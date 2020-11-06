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Апелляционная палата ВАКС отстранила от должности главу Харьковского окружного админсуда Панченко, пойманную при передаче $3 тыс. взятки

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Апелляционная палата ВАКС отстранила от должности главу Харьковского окружного админсуда Панченко, пойманную при передаче $3 тыс. взятки

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила апелляционную жалобу прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры на решение ВАКС и отстранила от административной должности председателя Харьковского окружного административного суда, разоблаченную при передаче взятки.

Об этом говорится на сайте АП ВАКС, передает Цензор.НЕТ.

По результатам судебного заседания коллегия судей отменила решение следственного судьи и постановил новое, которым удовлетворила ходатайство детектива НАБУ об отстранении подозреваемой от занимаемой должности до истечения срока досудебного следствия 22 ноября 2020 года.

Решение является окончательным, вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

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В ВАКС напомнили, что действия подозреваемой квалифицированы по ч. 3 ст. 369 УК Украины. По версии следствия, глава Харьковского окружного админсуда Ольга Панченко оказывала давление на одну из судей ХОАС, чтобы последняя приняла решение по административному делу по земельному вопросу в пользу коммерческой компании. Для того, чтобы судья вынесла "правильное" решение, подозреваемая передала ей 3000 долларов США.

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І все? А як же закон один для всіх і кримінальна відповідальність?
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06.11.2020 13:35 Ответить
Да ... Расстроили вы Олю. Теперь у нее будет всего 997 000$ Наверно с горя повесится.
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06.11.2020 14:01 Ответить
Зря вы так.....Тетка подсуетиться ,найдет коллегу в печерских судах и.....выплатите ей за вынужденный прогул правосудного кресла.
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06.11.2020 14:11 Ответить
Вот по этому КС своим решением их(судей) и отмазал. Что бы взятки брать не мешали.
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06.11.2020 14:25 Ответить
Дуже цікаво! Обличчя на фото розмито, від посади відсторонили, під варту не взяли! Тобто корумпована суддя не загроза Державної безпеки? Мабуть ні, тому що в КС і інших судах сидять таки же виродки.
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06.11.2020 14:41 Ответить
Під варту? Та цеж буде прецедент! Вони ж тоді один одного можуть пересадити. Буде розвал судової системи. Оформить лікарняний і буде продовжувати отримувати зарплату і "дистанційно" керувати судом.
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06.11.2020 15:17 Ответить
 
 