиши. причём такой поворот делают даже те, которые действительно с академическим образованием и как бы сбежали от висящего на их пятках *****преследования. другой прикол, что им охотно верят(
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05.11.2020 10:04 Відповісти
кто бы сомневался...
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05.11.2020 09:44 Відповісти
У-ууу хвашысты, опять русофобию затеяли!!!
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05.11.2020 09:44 Відповісти
Не все мусульмане террористы, есть еще и россияне
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05.11.2020 09:49 Відповісти
Теракт в Вене: среди задержанных есть граждане России - Цензор.НЕТ 4799
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05.11.2020 09:53 Відповісти
Там где лапти ,там срачь ,гавно .рванина ,ссанина и смерть !
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05.11.2020 09:54 Відповісти
Вы забыли материал для изготовления якутского петух.Или бурятского.Не важно.
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05.11.2020 09:59 Відповісти
не не забыл ! внимательно прочитайте или возьмите лупу !
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05.11.2020 10:04 Відповісти
Даже двумя лупами не увидел там слово "навоз"...
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05.11.2020 20:33 Відповісти
питух сделан из гавна .читай внимательно по букавам
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05.11.2020 20:39 Відповісти
А я читал,что его сделали из навоза,-или у тебя все что не сало,то это "гавна" ?
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06.11.2020 18:54 Відповісти
Ватан ты сало не путай со своим кремлевским гавном !
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09.11.2020 19:20 Відповісти
Какой тим,который Фейзула? Теракт у Відні: серед затриманих є громадяни Росії - Цензор.НЕТ 2515
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05.11.2020 09:57 Відповісти
Та як же теракт і без *****?
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05.11.2020 10:00 Відповісти
Ну, власне, саме це я і писав у перший же день. Теракт у Відні: серед затриманих є громадяни Росії - Цензор.НЕТ 8698
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05.11.2020 10:05 Відповісти
Фактично маємо наочне підтвердження неефективності і засраності кацапською агентурою австрійських спецслужб, про що вже неодноразово казалось. От і мають. В Австрії колишній міністр юстиції (!!) в якості адвоката захищає від депортації в США російського мафіозного олігарха (а фактично агента) Фірташа, і це все доказ впливу величезних грошей, які російське бандво та гебісти "відпрали" через австрійську банківську систему. Те саме й в Британії, а жадібні британці і австійці буже ж раділи в свій час сотням мільярдів доларів цих брудних грошей, що прокачувались через іх країни, а тепер мають тероризм, що оплачується безпосередньо за рахунок цих вже формально "чистих" грошей. Стрільнули собі в коліно, як то кажуть.
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05.11.2020 10:22 Відповісти
ну а как же где руснявые свино-собаки там всегда смерть насилии беззаконие все очевидно и не удивительно
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05.11.2020 10:23 Відповісти
А что, неужели кто-то сомневался что во всех терактах замешаны расеяне? Достаточно посмотреть историю 2-3 последних веков, что бы понять это.
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05.11.2020 10:24 Відповісти
я сомневаюсь. Как задержанные относятся к теракту? Никакой информации нет.
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05.11.2020 10:36 Відповісти
Твое право. Как и мое право не сомневаться в том, что ты же наверняка считаешь расеян и украинцев братскими народами. Теракт у Відні: серед затриманих є громадяни Росії - Цензор.НЕТ 9358
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05.11.2020 11:15 Відповісти
не считаю. Но менталитет очень близкий.
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05.11.2020 11:17 Відповісти
И именно поэтому ты здесь постишь под польским флажком. Теракт у Відні: серед затриманих є громадяни Росії - Цензор.НЕТ 2118
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05.11.2020 11:20 Відповісти
а ти під українським але мовою окупанта.
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05.11.2020 11:23 Відповісти
Я двомовна людина, мені зовсім не важко спілкуватися на на будь якій мові, котру я вивчив. Так что не надо про"мову окупанта".
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05.11.2020 11:33 Відповісти
тогда не надо и про "польский флажок".
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05.11.2020 11:40 Відповісти
Э нет, так не пойдет, кроме "польского флажка", ти ще й номерне Теракт у Відні: серед затриманих є громадяни Росії - Цензор.НЕТ 7862
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05.11.2020 11:57 Відповісти
Це питання до Цензору.
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05.11.2020 12:12 Відповісти
Це мабуть аксіома: тракт-громадянин росії. Без них, чи їх підтримки, чи їх цькуванню нічого такого в світі не відбулося б!
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05.11.2020 10:32 Відповісти
Э... Теракт сделал одиночка, а задержали 13 человек которые у них на учете, опросят и отпустят по домам. Но у упоротых везде "след кремля".
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05.11.2020 10:35 Відповісти
Рома Московський, всі теракти здійснюються за підготовки, чи фінансуванню засранська. На Донбасі більше 40 тисяч терористів з цієї недоімпрерії і підготовлені нею поліцаї, яких вони завезли в часи голодоморів, які також вони організували раніше. Всі териристи по світу бігають з калашами і російськими вибухівками.
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05.11.2020 10:40 Відповісти
А в лифтах путин гадит, стволочь.
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05.11.2020 11:09 Відповісти
Вообще-то раньше гадил Обама..
А Путин да.. виноват
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05.11.2020 11:40 Відповісти
Обама гадит в подъездах у ваты.
Пукин - у вышиваты.
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05.11.2020 12:13 Відповісти
Рома Ровенский! Знов зі своїм ху#лом ?
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05.11.2020 12:16 Відповісти
Важко повірити, що Ви не розумієте, що такий теракт "одиночка" виконати міг, але підготувати - не міг
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05.11.2020 10:49 Відповісти
А що там "підготовувати"? Набрав набоїв і пішов кришити всіх хто попадеться на дорозі.
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05.11.2020 11:07 Відповісти
Для начала, нужно оружие, патроны, и стрелковая подготовка.
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05.11.2020 14:48 Відповісти
какая подготовка? Чувак ходил по переполненному городу и только 4 убитых... Тут никакой "стрелковой подготовкой" и не пахнет.
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05.11.2020 15:18 Відповісти
И 17 раненых. Ты сам, касабчик, возьми автомат, и попробуй хоть 5 человек подстрелить, чтобы у тебя руки не дрожали, и очко не сжималось. Без подготовки ты сможешь только магазин очередью засадить в никуда, и сменить его не сможешь без того, чтобы он у тебя раз 5 не выпал из рук. Для этого нужно быть психологически готовым, и хотя-бы минимальную подготовку пройти.
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05.11.2020 22:51 Відповісти
Занятия на стрельбище, я недавно ходил, стреляешь из АК хоть до усрачки, на сколько денег хватит.
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06.11.2020 09:10 Відповісти
что то у них в рашке давно ничего не взрывалось и не расстреливалось...как то не по людски это..))))
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05.11.2020 10:36 Відповісти
Посол РФ почему то деликатно указал что это выходец из СевКав. А там что не граждане РФ живут ? Прямо надо говорить, да это гражданин РФ.
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05.11.2020 10:38 Відповісти
«Куйтиму удалось "обмануть систему дерадикализации". Источник: https://censor.net/ru/n3229183
Наивные европейцы ! Да все дурят европейцев и негры и арабы и кацапы , чтобы просто сидеть на шее у Европы
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05.11.2020 10:43 Відповісти
Какая неожиданность! 😃
Впрочем, я выражаю свою глубокую озабоченность. Думаю этого более чем достаточно.
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05.11.2020 10:44 Відповісти
Ну а как же?.... Такіє вєщі бєз лаптєй нє обходятся... Теракт у Відні: серед затриманих є громадяни Росії - Цензор.НЕТ 341
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05.11.2020 10:57 Відповісти
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
3 ноября, 03:26 ·

