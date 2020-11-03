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Четверо украинских студентов находились в зоне теракта в Вене, - посол Щерба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Четверо украинских студентов находились в зоне теракта в Вене, - посол Щерба

В зоне теракта в Вене, в одном из кафе, находились четверо украинских студентов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба, передает Цензор.НЕТ.

"В зоне теракта, в одном из кафе, было четверо украинских студентов. С ними все хорошо", - написал посол.

Также посол отметил, что информации о гражданстве погибших пока нет.

В настоящее время известно о четверых погибших. В больницах находятся 17 человек с ранениями. В общей сложности 7 человек находятся в критическом, опасном для жизни состоянии. У 10 человек травмы средней и легкой степени тяжести.

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Напомним, в столице Австрии Вене вечером 2 ноября произошла стрельба с участием нескольких вооруженных человек.

Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом и призвал жителей не выходить на улицы.

Позже стало известно, что убитый в Вене террорист был исламистом.

Четверо украинских студентов находились в зоне теракта в Вене, - посол Щерба 01
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Топ комментарии
+5
Шо де в світі трапилось - шукайте сліди лаптєй.
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03.11.2020 11:22
+4
никому не кажется странным как только кацапов давят новыми санкциями сразу начинаются теракты по европе?
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03.11.2020 11:12
+3
А Вас давит зелёная жаба ?😀😀😀
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03.11.2020 11:22
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никому не кажется странным как только кацапов давят новыми санкциями сразу начинаются теракты по европе?
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03.11.2020 11:12 Ответить
Шо де в світі трапилось - шукайте сліди лаптєй.
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03.11.2020 11:22 Ответить
ой, нелегко мажорам у ївропах
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03.11.2020 11:15 Ответить
А Вас давит зелёная жаба ?😀😀😀
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03.11.2020 11:22 Ответить
Не вигадка, не байка, не химера,
Живе на світі жаба-ненажера,
І кажуть люди про таку потвору,
Що всіх вона хапає без розбору.
Буває жаба чорна і зелена,
Буває біла, наче наречена,
Така гидка натура в жаби тої,
Вона не любить радості чужої. Четверо украинских студентов находились в зоне теракта в Вене, - посол Щерба - Цензор.НЕТ 2934
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03.11.2020 11:26 Ответить
Утащю в автотему 😀😀😀
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03.11.2020 11:31 Ответить
Пісня про жабу.
Припев:

Ой, жабо, жабо,
У тебе клешні, як у краба,
У тебе зуби, наче вила,
Скількох ти, жабо, задавила?
Ой, жабо, жабо,
Багато хочеш ти, нахабо!
Даремно, жабо, ти лукавиш -
Мене ти, жабо, не задавиш. Четверо українських студентів перебували в зоні теракту у Відні, - посол Щерба - Цензор.НЕТ 3756
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03.11.2020 12:12 Ответить
Четверо украинских студентов находились в зоне теракта в Вене, - посол Щерба - Цензор.НЕТ 2861
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03.11.2020 11:29 Ответить
до чого тут жаба?
я співчуття висловив
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03.11.2020 11:30 Ответить
жгучую зависть кацапскую ты висловив. Поездка в любую страну ЕС стоит на выходные 200-300 евро МАКСИМУМ. И что особенного-учиться в стране ЕС? на это не нужно диких миллионов.
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03.11.2020 13:24 Ответить
диким кацапам- дикі мільйони
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03.11.2020 15:29 Ответить
Не знаю как сейчас, до карантина автотур с Веной 200 евро, эта непосильная цена ? Только для мажоров? Я сыну в честь окончания 2 курса КПИ путевку в Турцию купил, она дороже.
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03.11.2020 11:28 Ответить
ні, не ціна для мажорів,
А новина для ідіотів
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03.11.2020 11:35 Ответить
Тут согласен, новость так себе.
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03.11.2020 11:40 Ответить
Только кацап может считать, что попить кофе в Вене может только мажор.
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03.11.2020 13:21 Ответить
так, скажені кацапи дуже розумні
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03.11.2020 15:27 Ответить
Это не украинские , а австрийские студенты, эмигрантишки.
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03.11.2020 11:37 Ответить
только кацапа могут считать каждого кто уехал из страны "предателем родины".
бред совковый.
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03.11.2020 13:25 Ответить
чому не државною
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04.11.2020 05:12 Ответить
Четверо українських студентів перебували в зоні теракту у Відні, - посол Щерба - Цензор.НЕТ 2105
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03.11.2020 12:33 Ответить
УБДшки выдать нуно
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03.11.2020 13:06 Ответить
 
 