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Четверо українських студентів перебували в зоні теракту у Відні, - посол Щерба

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Четверо українських студентів перебували в зоні теракту у Відні, - посол Щерба

У зоні теракту у Відні, в одному з кафе, перебували четверо українських студентів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба, передає Цензор.НЕТ.

"У зоні теракту, в одному з кафе, було четверо українських студентів. З ними все гаразд", - написав посол.

Також посол зазначив, що інформації про громадянство загиблих поки немає.

Наразі відомо про чотирьох загиблих. У лікарнях перебувають 17 осіб з пораненнями. Загалом 7 осіб перебувають у критичному, небезпечному для життя стані. У 10 осіб травми середньої і легкої тяжкості.

Також читайте: Зеленський висловив підтримку Австрії, де сталася атака терористів

Нагадаємо, в столиці Австрії Відні ввечері 2 листопада сталася стрілянина за участю кількох озброєних чоловіків.

Глава МВС Австрії назвав стрілянину у Відні терактом і закликав мешканців не виходити на вулиці.

Пізніше стало відомо, що убитий у Відні терорист був ісламістом.

Четверо українських студентів перебували в зоні теракту у Відні, - посол Щерба 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Шо де в світі трапилось - шукайте сліди лаптєй.
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03.11.2020 11:22
+4
никому не кажется странным как только кацапов давят новыми санкциями сразу начинаются теракты по европе?
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03.11.2020 11:12
+3
А Вас давит зелёная жаба ?😀😀😀
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03.11.2020 11:22
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никому не кажется странным как только кацапов давят новыми санкциями сразу начинаются теракты по европе?
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03.11.2020 11:12 Відповісти
Шо де в світі трапилось - шукайте сліди лаптєй.
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03.11.2020 11:22 Відповісти
ой, нелегко мажорам у ївропах
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03.11.2020 11:15 Відповісти
А Вас давит зелёная жаба ?😀😀😀
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03.11.2020 11:22 Відповісти
Не вигадка, не байка, не химера,
Живе на світі жаба-ненажера,
І кажуть люди про таку потвору,
Що всіх вона хапає без розбору.
Буває жаба чорна і зелена,
Буває біла, наче наречена,
Така гидка натура в жаби тої,
Вона не любить радості чужої. Четверо украинских студентов находились в зоне теракта в Вене, - посол Щерба - Цензор.НЕТ 2934
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03.11.2020 11:26 Відповісти
Утащю в автотему 😀😀😀
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03.11.2020 11:31 Відповісти
Пісня про жабу.
Припев:

Ой, жабо, жабо,
У тебе клешні, як у краба,
У тебе зуби, наче вила,
Скількох ти, жабо, задавила?
Ой, жабо, жабо,
Багато хочеш ти, нахабо!
Даремно, жабо, ти лукавиш -
Мене ти, жабо, не задавиш. Четверо українських студентів перебували в зоні теракту у Відні, - посол Щерба - Цензор.НЕТ 3756
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03.11.2020 12:12 Відповісти
Четверо украинских студентов находились в зоне теракта в Вене, - посол Щерба - Цензор.НЕТ 2861
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03.11.2020 11:29 Відповісти
до чого тут жаба?
я співчуття висловив
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03.11.2020 11:30 Відповісти
жгучую зависть кацапскую ты висловив. Поездка в любую страну ЕС стоит на выходные 200-300 евро МАКСИМУМ. И что особенного-учиться в стране ЕС? на это не нужно диких миллионов.
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03.11.2020 13:24 Відповісти
диким кацапам- дикі мільйони
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03.11.2020 15:29 Відповісти
Не знаю как сейчас, до карантина автотур с Веной 200 евро, эта непосильная цена ? Только для мажоров? Я сыну в честь окончания 2 курса КПИ путевку в Турцию купил, она дороже.
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03.11.2020 11:28 Відповісти
ні, не ціна для мажорів,
А новина для ідіотів
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03.11.2020 11:35 Відповісти
Тут согласен, новость так себе.
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03.11.2020 11:40 Відповісти
Только кацап может считать, что попить кофе в Вене может только мажор.
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03.11.2020 13:21 Відповісти
так, скажені кацапи дуже розумні
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03.11.2020 15:27 Відповісти
Это не украинские , а австрийские студенты, эмигрантишки.
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03.11.2020 11:37 Відповісти
только кацапа могут считать каждого кто уехал из страны "предателем родины".
бред совковый.
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03.11.2020 13:25 Відповісти
чому не државною
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04.11.2020 05:12 Відповісти
Четверо українських студентів перебували в зоні теракту у Відні, - посол Щерба - Цензор.НЕТ 2105
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03.11.2020 12:33 Відповісти
УБДшки выдать нуно
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03.11.2020 13:06 Відповісти
 
 