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Австрия (734) смерть (9041) стрельба (3163) теракт (2152)

Число жертв теракта в Вене выросло до четырех, 17 человек ранены

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Число жертв теракта в Вене выросло до четырех, 17 человек ранены

Министерство внутренних дел Австрии подтвердило гибель четырех человек в результате теракта в Вене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Kurier.

По данным МВД, четвертой жертвой теракта стала женщина.

В настоящее время в больницах находятся 17 человек с ранениями. В общей сложности 7 человек находятся в критическом, опасном для жизни состоянии. У 10 человек травмы средней и легкой степени тяжести.

Власти предполагают, что нападавших было не более четырех человек.

Напомним, в столице Австрии Вене вечером 2 ноября произошла стрельба с участием нескольких вооруженных человек.

Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом и призвал жителей не выходить на улицы.

Позже стало известно, что убитый в Вене террорист был исламистом.

Также читайте: Зеленский выразил поддержку Австрии, где произошла атака террористов

Автор: Богдан Гуньковський
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А границы в Европе закрыты почему-то для украинцев, а не для диких зверушек, у которых пойми что на уме.
Число жертв теракта в Вене выросло до четырех, 17 человек ранены - Цензор.НЕТ 4584
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03.11.2020 11:01 Ответить
Мы все обеспокоены
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03.11.2020 11:02 Ответить
Пускай посол Германии Анка Фельдхузен поборется за сердца и мысли террористов и их родственников и создаст им Свободную Економическую Зону.
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03.11.2020 11:03 Ответить
Число жертв теракта в Вене выросло до четырех, 17 человек ранены - Цензор.НЕТ 6024
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03.11.2020 11:03 Ответить
Необходимо создать исламскую свободную экономическую зону в Европе
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03.11.2020 11:04 Ответить
и особый статус ислама
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03.11.2020 11:07 Ответить
есть такое некрасивое словосочетание " рассовая сегрегация " это принудительное разделение людей на рассовые группы в повседневной жизни . то бишь раздельное проживание людей разных расс и соответственно менталитетов . ничего не хочу сказать плохого про арабов . негров или китайцев . но жить с ними вместе не желаю

в старом ЮАР или Родезии белые не просто так пришли к апартеиду . знали что по чем
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03.11.2020 11:10 Ответить
Nado nepuskat v Evropu daze sirjcev ili s Libiji pust tam u sebia vojujet.I teper nuzno sobrat tam 10000 i opravit domoj vot za to sto zdelali.Posobyje toze im platit kak u nix stranax minimalka.Ne razgovorami nado borotsia s teroristami a dejstvuvat resitelno.S raski toze nepuskat oni toze vxodit cyslo teroristov
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03.11.2020 11:22 Ответить
 
 