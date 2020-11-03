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Зеленський висловив підтримку Австрії, де сталася атака терористів
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський висловив підтримку Австрії, де напередодні сталася терористична атака.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це від написав на своїй сторінці у Twitter.
"У цей важкий час Україна з Австрією. Співчуваю постраждалим унаслідок жахливої терористичної атаки у Відні", - йдеться в повідомленні.
Раніше австрійські видання повідомили, що біля синагоги в центрі Відня сталася стрілянина, під час якої було серйозно поранено озброєного поліцейського. Той, хто стріляв, підірвав пояс з вибухівкою, ще кілька злочинців переховуються.
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Ну, ти бач.
Вилізло уже.
А як в Україні щось стається - то ця погань днями мовчить.
затем возникают проблемы с синагогами.
первая мысль. Все делается для разжигания ненависти.
вторая мысль - кому это выгодно?
третья - неужели им все мало?