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"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт у Відні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Екстремістське угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за теракт у Відні, внаслідок якого загинули щонайменше 5 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, про це повідомляє організація SITE Intelligence Group, яка відстежує активність бойовиків ІД у мережі.

У заяві бойовиків сказано, що за нападом стоїть Абу Дуджаїл Аль-Албані, який напав на людей у центрі столиці Австрії з автоматом і пістолетом.

Також видання опублікувало його фото.

Читайте також: Четверо українських студентів перебували в зоні теракту у Відні, - посол Щерба

Ісламська держава взяла на себе відповідальність за теракт у Відні 01

Нагадаємо, в столиці Австрії Відні ввечері 2 листопада сталася стрілянина за участю кількох озброєних чоловіків.

Глава МВС Австрії назвав стрілянину у Відні терактом і закликав мешканців не виходити на вулиці.

Пізніше стало відомо, що убитий у Відні терорист був ісламістом.
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Топ коментарі
+10
Ху#ло замовляє всю цю біду. Він - головний спонсор тероризму у світі. Коли вже світова спільнота остаточно це зрозуміє? Скоріше за все після того, як Трамп піде. Бо його любов до ху#ла реально заважає всім нам жити.
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04.11.2020 00:15
+10
Сумно і страшно.
Такі відбиті - вони ненормальні. Їм не потрібне ні навчання, ні робота, ні сім*я.
З іншого боку, отакі кричать про віру і релігію, про якісь цінності, будучи при цьому абсолютно обмеженими, дикими і примітивними. Вбивають мирних людей, які не зробили їм зла, з чиїх податків вони отримують соціальну допомогу ... За що ?
І подають це під соусом якоїсь =святості= ...
Коли Європа і ширша Західна цивілізація прокинеться, отямиться ?
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04.11.2020 00:33
+9
И еще Как то наблюдал в Германии лет надцать назад
В электричке компания молодых турков немецкого разлива шумно разговаривали (наверное баварского на грудь приняли,по обетам корана) Типа там - а че,нас в Германии 10 миллионов Мы скоро этих немцев бла-бла-бла... На остановке старенькая бабушка,лет этак 85 выходя им бросила: "Господа! в 1932 году в Германии было 12 миллионов евреев"
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04.11.2020 00:28
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А ты чуствуеш разницу между "умерли во время эпидемии" и "были расстреляны"
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04.11.2020 01:49 Відповісти
Ото ж.Рубленые и стреляные раны на черепах явно от тифозной заразы.Не у всех канеш.
Но я точно знаю что Польша белая и пушистая,Чемберлен соврать не даст,с Черчилем
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04.11.2020 01:53 Відповісти
Хехехе
Не,ты гониш
Белыя и пушыстыя в мире токмо одна дяржава - скрепный сколеновстан
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04.11.2020 01:57 Відповісти
Да и хрен с ним,и с другими тоже,так и будут спорить,кто белее и кто пушистее,до очередного Освенцима или Хиросимы
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04.11.2020 02:02 Відповісти
И,да.В муслимских странах не заставляют ходить в намордниках.И тыщи трупов по улицам не валяются.И не шугают шейхи с имамами население
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04.11.2020 01:47 Відповісти
И за педофилию вешают на подьемных кранах,заодно с наркоторговцами оптом
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04.11.2020 01:48 Відповісти
Еще раз - а че ты не в Иран переехал? Там твои идеал мироустройства. Или боишся, что на кране повесят? "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт у Відні - Цензор.НЕТ 9516
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04.11.2020 01:51 Відповісти
У меня нет идеалов,а только факты.
Я же говорю-стройте без меня,стремитесь вступить,скоро,вже вот вотЯ ж не советую вам уехать куда нибудь.И в Иран не надо ехать,он уже,Ислам,в Европе.
Магомет пришел к горе.
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04.11.2020 01:59 Відповісти
Я в любой момент могу уехать В нормальную сытую богатую страну Они закон о воссоединении родственников никогда не отменят И кстати без муслимов. Но я живу на Востоке Украины И кое-чего тут без меня не свершится.
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04.11.2020 02:08 Відповісти
Посмотри на паломничество в мекку...вся охрана в намордниках и задолго до ковида
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04.11.2020 21:45 Відповісти
Блин. А кто тут читал коран?
Там первая - алмазная сутра ЕЕ текст - аллах акбар Ля илля иль аллах
Вторая - называется Корова Она занимает чуть ли не половину корана.
Я когда ее читал - не могу удержатся от смеха. Дичайший плагиат из библии и торы Сплошной стон - вот у евреев есть бог и вера - у нас нету. Вот у христиан есть бог и вера - а у нас нету.Надо и нам замутить...
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04.11.2020 00:59 Відповісти
Чето ты историю ислама из больно однобоко знаеш Не мешало бы тебе почитать об их войнах На тот момент - мировых И о том,что они уничтожали от 10 до много много процентов населения завоеванных территорий.
