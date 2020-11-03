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Зеленский выразил поддержку Австрии, где произошла атака террористов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку Австрии, где накануне произошла террористическая атака.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом от написал на своей странице в Twitter.
"В это тяжелое время Украина с Австрией. Сочувствую пострадавшим в результате ужасной террористической атаки в Вене", - говорится в сообщении.
Ранее австрийские издания сообщили, что у синагоги в центре Вены произошла стрельба, в ходе которой был серьезно ранен вооруженный полицейский. Открывший стрельбу подорвал пояс со взрывчаткой, еще несколько преступников скрываются.
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Ну, ти бач.
Вилізло уже.
А як в Україні щось стається - то ця погань днями мовчить.
затем возникают проблемы с синагогами.
первая мысль. Все делается для разжигания ненависти.
вторая мысль - кому это выгодно?
третья - неужели им все мало?