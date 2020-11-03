Четверо украинских студентов находились в зоне теракта в Вене, - посол Щерба
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В зоне теракта в Вене, в одном из кафе, находились четверо украинских студентов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба, передает Цензор.НЕТ.
"В зоне теракта, в одном из кафе, было четверо украинских студентов. С ними все хорошо", - написал посол.
Также посол отметил, что информации о гражданстве погибших пока нет.
В настоящее время известно о четверых погибших. В больницах находятся 17 человек с ранениями. В общей сложности 7 человек находятся в критическом, опасном для жизни состоянии. У 10 человек травмы средней и легкой степени тяжести.
Напомним, в столице Австрии Вене вечером 2 ноября произошла стрельба с участием нескольких вооруженных человек.
Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом и призвал жителей не выходить на улицы.
Позже стало известно, что убитый в Вене террорист был исламистом.
Пожалуйста, подождите...
Живе на світі жаба-ненажера,
І кажуть люди про таку потвору,
Що всіх вона хапає без розбору.
Буває жаба чорна і зелена,
Буває біла, наче наречена,
Така гидка натура в жаби тої,
Вона не любить радості чужої.
Припев:
Ой, жабо, жабо,
У тебе клешні, як у краба,
У тебе зуби, наче вила,
Скількох ти, жабо, задавила?
Ой, жабо, жабо,
Багато хочеш ти, нахабо!
Даремно, жабо, ти лукавиш -
Мене ти, жабо, не задавиш.
я співчуття висловив
А новина для ідіотів
бред совковый.