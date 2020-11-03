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Зеленский выразил поддержку Австрии, где произошла атака террористов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский выразил поддержку Австрии, где произошла атака террористов

Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку Австрии, где накануне произошла террористическая атака.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом от написал на своей странице в Twitter.

"В это тяжелое время Украина с Австрией. Сочувствую пострадавшим в результате ужасной террористической атаки в Вене", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом и призвал жителей не выходить на улицы

Ранее австрийские издания сообщили, что у синагоги в центре Вены произошла стрельба, в ходе которой был серьезно ранен вооруженный полицейский. Открывший стрельбу подорвал пояс со взрывчаткой, еще несколько преступников скрываются.

Зеленский выразил поддержку Австрии, где произошла атака террористов 01
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Головне - щоб не поперся туди особисто, або не "взяв на особистий контроль"... Бо буде набагато гірше...
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03.11.2020 07:40 Ответить
Висилайте 5-6 повісток Бубочці і він поїде охороняти синагогу. А до того часу буде жартувати про порноактрису. Як він зазвичай це робить.
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03.11.2020 07:42 Ответить
Це мабуть тому що там живе його друх і наставник по ПР Кіля Азіров.
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03.11.2020 07:47 Ответить
ВОВА ЕСЛИ ПО ЧЕСТНОКУ...то наверное в Вене вырос второй Художник с усиками навреное вы опять и снова иудеи таки всех достали...
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03.11.2020 08:53 Ответить
Не хочу лаятися на ніч !!!
Ну, ти бач.
Вилізло уже.
А як в Україні щось стається - то ця погань днями мовчить.
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03.11.2020 07:49 Ответить
Сожелею что погибли мирные граждане в Австрее.у терреристов нет веры в Бога и в человечеству.МЫ Украинцы-Азербайджанцы понемаем бол австийцов.у нас тоже погибает мирные граждени от рук террористов
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03.11.2020 07:53 Ответить
Стурбований.
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03.11.2020 08:06 Ответить
как трамп в твитере секретутка печатает))
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03.11.2020 09:16 Ответить
сначала какой то дурак-учитель высмеивает ислам.
затем возникают проблемы с синагогами.
первая мысль. Все делается для разжигания ненависти.
вторая мысль - кому это выгодно?
третья - неужели им все мало?
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03.11.2020 10:26 Ответить
Молодец Зе, всё верно написал.
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03.11.2020 11:18 Ответить
 
 