Теракт у Відні: серед затриманих є громадяни Росії
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Правоохоронці Австрії затримали кілька іноземців, зокрема громадян РФ, у справі про теракт у Відні 2 листопада.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Новую газету", про це повідомив начальник поліції австрійської столиці Герхард Пюстль.
У деяких з 14 затриманих в рамках спецоперації є подвійне громадянство: Бангладешу, Північної Македонії, Туреччини та Російської Федерації, наводить слова шефа поліції Die Presse.
Раніше посол РФ у Відні Дмитро Любинський повідомляв, що серед затриманих у справі про теракт є вихідці з Північного Кавказу, однак місцева влада не підтверджували ці відомості.
У середу слідчі органи прийшли до висновку, що 20-річний терорист Фейзула Куйт, який розстріляв ввечері 2 листопада чотирьох перехожих в центрі Відня і поранив 17 осіб, діяв сам.
У МВС визнали, що перед атакою на центр Відня влада Словаччини надала австрійській контррозвідці відомості про терориста албанського походження Куйтіме, але спецслужби проігнорували інформацію через "помилку в комунікації".
Прихильник терористичної організації "Ісламська держава" Фейзула Куйт у квітні 2019 року був засуджений до 22 місяців ув'язнення за спробу приєднатися до ІД. 5 грудня після процесу дерадикалізації, він був звільнений умовно-достроково. За словами міністра МВС Австрії, Куйтіму вдалося "обдурити систему дерадикалізації".
Увечері 2 листопада терорист відкрив вогонь у шести місцях у центрі Відня, головною точкою нападу стала синагога на Шведській площі. У країні був оголошений траур за загиблими.
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Нужно стать возле общественного туалета и наблюдать за выходящими мужчинами.
Если застёгивает ширинку на выходе то 100% кацап
Ну и бутылка в штанах, а чаще - в скрепном месте
???дерадичяво?
удивительно другое - среди задержанных.. есть еще кто-то и не из раши!
А Путин да.. виноват
Пукин - у вышиваты.
Наивные европейцы ! Да все дурят европейцев и негры и арабы и кацапы , чтобы просто сидеть на шее у Европы
Впрочем, я выражаю свою глубокую озабоченность. Думаю этого более чем достаточно.
3 ноября, 03:26 ·
Теракт у центрі Відня, з застреленим терористом і його фальшивим поясом шахіда - невже тільки мені це звучить продовженням тих історій Інґеборґ Бахман про напханий окупаційними військами повоєнний Відень, якими я тут ділилась в онлайні під час Днів Австрії в Україні?
"...Тоді постійно Віднем ходили чутки, що тут - пересильний пункт, що тут торгують людьми, що з міста зникають люди та документи, загорнені в килими, що кожен, навіть цього не знаючи, працює на якусь із сторін. Жодна з цих сторін не давала про себе знати. Кожен, хто працював, мав стосунок, хоч і не здогадувався, до б...ства. <...> Тоді почалося всезагальне б...ство" (с).
(Інґеборґ Бахман. МАЛІНА. Роман. Пер. Лариси Цибенко. Львів: ВНТЛ-Класика, 2003, хто пропустив читання - лінк у коменті).
Ось для цього й потрібна добра література - для орієнтації в часі та просторі.
...А у вересні 2013 р. я втрапила в центрі Відня, на Trattnerhofgasse, у велику й дуже мальовничу ходу антифа. Люди несли червоні прапори, красиві плакати й транспаранти - "Fascismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechung", "Nazi raus dem Parlament" і т.д. Я пройшла поруч кварталів зо два, з цікавістю спостерігаючи. Аж поки не зафіксувала в юрбі, розділених відстанню в кількадесят метрів, двох плечистих, як з фільму Тарантіно, голомозих братків у чорному, що перемовлялись у мобільники по-російськи (sic!).
Це вперше я навіч побачила "мітинґових десяцьких" (чи "соцьких", кат їх знає) - може, тому, що вони не надто крилися. Потім я таких навчилася впізнавати і в нас - за поглядами, за поведінкою в натовпі, аж до мого Одайника ("Після третього дзвінка вхід до зали забороняється"), якого чоловік героїні кваліфікує як "смотрящого" за фотографією. Але вперше - вперше вони "попозували" мені саме у Відні. "Всезагальне б...ство" (с) нікуди з того міста не зникло.