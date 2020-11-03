"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Вене
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Экстремистская группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Вене, в результате которого погибли по меньшей мере 5 человек.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське, об этом сообщает организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность боевиков ИД в сети.
В заявлении боевиков говорится, что за нападением стоит Абу Дуджана Аль-Албани, который напал на людей в центре столицы Австрии с автоматом и пистолетом.
Также издание опубликовало его фото
Напомним, в столице Австрии Вене вечером 2 ноября произошла стрельба с участием нескольких вооруженных человек.
Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом и призвал жителей не выходить на улицы.
Позже стало известно, что убитый в Вене террорист был исламистом.
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Но я точно знаю что Польша белая и пушистая,Чемберлен соврать не даст,с Черчилем
Не,ты гониш
Белыя и пушыстыя в мире токмо одна дяржава - скрепный сколеновстан
Я же говорю-стройте без меня,стремитесь вступить,скоро,вже вот вотЯ ж не советую вам уехать куда нибудь.И в Иран не надо ехать,он уже,Ислам,в Европе.
Магомет пришел к горе.
Там первая - алмазная сутра ЕЕ текст - аллах акбар Ля илля иль аллах
Вторая - называется Корова Она занимает чуть ли не половину корана.
Я когда ее читал - не могу удержатся от смеха. Дичайший плагиат из библии и торы Сплошной стон - вот у евреев есть бог и вера - у нас нету. Вот у христиан есть бог и вера - а у нас нету.Надо и нам замутить...
Удачи, Магомет
И еще. О миролюбивости. Сейчас 90 процентов террористов при террактах вопят "алла, я в бар!" Можеш себе представить смертника, который будет вопить "Харе Кришна!" ???
Религия, каждая, проходит несколько этапов в своем развитии. От зарождения, потом мании величия с попыткой завоевать весь мир и потом таки как то входит в определенные рамки
Так вот Муслимскую они придумали не так давно У них - вторая стадия
Махабхарата написана в 8 веке до нашей эры
А Голландско Французская резня как тебе?)
Ты ,Леша,хороший оппонент,но поучи историю.
Ладно бывай.А то еще на династию Ахеменидов скатишься или Калигулу с Агриппиной)
То Его предатель полководец предал,а его Македонский казнил потом.
Но впрочем это бесполезно. Алла, я в бар
Короче,бац,утром в Украине вместо КС-шариат.
Ну,Силы Вселенной так решили)
И плахи стоят,а кругом однорукие депутаты и судьи бегают,олигархи свинтили в Ростов🤣🤣
Красота то какая))
Ну свой,муслимский Брейвик.
А бомбят их все.
Французы с Ливии начали
Но впрочем это бесполезно. Алла, я в бар