Теракт у центрі Відня, з застреленим терористом і його фальшивим поясом шахіда - невже тільки мені це звучить продовженням тих історій Інґеборґ Бахман про напханий окупаційними військами повоєнний Відень, якими я тут ділилась в онлайні під час Днів Австрії в Україні?
"...Тоді постійно Віднем ходили чутки, що тут - пересильний пункт, що тут торгують людьми, що з міста зникають люди та документи, загорнені в килими, що кожен, навіть цього не знаючи, працює на якусь із сторін. Жодна з цих сторін не давала про себе знати. Кожен, хто працював, мав стосунок, хоч і не здогадувався, до б...ства. <...> Тоді почалося всезагальне б...ство" (с).

(Інґеборґ Бахман. МАЛІНА. Роман. Пер. Лариси Цибенко. Львів: ВНТЛ-Класика, 2003, хто пропустив читання - лінк у коменті).
Ось для цього й потрібна добра література - для орієнтації в часі та просторі.
...А у вересні 2013 р. я втрапила в центрі Відня, на Trattnerhofgasse, у велику й дуже мальовничу ходу антифа. Люди несли червоні прапори, красиві плакати й транспаранти - "Fascismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechung", "Nazi raus dem Parlament" і т.д. Я пройшла поруч кварталів зо два, з цікавістю спостерігаючи. Аж поки не зафіксувала в юрбі, розділених відстанню в кількадесят метрів, двох плечистих, як з фільму Тарантіно, голомозих братків у чорному, що перемовлялись у мобільники по-російськи (sic!).
Це вперше я навіч побачила "мітинґових десяцьких" (чи "соцьких", кат їх знає) - може, тому, що вони не надто крилися. Потім я таких навчилася впізнавати і в нас - за поглядами, за поведінкою в натовпі, аж до мого Одайника ("Після третього дзвінка вхід до зали забороняється"), якого чоловік героїні кваліфікує як "смотрящого" за фотографією. Але вперше - вперше вони "попозували" мені саме у Відні. "Всезагальне б...ство" (с) нікуди з того міста не зникло.
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05.11.2020 10:59 Відповісти
Не надо пускать выходцев с Северного Кавказа в цивилизованную Европу. Это огромная опасность для мирных жителей! Пусть в аулах сидят, ешаков обхаживают.
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05.11.2020 11:03 Відповісти
кляті кацапо-таргани жеруть серуть вбивають грабують розмножуються по всьому світові та коли ж вже людство почне знищувати цю єпучу нечість...?
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05.11.2020 11:23 Відповісти
ніколи.
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05.11.2020 11:41 Відповісти
Теракт у Відні: серед затриманих є громадяни Росії - Цензор.НЕТ 9705
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05.11.2020 13:24 Відповісти
кто бы сомневался
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05.11.2020 11:30 Відповісти
Якщо теракт коло синагоги або проти жидів - або гітлерівець, або москаль. Для одних смерть жида - це програма партії, а для інших тупе прямування у натовпі з гаслом "бєй жидов - спасай расєю!".
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05.11.2020 12:44 Відповісти
Эээ... палестинцы которые против Израиля - москали или гитлеровцы?
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05.11.2020 13:35 Відповісти
 
 