Удачи, Магомет "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт у Відні - Цензор.НЕТ 7111
И еще. О миролюбивости. Сейчас 90 процентов террористов при террактах вопят "алла, я в бар!" Можеш себе представить смертника, который будет вопить "Харе Кришна!" ???
Религия, каждая, проходит несколько этапов в своем развитии. От зарождения, потом мании величия с попыткой завоевать весь мир и потом таки как то входит в определенные рамки
Так вот Муслимскую они придумали не так давно У них - вторая стадия
Махабхарата написана в 8 веке до нашей эры
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04.11.2020 02:17 Відповісти
Тоесть если Тимур воюет с султаном Баязедом это мировая война,а если идет 100 летняя война по всей Европе между христианами то она так,локальный конфликт?)
А Голландско Французская резня как тебе?)
Ты ,Леша,хороший оппонент,но поучи историю.
Ладно бывай.А то еще на династию Ахеменидов скатишься или Калигулу с Агриппиной)
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04.11.2020 02:31 Відповісти
Дария 3го путин не убивал если шо.
То Его предатель полководец предал,а его Македонский казнил потом.
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04.11.2020 02:33 Відповісти
Да типа, мировая. Ты раззуй глаза и просто посмотри на карту. И сравни територии
Но впрочем это бесполезно. Алла, я в бар
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04.11.2020 02:36 Відповісти
Уже задолбал плач по поводу управляющего всем миром всесильного путина, который одновременно умудряется быть импотентным лысым карликом, страдающим старческой деменцией.
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04.11.2020 01:03 Відповісти
Скажем так! Имел я беседу с помощником имама. Имам, это ключевая фигура в Исламе. По его словам, многие имамы имели встречи с представителями российских спецслужб. И он уверен, что именно из-за этого пошла роскачка Исламского мира. (с)
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04.11.2020 01:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=eOqiW8jD3bI
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04.11.2020 01:19 Відповісти
Металл, ...лять.... "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт у Відні - Цензор.НЕТ 3822
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04.11.2020 09:26 Відповісти
А давайте вообразим,шуточный вариант😄
Короче,бац,утром в Украине вместо КС-шариат.
Ну,Силы Вселенной так решили)
И плахи стоят,а кругом однорукие депутаты и судьи бегают,олигархи свинтили в Ростов🤣🤣
Красота то какая))
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04.11.2020 01:29 Відповісти
Вот не пойму я их.В чём геройство это бородатого?В том,що вооружённым напасть на безоружного по беспределу во имя голосов в голове?Во имя Бога убивать людей.Мракобесие.Разве у Бога,человеческая жизнь не самое ценное?Разве не Бог,имеет право даровать жизнь и забирать?Какое ты право чучело черномазое против завета Божьего идёшь?! "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт у Відні - Цензор.НЕТ 8007
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04.11.2020 01:49 Відповісти
Если кому то с воздуха можно бомбить безоружных мусульман,понимаете ли,то найдется религиозный мститель фанатик,это аксиома.
Ну свой,муслимский Брейвик.
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04.11.2020 01:55 Відповісти
А кто их бомбит кроме москалей.Он походу не в ту страну двинул мстить.
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04.11.2020 02:03 Відповісти
Та им все равно,абы неверный.
А бомбят их все.
Французы с Ливии начали
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04.11.2020 02:08 Відповісти
мусульмане бегут от проблем созданных ими же в своих странах, живут на пособия и из "благодарности" убивают их приютивших насчет бомбить посмотри как кацапы отбомбили Грозный и сравни с французскими "бомбардировками".
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04.11.2020 06:45 Відповісти
Австрия кого-то бомбила??
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04.11.2020 14:14 Відповісти
Да типа, мировая. Ты раззуй глаза и просто посмотри на карту. И сравни територии
Но впрочем это бесполезно. Алла, я в бар
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04.11.2020 02:35 Відповісти
Интересно, европейцы реально верили, что некогда колонизированные и ограбленные ими народы рднажды не придут к ним домой и не спросят с них?
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04.11.2020 07:35 Відповісти
Эээ... даже не хочется ничего объяснять, иди ка ты в спам сразу.
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04.11.2020 09:26 Відповісти
Ну по-перше(Я ТАК ДУМАЮ)--такі акти скоюють ФАНАТИКИ,які впевненні,що відразу попадають в рай!!! По-друге,Європа сама винна,не потрібно їх було стільки пускати,таке враження,що їх там більше вже чим самих європейців!! По-трете,це свого роду принцип залякування людей.подивіться на кадиркіна,що не так,відразу погроза і її щей здійснюють(Немцов,Політковська)
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04.11.2020 11:29 Відповісти
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