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Австрія (283) Зеленський (10456) теракт (463) Відень (37)

Зеленський висловив підтримку Австрії, де сталася атака терористів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський висловив підтримку Австрії, де сталася атака терористів

Президент України Володимир Зеленський висловив підтримку Австрії, де напередодні сталася терористична атака.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це від написав на своїй сторінці у Twitter.

"У цей важкий час Україна з Австрією. Співчуваю постраждалим унаслідок жахливої ​​терористичної атаки у Відні", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: У центрі Відня невідомі розстріляли сімох осіб, - ЗМІ. ВIДЕО

Раніше австрійські видання повідомили, що біля синагоги в центрі Відня сталася стрілянина, під час якої було серйозно поранено озброєного поліцейського. Той, хто стріляв, підірвав пояс з вибухівкою, ще кілька злочинців переховуються.

Зеленський висловив підтримку Австрії, де сталася атака терористів 01

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Головне - щоб не поперся туди особисто, або не "взяв на особистий контроль"... Бо буде набагато гірше...
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03.11.2020 07:40 Відповісти
Висилайте 5-6 повісток Бубочці і він поїде охороняти синагогу. А до того часу буде жартувати про порноактрису. Як він зазвичай це робить.
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03.11.2020 07:42 Відповісти
Це мабуть тому що там живе його друх і наставник по ПР Кіля Азіров.
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03.11.2020 07:47 Відповісти
ВОВА ЕСЛИ ПО ЧЕСТНОКУ...то наверное в Вене вырос второй Художник с усиками навреное вы опять и снова иудеи таки всех достали...
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03.11.2020 08:53 Відповісти
Не хочу лаятися на ніч !!!
Ну, ти бач.
Вилізло уже.
А як в Україні щось стається - то ця погань днями мовчить.
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03.11.2020 07:49 Відповісти
Сожелею что погибли мирные граждане в Австрее.у терреристов нет веры в Бога и в человечеству.МЫ Украинцы-Азербайджанцы понемаем бол австийцов.у нас тоже погибает мирные граждени от рук террористов
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03.11.2020 07:53 Відповісти
Стурбований.
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03.11.2020 08:06 Відповісти
как трамп в твитере секретутка печатает))
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03.11.2020 09:16 Відповісти
сначала какой то дурак-учитель высмеивает ислам.
затем возникают проблемы с синагогами.
первая мысль. Все делается для разжигания ненависти.
вторая мысль - кому это выгодно?
третья - неужели им все мало?
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03.11.2020 10:26 Відповісти
Молодец Зе, всё верно написал.
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03.11.2020 11:18 Відповісти
 
 