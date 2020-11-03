Четверо українських студентів перебували в зоні теракту у Відні, - посол Щерба
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У зоні теракту у Відні, в одному з кафе, перебували четверо українських студентів.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба, передає Цензор.НЕТ.
"У зоні теракту, в одному з кафе, було четверо українських студентів. З ними все гаразд", - написав посол.
Також посол зазначив, що інформації про громадянство загиблих поки немає.
Наразі відомо про чотирьох загиблих. У лікарнях перебувають 17 осіб з пораненнями. Загалом 7 осіб перебувають у критичному, небезпечному для життя стані. У 10 осіб травми середньої і легкої тяжкості.
Нагадаємо, в столиці Австрії Відні ввечері 2 листопада сталася стрілянина за участю кількох озброєних чоловіків.
Глава МВС Австрії назвав стрілянину у Відні терактом і закликав мешканців не виходити на вулиці.
Пізніше стало відомо, що убитий у Відні терорист був ісламістом.
Будь ласка, зачекайте...
Живе на світі жаба-ненажера,
І кажуть люди про таку потвору,
Що всіх вона хапає без розбору.
Буває жаба чорна і зелена,
Буває біла, наче наречена,
Така гидка натура в жаби тої,
Вона не любить радості чужої.
Припев:
Ой, жабо, жабо,
У тебе клешні, як у краба,
У тебе зуби, наче вила,
Скількох ти, жабо, задавила?
Ой, жабо, жабо,
Багато хочеш ти, нахабо!
Даремно, жабо, ти лукавиш -
Мене ти, жабо, не задавиш.
я співчуття висловив
А новина для ідіотів
бред совковый.